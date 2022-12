WCLV Progarm Guide 03-28-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:17 Edvard Grieg: Two Elegiac Melodies: The Last Spring Op 34 # 2 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 5:40

00:08:41 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 Vienna Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 423608 11:12

00:20:44 Enrique Granados: Spanish Dance No. 5 Op 5 # 5 Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:33

00:27:12 Eric Whitacre: When David Heard Eric Whitacre Singers Eric Whitacre Decca 16636 17:30

00:46:23 Max Bruch: Scottish Fantasy Op 46 Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald DeutGram 21290 30:57

01:22:20 Anton Webern: Im Sommerwind Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436240 14:24

01:37:55 François Couperin: Pièces en concert Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 12:38

01:51:21 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 4:15

01:56:00 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Duo Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 2:52

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Polonaise from Rusalka Minnesota Orchestra; Eiji Oue, conductor Album: Exotic Dances from the OPERA Reference Recordings RR-71CD Music: 4:28

Johannes Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Kenari Quartet: Bob Eason, Kyle Baldwin, Corey Dundee, Steven Banks, saxophones PT Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 13:23

Piano Puzzler: This week's contestant is Sana Sarfraz from Agoura Hills, CA Music: 5:47

Igor Stravinsky: Suite from A Soldier's Tale: Movement 1 March of the soldier Anthony McGill, clarinet; Jorja Fleezanis, violin; Gilbert Kalish, piano Album: Music@Menlo: New Dimensions Music@Menlo 20034 Music: 1:34 (excerpt)

Antonin Dvorak: Quartet in F Major, Op 96 "American" Jasper String Quartet Honest Brook Music Festival, WSKG Public Media, Honest Brook Music Festival, Delhi, NY Music: 23:36

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 Evgeny Kissin, piano Album: Great Pianists of the 20th Century: Evgeny Kissin Philips 456 871 Music: 4:26

Carl Nielsen: Fantasy Pieces for Oboe and Piano, Op. 2 Nicholas Stovall, oboe; Sashi Ayyangar, piano Round Top Festival Institute, Edith Bates Old Chapel, Round Top, TX Music: 5:57

Ernest Chausson: Concerto in D Major for Violin, Piano and String Quartet, Op. 21: Movements 1, 2 & 4 Ebene Quartet; Daniel Hope, violin; Simon Crawford-Phillips, piano Savannah Music Festival, Trinity United Methodist Church, Savannah, GA Music: ~29:35

Franz Liszt: The Bells of Geneva, from Years of Pilgrimage Francesco Piemontesi, piano The Frederic Chopin Society, Mairs Concert Hall, Macalester College, St Paul, MN Music: 7:04

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:49 Richard Strauss: Intermezzo: Four Symphonic Interludes Vienna Philharmonic André Previn DeutGram 437790 23:42

04:26:36 Sergei Prokofiev: Finale from Symphony No. 6 Op 111 São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 11:12

04:40:38 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Hungarian Dance Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 2:41

04:44:28 Gabriel Fauré: Chanson de Mélisande Lorraine Hunt Lieberson, sop Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 423089 3:02

04:50:33 Vítezslav Novák: Slovak Suite Op 32 Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Virgin 45251 31:35

05:25:58 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 Takako Nishizaki, violin Capella Istropolitana Stephen Gunzenhauser Naxos 503293 10:42

05:37:55 Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:49

05:48:55 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 4:50

05:54:43 Franz Schubert: Ave Maria D 839 Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 4:11

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:04 Albert von Tilzer: Take Me Out to the Ball Game Cincinnati Pops Erich Kunzel Vox 3035 0:24

06:09:14 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Intermezzo Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 4:23

06:14:34 Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 52 Op 64 # 6 Angeles Quartet Decca 4783695 7:02

06:23:25 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 7:01

06:31:02 Albert W. Ketèlbey: In a Persian Market Chorus Royal Philharmonic Eric Rogers Decca 444786 5:34

06:42:36 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 4:48

06:49:03 Johannes Brahms: Intermezzo Op 119 # 1 Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 3:16

06:53:31 Johann Sebastian Bach: Easter Oratorio: Sinfonia Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 23416 3:59

06:58:32 John N. Klohr: Billboard March Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:01

07:04:32 Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:21

07:12:24 Johann Strauss Jr: Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 8:20

