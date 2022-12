WCLV Program Guide 02-28-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Slovak Radio Symphony Orchestra; Kenneth Jean, conductor Album: Viva España: The Music of Spain Naxos 550174 Music: 4:20

Edward Elgar: Quintet in A minor for Piano and String Quartet, Op. 84: Movements 2 & 3 Takács Quartet & Garrick Ohlsson, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 22:35

Piano Puzzler: This week's contestant is Chris Freitag from New York, NY Music: 7:26

Robert Schumann: Dichterliebe, Op. 48 - Im Wunderschonen Monat Mai Dietrich Fischer-Dieskau, baritone; Alfred Brendel, piano Album: Schumann: Dichterliebe, Liederkreis Philips 416352 Music: 1:27 (short excerpt)

Patricia Kopatchinskaja, violin; Amy Yang, piano Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 13:39

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture to The Impresario Lausanne Chamber Orchestra; Yehudi Menuhin, conductor Album: Mozart Overtures Virgin 63284 Music: 4:26

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto in G Major for Flute and Orchestra, K. 313 Mimi Stillman, flute; Chamber Orchestra First Editions; James Freeman, conductor Chamber Orchestra First Editions, Trinity Center for Urban Life, Philadelphia, PA Music: 27:53

Astor Piazzolla (arr. Bragato/Sybarite5): Milonga del Angel sybarite5 Chamber Music Society of Saint Cloud, St. Cloud at Atonement Lutheran Church, St. Cloud, MN Music: 7:32

Julia Perry: Short Piece for Orchestra Imperial Philharmonic of Tokyo; William Strickland, conductor Album: Music of Talma, Fine, Perry, Daniels & Howe NWCRI Music: 7:10

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:57 Robert Schumann: Symphony No. 1 Op 38 Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 457591 30:11

02:33:41 Maurice Ravel: Mother Goose Ballet Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 430413 24:56

03:03:25 Olli Kortekangas: Migrations Lilli Paasikivi, mezzo-soprano Minnesota Orchestra Osmo Vänskä Bis 9048 25:21

03:30:53 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé Berlin Radio Choir Berlin Philharmonic Pierre Boulez DeutGram 447057 56:46

04:31:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 25 K 503 Martha Argerich, piano Orchestra Mozart Claudio Abbado DeutGram 4791033 30:31

05:03:20 Joaquín Rodrigo: Concierto Andaluz William Kanengiser, guitar Delaware Symphony David Amado Telarc 31754 24:24

05:31:22 Joseph Haydn: Piano Trio No. 43 H 15:27 Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 19:23

05:53:15 Jean Sibelius: Andante festivo Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 4:30

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:35 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Prelude Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 3:15

06:13:37 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 11:10

06:25:58 Fernando Bustamante: Misionera Jason Vieaux, guitar Azica 71287 2:52

06:29:43 Fritz Kreisler: Gypsy Caprice Caroline Goulding, violin Telarc 80744 5:13

06:40:02 Aaron Copland: El Salón México New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 10:55

06:52:19 John Alden Carpenter: Looking Glass River Thomas Hampson, baritone THM 5432 2:24

06:55:43 Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 11 Op 87 # 11 Keith Jarrett, piano ECM 1469 3:17

06:59:21 Karl King: March 'Rough-Riders' Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 1:53

07:04:38 Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 4:46

07:11:48 Jean-Baptiste Arban: Variations on 'The Carnival of Venice' Wynton Marsalis, trumpet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Sony 60804 7:30

07:19:36 Jean Sibelius: Karelia Suite: Intermezzo Op 11 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 3:45

07:24:38 Anonymous: Spiritual 'Were You There?' Gabrielle Goodman, soprano Goodness Music 2019 2:11

07:28:26 Lars-Erik Larsson: Scherzo from Symphony No. 1 Op 2 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 6:30

07:40:34 Peggy Stuart Coolidge: Pioneer Dances Westphalian Symphony Siegfried Landau Vox 5157 11:29

07:54:44 Morton Gould: American Ballads: Saratoga Quick Step National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 3:53

