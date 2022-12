WCLV Program Guide 04-03-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:59 César Franck: Sleep of Psyché Basle Symphony Orchestra Armin Jordan Erato 88167 11:14

00:13:48 Federico Mompou: Intimate Impressions Anita Pontremoli, piano Centaur 2545 17:56

00:33:20 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Act 2 Introduction Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 2:29

00:37:12 Ambroise Thomas: Mignon: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:19

00:47:16 Mario Castelnuovo-Tedesco: Piano Concerto No. 2 Op 92 Alessandro Marangoni, piano Malmö Symphony Orchestra Andrew Mogrelia Naxos 572823 31:03

01:22:20 Max Reger: Flute Serenade Op 141 Michel Debost, flute Skarbo 4094 15:27

01:39:05 Wilhelm Friedemann Bach: Symphony F 64 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62720 10:30

01:50:18 Frédéric Chopin: Etude No. 3 Op 10 # 3 Nikita Magaloff, piano Philips 4788977 4:23

01:55:49 Giovanni Gabrieli: Buccinate in Neomenia tuba National Brass Ensemble OberlinMus 1504 3:47

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: String Quartet in F major: 4. Vif et agite Ebene String Quartet Album: Debussy, Faure, Ravel - String Quartets Music Virgin 519045 Music: 4:39

Bix Beiderbecke (arr: Woodiel and Kostraba): In a Mist Paul Woodiel, violin; Greg Kostraba, piano New Harmony Music Festival and School, Thralls Opera House, New Harmony, IN Music: 4:20

Ralph Vaughan Williams: Piano Quintet in C Minor: 3. Fantasia (quasi variazioni), Moderato Inon Barnatan, piano; Geoff Nuttall, violin; Masumi Per Rostad, viola; David Ying, cello; Anthony Manzo, bass Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 9:48

Maurice Ravel: Mother Goose Ballet New York Philharmonic, Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 27:26

Jean Sibelius: Symphony No. 1 in E minor: Movement 3 Lahti Symphony Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Album: Sibelius: The Complete Symphonies Music: 4:31

Zoltan Kodaly: Duo for Violin and Cello, Op. 7 (excerpt) Gabriela Diaz, violin; Andres Diaz, cello Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 8:24

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D major, Op. 43 Movements 3 & 4 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 21:12

Anton Webern: Quintet for piano and string quartet, M. 118 Asher Wulfman,violin; Karim Ayala Pool,violin; Christopher Alley,viola; Blake Kitayama, cello; Sashi Ayyangar, piano Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 12:56

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:47 Mario Castelnuovo-Tedesco: Concerto for 2 Guitars Op 201 Kazuhito Yamashita, guitar London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60355 19:20

04:22:24 Astor Piazzolla: Le Grand Tango Matt Haimovitz, cello Oxingale 2019 10:27

04:35:34 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 Op 72 # 7 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:26

04:40:16 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 7:19

04:49:46 Mario Castelnuovo-Tedesco: Concerto Italiano Op 31 Tianwa Yang, violin SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Naxos 573135 31:34

05:25:54 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 9:42

05:38:24 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Three Dances Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 215 11:24

05:51:02 Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies: Rondeau Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 60804 2:00

05:54:01 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 13 Yundi, piano DeutGram 6090 4:22

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:13 Frédéric Chopin: Waltz No. 5 Op 42 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 3:55

06:12:45 Grigoras Dinicu: Hora staccato Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 2:07

06:16:14 Gustav Holst: Walt Whitman Overture Op 7 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 7:16

06:25:45 Roger Quilter: Three English Dances Op 11 Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 7:19

06:38:45 Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 Op 82 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 9:36

06:50:08 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 4:26

06:55:18 Ralph Vaughan Williams: Just as the Tide was Flowing Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:21

06:58:16 John Philip Sousa: March 'Manhattan Beach' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:16

07:07:36 John Dowland: My Lady Hunsdon's Puffe Nigel North, lute Naxos 557586 1:49

07:10:49 Edvard Grieg: Piano Concerto: First movement Op 16 Antonio Pompa-Baldi, piano Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 13:22

07:25:56 Georg Philipp Telemann: Two Pieces from 'Heroic Music' Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 2:28

07:30:06 Jacques Offenbach: Waltz 'Souvenir d'Aix-les-Bains' Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 5:43

07:42:43 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Netherlands Radio Chorus Royal Concertgebouw Orchestra Igor Markevitch Philips 4788977 11:09

07:57:40 Giuseppe Verdi: Rigoletto: La donna è mobile Jonas Kaufmann, tenor Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Sony 549204 2:15

08:08:33 Giovanni Battista Sammartini: Sonata Notturna Op 7 Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 5:26

