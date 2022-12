WCLV Program Guide 04-08-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Music School Settlement – Ciurlionis: In Pursuit of Soundscapes, recorded 2/24/2019; Duo Zobovas (Rokas Zubovas, piano; Sonata Zuboviené, piano & narrator) with Ida Mercer, cello

All music and writings by Mikalojus Ciurlionis

Tone poem ‘In the Forest’ VL 1 (arr for piano 4 hands)

From a diary ‘…and above these shores…’

‘Angelus Domine’ in F-Sharp VL 184 (arr for cello & piano by David Geringas)

Variations on a Lithuanian Folk Song ‘Oh Forest, Forest’ VL 276 (1906)

Impromptu in f-Sharp VL 181 (1901); Pastoral in D-Flat VL 187 (1901)

‘Nightingale’ VL 268 (1905); ‘Autumn’ VL 264 (1904)

Literary composition ‘Fairy Tale’

Prelude in a VL 188 (1901); Prelude in G VL 338 (1909)

From Letters to Devdorak, Letter to N. IV

Variations on ‘Sefaa esec’ VL 258 (1904); Prelude in a VL 306 (1906)

Literary composition ‘Psalom’

Preludes in d VL 239 (1904) & VL 325 (1908)

‘Pater Noster’ VL 260 (1906)

‘The Sea’ VL 317 (1908)

Literary composition ‘The Sea’

Prelude in d VL 256 (1904)

01:16:04 Mikalojus Ciurlionis: In the Forest Lithuanian National Symphony Robertas Servenikas IMP 007 14:45

01:32:04 Mikalojus Ciurlionis: The Sea Lithuanian National Symphony Robertas Servenikas IMP 007 30:52

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:04:55 Carlos Gardel: Por una cabeza Carlos Gardel, baritone Jamada Digital n/a

02:07:26 Gerardo Matos Rodriguez: La Cumparsita New York - Buenos Aires Connection VAI Audio 20001

02:13:27 Astor Piazzolla: Tango Suite (Andante & Allegro) Yo-Yo Ma, cello; Sergio & Odair Assad, guitars Sony 63122

02:24:33 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in Eb Martha Argerich, piano; London Symphony Orchestra Claudio Abbado Deutsche Grammophon 002171502

02:44:43 Eduardo Caba: Aires Indios (i Andantino, ii Allegretto) Walter Aparicio, piano MSR Classics 1546

02:52:59 Heitor Villa-Lobos: Guitar Concerto (ii. Andantino e andante) Andrea Bissoli, guitar; Minas Gerais Philharmonic Orchestra Fabio Mechetti Naxos 8573115

03:04:40 Maximo Diego Pujol: Suite Magica Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

03:17:32 Hieronymus Praetorius: "Quam pulchra es" (How beautiful you are) Balthasar-Neumann Choir & Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv Produktion 002298902

03:25:36 Hieronymus Praetorius: "Surge, propera, amica mea" (Arise, make haste, my love...) Balthasar-Neumann Choir & Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv Produktion 002298902

03:25:09 Mozart Camargo Guarnieri: Encantamento Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela Maximiano Valdés Sono Luminus 90227

03:38:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 in G, K. 216 Emmy Verhey, violin; Concertgebouw Chamber Orchestra Eduardo Marturet Brilliant Classics 1116167

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:04:29 Gabriel Fauré: Piano Quartet No.2 Op 45 Emanuel Ax, piano Sony 48066 35:23

04:43:47 Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez Norbert Kraft, guitar Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 503293 21:51

05:07:24 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich DeutGram 4795448 19:58

05:30:45 Antonín Dvorák: Serenade for Winds Op 44 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415364 25:47

05:57:41 Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Cancan Budapest Strauss Ensemble István Bogár Naxos 550900 2:26

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 Giuseppe Tartini: Finale from Trumpet Concerto Ole Edvard Antonsen, trumpet English Chamber Orchestra Jeffrey Tate EMI 54897 3:06

06:12:38 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

06:23:41 Sir Edward Elgar: La Capricieuse Op 17 Yehudi Menuhin, violin Warner 555052 3:53

06:28:37 Alan Hovhaness: Let the Living and The Celestial Sing Op 344 Greg Banaszak, saxophone Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 6:30

06:40:52 Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 Op 20 Lang Lang, piano Sony 511758 10:52

06:53:31 William H. Monk: Abide with Me Anonymous 4 Harm Mundi 807549 3:20

06:57:26 Roland Forrest Seitz: Grandioso March Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7502 2:39

07:03:42 Johann Furchheim: Sonatella for Strings Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 6:27

