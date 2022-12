WCLV Program Guide 04-01-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live, recorded Friday 2/1 in Kulas Hall; Cleveland Institute of Music Orchestra, Stefan Sanderling, conductor; Shannon Lee, violin, student artist

Ludwig van Beethoven: Egmont Overture Op 84

Sir William Walton: Violin Concerto (1938-39)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances Op 45

01:49:03 Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture Op 124 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 10:14

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo, from Suite for Strings No. 1 Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 4777457

02:07:58 Francisco Tarrega: Romance Christopher Parkening, guitar EMI Classics 56418

02:10:41 Vincenzo Bellini: Norma: Casta Diva Montserrat Caballé, soprano RCA 23675

02:17:26 Franz Léhar: Giuditta: Meine Lippen, sie küssen so heiss Montserrat Martí Gran Teatre de Liceu de Barcelona David Gimenez RCA 29646

02:22:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Le Nozze di Figaro: Sull aira?...Che soave zeffiretto Montserrat Caballé, Montserrat Martí; sopranos Gran Teatre de Liceu de Barcelona David Gimenez RCA 29646

02:28:46 Joaquín Rodrigo: Concierto Madrigal Pepe Romero, Angel Romero, guitars Academy of St. Martin in the Fields Sir Neville Marriner Philips 000420800

03:00:50 Paquito D'Rivera: The Cape Cod Files Jon Manasse, clarinet; Jon Nakamatsu, piano Harmonia Mundi 907508

03:24:38 Deodat De Severac: Cerdana:5 études pittoresque pour le piano; No. 2: Les fêtes (Souvenir de Puigcerda) Jordi Masó Naxos 8555855

03:34:43 Juan Crisostomo Arriaga: Symphony in D Algarve Orchestra Alvaro Cassuto Naxos 8.557207

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:57 Franz Liszt: Fantasy & Fugue on 'Ad nos, ad salutarem undam' S 259/4 Igor Levit, piano Sony 542445 33:20

04:37:28 Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 37812 22:02

05:01:20 Ferruccio Busoni: Fantasia after Bach BV 253 Igor Levit, piano Sony 542445 14:25

05:17:37 Peter Tchaikovsky: Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784 31:04

05:49:58 Michael Praetorius: Terpsichore: Four Voltes New London Consort l'Oiseau 4759101 3:48

05:54:15 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 Op 9 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 4:16

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:11 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:00

06:13:59 Felix Mendelssohn: Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 10:42

06:26:06 Franz Liszt: Liebestod from Wagner's 'Tristan und Isolde' S 447 Igor Levit, piano Sony 542445 7:36

06:34:12 John Williams: The Phantom Menace: Duel of the Fates London Voices London Symphony John Williams Sony 51333 4:12

06:44:24 Heinrich Marschner: Grand Festive Overture Op 78 Slovak State Philharmonic Alfred Walter MarcoPolo 223342 10:18

06:57:11 Abe Holzmann: March "Blaze Away!" Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 3:25

07:04:22 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be Edward Carroll, trumpet Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp CBS 44651 5:59

07:14:17 Ludwig van Beethoven: Variations on 'God Save the King' WoO 78 Olli Mustonen, piano Decca 436834 7:23

07:24:45 Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Bolero Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 2:50

07:28:26 Richard Roblee: Down Home Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 3:29

07:32:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Menuetto from Symphony No. 40 K 550 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 4:11

07:40:54 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 12:19

07:57:25 Bill Conti: Rocky: Theme Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 2:15

08:08:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 3 K 216 Ray Chen, violin Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Sony 544775 6:46

08:17:16 Benjamin Britten: Soirées musicales Op 9 Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 11:01

08:30:20 Anthony Collins: Vanity Fair New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66868 3:53

08:40:33 Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 63905 10:49

08:53:45 Sir Arthur Sullivan: The Gondoliers: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 6:52

09:04:36 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 Op 13 Jenö Jandó, piano Naxos 503293 17:36

09:25:40 Duke Ellington: In a Sentimental Mood Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 5:08

09:33:19 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Death of Tybalt Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80089 4:39

09:41:32 Gustav Holst: A Somerset Rhapsody Op 21 # 2 London Symphony Richard Hickox Chandos 9420 9:19

09:53:47 Jean-Philippe Rameau: Pygmalion: Overture Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 901381 4:46