08:16:31 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44944 9:26

08:28:37 Claude Debussy: Estampes: Pagodes San Francisco Ballet Orchestra Emil de Cou Arabesque 6734 5:30

08:38:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 K 318 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 8:22

08:49:43 Alexander Scriabin: Etude Op 8 # 11 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287 4:04

08:56:01 Sir Richard Rodney Bennett: Enchanted April: Theme Cynthia Millar, ondes martenot BBC Philharmonic Rumon Gamba Chandos 9867 4:38

09:05:54 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 3 Op 30 Garrick Ohlsson, piano Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 14:26

09:22:29 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now Caroline Goulding, violin Telarc 80744 4:28

09:30:05 David Newman: The Cat in the Hat: Main title Symphony Orchestra David Newman Decca 2003 8:07

09:40:32 Léo Delibes: Coppélia: Czárdás San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 3:32

09:50:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Gigue K 574 Richard Goode, piano Nonesuch 79831 1:31

09:54:04 Ferruccio Busoni: Elegies: Berceuse Igor Levit, piano Sony 542445 5:10

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:11 Alexander Scriabin: Etude Op 8 # 3 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287 2:00

10:02:31 Frédéric Chopin: Waltz No. 5 Op 42 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 3:55

10:09:18 Robert Schumann: Variations on an Original Theme WoO 24 Igor Levit, piano Sony 542445 11:16

10:22:07 Robert Schumann: Finale from Symphony No. 1 Op 38 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 8:53

10:32:50 Padre Antonio Soler: Sonata No. 7 Martina Filjak, piano Naxos 572515 4:45

10:41:23 Luigi Boccherini: Symphony No. 1 Ensemble 415 Chiara Banchini Harm Mundi 901291 6:32

10:51:22 Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Concerto No. 1 Op 99 Norbert Kraft, guitar Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 503293 20:30

11:13:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 27 K 199 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45544 14:08

11:29:48 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 12:01

11:44:16 George Gershwin: Second Rhapsody Lincoln Mayorga, piano Harmonie Ensemble New York Steven Richman Bridge 9212 12:19

11:58:48 Frédéric Chopin: Mazurka No. 9 Op 7 # 5 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730 0:33

12:07:17 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 11:14

12:20:25 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 8:03

12:31:27 Wolfgang Amadeus Mozart: La finta giardiniera: Overture Dresden State Orchestra Hans Vonk Capriccio 10070 4:46

12:39:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 K 74 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Teldec 25914 7:36

12:48:31 Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 9:19

12:58:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance K 607 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783 1:12

13:00:45 George Frideric Handel: Messiah: His yoke is easy The Sixteen Choir & Orch Harry Christophers Coro 16062 2:13

13:03:22 George Frideric Handel: Acis and Galatea: Happy We! Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 1:51

13:07:52 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 Igor Levit, piano Sony 542445 13:45

13:23:52 Dieterich Buxtehude: Chaconne BUX 160 Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 6:22

13:31:55 Carl Nielsen: Saul and David: Act 2 Prelude Op 25 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 53276 4:54

13:39:51 Carl Nielsen: Maskarade: Overture San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 425857 4:15

13:46:02 Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 469376 12:42

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Robert Schumann: Symphony No. 3 in E flat major, Op. 97: Movement 3 Nicht Schnell Leipzig Gewandhaus Orchestra; Riccardo Chailly, conductor Album: Schumann the Complete Symphonies, Mahler Edition Decca 4780037 Music: 4:27

Johann Sebastian Bach: Sonata in E minor Avi Avital, mandolin; Kenneth Weiss, harpsichord UGA Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 12:49

Piano Puzzler (arr. Bruce Adolphe): This week's contestant is Wiley Newbold from Morgantown, WV Music: ~9:37

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 "Sweet Remembrance" Op. 19b No. 1 Andante con moto Itzhak Perlman, violin; Samuel Sanders, piano Album: Bits and Pieces EMI 54882 Music: 2:43

Robert Schumann: Quartet for Strings in F major, Op. 41, No. 2 (String Quartet No. 2) Schumann Quartet Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 20:43

Erich Korngold: Caprice fantastique (Wichtelmannchen) Sonja van Beek, violin; Andreas Frolich, piano Album: Korngold; Complete Works for Violin and Piano CPO 999709-2 Music: 4:37

Walter Piston: Symphony No. 7 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 21:41

Erich Korngold: Much Ado About Nothing Suite, Op 11 Danbi Um, violin; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Rosarian Academy, West Palm Beach, FL Music: 13:03

Frederic Chopin: Scherzo No. 3 in C-sharp Minor, Op. 39 Anna Han, piano Southeastern Piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC Music: 7:41

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:14 Mario Castelnuovo-Tedesco: Fiesta from Guitar Concerto No. 2 Op 160 Kazuhito Yamashita, guitar London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60355 6:28