07:11:49 Camille Saint-Saëns: Rhapsodie d'Auvergne Op 73 Jean-Philippe Collard, piano Royal Philharmonic André Previn EMI 49757 10:11

07:24:22 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Danse général Orchestra of Paris Daniel Barenboim DeutGram 4795448 4:09

07:30:45 Ennio Morricone: Once Upon a Time in the West: The Devil Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8723 4:32

07:40:48 Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue BWV 582 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 12:34

07:56:40 Anderson & Roe: Ragtime alla Turca Greg Anderson, piano Steinway 30022 3:20

08:08:13 Antonín Dvorák: Allegretto from Symphony No. 8 Op 88 Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada PentaTone 578 6:04

08:16:23 Richard Wagner: Rienzi: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:22

08:30:04 Louis Moreau Gottschalk: La gallina Op 53 Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:27

08:38:39 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 12:17

08:53:16 Alfred Newman: How the West Was Won: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80141 7:19

09:04:46 Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 7 G 480 Yo-Yo Ma, cello Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Sony 60680 17:25

09:34:26 Alberto Ginastera: Ollantay: The Warriors Op 17 BBC National Orch of Wales Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 3:04

09:38:54 Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No. 5 Op 47 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 5:17

09:44:52 Sir Edward Elgar: Imperial March Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 10570 4:26

09:51:01 Mikis Theodorakis: Ode to Zeus from 'Canto Olympico' Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 62592 3:41

09:55:44 Sonny Kompanek: Killer Tango Canadian Brass Steinway 30008 3:56

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance K 609/1 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 0:57

10:02:05 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: March Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 2:00

10:06:00 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 Op 14 # 1 Peter Takács, piano Cambria 1175 12:35

10:20:32 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 590 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 7:48

10:30:40 Percy Grainger: Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:11

10:38:09 Ralph Vaughan Williams: The Running Set Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 4:37

10:44:01 Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste Op 44 # 1 Berlin Philharmonic Hans Rosbaud DeutGram 4796018 4:20

10:50:17 Joseph Haydn: Symphony No. 48 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419607 27:12

11:19:44 Gabriel Fauré: Dolly Suite Op 56 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 13:47

11:35:11 Hugo Wolf: Italian Serenade Brodsky Quartet Chandos 10761 6:45

11:44:25 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 12:36

12:06:19 Aram Khachaturian: Masquerade: Suite RCA Victor Symphony Kirill Kondrashin RCA 300350 17:51

12:25:48 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:51

12:32:31 Isaac Albéniz: España: Capricho catalán Op 165 # 5 Duo Amaral DuoAmaral 2013 3:19

12:39:49 Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 7:05

12:49:16 Luigi Cherubini: The Portuguese Hotel: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 9:41

13:01:09 Anonymous: Two Renaissance Lute Pieces Christopher Parkening, guitar EMI 54853 1:50

13:03:20 Anonymous: The Agincourt Song Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 1:48

13:07:48 Carl Maria von Weber: Konzertstück Op 79 Gerhard Oppitz, piano Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis RCA 68219 16:00

13:25:41 Felix Mendelssohn: Scherzo from Octet for Strings Op 20 Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 4:27

13:31:43 Claude Debussy: Estampes: Jardins sous la pluie Stephen Hough, piano Hyperion 68139 3:29

13:38:37 Stephen Goss: Jasmine Flower from 'The Chinese Garden' Xuefei Yang, guitar EMI 6322 3:59

13:44:11 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 12:32

13:58:40 Peter Tchaikovsky: The Seasons: July Op 37 # 7 Lang Lang, piano Sony 511758 1:20

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Heitor Villa-Lobos: String Quartet No. 6: 2. Allegretto Cuarteto Latinoamericano Album: Villa-Lobos: String Quartets, Vol. 1 DORIAN 90205 Music: 4:32

Antonio Vivaldi: Double Concerto for Violin and Oboe in B-flat Major, RV364 Livia Sohn, violin; James Austin Smith, oboe; Geoff Nuttal and Benjamin Beilman, violins; Daniel Phillips, viola; Christopher Costanza, cello; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 8:00

Claude Debussy: Children's Corner Stephen Hough, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 15:44

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 6 for Flute and Bassoon Tara O'Conner, flute; Peter Kolkay, bassoon String Theory at the Hunter, Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 9:15

Carl Maria von Weber: Oberon Overture J. 306 Texas Festival Orchestra; Christian Arming, conductor Round Top Music Festival, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 9:13

