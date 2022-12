WCLV Program Guide 03-21-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:01 Frederic Hand: Odyssey Frederic Hand, guitar Willow 1036 12:37

00:14:55 Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Arthaus 101682 16:38

00:33:07 Frédéric Chopin: Waltz No. 5 Op 42 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 3:55

00:38:08 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 80594 7:17

00:47:24 Edvard Grieg: Piano Concerto Op 16 Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harm Mundi 907629 30:17

01:21:42 Paul Creston: Toccata for Orchestra Op 68 Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3127 13:39

01:36:33 Edward MacDowell: Hamlet and Ophelia Op 22 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 13:12

01:50:58 Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 4:29

01:56:02 William Bolcom: Fields of Flowers Spencer Myer, piano Steinway 30041 3:39

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Legends, No. 5 Czech Philharmonic Orchestra; Sir Charles Mackerras, conductor Album: Dvorak: Symphonic Variations, Scherzo capriccioso, Legends Supraphon 3533 Music: 4:24

Albert Roussel: Serenade, Op. 30 Alice K. Dade, flute; Meredith Clark, harp; Scott Yoo, violin; Jessica Chang, viola; Jonah Kim, cello Festival Mozaic, Cuesta College Cultural and Performing Arts Center, San Luis Obispo, CA Music: 14:57

Piano Puzzler: This week's contestant is Jim Hanson of St. Paul, MN Music: 10:33

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 7: Movement 4 Rondo: Allegro Garrick Ohlsson, piano Album: Beethoven - Piano Sonatas, Vol. 9 Bridge 9274 Music: 4:01

Antonin Dvorak: Bagatelles for two violins, cello and harmonium James Ehnes, violin; Amy Schwartz Moretti, violin; Edward Arron, cello; Andrew Armstrong, harmonium Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 17:39

Franz Schubert: Piano Quintet in A Major, Op. 114 "Trout": Movement 3 Scherzo: Presto Menahem Pressler, piano; Ebene Quartet Album: Menahem Pressler: A 90th Birthday Celebration Erato 2564625964 Music: 4:31

George Frideric Handel: Concerto Grosso No. 1 in G Major, Op. 6, HWV 319 Strings Festival Orchestra; Michael Sachs, conductor Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 11:19

Miles Davis: All Blues Ebene Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 6:02

Alberto Ginastera: Concerto for Harp and Orchestra, Op. 25 Kathy Kienzle, harp; Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 25:13

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:34 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 BWV 1041 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 13:25

04:16:03 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1 BWV 996 Jason Vieaux, guitar Azica 71250 13:20

04:31:43 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 29: Sinfonia Jeanne Lamon, violin Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 3:32

04:36:24 Johann Sebastian Bach: Concerto after the Easter Oratorio BWV 249 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 471150 11:31

04:50:08 Johann Sebastian Bach: Magnificat BWV 243 Julia Doyle, soprano Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Analekta 9873 27:12

05:21:58 Johann Sebastian Bach: French Suite No. 2 BWV 813 Vassily Primakov, piano Bridge 9350 14:16

05:38:29 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Greg Anderson, piano Steinway 30033 10:52

05:50:18 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Bourrée BWV 1069 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 2:28

05:53:49 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Danse Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 4:29

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:45 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Salut Salon Warner 554295 3:49

06:13:58 Domenico Cimarosa: I due Baroni di Rocazzura: Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 10:14

06:25:37 Antonín Dvorák: Legend No. 8 Op 59 # 8 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 3:44

06:29:54 Carl Stamitz: Rondeau from Clarinet Concerto No. 7 Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 5:37

06:41:49 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars RV 532 Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 11:13

06:53:52 Peter Tchaikovsky: The Seasons: March Op 37 # 3 Lang Lang, piano Sony 511758 2:43

06:57:08 Leroy Anderson: Ticonderoga March Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 2:25

07:03:28 Johann Sebastian Bach: Fugue from Prelude & Fugue BWV 532 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324 5:40

07:11:11 Ludwig van Beethoven: Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 7:59

07:20:43 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Galop Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 1:53

07:23:34 John Novacek: Fourth Street Drag Leila Josefowicz, violin Philips 462948 3:48

07:28:39 Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Chaconne Orchestra of the 18th Century Frans Brüggen Philips 426714 6:03

