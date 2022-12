WCLV Program Guide 02-22-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Frederic Chopin: Mazurka in f minor, Op. 7, No. 3 and Mazurka in B-Flat Major, Op. 17, No. 1 Richard Goode, piano Album: Richard Goode: Chopin Nonesuch 79452 Music: 4:18

Samuel Barber: Adagio for Strings, Op. 11 Saint Paul Chamber Orchestra; Joshua Weilerstein, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 7:53

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 18, K. 456, "Paradis" Richard Goode, piano; Los Angeles Philharmonic; Andrew Manze, conductor The Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 29:18

Kevin Olson: Summer Sonnet Chicago Acappella; Jonathan Miller, conductor Chicago Acappella, Wentz Concert Hall, Naperville, IL Music: 5:00

Edvard Grieg: Lyric Piece, Op. 68: Evening in the Mountains Gothenburg Symphony Orchestra; Neeme Järvi, conductor Album: Grieg: Holberg Suite DG 437520 Music: 4:31

Astor Piazzolla 9 (arr. Jeff Scott): Contrabajissimo Imani Winds Beaches Fine Arts Series, St. Paul's by the Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 10:22

Robert Schumann: Symphony No. 2, in C major, Op. 61: Movements 2-4 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 24:47

Edvard Grieg: Piano Concerto in A minor, Op. 16: Movement 2 Adagio Javier Perianes, piano; Danish National Symphony Orchestra; Edward Gardner, conductor Concert Hall, DR Concert House, Copenhagen, Denmark Music: 6:17

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:36 Johannes Brahms: Symphony No. 3 Op 90 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 30:16

02:34:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 23 K 488 John Gibbons, fortepiano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7575 25:59

03:04:14 George W. Chadwick: Suite symphonique Czech State Philharmonic Brno José Serebrier Reference 2104 36:07

03:43:10 Jean Sibelius: Symphony No. 2 Op 43 London Symphony Pierre Monteux Decca 4785437 43:53

04:29:48 Robert Schumann: Carnaval Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 31:16

05:02:38 Joseph Haydn: String Quartet No. 62 Op 76 # 3 Emerson String Quartet DeutGram 427657 23:41

05:30:18 Jean Sibelius: Belshazzar's Feast Suite Op 51 Pia Pajala, soprano Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 21:19

05:52:04 Hector Berlioz: Reverie and Caprice Op 8 Guillermo Figueroa, violin Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680 7:51

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:55 Zdenek Fibich: Poème Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:21

06:14:40 Peter Tchaikovsky: Andantino from Symphony No. 4 Op 36 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 8:55

06:24:29 Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 7:10

06:31:58 Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Coronation March New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 3:15

06:40:00 George Gershwin: Adagio from Piano Concerto Jean-Yves Thibaudet, piano Baltimore Symphony Marin Alsop Decca 14091 11:43

06:52:54 Sir Edward Elgar: The Crown of India: Warriors' Dance Op 66 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 10570 1:57

06:56:36 Charles S. Belsterling: March of the Steel Men Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 4:01

07:04:32 Henry Purcell: Trumpet Sonata No. 2 Z 850 Josh Rzepka, trumpet Chamber Ensemble Genevieve Leclair Rzepka 2010 5:54

07:12:09 Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 8:59

07:21:24 Marguerite Monnot: Les amants d'un jour Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 2:48

07:25:19 Paul Desmond: Take Five Richard Galler, bassoon Koch Intl 1374 2:11

07:28:36 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 4:57

07:38:31 Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy Op 46 Nicola Benedetti, violin BBC Scottish Symphony Rory Macdonald DeutGram 21290 8:22

07:47:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Presto from String Quartet No. 3 K 156 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 3:27

07:52:23 John Lennon/Paul McCartney: Penny Lane Ryan Anthony, piccolo trumpet Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:34

07:56:29 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad Richard Suart, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 2:38

08:07:35 Sergei Prokofiev: War and Peace: Intermezzo 'May Night' Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 5:51

08:15:21 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 10:39

08:28:06 Frédéric Chopin: Ballade No. 3 Op 47 Van Cliburn, piano RCA 300350 7:24

08:39:42 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto pastoral Patrick Gallois, flute Philharmonia Orchestra Ion Marin DeutGram 435767 10:11