08:07:20 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 6:23

08:17:06 Béla Bartók: Finale from Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425694 9:39

08:28:59 Gerald Finzi: Love's Labour's Lost: Introduction Op 28 English String Orchestra William Boughton Nimbus 5101 4:08

08:34:19 Johann Strauss Jr: Spanish March Op 433 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 5:03

08:44:38 Claude Debussy: Three Nocturnes: Sirènes Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417488 9:56

08:56:16 John Williams: Superman: March Boston Pops John Williams Philips 420178 4:24

09:04:47 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' S 97 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 15:35

09:25:15 Sir Richard Rodney Bennett: Murder on the Orient Express: Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 3:33

09:32:28 Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 3:34

09:36:22 Marcel Poot: Cheerful Overture Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 4:19

09:43:06 Johannes Brahms: Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25 Wu Han, piano DeutGram 22906 8:22

09:53:46 Peter Tchaikovsky: Coronation March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80541 4:40

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:04:27 Sven Einar Englund: The Reindeer Race from 'The White Reindeer' Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 575 1:24

10:07:53 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture Mihaly Virizlay ,cello Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 11:54

10:20:59 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 7:43

10:30:30 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 4:37

10:40:15 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:39

10:50:49 John Alden Carpenter: Adventures in a Perambulator Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434319 26:56

11:20:10 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 1 Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 13:44

11:35:44 Sir Edward Elgar: Caractacus: Triumphal March Op 35 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 7:03

11:45:15 Zoltán Kodály: Dances of Marosszék Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 11:35

11:58:29 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Scherzino Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 1:19

12:06:31 Gioacchino Rossini: String Sonata No. 3 Ensemble Explorations Harm Mundi 901847 11:53

12:20:10 Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture London Symphony Thomas Schippers EMI 64335 9:36

12:31:29 Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 4:07

12:38:49 Uuno Klami: The Cyclist Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 575 6:40

12:47:50 Benjamin Britten: Gloriana: Courtly Dances Royal Philharmonic André Previn Telarc 80126 10:18

13:00:09 Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra: Waltz Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 87 2:07

13:02:29 Aaron Copland: Billy the Kid: Waltz St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:51

13:08:06 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 Op 14 # 1 Peter Takács, piano Cambria 1175 12:35

13:22:34 Franz Schubert: Alfonso and Estrella: Overture D 732 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 5:44

13:30:35 George Frideric Handel: Harmonious Blacksmith from Keyboard Murray Perahia, piano Sony 62785 3:27

13:30:37 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Gavotte BWV 1068 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 3:22

13:42:08 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:05

13:55:00 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Russian Dance Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 4:01

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kije Suite: Romance Los Angeles Philharmonic; Andre Previn, conductor Album: Previn Conducts Prokofiev Telarc 80143 Music: 4:16

Felix Mendelssohn: Piano Trio No. 2 in C minor, Op. 66: Movement 4 Finale Emily Daggett Smith, violin; Ani Aznavoorian, cello; Adam Neiman, piano Manchester Music Festival, Southern Vermont Arts Center, Manchester, VT Music: 8:05

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in C minor, Op. 68: Movements 2-4 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 30:07

Jose Mauricio Nunes Garcia: Gloria in excelsis Associacao de Canto Coral & Camerata de Rio Janeiro; Carlos Alberto Figueiredo, conductor Album: The Passion of Brazilian Baroque: Magnificat & Missa Jade/Milan Records NA Music: 3:51

Johannes Brahms: Piano Trio in c minor, Op. 101 Movement 3 Andante grazioso Beaux Arts Trio Album: Brahms: The Piano Trios Philips 416 838 Music: 4:25

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Sonata No. 35 in A Major, K. 526: Movements 2-3 Alexi Kenney, violin; Renana Gutman, piano PT Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 16:18

Frederic Chopin: Nocturne Op. 27, No. 2 in D flat major Louis Lortie, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, Georgia Music: 5:48

Johannes Brahms: Symphony No. 2 in D major, Op. 73: Movements 1-2 Gateways Music Festival Orchestra; Michael Morgan, conductor Gateways Music Festival, Kodak Hall at Eastman Theatre, Rochester, New York Music: 20:49