07:21:10 Johann Strauss: Radetzky March Op 228 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:12

07:25:45 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 2 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 2:34

07:29:29 Gustav Holst: The Planets: Mars Op 32 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 7:11

07:42:00 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58 Rudolf Buchbinder, piano Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Sony 374521 10:07

07:55:05 Irving Berlin: Annie Get Your Gun: Anything You Can Do I Can Do Better Giulietta Simoniato, mezzo-sop Vienna Philharmonic Herbert von Karajan Decca 4758319 3:05

07:58:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance K 609/1 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 0:57

08:08:07 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 6:48

08:17:00 César Franck: Finale from Symphony in d Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 11:17

08:30:48 Earl Wild: Virtuoso Etude on Gershwin's 'Oh, Lady Be Good!' Joanne Polk, piano Steinway 30090 4:30

08:41:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 9 K 271 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 17181 11:00

08:53:30 Anonymous: Spiritual 'Hark, I Hear the Harps Eternal' Chanticleer Warner 574272 2:07

09:05:52 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 4 Op 11 Beaux Arts Trio Philips 4788977 17:39

09:28:22 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión Lang Lang, piano Sony 771901 6:30

09:38:19 John Stanley: Trumpet Voluntary Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 66244 3:31

09:50:15 Sir Edward Elgar: Agnus Dei St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 3:03

09:56:15 Jean-Philippe Rameau: The Gathering of Birds Michael Lewin, piano Sono Luminus 92103 2:56

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:20 Karl King: March 'Voice of America' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:03

10:03:08 Pierre Leemans: March 'Belgian Paratroopers' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:24

10:08:40 Jean Sibelius: Karelia Suite Op 11 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 14:11

10:26:06 Johann Strauss: Radetzky March Op 228 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:12

10:32:39 Ludwig van Beethoven: Variations on a Theme by Paisiello WoO 70 Olli Mustonen, piano Decca 436834 4:38

10:41:52 Ludwig van Beethoven: King Stephan: Overture Op 117 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:29

10:53:05 Dmitri Kabalevsky: Piano Concerto No. 2 Op 23 Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 23:24

11:17:51 Charles Avison: Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti English Concert Trevor Pinnock Archiv 415518 12:18

11:31:25 Franz Schubert: Rondo D 951 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 13:05

11:45:34 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 14:10

12:06:52 Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy Op 25 Tianwa Yang, violin Navarre Symphony Ernest Martinez Izquierdo Naxos 503293 13:46

12:22:08 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Polonaise Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 5:25

12:28:53 Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 3:58

12:34:44 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 K 467 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 17181 6:45

12:46:26 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Alice Chalifoux, harp Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 10:31

13:00:39 Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Danse des Sauvages Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 1:51

13:02:31 François Couperin: Suite No. 26: Gavotte Angela Hewitt, piano Hyperion 67480 1:56

13:06:29 Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings Op 47 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463265 12:52

13:20:32 Johann Strauss Jr: Waldmeister: Overture Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 431628 9:24

13:33:03 Frédéric Chopin: Berceuse Op 57 Yundi, piano Mercury 4812443 4:30

13:39:05 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 104 S 161/5 Roberto Plano, piano Azica 71222 7:06

13:47:26 Luigi Cherubini: Anacréon: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 8:31

13:56:44 Frédéric Chopin: Prelude No. 17 Op 28 # 17 Martha Argerich, piano DeutGram 4796018 2:46

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Carl Nielsen: At the Coffin of a Young Artist Orchestra of the Mill; Andrew Penny, conductor Album: Scandinavian String Music Lydian 18132 Music: 4:21

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D, K. 136: Movement 3. Presto Ji-Won Song, Max Yiming Mao, Kenneth Naito, Noelle Naito, violins; Molly Wise, viola; Noemie Raymond-Friset, cello Heifetz Institute, University of Maryland Baltimore County (UMBC) Fine and Performing Arts Department, Linehan Concert Hall, UMBC, Baltimore, MD Music: 3:37

Esa-Pekka Salonen: Pollux (World Premiere) Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 11:48

Carl Nielsen: String Quartet in F major, FS 36, Op. 44 Danish String Quartet The Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 26:45

