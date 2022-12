WCLV Program Guide 03-15-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:00 Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 470840 7:45

00:09:52 Johannes Brahms: Three Intermezzi Op 117 Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214 16:36

00:27:50 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture Dresden State Orchestra Carlos Kleiber DeutGram 4796018 9:42

00:38:52 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Rose Adagio Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 6:13

00:47:58 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 Op 19 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 370548 29:28

01:22:32 Dmitri Shostakovich: Hamlet: Suite Op 32a Boston Symphony Andris Nelsons DeutGram 4795201 14:03

01:37:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 23 K 488 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 13276 8:09

01:46:56 Jack Gallagher: Diversions Overture London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 10:00

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade for Winds in C minor K. 388: Movement 3 Menuetto in Canone Allan Vogel, oboe; Kimaree Gilad, oboe; Anthony McGill, clarinet; Carey Bell, clarinet; Dennis Godburn, bassoon Album: Vol. 4: Mozart and Winds Music@Menlo 20064 Music: 4:18

William Bolcom: Three Rags for String Quartet The Harlem String Quartet Phoenix Chamber Music Society, Kerr Cultural Center, Scottsdale, AZ Music: 12:22

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C major, K. 551 "Jupiter": Movements 2-4 Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 26:25

Elodie Jolette: Aie confiance Elodie Jolette, piano Album: L'ame au piano Elodie Jolette Music: 3:12

Bedrich Smetana: Memories of Bohemia in the form of a Polka Peter Schmalfuss, piano Album: Bedrich Smetana - Works for Piano Thorofon 2005 Music: 4:20

Samuel Barber: Symphony No. 1 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 21:18

Bedrich Smetana: From My Homeland Gil Morgenstern, violin; Benjamin Hochman, piano An Appalachian Summer Festival, Rosen Concert Hall, Broyhill Music Center, Boone, NC Music: 8:10

Andrea Falconieri: Canzone con il basso continuo Tempesta di Mare; Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Presbyterian Church of Chestnut Hill, Philadelphia, PA Music: 13:01

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:30 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 448155 23:20

04:25:54 William Byrd: Canticle 'Nunc dimittis' Stile Antico Harm Mundi 907419 7:00

04:35:28 Johannes Brahms: Capriccio Op 76 # 1 Alessio Bax, piano Signum 309 3:36

04:40:10 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 6:19

04:47:54 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 Op 18 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2192 33:38

05:25:11 Heinrich Ignaz Franz von Biber: Sonata No. 1 from Fidicinium Sacro- Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8448 11:10

05:37:22 Emile Waldteufel: Waltz 'Estudiantina' Op 191 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5264 6:53

05:45:53 Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 3:54

05:51:24 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Tafelmusik 1032 7:00

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:27 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: A Modern Major General Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:49

06:12:55 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 5:32

06:23:08 Antonín Dvorák: Czech Suite: Furiant Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 5:35

06:35:00 Franz Liszt: Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' S 558/2 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 4:05

06:44:45 John Williams: Jurassic Park: Main Themes Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 5:38

06:57:55 Henry Fillmore: March 'Men of Ohio' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:12

07:03:00 Sergei Prokofiev: Cinderella: Waltz São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 3:08

07:12:38 Richard Rodgers: Carousel: Waltz Jenny Lin, piano Steinway 30011 6:14

07:25:00 Johannes Brahms: A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place Op 45 Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 5:04

07:35:33 Cole Porter: DuBarry Was a Lady: Overture London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 3:30

07:45:28 Sergei Prokofiev: Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 5:27

08:05:19 Traditional: Cockles and Mussels John O'Conor, piano Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 3:23

08:13:33 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Tarantella Op 17 Yefim Bronfman, piano Sony 61767 6:08

08:23:43 Richard Hayman: Kid Stuff Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68131 4:32

08:28:42 Mary Earl: Beautiful Ohio Ohio State Marching Band Dr. Jon R. Woods Coronet 411 1:02

08:34:53 Michael Jackson: Billy Jean Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:40

08:44:31 Sir Arthur Sullivan: The Mikado: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:46

09:02:41 John Lennon/Paul McCartney: Penny Lane Ryan Anthony, piccolo trumpet Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:34

09:12:49 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen Op 65 # 6 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 6:15

09:25:31 John Williams: Far and Away: Themes Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 5:33

09:35:34 Richard Adler & Jerry Ross: The Pajama Game: Hernando's Hideaway Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 3:13

09:45:43 Josef Strauss: Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 7:46

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:39 Blas Galindo: Sones de Mariachi Festival Orchestra of Mexico Enrique Bátiz Naxos 550838 7:02

10:12:32 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 5:58

10:24:11 Nicolò Paganini: Caprice No. 24 Op 1 # 24 Brodsky Quartet Chandos 10761 5:20

10:37:56 John Ireland: A Downland Suite: Minuet English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:49

10:47:33 Trevor Pinnock: Passacaille, Gigue & Minuet after English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 7:19

11:00:38 Luigi Cherubini: Eliza: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 7:21

11:11:55 Franz Schubert: Impromptu No. 8 D 935/4 Maria João Pires, piano DeutGram 457550 6:34

11:24:13 Antonio Vivaldi: Trumpet Concerto Maurice André, trumpet Berlin Philharmonic Herbert von Karajan EMI 56260 5:52

11:35:15 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:21

11:44:02 Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 6:25

11:57:12 Franz Liszt: Schubert Song 'Das Wandern' S 565/1 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 1:34

12:06:18 Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 Op 101 # 7 Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 3:57

12:15:34 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 Albrecht Mayer, oboe d'amore Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 5:52