08:51:08 Salomone Rossi: Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Zambalina Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2361 2:55

08:54:19 John Williams: Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 51333 6:06

09:06:50 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 BWV 1042 Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 15:48

09:26:52 Ralph Vaughan Williams: The Running Set Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 4:37

09:33:43 Ignace Jan Paderewski: Minuet Op 14 # 1 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300 3:53

09:45:39 Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade D 957 Thomas Quasthoff, baritone Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4770832 3:30

09:51:55 John Williams: Olympic Fanfare & Theme Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 4:31

09:58:10 George Gershwin: Nice Work If You Can Get It Ashley Brown, soprano Opus Two Azica 71290 2:06

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:19 Sergei Prokofiev: Pierre et le Loup Jacques Brel, narrator Orchestre Lamoureux Jean Laforge Barclay 80406 26:21

10:03:29 Charles-Valentin Alkan: Promenade sur l'eau Op 74 # 3 Ronald Smith, piano Arabesque 6523 2:34

10:07:44 Niels Gade: Scottish Overture 'In the Highlands' Op 7 Danish National Radio Sym Christopher Hogwood Chandos 9862 10:23

10:18:59 Hamish MacCunn: Overture 'The Land of the Mountain and the Flood' Op 3 BBC Scottish Symphony Osmo Vänskä BBC 392 9:38

10:30:03 Michael Daugherty: Mount Rushmore: George Washington Pacific Chorale Pacific Symphony Carl St. Clair Naxos 559749 3:58

10:36:10 William Schuman: New England Triptych: Chester Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 559083 3:11

10:47:05 William Grant Still: Symphony No. 1 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 24:06

11:12:23 Gaspar Sanz: Selections from 'Suite española' Christopher Parkening, guitar EMI 49404 7:50

11:21:20 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 7:56

11:31:03 Gian-Francesco Malipiero: Four Inventions Filarmonia Veneta Peter Maag MarcoPolo 223397 10:28

11:43:23 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 26 Op 81 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459634 15:54

12:06:30 Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 11:23

12:21:04 Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 9:06

12:31:50 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 380 Yundi, piano DeutGram 6090 5:15

12:41:27 Alessandro Scarlatti: Concerto Grosso No. 6 Europa Galante Fabio Biondi Virgin 45495 7:19

12:50:49 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 4 Op 36 Leningrad Philharmonic Kurt Sanderling DeutGram 4796018 9:06

13:02:35 Mario Broeders: Vals criollo No. 3 Mirian Conti, piano Steinway 30010 1:31

13:04:06 Camargo Guàrnieri: Dansa negra Simón Bolívar Symphony Maximiano Valdés Dorian 90227 4:57

13:12:11 César Franck: Symphonic Variations Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 37812 14:32

13:27:41 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Joshua Bell, violin Royal Philharmonic Andrew Litton Decca 433519 5:14

13:38:45 Erik Satie: Poudre d'or Pascal Rogé, piano Decca 421713 4:33

13:46:19 Claude Debussy: L'isle joyeuse Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:57

13:53:11 Luigi Cherubini: Anacréon: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 8:31

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: Piano Trio No. 37 in d minor, Hob. XV:23 Mvmt III. Finale: Vivace Beaux Arts Trio Album: Haydn: Complete Piano Trios Philips 432 070 Music: 4:24

Joseph Haydn: String Quartet No. 60, Op. 76 No. 1 Ehnes Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Gold Room - The Breakers, Palm Beach, FL Music: 20:09

Michael Ippolito: Nocturne for Orchestra Nashville Symphony; Edo De Waart, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 10:25

Johann Sebastian Bach: Chromatic Fantasy and Fugue in D Minor for Solo Piano, BWV 903 Jeremy Denk, piano Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 11:21

Felix Mendelssohn: Scherzo from "A Midsummer Night's Dream" Atlanta Symphony Orchestra; Yoel Levi, conductor Album: The Telarc Collection, Vol. 8 Telarc 89108 Music: 4:18

Mel Bonis: Suite Orientale Sylvan Trio First Congregational Church of Webster Groves, First Congregational Church, Webster Groves, MO Music: 10:20