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:22 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Menuet Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 5:16

16:06:04 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 3:15

16:12:16 Ludwig van Beethoven: Rondo from 'Triple' Concerto Op 56 Giuliano Carmignola, violin Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 13:01

16:28:16 Miklós Rózsa: Madame Bovary: Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 4:47

16:36:04 Ernest Schelling: Suite Fantastique: Scherzo Op 7 Ian Hobson, piano BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hyperion 66949 3:58

16:42:28 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 7:36

16:51:50 Peter Tchaikovsky: Danse caractéristique Op 72 # 4 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 3:17

16:57:18 Zoltán Kodály: Háry János: Entrance of the Emperor & his Court Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 2:45

17:03:55 Jacques Ibert: Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 6:45

17:13:16 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 12:34

17:28:21 Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 Op 40 # 1 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 5:22

17:38:04 Antonín Dvorák: Legend No. 6 Op 59 # 6 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 5:41

17:45:13 Adolphe Adam: Giselle: La chasse London Symphony Michael Tilson Thomas Sony 42450 2:57

17:48:31 Anonymous: Spiritual 'Every Time I Feel the Spirit' Gabrielle Goodman, soprano Goodness Music 2019 1:41

17:52:44 Nicolai Budashkin: Fantasy on Two Folk Songs Rudolf Belov, domra Osipov Russian Folk Orch Vitaly Gnutov Mercury 432000 7:04

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:57 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 17:31

18:28:26 Franz Schubert: Marche militaire No. 3 D 733 Paul Badura-Skoda, piano Valois 4622 5:21

18:35:40 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 Yaara Tal, piano Sony 53285 2:53

18:40:29 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 Op 45 # 3 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8589 12:18

18:54:12 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 4 Yaara Tal, piano Sony 53285 3:59

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:15 Hamish MacCunn: Overture 'The Land of the Mountain and the Flood' Op 3 BBC Scottish Symphony Osmo Vänskä BBC 392 9:38

19:14:27 Karl Goldmark: Rustic Wedding Symphony Op 26 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 42:20

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:47 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98269 9:20

20:13:48 Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 H 7b:1 Mstislav Rostropovich, cello English Chamber Orchestra Benjamin Britten Decca 4785437 25:59

20:40:52 Camille Saint-Saëns: Septet Op 65 Ensemble Vivant OpeningDay 9379 17:36

21:03:12 John Alden Carpenter: Krazy Kat Los Angeles Philharmonic Calvin Simmons New World 80228 12:52

21:17:14 Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 4 BWV 849 Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504 7:27

21:27:21 Carl Philipp Emanuel Bach: Andante from Piano Sonata in A H 135 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614 6:33

21:36:32 Ferruccio Busoni: Symphonic Suite: Gavotte & Gigue Op 24 Deutsches Symphonie Berlin Arturo Tamayo Capriccio 10480 11:30

21:50:46 Carl Nielsen: Symphony No. 3 Op 27 Erin Morley, soprano New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 37:10

22:29:34 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 17:19

22:50:12 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414421 11:47

23:00 QUIET HOUR

23:04:10 Jean Sibelius: King Christian II: Elegie Op 27 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 4:55

23:09:06 Claude Debussy: Les Soirs illuminés par l'ardeur du charbon Jenny Lin, piano Hänssler 98037 2:28

23:11:34 Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart Op 6 # 6 Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4790835 2:59

23:16:14 Anton Webern: Langsamer Satz Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 13:37

23:29:51 Sergei Rachmaninoff: Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 18 Alexandre Tharaud, piano Royal Liverpool Philharmonic Alexander Vedernikov Erato 557829 11:44

23:42:03 John Thomas: Watching the Wheat Jacqueline Kerrod, harp SFM 14 3:49

23:45:53 Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 Op 17 # 4 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 5:26

23:51:19 Astor Piazzolla: Oblivion Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne 7792 4:14

23:56:20 Johann Sebastian Bach: Siciliana from Flute Sonata No. 6 BWV 1035 Joshua Smith, flute Delos 3408 3:18