WCLV Program Guide 04-10-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:59 Bill Evans: Peace Piece Igor Levit, piano Sony 542445 6:00

00:08:16 Béla Bartók: Divertimento for Strings Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 27:09

00:36:59 Franz Schubert: Marche militaire No. 1 D 733 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63052 4:04

00:42:22 Karl Jenkins: Pie Jesu Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 3:02

00:47:21 Anton Arensky: Piano Trio No. 1 Op 32 Yefim Bronfman, piano Sony 53269 29:21

01:22:24 Erik Satie: Parade BBC Symphony David Porcelijn BBC 293 15:36

01:39:08 Nikolai Rimsky-Korsakov: Overture on Russian Themes Op 28 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 11:29

01:51:25 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Leon Fleisher, piano Sony 506416 4:57

01:57:10 Alberto Ginastera: Estancia: The Farm Workers London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 2:49

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Arno Babajanian: Melody and Humoresque: Melody & Vagharshapat Dance Raffi Besalyan, piano Album: The Return Dorian 92187 Music: 4:21

Brad Richter: Lost Miner Brad Richter, guitar Album: American Landscapes for Guitar Blue Griffin 227 Music: 1:06

Michael Nyman: Silver-Fingered Fling Brad Richter, guitar; Carlos Bonell, guitar Eastern Arizona College, Safford, AZ Music: 4:54

Arno Babajanian: Trio for violin, cello and piano in F-sharp minor Andrew Wan, violin; Johannes Moser, cello; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall, Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 23:00

Giovanni Battista Pergolesi: Violin Concerto in B-Flat Major Livia Sohn, violin; Geoff Nuttall, Mark Fewer, Daniel Phillips, Gabriela Diaz, violins; Masumi Rostad, viola; David Ying, cello; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord; Geoff Nuttall, conductor Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Music Festival, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 12:45

Frederic Chopin: Mazurka Op. 6, No. 2 in C-sharp and Mazurka Op. 24 No. 2 in C Major Emanuel Ax, piano Album: Chopin: Scherzos, Mazurkas Sony 44544 Music: 4:22

Claude Debussy: Danse sacrée et danse profane Bridget Kibbey, harp; Erin Keefe, violin; Jorja Fleezanis, violin; Paul Neubauer, viola; Dane Johansen, cello; Scott Pingel, bass Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, CA Music: 8:40

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 1 in D minor, BWV 1052 Emanuel Ax, piano; New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 21:25

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 in e minor, Op. 64: 4. Finale: Andante maestoso Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 12:00

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:03:18 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 Op 67 Bremen German Chamber Philharmonic Paavo Järvi RCA 33835 30:17

04:34:36 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 9 Op 101 Charles Owen, piano Avie 2240 4:04

04:40:32 Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 3:52

04:45:21 Traditional: The Girl I Left Behind Me Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 1:51

04:49:37 Edvard Grieg: String Quartet No. 1 Op 27 Auryn Quartet CPO 999729 36:02

05:30:07 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 244/2 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 9:09

05:40:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo for Violin & Orchestra K 269 Thomas Zehetmair, violin Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Teldec 46448 6:52

05:48:01 Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons London Symphony Richard Bonynge Decca 444827 4:32

05:53:21 Felix Mendelssohn: War March of the Priests New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61843 4:48

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:44 Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 5:08

06:16:09 Eugène d'Albert: The Departure: Overture MDR Leipzig Radio Symphony Jun Märkl Naxos 573110 7:54

06:25:04 Orlando Gibbons: I am the Resurrection and the life Stile Antico Harm Mundi 807555 4:21

06:30:04 Phil Cunningham: The Gentle Light That Wakes Me Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290 6:03

06:40:54 Armstrong Gibbs: Miniature Dance Suite Op 124 Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones Naxos 554186 10:41

06:52:47 Claude Debussy: Arabesque No. 1 Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:46

06:57:42 Julius Fucik: American March 'The Mississippi River' Op 160 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 2:41

07:04:10 Sir Edward Elgar: March of the Mogul Emperors Op 66 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 10570 4:55

07:12:16 Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo Op 35 Gérard Caussé, viola Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé EMI 54817 9:13

07:23:01 Amy Beach: From Blackbird Hills Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 3:46