07:40:49 Johannes Brahms: Finale from Piano Quartet No. 2 Op 26 Emanuel Ax, piano Sony 45846 10:50

07:54:25 Carl Nielsen: This is the Revelation Ars Nova Copenhagen Michael Bojesen DaCapo 220569 3:16

07:58:08 Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 1:54

08:08:03 "PDQ Bach": Aria "Howdy There" from "Oedipus Tex" S 150 Peter Schickele, vocal Hoople Off-Season Philharmonic Newton Wayland Telarc 80520 5:31

08:15:25 Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Chorus 'Kommt ihr Töchter' Chicago Symphony Chorus Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 425498 7:54

08:23:51 Maurice Jarre: Dead Poets Society: Carpe diem Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 2:54

08:28:43 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 5:41

08:40:50 Friedrich Witt: Minuet & Finale from 'Jena' Symphony Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572089 9:30

08:51:47 Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado Op 67/7 Orchestre National de France Leonard Bernstein Warner 568954 2:16

08:54:36 Howard Shore: The Fellowship of the Ring: Themes Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 6:16

09:05:54 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4 BWV 1069 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 17:30

09:28:03 Claude Bolling: Invention Sir Angel Romero, guitar EMI 47192 3:55

09:34:37 Astor Piazzolla: Oblivion Milos Karadaglic, guitar European Film Philharmonic Christoph Israel DeutGram 17000 4:12

09:41:08 Johan Wagenaar: Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 9:37

09:53:38 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: The Great Gate of Kiev Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 5:22

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:29 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Musette Aulos Ensemble Centaur 3068 1:04

10:02:09 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1: Bourrée Jason Vieaux, guitar Azica 71250 1:23

10:05:20 Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 12:05

10:18:02 Johann Christian Bach: Symphony Op 18 # 2 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 8:47

10:28:39 Johannes Brahms: Rhapsody Op 119 # 4 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:30

10:36:59 Robert Schumann: Finale from Piano Quintet Op 44 Emanuel Ax, piano Cleveland Quartet RCA 6498 7:17

10:45:23 Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Gopak Vienna Philharmonic Valéry Gergiev Philips 468526 1:39

10:50:58 Joaquín Rodrigo: Concierto Andaluz Los Romeros, guitars Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 23:55

11:17:45 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 12:37

11:33:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 K 137 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45471 12:24

11:47:29 Johann Sebastian Bach: Oboe Concerto BWV 1059 Douglas Boyd, oboe Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd DeutGram 429225 11:53

12:06:13 Johann Strauss Jr: Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 13:31

12:21:54 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Vienna Philharmonic Valéry Gergiev Philips 468526 5:46

12:29:25 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 126 4:12

12:37:39 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' BWV 645 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:41

12:42:57 Claude Debussy: Pour le piano Barry Douglas, piano RCA 68127 13:35

12:58:22 Kara Karayev: Seven Beauties: Dance of Merriment Tchaikovsky Symphony Orchestra Rauf Abdullayev Delos 2009 1:45

13:00:39 Maria Theresia von Paradis: Sicilienne Lynn Harrell, cello Decca 2334 2:47

13:04:11 Gabriel Fauré: Sicilienne Op 78 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:49

13:09:37 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72 CIM Orchestra Carl Topilow CIM 2003 14:04

13:25:51 Luigi Cherubini: Medea: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 7:50

13:34:53 Ignace Jan Paderewski: Minuet Op 14 # 1 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300 3:53

13:42:23 Karol Szymanowski: Etude Op 4 # 3 Polish State Philharmonic Karol Stryja Naxos 553686 5:23

13:49:28 Franz Schubert: Finale from Symphony No. 9 D 944 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 11:41

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Bassoon and Orchestra in B flat, K 191: Movement 3 Benjamin Kamins, bassoon; Houston Symphony; Christoph Eschenbach, conductor Album: Mozart: Wind Concerti (Wind Concertos) IMP 77 Music: 4:25

Jacques Offenbach (arr. WindSync): Overture from "A Trip to the Moon" WindSync Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 6:44

Erberk Eryilmaz: Flying Sirto Andres Cardenes, violin; ROCO; Erberk Eryilmaz, conductor ROCO Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 5:03

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 2: Movements 3-4 Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 30:12

