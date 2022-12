WCLV Program Guide 03-04-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: from Cleveland State University, Dr. John Flower Faculty Recital Series, recorded 2/24/2019 - J. c. Sherman, tuba; Judith Ryder, piano

Guy Earl Holmes: Emmet’s Lullaby

George Frideric Handel: Sonata

Fritz Kreisler: Liebeslied

Malcolm Arnold: Fantasy for Solo Tuba

Clarence Barber: Tuba Concerto

Giussepe Verdi: La Traviata - Brindisi

01:16:44 Ralph Vaughan Williams: Bass Tuba Concerto John Fletcher, tuba London Symphony André Previn RCA 60586 1230

01:30:59 Benjamin Britten: Variations on a Theme of Frank Bridge Op 10 BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 73126 27:45

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 María Grever: "Te quiero, dijiste" (I love you, you said.) Ramón Vargas, tenor Camerata de las Americas; Mariachi de la Casa de la Musical Mexi Enrique Barrios RCA Victor Red Seal 75478

02:07:24: Tablao Flamenco (live in the John Clark Performance Studio, WDAV, Feb. 15, 2019)

02:28:23 Remo Pignoni: Danzas tradicionales Mirian Conti, piano Steinway & Sons 30023

02:37:15 Astor Piazzolla: Histoire du Tango (The history of the tango) Jason Vieaux, guitar; Julien Labro, bandoneon Azica 71270

03:01:35 Ernesto Lecuona: "Siboney" Juan Diego Florez, tenor Fort Worth Symphony Orchestra Miguel Harth-Bedoya Decca 000629502

03:05:35 Benny More: "Bonito y sabroso" Mario Plasencia Delgado Camerata Vocale Sine Nomine (Live in WDAV's John Clark Performan Leonor Suarez Dulzaides Live in WDAV's John Clark Performance Studio, March 3, 2015

03:11:40 Paquito D'Rivera: Invitacion al danzon Susan Palma-Nidel, flute; Edward Arron, cello; Jeewon Park, piano Flutewine 6168920449

03:18:12 Carlos Chavez: Cantos de Mexico The State of Mexico Symphony Orchestra Enrique Batiz ASV 927

03:22:07 arr. by Terig Tucci: La Bamba Mexico City Philharmonic Orchestra Luis Herrera de la Fuente Spartacus 21007

03:27:17 Alberto Ginastera: Cantos de Tucuman, Yo naci en el valle, Solita su alma, Vida, vidita, vidala, Algarrabo, Algarroba D'Anna Fortunato, mezzo-soprano Melisande Trio; Susan Miron, harp, Fenwick Smith, flute, Burton Keith Lockhart Northeastern Records 0231

03:38:06 Jesus Guridi: 10 Basque Melodies (Diez melodias vascas) National Orchestra of Spain Ataulfo Argenta Medici Masters 34-2

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:15 Antonín Dvorák: String Quartet No. 12 Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801 27:35

04:32:17 Franz Schubert: Symphony No. 8 Vienna Philharmonic Josef Krips Decca 4785437 26:47

05:00:21 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 5 Op 18 # 5 Miró Quartet Vanguard 1655 27:35

05:30:31 George Gershwin: An American in Paris Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:37

05:49:46 Sir Arthur Sullivan: HMS Pinafore: Overture Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 4:03

05:54:10 Antonio Vivaldi: Concerto alla rustica RV 151 La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 4:05

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:01 Enrique Granados: Danza lenta Alicia de Larrocha, piano RCA 60408 4:08

06:13:40 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 9 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 11:14

06:26:04 Maurice Ravel: Jeux d'eau Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 5:23

06:31:47 Wang Luobin: Chinese Folk Song 'A La Mu Han' Xuefei Yang, guitar EMI 6322 2:42

06:38:57 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 653 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 10:55

06:51:24 Antonio Vivaldi: Allegro from 'Autumn' Concerto Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 5:10

06:57:53 John Philip Sousa: March 'The Lambs' Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 1:59

07:02:56 John Adams: Short Ride in a Fast Machine City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 55051 4:15

07:09:37 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture Failoni Orchestra Will Humburg Naxos 503293 6:41

07:18:06 Johann Sebastian Bach: Finale from Concerto for 2 Violins BWV 1043 Anne-Sophie Mutter, violin Mutter's Virtuosi Anne-Sophie Mutter DeutGram 4795023 4:26

07:24:14 Eric Whitacre: Little Birds Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 2:59

07:28:23 Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 82 Stockholm Chamber Orchestra Esa-Pekka Salonen Sony 45972 5:16