07:28:21 Johann Sebastian Bach: Finale from Solo Violin Sonata No. 2 BWV 1003 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360 5:03

07:33:33 Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 2:29

07:42:36 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 417631 10:05

07:56:04 Bernard Herrmann: Vertigo: Prelude Matt Haimovitz, cello Oxingale 2019 3:19

08:08:38 George R. Poulton: Aura Lee Jacqueline Horner-Kwiatek, ms Harm Mundi 807549 5:49

08:17:42 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Romance Op 17 Yefim Bronfman, piano Sony 61767 7:05

08:26:21 Francis Poulenc: Finale from Flute Sonata Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 3:17

08:30:03 Jean-Philippe Rameau: Les Boréades: Entrée de Polymnie Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 6:00

08:41:41 Richard Strauss: Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425941 8:07

08:51:22 George Frideric Handel: Jephtha: When his loud voice in thunder RIAS Chamber Chorus Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed BerlinClas 1057 4:19

08:57:48 Richard Adler & Jerry Ross: Damn Yankees: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80468 6:03

09:09:37 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Berlin Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 4791041 15:45

09:36:58 Robert Schumann: Vienna Carnival: Finale Op 26 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 4:31

09:43:37 Brian Dykstra: Delphinium Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3161 4:36

09:50:02 Edward Burlingame Hill: Divertimento for Piano & Orchestra Anton Nel, piano Austin Symphony Peter Bay Bridge 9443 6:53

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:26 André Grétry: Lucille: Air de danse Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 1:26

10:02:33 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie Yuja Wang, piano DeutGram 16606 2:57

10:07:28 Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:48

10:21:08 Robert Schumann: Arabeske Op 18 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 7:44

10:31:33 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 3:52

10:38:47 Claude Debussy: Preludes Book 2: La puerta del vino Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:46

10:44:35 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 449 Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 4:37

10:51:06 Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 24:42

11:18:21 Muzio Clementi: Piano Sonata Op 24 # 2 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808 12:27

11:33:31 Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Orch de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 12:02

11:46:56 Robert McBride: Mexican Rhapsody Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 11:01

12:07:08 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture Cleveland Orchestra George Szell CBS 38486 13:18

12:23:26 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:08

12:34:51 Eugène d'Albert: Cinderella: Ball at the King's Palace MDR Leipzig Radio Symphony Jun Märkl Naxos 573110 4:15

12:42:50 Eugène d'Albert: The Improviser: Overture Barcelona Symphony Ronald Zollman PanClas 510083 4:51

12:50:20 Giovanni Battista Sammartini: Symphony Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 557298 10:00

13:02:21 George Frideric Handel: Almira: Rigaudon Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852 0:50

13:03:42 André Campra: Idoménée: Rigaudon Michael Murray, organ Empire Brass Robert Woods Telarc 80218 2:51

13:08:16 Maurice Ravel: La valse Leon Fleisher, piano Sony 506416 13:16

13:23:59 Johann Strauss: Waltz 'Loreley-Rhein-Klänge' Op 154 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 7:52

13:33:54 Luigi Boccherini: Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5 G 478 Yo-Yo Ma, cello Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Sony 60680 4:11

13:42:09 Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 2 Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 5:47

13:49:33 George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' Jean-Yves Thibaudet, piano Baltimore Symphony Marin Alsop Decca 14091 8:56

14:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Joseph Haydn: Scherzando No. 1 in F, Hob.II: 33: Menuet and Trio; Scherzando No. 2 in C, Hob.II: 34: Menuet and Trio Emmanuel Pahud, flute; Haydn Ensemble Berlin; Hansjorg Schellenberger, conductor Album: Emmanuel Pahud: Haydn Scherzandi EMI 56577 Music: 4:30

Caroline Shaw: Entr'acte for String Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra; Joshua Weilerstein, conductor SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 10:43

Piano Puzzler: This week's contestant is Gina Doorn from Los Alamos, NM Music: 9:25

Leos Janacek: Jenufa - Act 1 Prelude Vienna Philharmonic; Charles Mackerras, conductor Album: Janacek: Jenufa Decca 414483 Music: 1:50

