WCLV Program Guide 03-05-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:54 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 6:15

00:08:40 Anton Diabelli: Guitar Sonata Op 57 # 2 Eduardo Fernández, guitar Decca 414160 13:00

00:22:58 Franz Schubert: Marche militaire No. 1 D 733 Evgeny Kissin, piano RCA 69282 4:37

00:28:21 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4825281 5:06

00:35:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 21 K 467 Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Sony 538244 29:25

01:07:35 Alexander Zemlinsky: Psalm 13 Op 24 Ernst Senff Choir Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 417450 13:39

01:22:59 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Cleveland Orchestra Oliver Knussen DeutGram 2123 9:07

01:32:35 Arthur Meulemans: Symphony No. 3 Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 19:04

01:53:02 Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 7:34

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gustav Mahler: Symphony No. 3 Movement 1(partial excerpt) London Symphony Orchestra; Michael Tilson Thomas, conductor Album: Mahler Symphony No. 3 Sony 44553 Music: 4:29

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 in G Major, BWV 1049 Chamber Music Society of Lincoln Center University of Georgia, Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 14:52

Elisabeth Jacquet de la Guerre: Pieces de Clavecin from Suite No. 1 in D Minor James Kennerley, harpsichord Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 6:23

Gustav Mahler: Symphony No. 3: Movement 6 Grand Teton Music Festival Festival Orchestra, Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 21:26

Joaquin Rodrigo: Concierto serenata Movement 1 Estudiantina Nancy Allen, harp; Royal Philharmonic Orchestra; Enrique Batiz, conductor

Album: Rodrigo: Concertos and Orchestral Works EMI 67435 Music: 4:36

Giovanni Gabrieli: Canzona per Sonare Nos. 2, 1, 4 Philadelphia Orchestra Brass Quintet Classic Chamber Concerts, Sugden Theatre, Naples, FL Music: 6:41

Joaquin Rodrigo: Concierto de Aranjuez Chaconne Klaverenga, guitar; Boulder Chamber Orchestra; Bahman Saless, conductor Boulder Chamber Orchestra, Broomfield Auditorium, Broomfield, CO Music: 23:19

Leos Janacek: Pohadka for cello and piano Jonah Ellsworth, cello; Heng-Jin Park, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 12:00

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:03:32 Robert Russell Bennett: A Symphonic Picture of Gershwin's 'Porgy & Bess' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 24:56

04:30:10 Michael Torke: Purple Baltimore Symphony David Zinman Ecstatic 92201 6:14

04:38:08 Frédéric Chopin: Impromptu No. 2 Op 36 Shai Wosner, piano Onyx 4172 5:46

04:44:54 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 Op 3 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 4:43

04:50:57 Charles Gounod: Symphony No. 2 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 462125 30:50

05:25:33 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 9:33

05:36:20 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 6:24

05:44:31 Modest Mussorgsky: Solemn March 'The Capture of Kars' Toronto Symphony Orchestra Jukka-Pekka Saraste Finlandia 14911 4:57

05:51:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 K 412 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 8:10

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:21 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Little Train of Caipira Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 4:13

06:13:21 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 4 Op 60 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 5:55

06:20:35 Edward MacDowell: Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 23 André Watts, piano Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton Telarc 80429 4:36

06:26:30 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 4:29

06:32:00 Luigi Cherubini: Sonata No. 2 Barry Tuckwell, horn Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 69395 6:43

06:43:13 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Mariinsky Theater Chorus Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 11:18

06:56:01 Johann Sebastian Bach: Duet No. 4 BWV 805 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 1:55

06:59:31 John Philip Sousa: March 'The Loyal Legion' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 2:38

07:06:31 Franz Liszt: Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' S 434 Yundi, piano DeutGram 851 6:20

07:15:51 Maurice Ravel: Scherzo from String Quartet Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 5:57

07:22:39 Aaron Copland: John Henry Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80117 3:50

07:27:53 Percy Grainger: Country Gardens City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 56412 2:27

07:31:34 Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie Arturo Benedetti Michelangeli, piano DeutGram 4795448 6:46

07:43:35 Máximo Diego Pujol: Suite mágica Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 11:52

07:58:39 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Dance of the Little Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 1:34

08:07:51 George Gershwin: Strike Up the Band: Strike Up the Band Fine Arts Brass Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 2:14

08:10:25 Arthur Foote: Suite for Strings: Finale Op 63 do.gma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 4:29

08:17:22 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:11

08:27:01 Jay Ungar: Thanksgiving Waltz Jay Ungar, violin Nashville Chamber Orchestra Angel 56720 3:45