16:08:00 Mario Castelnuovo-Tedesco: Scherzo from Guitar Quintet Op 143 Andrés Segovia, guitar MCA 10056 4:42

16:15:14 Antonio Vivaldi: Chamber Concerto RV 97 Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 11:15

16:27:57 Georges Bizet: Carmen: Toreador Song Ludovic Tézier, baritone SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 4:18

16:30:02 Georges Bizet: Carmen: Toreador Song Ludovic Tézier, baritone SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 4:18

16:36:12 Joseph Haydn: Finale from Cello Concerto No. 2 Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 4:46

16:42:55 Franz Liszt: Fugue from Fantasy on 'Ad nos, ad salutarem undam' S 259/4 Igor Levit, piano Sony 542445 8:05

16:53:12 Scott Joplin: The Easy Winners Leila Josefowicz, violin Philips 462948 3:08

16:58:25 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Rondeau BWV 1067 Gonzalo X. Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 1:34

17:04:06 Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:29

17:13:40 Edvard Grieg: Finale from Piano Concerto Op 16 Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harm Mundi 907629 10:29

17:26:42 Federico Moreno Tórroba: Airs of la Mancha David Russell, guitar Telarc 80451 8:06

17:39:23 Mario Castelnuovo-Tedesco: Platero and I: Melancolia Christopher Parkening, guitar EMI 54853 3:41

17:45:23 Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Spanish Dance Op 167 Malmö Symphony Orchestra Andrew Mogrelia Naxos 572823 3:08

17:51:07 Giovanni Gabrieli: In ecclesiis Gregg Smith Singers Vittorio Negri CBS 42645 8:11

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:06:39 Edvard Grieg: Holberg Suite Op 40 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060 19:52

18:28:49 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23 # 2 Nicola Hall, guitar Decca 430839 3:54

18:34:50 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Danse baroque Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 4:05

18:40:33 Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:19

18:53:11 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 4:30

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:42 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 9:32

19:13:40 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 Op 30 Garrick Ohlsson, piano Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 42:26

21:13:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Masonic Funeral Music K 479a Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 48385 6:01

21:29:33 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 9 Op 125 Jane Eaglen, soprano Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 1:05:58

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Music School Settlement – Ciurlionis: In Pursuit of Soundscapes, recorded 2/24/2019; Duo Zubovas (Rokas Zubovas, piano; Sonata Zuboviené, piano & narrator) with Ida Mercer, cello

All music and writings by Mikalojus Ciurlionis

Tone poem ‘In the Forest’ VL 1 (arr for piano 4 hands)

From a diary ‘…and above these shores…’

‘Angelus Domine’ in F-Sharp VL 184 (arr for cello & piano by David Geringas)

Variations on a Lithuanian Folk Song ‘Oh Forest, Forest’ VL 276 (1906)

Impromptu in f-Sharp VL 181 (1901); Pastoral in D-Flat VL 187 (1901)

‘Nightingale’ VL 268 (1905); ‘Autumn’ VL 264 (1904)

Literary composition ‘Fairy Tale’

Prelude in a VL 188 (1901); Prelude in G VL 338 (1909)

From Letters to Devdorak, Letter to N. IV

Variations on ‘Sefaa esec’ VL 258 (1904); Prelude in a VL 306 (1906)

Literary composition ‘Psalom’

Preludes in d VL 239 (1904) & VL 325 (1908)

‘Pater Noster’ VL 260 (1906)

‘The Sea’ VL 317 (1908)

Literary composition ‘The Sea’

Prelude in d VL 256 (1904)

21:13:33 Mikalojus Ciurlionis: In the Forest Lithuanian National Symphony Robertas Servenikas IMP 007 14:45

21:29:33 Mikalojus Ciurlionis: The Sea Lithuanian National Symphony Robertas Servenikas IMP 007 30:52

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Paul Robeson

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:54 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 5:00

23:06:55 Henryk Wieniawski: Légende Op 17 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 7:34

23:14:28 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 3 S 139/3 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 5:18

23:21:18 Felix Mendelssohn: Andante from Symphony No. 5 Op 107 London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 3:36

23:24:54 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 5:49

23:31:50 Béla Bartók: Andante tranquillo from Violin Concerto No. 2 Isabelle Faust, violin Swedish Radio Symphony Daniel Harding Harm Mundi 902146 9:15

23:41:06 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ase's Death Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 488 4:58

23:46:04 Johann Sebastian Bach: Largo from 'A Musical Offering' BWV 1079 Joshua Smith, flute Delos 3408 6:01

23:52:06 Howard Helvey: O lux beatissima St. John the Evangelist Choir Gregory Heislman St. John 2008 3:57

23:56:47 Mikhail Glinka: Nocturne Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:16