07:40:43 Franz Waxman: Night Unto Night: Dusk Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Phillips 438867 10:12

07:53:50 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' Burning River Brass BurnRiver 2004 5:26

08:07:31 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 6:08

08:16:02 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Yolanda Kondonassis, harp Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 11:16

08:29:09 Henri Vieuxtemps: Souvenir d'Amérique 'Yankee Doodle Caroline Goulding, violin Telarc 80744 4:52

08:38:33 Tomaso Albinoni: Concerto à 6 for Trumpet & Winds Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 9:19

08:48:43 John Bull: Dr. Bull's Goodnight Alan Feinberg, piano Steinway 30019 3:58

08:54:34 Charles Strouse: Annie: Overture Ryan Anthony, trumpet Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 7:24

09:07:18 Neil Sedaka: Manhattan Intermezzo Jeffrey Biegel, piano Brown University Orchestra Paul Phillips Naxos 573490 18:10

09:30:35 Ottorino Respighi: Theme & Variations from String Quartet Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 6:27

09:39:24 Heitor Villa-Lobos: Prelude No. 1 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 4:28

09:44:06 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 4:14

09:51:06 Hector Berlioz: Harold in Italy: Serenade Op 16 Robert Vernon, viola Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 6:20

09:58:13 Josef Hofmann: Woodbird's Delight Op 55 Michael Lewin, piano Sono Luminus 92103 1:01

09:59:57 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 3 Op 19 # 3 Daniel Barenboim, piano DeutGram 469376 2:07

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:24 Robert Schumann: Carnaval: Chopin Op 9 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 1:30

10:06:04 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars RV 532 Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 11:51

10:19:43 Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi BWV 978 Cyprien Katsaris, piano Sony 66272 7:04

10:28:32 Johannes Brahms: Capriccio Op 76 # 2 Alessio Bax, piano Signum 309 3:18

10:35:31 Antonín Dvorák: Rondo Op 94 Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 6:51

10:43:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 34 K 338 English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 5:31

10:50:35 Alexander Glazunov: Violin Concerto Op 82 Rachel Barton Pine, violin Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 20:16

11:12:17 Franz Schubert: Scherzo from Symphony No. 9 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 10:02

11:24:05 Joseph Haydn: Trumpet Concerto H 7:7e1 Michael Sachs, trumpet Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1024 14:55

11:42:02 Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite Op 13 Sarah Lindloff, flute Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 12:17

11:57:51 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Prelude Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 1:07

12:06:45 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 9:10

12:17:50 Giuseppe Verdi: Four Seasons Ballet: Spring Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 7:47

12:28:09 Frédéric Chopin: Grand Valse Brillante from 'Les Sylphides' Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:04

12:37:47 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 2 Op 41 Charles Owen, piano Avie 2240 6:30

12:45:59 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61846 10:10

12:57:04 Johann Strauss Jr: Polka 'Express' Op 311 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 2:30

13:00:06 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Goblet Dance Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 3:10

13:03:40 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Spanish Dance Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 1:54

13:06:59 Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 Charles Hamann, oboe National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 15:08

13:24:25 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 146 Taverner Players Andrew Parrott EMI 54208 5:38

13:31:53 Louis Moreau Gottschalk: Pasquinade Op 59 Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:08

13:37:57 Cécile Chaminade: Concertino for Flute & Orchestra Op 107 Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 7:04

13:46:54 Claude Debussy: Sarabande & Danse Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 9:44

13:56:53 Dmitri Shostakovich: The Golden Age: Polka Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 2:15

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gustav Mahler: Symphony No. 3 Movement 1(partial excerpt) London Symphony Orchestra; Michael Tilson Thomas, conductor Album: Mahler Symphony No. 3 Sony 44553 Music: 4:29

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 in G Major, BWV 1049 Chamber Music Society of Lincoln Center University of Georgia, Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 14:52

Elisabeth Jacquet de la Guerre: Pieces de Clavecin from Suite No. 1 in D Minor James Kennerley, harpsichord Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 6:23

Gustav Mahler: Symphony No. 3: Movement 6 Grand Teton Music Festival Festival Orchestra, Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 21:26

Joaquin Rodrigo: Concierto serenata Movement 1 Estudiantina Nancy Allen, harp; Royal Philharmonic Orchestra; Enrique Batiz, conductor

Album: Rodrigo: Concertos and Orchestral Works EMI 67435 Music: 4:36

Giovanni Gabrieli: Canzona per Sonare Nos. 2, 1, 4 Philadelphia Orchestra Brass Quintet Classic Chamber Concerts, Sugden Theatre, Naples, FL Music: 6:41