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:50 Ferruccio Busoni: Ride of the Cossacks Op 28 # 4 Per Enoksson, violin Bis 784 0:55

10:01:06 Ferruccio Busoni: Viennese Dance Song Op 28 # 3 Per Enoksson, violin Bis 784 2:23

10:05:00 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 1 Op 45 Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 12:13

10:19:01 Peter Tchaikovsky: Marche slav Op 31 Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Teldec 90201 9:08

10:30:11 Silvius Leopold Weiss: Presto Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692 4:51

10:37:51 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1: Prelude & Presto BWV 996 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 2:43

10:42:50 Felix Mendelssohn: Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano Sony 52192 3:50

10:46:57 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 8 Op 30 # 2 Vassily Primakov, piano Bridge 9350 2:07

10:51:16 Johann Friedrich Fasch: Suite for Winds & Strings Tempesta di Mare Chandos 783 25:49

11:19:15 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 9:07

11:29:38 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 9 S 244/9 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 10:41

11:42:10 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques Op 112 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 13:37

11:57:21 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Galop Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 1:30

12:06:48 Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise Michael Murray, organ Empire Brass Robert Woods Telarc 80218 12:10

12:21:37 Henri Rabaud: Suite Anglaise No. 2 Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam MarcoPolo 223503 7:10

12:31:01 Giuseppe Verdi: Aïda: Ballet Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 4:41

12:38:49 Ferruccio Busoni: Comedy Overture Op 38 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572922 6:55

12:47:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 25 K 503 Martha Argerich, piano Orchestra Mozart Claudio Abbado DeutGram 4791033 9:08

12:58:00 Traditional: The British Grenadiers Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 1:49

13:00:34 Samuel Scheidt: Galliard Battaglia Canadian Brass Steinway 30008 1:33

13:02:27 Giovanni Gabrieli: Sonata on the 9th tone for 8 parts Edward Tarr Brass Ensemble Vittorio Negri CBS 42645 2:19

13:06:31 Sergei Rachmaninoff: Variations on a Theme of Corelli Op 42 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970 18:05

13:25:24 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 1: Russian Easter Op 5 Emanuel Ax, piano Sony 61767 2:36

13:28:59 Joseph Haydn: Armida: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783 4:56

13:37:00 Johann Joseph Fux: Rondeau à 7 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 4:41

13:43:20 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 Op 45 # 3 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8589 12:18

13:56:09 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 11 Op 72 # 3 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 3:05

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Leonard Bernstein: Fancy Free Ballet; Three Dance Variations: Variation 3: Danzon & Variation 1: Galop Nashville Symphony; Andrew Mogrelia, conductor Album: Bernstein: Fancy Free/Dybbuk Naxos 559280 Music: 4:15

Bernard Garfield: Quartet for Bassoon and Strings Anthony Georgeson, bassoon; Justin Bruns, violin; Madeline Sharp, viola; Thomas Carpenter, cello Atlanta Symphony Orchestra-Pre-Concert Series, Symphony Hall - Atlanta, GA Music: 13:15

Cecile Chaminade: Le Matin et le Soir, Op. 79 Nancy Cooper, piano; Barbara Blegen, piano Music Recital Hall, University of Montana, Missoula, MT Music: 12:50

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 10 in E minor, Op. 93: Movement 4 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 13:34

Eroll Garner (arr. Stephane Grappelli & Thierry Barbe): Misty TianYang Liu, double bass; Keisuke Nakagoshi, piano Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 4:30

Igor Stravinsky: Violin Concerto in D Rachel Ostler, violin; Aspen Conducting Academy; various conductors Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 21:10

Lili Boulanger: D'un matin de printemps Julia Bogorad-Kogan, flute; Wei-Yi Yang, piano St. Paul Academy, Huss Center, Saint Paul, MN Music: 4:58

Lili Boulanger: Nocturne Saint Paul Chamber Orchestra St. Paul Academy, Huss Center, Saint Paul, MN Music: 2:46

Harold Shapero: Sonata for Piano Four Hands ZOFO, one-piano-four-hands: Eva-Maria Zimmermann, piano; Keisuke Nakagoshi, piano Old First Concerts, Old First Church, San Francisco, CA Music: 14:29

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:57 Sergei Rachmaninoff: Aleko: Men's Dance Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80670 4:46

