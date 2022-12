WCLV Program Guide 04-02-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:53 Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 Op 17 # 4 Yundi, piano Mercury 4812443 4:55

00:07:44 Franz Liszt: Adagio from Fantasy on 'Ad nos, ad salutarem undam' S 259/4 Igor Levit, piano Sony 542445 13:37

00:22:46 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 4:44

00:28:29 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 1 BWV 1030 Joshua Smith, flute Delos 3402 16:55

00:46:57 Robert Schumann: Symphony No. 1 Op 38 Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4792437 29:22

01:20:13 Alberto Ginastera: Piano Sonata No. 1 Op 22 Joel Fan, piano Reference 119 13:33

01:35:01 Thomas Tallis: Dum transisset sabbatum Choir King's College Cambridge Stephen Cleobury Argo 425199 7:49

01:43:32 Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Op 20 # 1 Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 8:13

01:53:10 Robert Schumann: Märchenbilder: Langsam Op 113 # 4 Yuri Bashmet, viola RCA 60112 6:54

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Leonard Bernstein: Fancy Free Ballet; Three Dance Variations: Variation 3: Danzon & Variation 1: Galop Nashville Symphony; Andrew Mogrelia, conductor Album: Bernstein: Fancy Free/Dybbuk Naxos 559280 Music: 4:15

Bernard Garfield: Quartet for Bassoon and Strings Anthony Georgeson, bassoon; Justin Bruns, violin; Madeline Sharp, viola; Thomas Carpenter, cello Atlanta Symphony Orchestra-Pre-Concert Series, Symphony Hall - Atlanta, GA Music: 13:15

Cecile Chaminade: Le Matin et le Soir, Op. 79 Nancy Cooper, piano; Barbara Blegen, piano Music Recital Hall, University of Montana, Missoula, MT Music: 12:50

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 10 in E minor, Op. 93: Movement 4 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 13:34

Eroll Garner (arr. Stephane Grappelli & Thierry Barbe): Misty TianYang Liu, double bass; Keisuke Nakagoshi, piano Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 4:30

Igor Stravinsky: Violin Concerto in D Rachel Ostler, violin; Aspen Conducting Academy; various conductors Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 21:10

Lili Boulanger: D'un matin de printemps Julia Bogorad-Kogan, flute; Wei-Yi Yang, piano St. Paul Academy, Huss Center, Saint Paul, MN Music: 4:58

Lili Boulanger: Nocturne Saint Paul Chamber Orchestra St. Paul Academy, Huss Center, Saint Paul, MN Music: 2:46

Harold Shapero: Sonata for Piano Four Hands ZOFO, one-piano-four-hands: Eva-Maria Zimmermann, piano; Keisuke Nakagoshi, piano Old First Concerts, Old First Church, San Francisco, CA Music: 14:29

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:49 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 8 Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 24:40

04:27:36 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 7:17

04:37:09 Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' N.E. Conservatory Winds Frank Battisti Albany 1058 3:45

04:41:41 Massive Attack: Teardrop Voces8 Decca 22601 4:26

04:47:57 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 9 BBC Symphony Sir Andrew Davis BBC 333 33:10

05:25:38 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail Norman Carol, violin Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 7:50

05:35:35 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 32 H 16:44 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 12:00

05:48:18 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King Estonian National Male Choir Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 2:23

05:51:50 Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 7:34

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:43 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Prelude English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:47

06:13:20 Franz Schubert: Impromptu No. 9 D 946/1 Alfred Brendel, piano Philips 4788977 8:57

06:22:47 Ottorino Respighi: The Birds: The Nightingale Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 3:52

06:28:25 Jack Gallagher: Intrada from Sinfonietta for Strings London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 5:12

06:39:01 Ludwig van Beethoven: Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 9:11

06:50:28 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 3:54

06:54:24 Aram Khachaturian: Masquerade: Mazurka Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 2:35

06:58:16 John Philip Sousa: March 'Riders for the Flag' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:15

07:04:03 Antonín Dvorák: Waltz from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 7:07