Michael Kurth: String Quartet No. 2 "Some of a Sudden" members of Atlanta Symphony Orchestra: Justin Bruns, violin; Anastasia Agapova, violin; Paul Murphy, viola; Joel Dallow, cello Atlanta Symphony Orchestra-Pre-Concert Series, Symphony Hall, Atlanta GA Music: 21:30

William Dawson: Negro Folk Symphony: Movement 2 Detroit Symphony Orchestra; Neeme Järvi, conductor Album: Still: Symphony No. 2 / Dawson: Negro Folk Symphony / Ellington: Harlem Chandos 9226 Music: 9:50

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:14 Gioacchino Rossini: L'inganno felice: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 6:00

16:06:49 Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 4:29

16:14:07 Niels Gade: Hamlet Op 37 Danish National Radio Sym Dmitri Kitayenko Chandos 9422 10:01

16:26:30 William Steffe: The Battle Hymn of the Republic St Louis Symphony Chorus St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 4:05

16:35:04 William Kanengiser: The Pachelbel "Loose" Canon Los Angeles Guitar Quartet Delos 3205 6:26

16:44:25 Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy Op 46 David Oistrakh, violin London Symphony Jascha Horenstein Decca 4785437 8:39

16:55:47 Errollyn Wallen: Woogie Boogie Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 2:24

17:04:22 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 4 Op 36 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 5:44

17:13:09 Samuel Wesley: Symphony in D London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 11:02

17:26:43 Anton Arensky: Fantasia on Russian Folksongs Op 48 Konstantin Scherbakov, piano Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 570526 8:32

17:40:16 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Aralee Dorough, flute Dorough 2016 3:04

17:44:45 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Michael Schönheit, harpsichord Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 4:40

17:51:32 Robert Schumann: Abegg Variations Op 1 Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668 6:51

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:34 Niels Gade: Symphony No. 2 Op 10 Danish National Radio Sym Christopher Hogwood Chandos 9862 26:12

18:37:01 Antonín Dvorák: Legend No. 3 Op 59 # 3 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:04

18:42:38 Antonín Dvorák: Legend No. 7 Op 59 # 7 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 2:46

18:47:47 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Maid of Pskov: Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 5:22

18:54:55 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Russian Dance Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 4:01

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:30 Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 9:55

19:15:28 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 Op 36 Vienna Philharmonic Valéry Gergiev Philips 4113 42:21

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:23 Niels Gade: Concert Overture 'Echoes of Ossian' Op 1 Danish National Radio Sym Dmitri Kitayenko Chandos 9422 14:46

20:17:40 Charles Ives: String Quartet No. 1 'From the Emerson String Quartet DeutGram 435864 21:19

20:40:13 Antonín Dvorák: Violin Sonatina Op 100 Gil Shaham, violin DeutGram 449820 17:28

21:03:47 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 48 H 16:35 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 16:04

21:21:34 Frédéric Chopin: Berceuse Op 57 Orli Shaham, piano Canary 15 4:55

21:27:25 Kara Karayev: In the Path of Thunder: Lullaby Tchaikovsky Symphony Orchestra Rauf Abdullayev Delos 2009 5:47

21:38:25 Joseph Haydn: Divertimento for Winds H 2:46 Quintett.Wien Nimbus 5479 10:02

21:50:51 Max Bruch: Scottish Fantasy Op 46 David Oistrakh, violin London Symphony Jascha Horenstein Decca 4785437 31:08

22:22:59 Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 555868 18:12

22:43:26 Frederick Delius: Late Swallows Hallé Orchestra Sir John Barbirolli EMI 65119 10:45

22:54:40 Alfredo Casella: Paganiniana: Tarantella Op 65 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 4:35

23:00 QUIET HOUR

23:01:58 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 4:15

23:06:13 George Walker: Lyric for Strings Chicago Sinfonietta Paul Freeman Cedille 61 5:17

23:11:30 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 2:44

23:15:31 Arvo Pärt: Variationen zur Gesundung von Arinuschka Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 8:36

23:24:08 Keith Jarrett: Elegy for Violin & Strings Michelle Makarski, violin Fairfield Orchestra Thomas Crawford ECM 1450 14:41

23:39:44 Thomas Morley: Response Pavin Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132 3:56

23:43:41 Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' S 560/7 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 6:15

23:49:56 Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:34

23:54:20 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 3:28

23:58:06 Emmanuel Chabrier: Feuillet d'album Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 2:02