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 100 in G Major, "Military" Tara Helen O'Connor, flute; Pedja Muzijevic, piano; Anthony Manzo, double bass St. Lawrence String Quartet; Geoff Nuttall, conductor Spoleto Festival USA, The Bank of America Chamber Music Series, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 22:45

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1 Movement 3 Fuga Nashville Symphony Orchestra; Kenneth Schermerhorn, conductor Album: Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1 Naxos 557470 Music: 4:26

Heitor Villa-Lobos: Ciranda das sete notas Jack Pena, bassoon; Spoleto Festival USA Orchestra; Norman Huynh, conductor Spoleto Festival USA, St Matthew's Lutheran Church, Charleston, SC Music: 11:19

Laurence Sherr: Sonata for Cello and Piano Mir zaynen do! Karen Becker, cello; Jay Mauchley, piano Red Lodge Music Festival, Red Lodge Civic Center, Red Lodge MT Music: 23:51

Thomas Arne: Overture (Symphony) No. 1 in E minor Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Perelman Theater, Kimmel Center, Philadelphia, PA Music: 7:17

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:10 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Waltz Op 17 Yefim Bronfman, piano Sony 61767 5:58

16:07:07 Anton Arensky: Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32 Yefim Bronfman, piano Sony 53269 5:53

16:15:35 Eugène d'Albert: The Ruby: Overture MDR Leipzig Radio Symphony Jun Märkl Naxos 573110 9:11

16:28:04 Franz Schubert: Theme & Variations from 'Trout' Quintet D 667 John O'Conor, piano Cleveland Quartet Telarc 80225 7:32

16:37:59 Alexander Scriabin: Etude Op 8 # 1 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287 1:30

16:41:28 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 7:49

16:51:10 Alberto Ginastera: Danzas Argentinas: Danza del gaucho matrero Op 2 # 1 Orli Shaham, piano OberlinMus 1604 3:01

16:56:09 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 8 Op 93 West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Decca 16871 3:47

17:04:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 6:01

17:13:49 Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 9:19

17:25:18 Andrei Schulz-Evler: Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 12 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 9:53

17:40:17 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Greg Anderson, piano Steinway 30033 4:43

17:46:58 Johann Sebastian Bach: Fugue BWV 578 Canadian Brass Steinway 30008 3:13

17:52:28 Sir William Walton: Capriccio burlesco Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 7:14

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:38 Zoltán Kodály: Dances of Galánta Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 15:50

18:26:52 Giuseppe Verdi: Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 4:16

18:33:14 Giuseppe Verdi: Macbeth: Chorus of the Scottish Refugees Chicago Symphony Chorus Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 4825281 4:54

18:39:57 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 Igor Levit, piano Sony 542445 13:45

18:55:14 Giuseppe Verdi: Macbeth: Witches' Chorus 'Che faceste?' La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 3:23

19:02:58 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 Yefim Bronfman, piano Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 19:53

19:25:05 Luigi Cherubini: Symphony in D Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths CPO 999521 32:25

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 (1861)

Luigi Cherubini: Symphony (1815)

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory - Highlights from Mark Edwards' harpsichord recital, the Oberlin College Choir in Tarik O'Regan's Triptych, and the Oberlin Orchestra in Prokofiev's Piano Concerto No. 3 with 2018-19 Oberlin Senior Concerto Competition winner Zheyu Jiang ’19.

21:25:02 Sergei Prokofiev: Cinderella: Act 3 Op 87 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 410162 33:16

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by pianist Karen Walwyn

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:55 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 4:28

23:06:24 Ola Gjeilo: The Spheres Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 5100 4:45

23:11:10 Claude Debussy: Preludes Book 2: La terrasse des audiences du clair de lune Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 4:16

23:16:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds K 361 London Wind Soloists Jack Brymer Decca 4785437 5:36

23:22:33 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 7:49

23:30:23 Antonín Dvorák: Andante from String Quintet No. 2 Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152 8:16

23:39:46 John Field: Nocturne No. 18 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 5:25

23:45:09 Anton Arensky: Elegia from Piano Trio No. 1 Op 32 Yefim Bronfman, piano Sony 53269 5:58

23:52:10 Stephen Sondheim: Merrily We Roll Along: Not a Day Goes By London Symphony Don Sebesky EMI 54285 3:11

23:55:38 Anthony Holborne: Pavan No. 3 Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 4:19