07:13:08 Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 6:26

07:20:00 Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar on the 12th tone National Brass Ensemble OberlinMus 1504 4:15

07:26:41 Frédéric Chopin: Mazurka No. 34 Op 56 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 1:31

07:29:49 Johann Christian Bach: Adriano in Siria: Overture Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 6:44

07:41:53 Lars-Erik Larsson: Little Serenade Op 12 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 10:50

07:56:18 Johann Strauss Jr: Polka 'Thunder and Lightning' Op 324 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 2:52

08:07:37 Peter Boyer: Festivities London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 5:48

08:15:09 Johann Strauss Jr: Emperor Waltz Op 437 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 10:10

08:27:23 Bill Evans: Peace Piece Igor Levit, piano Sony 542445 6:00

08:38:31 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:29

08:52:04 Vladimir Cosma: The 7th Target: Le Concerto de Berlin Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 7:44

09:03:23 Joseph Haydn: Symphony No. 89 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66253 18:28

09:26:36 Burton Lane: Royal Wedding: Too Late Now Richard Glazier, piano Centaur 3347 1:47

09:28:28 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 # 10 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 4:31

09:34:50 Sergei Rachmaninoff: Aleko: Women's Dance Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80670 4:09

09:40:34 William Boyce: Symphony No. 4 Op 2 # 4 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 7:01

09:50:37 Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 5:23

09:57:34 Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd Suite: Gavotte Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 2:04

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:55 Johann Sebastian Bach: Fugue BWV 949 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 3:32

10:04:52 Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 2 Op 87 # 2 Keith Jarrett, piano ECM 1469 2:06

10:09:11 Karl Goldmark: In Italy Op 49 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 12:01

10:22:57 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 8:03

10:33:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante K 315 Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427677 6:05

10:42:38 Joseph Haydn: Scherzando No. 5 H 2:37 Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 7:04

10:51:54 E. J. Moeran: Serenade Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 23:14

11:16:32 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:30

11:32:52 Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 S 427 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 9:15

11:44:23 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars RV 532 Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 11:51

11:57:29 Peter Tchaikovsky: Humoresque Op 10 # 2 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557645 2:04

12:06:56 Sir Henry Wood: Fantasia on British Sea Songs Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 13:31

12:22:56 Sir Malcolm Arnold: Four Irish Dances Op 126 Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 7:42

12:33:37 Anton Arensky: Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15 Stephen Coombs, piano Hyperion 66755 4:36

12:41:38 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 5:39

12:49:19 Joaquín Turina: Rapsodia sinfónica Op 66 Alicia de Larrocha, piano London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Decca 410289 8:50

13:00:06 Anatoly Liadov: The Musical Snuff Box Op 32 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 2:05

13:02:37 Déodat de Séverac: An Old Music Box Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 1:38

13:06:17 Joseph Haydn: Symphony No. 70 City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 54297 16:37

13:24:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Sonata No. 11 K 331 Lars Vogt, piano EMI 36080 2:54

13:28:56 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 4:57

13:37:14 Riccardo Drigo: Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' London Symphony Richard Bonynge Decca 433862 7:55

13:46:46 Alberto Ginastera: Suite of Native Dances Op 15 Jerusalem Symphony Orchestra Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 9:10

13:56:38 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Sailors' Chorus Leipzig Radio Chorus Men Dresden State Orchestra Silvio Varviso Philips 422410 2:32

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: String Quartet in F major: 4. Vif et agite Ebene String Quartet Album: Debussy, Faure, Ravel - String Quartets Music Virgin 519045 Music: 4:39

Bix Beiderbecke (arr: Woodiel and Kostraba): In a Mist Paul Woodiel, violin; Greg Kostraba, piano New Harmony Music Festival and School, Thralls Opera House, New Harmony, IN Music: 4:20

Ralph Vaughan Williams: Piano Quintet in C Minor: 3. Fantasia (quasi variazioni), Moderato Inon Barnatan, piano; Geoff Nuttall, violin; Masumi Per Rostad, viola; David Ying, cello; Anthony Manzo, bass Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 9:48