Joaquin Rodrigo: Concierto de Aranjuez Chaconne Klaverenga, guitar; Boulder Chamber Orchestra; Bahman Saless, conductor Boulder Chamber Orchestra, Broomfield Auditorium, Broomfield, CO Music: 23:19

Leos Janacek: Pohadka for cello and piano Jonah Ellsworth, cello; Heng-Jin Park, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 12:00

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:07 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 117 I Musici Philips 438876 5:52

16:06:21 Antonio Vivaldi: Allegro from Concerto in a Op 3 # 8 Andrew Lawrence-King, harp Harp Consort Andrew Lawrence-King DHM 77366 3:57

16:13:11 Modest Mussorgsky: St. John's Night on the Bare Mountain Anatoli Kotscherga, bass Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 62034 11:30

16:27:26 Edvard Grieg: Peer Gynt: Overture London Symphony Oivin Fjeldstad Decca 4785437 5:10

16:29:23 Ludwig van Beethoven: German Dance from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012 3:52

16:35:29 Johann Sebastian Bach: Sonata No. 2 for Solo Violin BWV 1003 Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479 22:28

16:42:37 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 7:47

16:52:18 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Death of Tybalt Chicago Symphony Brass CSO Resound 9011101 3:23

16:58:29 Grigoras Dinicu: Hora staccato Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 2:07

17:04:03 Antonio Vivaldi: Cello Concerto RV 403 Anner Bylsma, cello Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 62719 6:47

17:14:45 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 9:32

17:26:01 Ferruccio Busoni: Divertimento Op 52 Laura Minguzzi, flute Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572922 8:44

17:38:56 Guy Ropartz: Serenade for Strings CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 3:44

17:44:54 Josef Suk: Waltz from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 4:54

17:52:05 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 62034 6:19

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:16 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins RV 552 Fabio Biondi, violin Europa Galante Fabio Biondi Virgin 45424 15:55

18:27:15 Johannes Brahms: Ballade No. 1 Op 10 # 1 Alessio Bax, piano Signum 309 4:17

18:33:07 Johannes Brahms: Capriccio Op 76 # 2 Alessio Bax, piano Signum 309 3:18

18:37:50 Johan Wagenaar: Overture to 'Cyrano de Bergerac' Op 23 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 13:51

18:52:28 Johannes Brahms: Rhapsody Op 79 # 2 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:27

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:22 Joseph Haydn: Sinfonia Concertante H 105 Marieke Blankestijn, violin Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 20:27

19:24:49 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 Op 36 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 31:51

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:38 John Ireland: A London Overture London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 13:34

20:16:49 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 4 Op 44 Anna Malikova, piano WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Audite 92509 26:38

20:44:43 Muzio Clementi: Piano Sonata Op 24 # 2 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808 12:27

20:57:34 Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance K 605/2 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783 1:40

21:03:33 Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 Dallas Symphony Orchestra Jaap van Zweden DSO Live 2009 16:02

21:21:13 Gerald Finzi: Romance Op 11 City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 7:42

21:29:54 Camille Saint-Saëns: Romance Op 67 Steven Isserlis, cello NDR Symphony Orchestra Christoph Eschenbach RCA 63518 6:59

21:40:35 Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 4 Concerto Copenhagen Andrew Manze Chandos 550 7:43

21:51:18 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 Op 60 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 33:00

22:26:19 Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 2 Op 119 Steven Isserlis, cello NDR Symphony Orchestra Christoph Eschenbach RCA 63518 18:06

22:46:41 Keith Jarrett: Adagio for Oboe & Strings Marcia Butler, oboe Fairfield Orchestra Thomas Crawford ECM 1450 9:47

22:57:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet K 355 András Schiff, piano Decca 421369 2:37

23:00 QUIET HOUR

23:01:41 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43 # 2 Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:16

23:03:57 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 New Century Chamber Orch NSS Music 10 10:35

23:14:32 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir Alison Balsom, trumpet EMI 58047 2:41

23:17:59 Gabriel Pierné: Pastorale Op 14 # 1 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 2:58

23:20:58 Georg Muffat: Chaconne from Concerto Grosso Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453418 15:40

23:37:18 Alec Wilder: Air for Oboe Bert Lucarelli, oboe Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 3:34

23:40:52 Giacomo Puccini: Chrysanthemums Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 6:02

23:46:55 Hans Pfitzner: Palestrina: Act 1 Prelude Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann DeutGram 449571 7:31

23:55:26 François Dompierre: Mario: Theme Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 3:12