08:32:01 Robert Schumann: Fantasy Pieces: Humoreske Op 88 # 2 Leif Ove Andsnes, piano EMI 94180 7:08

08:44:31 Ferenc Farkas: 18th Century Dances from Old Hungary Quintett.Wien Nimbus 5479 8:40

08:54:30 Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 5:43

09:06:32 Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 16:17

09:27:17 Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Coronation Scene Karl Dent, tenor Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 7:14

09:36:26 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Adiemus London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 04:00

09:41:26 Paul Schoenfield: Four Souvenirs: Samba Caroline Goulding, violin Telarc 80744 2:56

09:44:43 Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Intermezzo Burning River Brass Dorian 90316 5:41

09:53:43 Modest Mussorgsky: Scherzo Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 62034 3:28

09:57:29 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 7716 1:35

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:29 Heitor Villa-Lobos: Ciranda No. 1 'Terezinha de Jesús' Christopher Parkening, guitar EMI 49406 2:32

10:03:52 Heitor Villa-Lobos: Suite populaire brésilienne: Mazurka-Choro Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 3:55

10:09:54 Charles Wakefield Cadman: Dark Dancers of the Mardi Gras Joel Fan, piano Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 11:02

10:22:52 Ferde Grofé: Mississippi Suite: Mardi Gras Harmonie Ensemble New York Steven Richman Bridge 9212 4:56

10:29:19 Muzio Clementi: Minuetto Pastorale Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 802 3:46

10:36:54 Joseph Haydn: Minuet from Symphony No. 31 Orchestra of St Luke's Sir Charles Mackerras Telarc 80156 4:54

10:44:08 Constant Lambert: Bacchanale from 'Horoscope' Suite BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Argo 436118 4:31

10:48:54 Edward MacDowell: Piano Concerto No. 2 Op 23 André Watts, piano Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton Telarc 80429 25:51

10:51:26 Edward MacDowell: Piano Concerto No. 2 Op 23 André Watts, piano Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton Telarc 80429 25:51

11:20:09 Igor Stravinsky: Three Movements from 'Pétrouchka' Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 15:13

11:37:16 Robert Schumann: Scherzo from Symphony No. 2 Op 61 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 7:13

11:45:40 Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 12:21

12:06:17 Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 10:30

12:06:19 Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 10:30

12:18:30 Giuseppe Verdi: Introduction to Act 1 & Brindisi from Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80364 3:23

12:23:43 Frédéric Chopin: Ballade No. 2 Op 38 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448 7:41

12:35:13 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale Orchestra of Paris Daniel Barenboim DeutGram 4796018 7:10

12:44:59 Louis Moreau Gottschalk: Bamboula Op 2 Cecile Licad, piano Naxos 559145 9:18

12:59:56 Sir Edward German: Henry VIII: Torch Dance Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 2:04

13:02:37 Sir William Walton: Henry V: Touch her soft lips and part Bournemouth Symphony Andrew Litton Decca 4825281 2:10

13:06:05 Heitor Villa-Lobos: Concerto for Guitar & Small Orchestra Sharon Isbin, guitar New York Philharmonic José Serebrier Warner 60296 18:26

13:26:28 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 3:03

13:33:02 Gioacchino Rossini: William Tell: Dance for Six London Pops Orchestra Frederick Fennell Mercury 434356 6:08

13:41:16 Josef Myslivecek: Overture No. 2 Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 9:31

13:51:51 Louis Moreau Gottschalk: Grand Fantasia Triumfal Op 69 Cristina Ortiz, piano Royal Philharmonic Moshe Atzmon Decca 414348 8:05

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jean Sibelius: Suite Mignonne: Movements 2, 3 Gerard Schaub, flute; Kenneth Wihlborg, flute; Gothenburg Symphony Orchestra; Neeme Järvi, conductor Album: Sibelius: Spring Song, The Bard, etc DG 4764211 Music: 4:35

Jean Sibelius: Violin Concerto in D minor, Op. 47 Annelle K. Gregory, violin; Sphinx Symphony Orchestra; Thomas Wilkins, conductor The Sphinx Organization, Max M. & Marjorie S. Fisher Music Center, Detroit, MI Music: 16:27

Ludwig van Beethoven: Piano Trio in Eb, WoO 38 Frank Huang, violin; David Requiro, cello; Gilles Vonsattel, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 13:20

Aaron Jay Kernis: Air Lorna McGhee, flute; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 12:41