Maurice Ravel: Mother Goose Ballet New York Philharmonic, Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 27:26

Jean Sibelius: Symphony No. 1 in E minor: Movement 3 Lahti Symphony Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Album: Sibelius: The Complete Symphonies Music: 4:31

Zoltan Kodaly: Duo for Violin and Cello, Op. 7 (excerpt) Gabriela Diaz, violin; Andres Diaz, cello Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 8:24

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D major, Op. 43 Movements 3 & 4 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 21:12

Anton Webern: Quintet for piano and string quartet, M. 118 Asher Wulfman,violin; Karim Ayala Pool,violin; Christopher Alley,viola; Blake Kitayama, cello; Sashi Ayyangar, piano Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 12:56

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:15 Ludwig van Beethoven: Andante from Symphony No. 1 Op 21 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 6:53

16:07:57 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 3:11

16:13:59 Franz Liszt: Solemn March to the Holy Grail from Wagner's 'Parsifal' S 450 Igor Levit, piano Sony 542445 11:06

16:27:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Il mio tesoro intanto Jerry Hadley, tenor Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80442 4:17

16:36:05 Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 4 Op 18 # 4 Cypress String Quartet Avie 2348 4:38

16:42:22 Richard Rodgers: Carousel: Waltz Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 7:47

16:51:43 William Bolcom: Knockout: A Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041 3:59

16:58:01 Ottorino Respighi: The Fair Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 1:52

17:04:08 Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 901308 6:19

17:13:13 Inocente Carreño: Margariteña Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 13:20

17:28:41 Felix Mendelssohn: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 40 Saleem Ashkar, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 5:54

17:39:19 Gabriel Fauré: Berceuse Op 16 Alexander Velinzon, violin Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 4:07

17:45:17 Gabriel Fauré & André Messager: Souvenirs de Bayreuth Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 4:02

17:52:37 Sir William Walton: Prelude & Fugue 'The Spitfire' Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 6:58

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:06 Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 19:09

18:29:51 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 4:35

18:36:26 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 4:17

18:42:41 Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591 9:31

18:54:01 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Intermezzo Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 4:23

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:03 Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 H 7b:1 Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 25:25

19:31:17 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 Op 21 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 26:51

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:41 Edvard Grieg: Norwegian Dances Op 35 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2712 17:12

20:19:36 Joseph Haydn: Symphony No. 96 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 21:33

20:42:48 Sir Hamilton Harty: A Comedy Overture Ulster Orchestra Bryden Thomson Chandos 8314 14:07

20:57:28 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: Wild Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 2:16

21:02:22 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 BWV 1042 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 15:16

21:18:49 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión Lang Lang, piano Sony 771901 6:30

21:26:45 Enrique Granados: Spanish Dance No. 6 Op 5 # 6 Sir Angel Romero, guitar Telarc 80216 4:22

21:34:21 Jan Blockx: Flemish Dances Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 13:13

21:49:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 K 466 Evgeny Kissin, piano Kremerata Baltica Evgeny Kissin EMI 26645 33:34

22:24:24 Carl Nielsen: Aladdin Suite Op 34 Swedish Radio Choir Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen CBS 44934 23:18

22:51:13 Alexandre Desplat: L'Étreinte from Trois études Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635 6:35

23:00 QUIET HOUR

23:01:44 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 Turtle Creek Chorale Symphony Orchestra Timothy Seelig Reference 61 6:19

23:08:04 Lü Wencheng: Autumn Moon on a Calm Lake Lang Lang, piano DeutGram 8233 4:08

23:12:05 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 3 Op 2 # 3 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 8:20

23:22:05 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 2:28

23:24:33 Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 8:48

23:33:22 Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 4:12

23:38:51 Duke Ellington: In a Sentimental Mood Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 5:08

23:44:00 Félicien David: Adagio from Piano Trio No. 2 Ilona Prunyi, piano MarcoPolo 223492 7:08

23:51:06 Antonín Dvorák: Legend No. 5 Op 59 # 5 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:23

23:56:21 René Clausen: Set Me as a Seal Kansas City Chorale Charles Bruffy Chandos 5105 2:52