12:27:46 Padre Antonio Soler: Sonata No. 4 Martina Filjak, piano Naxos 572515 3:59

12:39:26 Gian Carlo Menotti: Amelia Goes to the Ball: Overture Metropolitan Opera Orchestra James Conlon RCA 61509 4:23

12:49:05 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 9 # 12 Anthony Robson, oboe Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 610 7:01

13:00 CLASSICAL MUSIC with Robert Conrad

13:02:58 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2012 15:23

13:26:43 Hector Berlioz: Roméo Alone & Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 1301 12:23

13:50:02 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Arthaus 101682 10:23

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Camilla de Rossi: Sinfonia from "Il Sacrifizio di Abramo" Movements 1 Largo and 4 Presto e piano JoAnn Falletta, lute; Bay Area Women's Philharmonic; JoAnn Falletta, conductor Album: Baroquen Treasures Newport 60102 Music: 4:32

Darius Milhaud: Suite for Clarinet, Violin and Piano, Op. 157b Prima Trio Henry Morrison Flagler Museum, West Room, West Palm Beach, FL Music: 12:23

Robert Paterson: Dark Mountains The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 13:12

Samuel Barber: Souvenirs Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 19:22

Claude Debussy: Suite Bergamasque: Clair de lune Simon Trpceski, piano Album: Debussy: Images; Arabesques; Children's Corner; Clair de lune; L'Isle joyeuse EMI 272 Music: 4:36

Johann Sebastian Bach: Selections from Musical Offering, BWV 1079 Stephanie McNab, flute; Calidore String Quartet Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 9:24

Alfonso Montes: Llanura Los Angeles Guitar Quartet 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY Music: 5:49

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C major, Op. 26 Simon Trpceski, piano; Stavanger Symphony Orchestra; Cristian Macelaru, conductor Stavanger Symphony Orchestra, Fartein Valen, Stavanger Konserthus, Stavanger, Norway Music: 27:03

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:52 Traditional: Farewell to Ireland & Highlander's Farewell Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 3:38

16:12:46 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 6:10

16:26:48 Johann Pachelbel: Canon Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390 4:07

16:27:09 Johann Pachelbel: Canon Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390 4:07

16:38:48 Brian Dykstra: Curly Maple Rag Barrick Stees, bassoon Centaur 3161 5:00

16:50:15 "PDQ Bach": Concerto for 2 Pianos vs. Orchestra: Presto changio Peter Schickele, piano New York Pick-Up Ensemble Jorge Mester Telarc 80376 5:37

17:03:11 Traditional: My Gentle Harp (Londonderry Air) Robert Shaw Chorale Robert Shaw RCA 63646 3:21

17:12:41 George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' Kyung Sun Lee, violin CityMusic Cleveland Andrea Raffanini CityMusic 1 4:11

17:22:26 Louis Théodore Gouvy: Finale from Fantaisie symphonique Op 59 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 5:37

17:35:40 Franz Schubert: Scherzo No. 1 D 593/1 Maria João Pires, piano DeutGram 427769 5:13

17:48:01 Carl Maria von Weber: Jubilation Overture Dresden State Orchestra Gustav Kuhn Capriccio 10052 7:45

18:00 DINNER CLASSICS

18:06:33 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 9 # 12 Anthony Robson, oboe Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 610 7:01

18:18:51 Frédéric Chopin: Nocturne No. 10 Op 32 # 2 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 5:41

18:28:57 Alexander Glazunov: Song of the Minstrel Op 71 Wen-Sinn Yang, cello Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 3:52

18:37:31 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80130 4:31

18:47:29 Joseph Haydn: Finale from Trumpet Concerto Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 4:24

18:53:18 Ludwig van Beethoven: Christ on Mount of Olives: Hallelujah Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 4:01

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:53 Claude Debussy: Children's Corner Suite Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 16:59

19:22:24 Johan Halvorsen: Symphony No. 1 Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 35:19

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:02:24 Johann Nepomuk Hummel: Theme and Variations for Oboe & Orchestra Op 102 Heinz Holliger, oboe English Chamber Orchestra Raymond Leppard Philips 4788977 14:38

20:19:01 Claude Debussy: Printemps Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 16:41

20:36:56 Franz Schubert: Symphony No. 3 The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 21:45

21:03:19 Peter Rasmussen: Wind Quintet Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849 16:58

21:21:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante K 315 Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427677 6:05

21:29:40 Charles Tomlinson Griffes: Poem for Flute & Orchestra Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 9:57

21:42:36 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 5:29

21:50:16 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 Op 60 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80198 31:41

22:23:45 Colin McPhee: Tabuh-Tabuhan Peter Basquin, piano American Composers Orchestra Dennis Russell Davies Argo 444560 20:06

22:48:05 Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song Janet Hilton, clarinet Chandos 2419 8:36

22:57:22 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:23

23:00 QUIET HOUR

23:01:59 Gabriel Fauré: Après un rêve Op 7 # 1 Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 3:11

23:05:11 Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203 10:16

23:15:27 Henry Purcell: Funeral March for Queen Mary Z 860 Equale Brass Ensemble Erato 45123 2:13

23:18:51 Jack Gallagher: Intermezzo from Sinfonietta for Strings London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 4:10

23:23:02 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 29 Op 106 Igor Levit, piano Sony 370387 17:03

23:41:00 John Rutter: Suite Antique: Prelude John McMurtery, flute West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 4:10

23:45:10 Anthony Holborne: Spero Paul O'Dette, lute The King's Noyse Harm Mundi 2907238 4:42

23:49:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Sonata No. 10 K 330 Lars Vogt, piano EMI 36080 6:08

23:57:41 Traditional: O Can Ye Sew Cushions Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 120 2:46