16:05:22 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 6 Op 23 # 5 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448 3:39

16:12:07 Donald Fraser: Piano Concerto [in the Style of Mozart] Grant Gershon, piano Hollywood Chamber Orchestra Grant Gershon Delos 3222 14:42

16:30:21 Ron Nelson: Sarabande 'For Katharine in April' Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434347 4:53

16:37:53 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau Op 39 # 6 Boris Giltburg, piano Naxos 503293 2:35

16:43:02 Franz Liszt: Liebestod from Wagner's 'Tristan und Isolde' S 447 Igor Levit, piano Sony 542445 7:36

16:52:37 George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Arm, arm ye brave Bryn Terfel, baritone Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras DeutGram 453480 3:19

16:58:17 Robert Schumann: Carnaval: Pierrot Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 2:08

17:04:08 Ferruccio Busoni: Four Bagatelles Op 28 Per Enoksson, violin Bis 784 6:12

17:13:17 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18 Alexandre Tharaud, piano Royal Liverpool Philharmonic Alexander Vedernikov Erato 557829 11:58

17:27:48 Antonín Dvorák: Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106 Cypress String Quartet Avie 2275 6:59

17:39:31 Ferruccio Busoni: Elegies: Berceuse Igor Levit, piano Sony 542445 5:10

17:46:48 Ferruccio Busoni: Giga, Bolero and Variations after Mozart Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394 3:49

17:53:22 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Brian Thornton, cello Thornton 2013 6:20

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:35 Aaron Copland: The Tender Land: Suite Boston Symphony Aaron Copland RCA 300350 20:40

18:31:29 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture Berlin German Opera Orchestra Karl Böhm DeutGram 4796018 4:15

18:37:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Batti, batti, o bel Masetto Emmanuel Pahud, flute Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 3:51

18:43:18 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 2 Op 45 Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 9:38

18:54:16 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Vedrai, carino Cecilia Bartoli, mezzo-soprano Vienna Chamber Orchestra György Fischer Decca 430513 3:40

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:58 Ernö Dohnányi: Variations on a Nursery Song Op 25 Eldar Nebolsin, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 24:09

19:28:38 Joseph Haydn: Symphony No. 45 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5530 26:11

19:56:04 André Grétry: Céphale et Procris: Tambourin Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 2:43

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:05 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 Op 1 Alexander Ghindin, piano Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Ondine 977 29:13

20:32:09 Richard Wagner: Lohengrin: Act I Prelude Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram Grammaphon 4797577 09:17

20:42:53 Alexandre Lagoya: Spanish Dances from Bizet's 'Carmen' Alexandre Lagoya, guitar Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Philips 446002 15:28

21:02:41 Ferruccio Busoni: Turandot Suite Op 41 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 24:16

21:28:42 David N. Childs: Ave verum corpus St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 4:54

21:35:04 Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:53

21:41:40 George Frideric Handel: Musette from Concerto Grosso Op 6 # 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 5:12

21:48:33 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 Op 30 Jean-Yves Thibaudet, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 448219 42:04

22:32:02 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 2: Chaconne BWV 1004 Igor Levit, piano Sony 542445 13:45

22:47:58 Charles Koechlin: Evening Peace from "The Persian Hours" Op 65 Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam MarcoPolo 223504 6:04

22:55:43 Alexander Scriabin: Etude Op 8 # 11 Wendy Warner, cello Cedille 120 4:02

23:00 QUIET HOUR

23:01:37 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Albrecht Mayer, English horn Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 3:34

23:05:11 Federico García Lorca: Nana de Sevilla Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 4:19

23:09:31 Claude Debussy: Estampes: Pagodes Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 4:46

23:15:53 Anthony Holborne: Pavan 'The Image of Melancholy' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 4:45

23:20:38 Hector Berlioz: Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16 Nobuko Imai, viola London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 8:34

23:29:13 Felix Mendelssohn: Adagio from String Symphony No. 11 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Claves 9002 9:14

23:40:16 Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos Op 15 # 2 Louise Dubin, cello Delos 3469 4:31

23:44:47 Eugenio Toussaint: Largo from Concerto for Improvised Piano Alex Brown, piano Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 6:53

23:51:41 Albert Périlhou: La vierge à la crèche Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8730 3:05

23:55:36 Charles Gounod: Roméo et Juliette: Le sommeil de Juliette Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 3:16