Robert Schumann: Carnaval: Movements 1 & 2 Kirill Gerstein, piano Album: Kirill Gerstein: Imaginary Pictures Myrios 13 Music: 4:22

Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture, Op. 62 Danish National Symphony Orchestra; Otto Tausk, conductor Concert Hall, DR Concert House, Copenhagen, Denmark Music: 7:49

Robert Schumann: Piano Quartet in E-flat major, Op. 47 Renata Arado, violin; Espen Lilleslatten, viola; Darrett Adkins, cello; Rita Sloan, piano Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO Music: 27:21

Auguste Franchomme (arr. Caitlin Sullivan): Douze Caprices No. 11 & No. 7 Decoda Cello Quartet String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 7:24

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:07 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue BWV 545 BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 5:18

16:07:10 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 4:56

16:14:17 Modest Mussorgsky: St. John's Night on the Bare Mountain Anatoli Kotscherga, bass Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 62034 11:30

16:28:25 Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet Op 13 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 3:20

16:34:30 Johann Sebastian Bach: Finale from Flute Sonata BWV 1020 Joshua Smith, flute Delos 3402 4:50

16:41:52 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & The Great Gate of Kiev Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018 8:24

16:52:15 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wir glauben all' an einen Gott' BWV 680 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:28

16:57:42 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 4: Gigue BWV 1010 Andrés Díaz, cello Azica 71252 2:09

17:03:53 Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 5:49

17:12:38 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 John Thiessen, trumpet Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:54

17:27:43 Henri Sauguet: La cigale et la fourmi CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 7:30

17:40:18 Johann Sebastian Bach: Larghetto from Keyboard Concerto No. 4 BWV 1055 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 4:54

17:46:48 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 Nathan Milstein, violin DeutGram 4796018 3:32

17:53:38 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - In Caelum Fero London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 06:19

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:48 Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Keyboards BWV 1061 Greg Anderson, piano Steinway 30033 17:56

18:28:35 Modest Mussorgsky: Solemn March 'The Capture of Kars' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 5:31

18:36:01 Johann Sebastian Bach: Allegro from Keyboard Concerto No. 1 BWV 1052 Mahan Esfahani, harpsichord Concerto Cologne Archiv 4794481 7:41

18:45:29 Modest Mussorgsky: Intermezzo 'In modo classico' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 7:31

18:54:06 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 4:01

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:30 Hector Berlioz: Waverley Overture Op 1 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 10:18

19:14:12 Richard Strauss: Sinfonia domestica Op 53 Cleveland Orchestra George Szell Sony 53511 41:24

19:57:15 Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado Op 67/7 Orchestre National de France Leonard Bernstein Warner 568954 2:16

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:20 Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62644 14:55

20:17:20 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4 BWV 1069 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 18:38

20:37:57 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 19:05

21:03:12 Howard Hanson: Merry Mount: Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 559702 15:47

21:20:32 Alec Wilder: Air for Bassoon Kenneth Pasmanick, bassoon Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 5:39

21:27:33 Vernon Duke: Autumn in New York Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 5:42

21:37:08 Joseph Haydn: Symphony No. 9 Hanover Band Roy Goodman Hyperion 66529 12:05

21:51:38 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition Evgeny Kissin, piano RCA 63884 34:08

22:26:52 Edvard Grieg: Lyric Suite Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 18:57

22:49:08 Johann Sebastian Bach: Toccata No. 5 BWV 914 Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001 8:06

22:58:16 Joaquin Nin-Culmell: Tonadas Volume 4: Canción Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062 1:36

23:00 QUIET HOUR

23:01:35 Claude Debussy: Syrinx Joshua Smith, flute Telarc 80694 2:29

23:04:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 7:31

23:11:37 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 4:28

23:16:56 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 9 S 139/9 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 11:07

23:28:04 Gérard Pesson: Kein deutscher Himmel Accentus Chamber Choir Laurence Equilbey Naïve 4947 9:07

23:38:07 Gabriel Fauré: Nocturne No. 6 Op 63 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 8:37

23:46:44 Giuseppe Tartini: Largo-Andante from Violin Concerto D 96 Giuliano Carmignola, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 3849 4:39

23:51:23 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 # 6 Voces8 Decca 22601 3:01

23:55:27 Erik Satie: Gymnopédie No. 3 The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 2:46