Bedrich Smetana: Memories of Bohemia in the form of a Polka Peter Schmalfuss, piano Album: Bedrich Smetana - Works for Piano Thorofon 2005 Music: 4:20

Ludwig van Beethoven: Egmont Overture, Op. 84 IRIS Orchestra; Michael Stern, conductor Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN Music: 8:34

Jacques Ibert: Three Short Pieces Mimi Stillman, flute; Samuel Nemec, oboe; JJ Koh, clarinet; Catherine Chen, bassoon; Phillip Browne, horn Lake George Music Festival, St James Episcopal Church, Lake George, NY Music: 6:57

Bedrich Smetana: Piano Trio, Op. 15 Eroica Trio: Erika Nickrenz, piano; Sara Parkins, violin; Sara Sant'Ambrogio, cello Isabella Stewart Gardner Museum, Boston, MA Music: 27:01

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:58 Franz Liszt: Liebestod from Wagner's 'Tristan und Isolde' S 447 Igor Levit, piano Sony 542445 7:36

16:09:03 Ferruccio Busoni: Elegies: Berceuse Igor Levit, piano Sony 542445 5:10

16:16:29 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

16:28:50 Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers Boston Pops John Williams Sony 62592 3:49

16:36:37 George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 13 Richard Egarr, organ Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 807447 3:15

16:41:24 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 Royal Concertgebouw Orchestra Mariss Jansons EMI 54479 8:22

16:52:18 Jerome Moross: Fugue from Symphony No. 1 London Symphony JoAnn Falletta Albany 1403 3:19

16:57:45 Frédéric Chopin: Mazurka No. 37 Op 59 # 2 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 2:27

17:04:51 Anatoly Liadov: Kikimora Op 63 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 447084 7:04

17:14:28 Carl Orff: Carmina burana: In the Tavern Kenneth Riegel, tenor Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 10:30

17:26:55 Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Rondo Op 19 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 7:35

17:39:30 Bill Evans: Peace Piece Igor Levit, piano Sony 542445 6:00

17:47:03 Bill Evans: Waltz for Debby Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 1:59

17:52:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony K 196 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 7:05

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:22 César Franck: Symphonic Variations Alicia de Larrocha, piano London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Decca 4785437 16:48

18:28:19 Richard Strauss: Rondo from Horn Concerto No. 2 Eric Ruske, horn IRIS Chamber Orchestra Michael Stern Albany 782 5:09

18:35:43 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Act 2 Finale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 4:38

18:42:18 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 516 12:04

18:55:35 Richard Strauss: Scherzo from Piano Sonata Op 5 David Golub, piano Arabesque 6664 2:48

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:15 Joseph Haydn: Piano Concerto No. 11 H 18:11 Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 18:11

19:22:56 Joachim Raff: Symphony No. 4 Op 167 Milton Keynes City Orchestra Hilary Davan Wetton Hyperion 66628 33:48

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:59 Camille Saint-Saëns: Septet Op 65 Ensemble Vivant OpeningDay 9379 17:36

20:20:27 Leos Janácek: Idyll for String Orchestra Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572698 29:23

20:52:08 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 6:05

21:03:41 Giuseppe Tartini: Violin Sonata Joshua Bell, violin Sony 11013 14:13

21:19:38 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 7:16

21:28:00 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 47 S 161/4 Roberto Plano, piano Azica 71222 6:18

21:37:36 Josef Myslivecek: Overture No. 2 Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 9:31

21:48:42 Johannes Brahms: Violin Concerto Op 77 Hilary Hahn, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Sony 89649 40:27

22:30:35 Béla Bartók: Dance Suite New York Philharmonic Pierre Boulez Sony 64100 17:47

22:51:00 William Alwyn: Autumn Legend Rachael Pankhurst, Eng. horn Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 10:50

23:00 QUIET HOUR

23:04:36 Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique Op 26 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 10:34

23:15:10 Tomás Luis de Victoria: O vos omnes Stile Antico Harm Mundi 807555 4:07

23:19:18 Frédéric Chopin: Nocturne No. 9 Op 32 # 1 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 4:36

23:25:40 Antonín Dvorák: Larghetto from Serenade for Strings Op 22 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 5:22

23:31:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio K 261 Joshua Bell, violin English Chamber Orchestra Peter Maag Decca 436376 8:48

23:39:51 Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 Jean-Yves Thibaudet, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 448219 7:17

23:48:13 Sir Edward Elgar: Salut d'amour Op 12 Daniel Hope, violin Basel Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4795305 3:04

23:51:18 Johann Sebastian Bach: Prelude No. 24 BWV 869 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:49

23:55:08 Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 3:52