Johann Sebastian Bach: Duos: Gavotte from English Suite; Invention No. 13 in a minor Renaud Capuçon, violin; Gautier Capuçon, cello Album: Inventions: Renaud Capuçon, Gautier Capuçon Virgin 32626 Music: 4:30

Jean-Marie Leclair: Sonata in E Minor for Two Violins, Op. 3, No. 5 Chad Hoopes, violin; Arnaud Sussmann, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 10:06

Maurice Ravel: Bolero Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 15:20

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5 in G Major, BWV 816 Benjamin Grosvenor, piano Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY Music: 17:12

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 Giuseppe Verdi: Requiem: Dies irae & Tuba mirum Martti Talvela, bass Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Decca 4785437 5:23

16:07:59 Johann Strauss Jr: Ritter Pázmán: Csárdás Op 441 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 4:49

16:14:55 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 1 Vienna Philharmonic Lorin Maazel RCA 68600 11:48

16:28:37 John Stanley: Trumpet Voluntary Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 66244 3:31

16:35:33 Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 97 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 4:40

16:42:24 Umberto Giordano: Andrea Chenier: Final Duet Eva-Maria Westbroek, soprano St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Decca 15463 7:10

16:51:58 Jean Sibelius: Karelia Suite: Intermezzo Op 11 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 3:34

16:57:27 Johann Sebastian Bach: Alleluia from Cantata No. 51 Edward Carroll, trumpet Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp CBS 44652 2:04

17:03:56 Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:21

17:19:50 Johann Strauss Jr: Cavalry March Op 428 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 3:00

17:25:37 Carl Michael Ziehrer: Waltz 'Citizens of Vienna' Op 419 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 8:43

17:38:50 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:38

17:48:53 Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Gopak Vienna Philharmonic Valéry Gergiev Philips 468526 1:39

17:53:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 14 K 449 Maria João Pires, piano Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 5:57

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:52 Bedrich Smetana: Má vlast: The High Castle Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt RCA 54331 15:46

18:26:18 John Williams: Star Wars: Princess Leia's Theme Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 4:23

18:32:44 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 4 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 4:09

18:38:35 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 Op 72 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 15:23

18:56:05 Joseph Lanner: Whirlwind Galop Op 142 # 1 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 1:46

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:30 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 9 'Hungaria' S 103 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10490 21:58

19:26:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante for Winds K 297 Anthony Pike, clarinet English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Avie 35 30:04

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:31 Joseph Haydn: Symphony No. 26 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst ViennaPhil 2009 16:01

20:18:47 Franz Schubert: Symphony No. 3 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4793449 21:20

20:42:17 Hector Berlioz: Overture to 'King Lear' Op 4 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 15:51

21:02:05 Manuel de Falla: El amor brujo: Suite Vanessa Perez, piano Steinway 30036 16:48

21:20:10 Henry Purcell: Abdelazer: Suite Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:05

21:28:27 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013 6:05

21:37:18 Camille Saint-Saëns: Omphale's Spinning Wheel Op 31 Boston Symphony Charles Munch RCA 68978 7:30

21:47:06 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 Op 36 Vienna Philharmonic Valéry Gergiev Philips 4113 42:21

22:31:14 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MDG 3307 12:44

22:46:42 Sir Edward Elgar: Andante from Violin Concerto Op 61 Rachel Barton Pine, violin BBC Symphony Andrew Litton Avie 2375 12:57

23:00 QUIET HOUR

23:02:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Oboe Concerto K 314 John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 7:40

23:10:21 Percy Grainger: Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:11

23:14:33 Ariel Ramírez: Misa Criolla: Kyrie Juan Diego Flórez, tenor Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Decca 14875 4:26

23:19:48 Antonín Dvorák: Silent Woods Op 68 # 5 Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 4:59

23:24:48 Emmanuel Chabrier: Prélude pastorale Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 447751 6:39

23:31:27 Johannes Brahms: Adagio from Trio Op 114 Franklin Cohen, clarinet Decca 425839 8:06

23:40:26 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Ying Quartet Telarc 80685 6:57

23:47:24 Marcel Tournier: Vers la source dans le bois Elinor Bennett, harp Nimbus 5247 3:54

23:51:14 Frédéric Chopin: Waltz No.12 Op 70 # 2 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 3:39

23:56:03 Traditional: The Meeting of the Waters John O'Conor, piano Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 3:07