Maurice Ravel: Oiseaux tristes ("Sad birds") Marius Van Paassen, piano Album: The animal in the 20th century piano music Attacca Babel 8950 Music: 4:30

Maurice Ravel: Concerto for Piano and Orchestra in G Francois Dumont, piano; Texas Festival Orchestra; Ransom Wilson, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 21:04

Bela Bartok: Contrasts for Violin, Clarinet and Piano, Sz. 111 Stefan Milenkovich, violin; Amitai Vardi, clarinet; Huan Yang, piano Round Top Festival Institute, Edith Bates Old Chapel, Round Top, TX Music: 17:27

Jeff Scott: Titilayo Imani Winds: Valerie Coleman, flute; Toyin Spellman-Diaz, oboe; Mark Dover, clarinet; Jeff Scott, French horn; Monica Ellis, bassoon UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL Music: 4:01

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:27 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Elina Garanca, mezzo-soprano Dresden State Orchestra Fabio Luisi DeutGram 4795448 6:15

16:07:03 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Dança Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 4:47

16:14:09 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 H 16:37 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 11:56

16:28:43 Bernard Herrmann: The Ghost and Mrs. Muir: Prelude & Finale City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1093 5:00

16:36:38 Pietro Castrucci: Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3 # 12 Orch of Age of Enlightenment Catherine Mackintosh BBC 201 3:10

16:41:12 Maurice Ravel: Allegro from String Quartet Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 8:22

16:50:57 Traditional: Polska from 'Dorotea' Danish String Quartet ECM 2550 3:02

16:59:54 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 6:01

17:08:36 Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 4 Op 60 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 9:44

17:20:22 Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Olga Kern, piano Harm Mundi 907399 9:10

17:35:34 Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings Maurice Sharp, flute Cleveland Sinfonietta Louis Lane Epic 1116 6:28

17:44:30 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Bei männern, welche lieben fühlen Evelyn Lear, soprano Berlin Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 3:17

17:49:32 Moritz Moszkowski: Torch Dance Op 51 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 138 6:12

17:56:18 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir Alison Balsom, trumpet EMI 58047 2:41

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:52 Arthur Foote: Suite for Strings Op 63 do.gma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 16:13

18:26:54 Arrigo Boito: Mefistofele: Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:08

18:34:45 Arrigo Boito: Mefistofele: Dai campi, dai prati Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Decca 15463 2:28

18:39:15 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3 Op 43 Per Tengstrand, piano Azica 71207 14:56

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:10 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 19:07

19:24:43 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 Op 60 Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 549176 32:51

19:59:07 Johannes Brahms: Intermezzo Op 119 # 3 Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 1:29

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:57 Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 17:04

20:20:36 Frederick S. Converse: The Mystic Trumpeter Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559116 20:14

20:42:12 Joseph Haydn: Piano Trio No. 45 H 15:29 Vienna Piano Trio Nimbus 5535 16:32

21:04:16 Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs Op 58 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 15:31

21:21:09 Luigi Cherubini: Sonata No. 2 Barry Tuckwell, horn Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 69395 6:43

21:29:33 Gioacchino Rossini: Il viaggio a Reims: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 62653 6:56

21:39:44 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 3 # 5 Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 907415 9:38

21:51:25 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 8 London Philharmonic Bernard Haitink EMI 57086 30:27

22:22:54 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Suite No. 2 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 14:39

22:40:30 Joseph Haydn: Symphony No. 25 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5258 13:28

22:55:45 Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons London Symphony Richard Bonynge Decca 444827 4:32

23:00 QUIET HOUR

23:02:27 Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair Royal Scottish Nat'l Orch Jun Märkl Naxos 503293 2:38

23:05:05 Peter Tchaikovsky: Distant Past Op 72 # 17 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 3:36

23:08:42 Antonín Dvorák: Andante from Symphony No. 4 Op 13 Czech Philharmonic Libor Pesek Virgin 91144 11:39

23:21:31 Johann Sebastian Bach: Partita for solo flute: Sarabande BWV 1013 Joshua Smith, flute Delos 3402 4:12

23:25:43 Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 3 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797208 16:35

23:43:44 Alec Wilder: Slow Dance Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 4:41

23:48:25 Antonio Vivaldi: Andante from Concerto for 2 Mandolins RV 532 Yo-Yo Ma, cello Sony 48177 4:00

23:52:26 Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 5 Op 16 # 5 Boris Giltburg, piano Naxos 503293 4:05

23:57:27 Xavier Montsalvatge: Canción de cuna para dormir a un negrito Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 2:37