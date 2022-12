WCLV Program Guide 02-18-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Orchestra/Carolyn Kuan, conductor; Ann Yu, violin, recorded live in Kulas Hall

Aaron Copland: Appalachian Spring Suite

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Op 35

Jesse Montgomery: Starburst (2012)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A Major ‘Italian’

01:53:43 Ferruccio Busoni: Bagatelles Op 28 Per Enoksson, violin Bis 784 6:12

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Joaquin Rodrigo: Invocacion y danza (Hommage a Manuel de Falla) Xuefei Yang, guitar EMI Classics 98361

02:09:17 Frederic Chopin: Piano Concerto No. 1 in e, Op. 11 Martha Argerich, piano Montreal Symphony Orchestra EMI Classics 56798

02:49:46 Alberto M. Alvarado: Recollection (Recuerdo) Miguel Pacheco, psaltery; Victor Flores, double bass; Alberto Crusprieto, piano Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 93224

02:53:51 Jorge Olaya-Muñoz: Semblanzas (Aspects) Quintet of the Americas XLNT 18008

03:00:45 Franz Joseph Haydn: Symphony No. 6 in D "Morning" Lausanne Chamber Orchestra Jesus Lopez-Cobos Denon 9612

03:19:59 Isaac Albeniz: Evocation, from Iberia (orchestrated by Enrique Fernandez Arbos) Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80470

03:25:24 Joaquin Turina: Festival of San Juan Aznalfarache, from Sinfonia Sevillana Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80574

03:35:03 Richard Strauss: Der Rosenkavalier Suite Cincinnati Symphony Orchestra Jesus Lopez-Cobos Telarc 80371

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:28 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 Op 64 Boston Symphony Pierre Monteux RCA 300350 43:50

04:48:45 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 19:05

05:12:38 Paul Hindemith: Symphony 'Mathis der Maler' Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55230 26:59

05:40:02 Benjamin Britten: Soirées musicales Op 9 Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 11:01

05:51:50 Richard Rodgers: Carousel: Choruses Cleveland Pops Chorus Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 4:50

05:57:41 Maurice Duruflé: Notre Père Op 14 King's Singers Naxos 572987 1:21

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:25 Duke Ellington: The River: Giggling Rapids Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 2:52

06:12:21 Claude Champagne: Danse villageoise Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Analekta 3156 4:44

06:18:23 Antonín Dvorák: Romance Op 11 Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 11:45

06:31:36 Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Finale Op 36 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463265 5:12

06:41:03 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 H 16:40 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 11:57

06:54:52 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Scène Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 3:07

06:58:16 Samuel Barber: Commando March Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:21

07:04:54 Gabriel Yared: The English Patient: Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 5:40

07:13:29 Felix Mendelssohn: Trumpet Overture Op 101 London Symphony Claudio Abbado DeutGram 423104 9:07

07:24:08 Alberto Ginastera: Estancia: The Farm Workers Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 2:48

07:28:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Divertimento for Strings K 136 K 136 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 5:28

07:34:34 Deems Taylor: Looking Glass Insects Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 2:52

07:42:10 Francesco Durante: Concerto No. 8 for Strings I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 10:15

07:55:14 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 4:21

08:07:42 Antonio Vivaldi: Trumpet Concerto Maurice André, trumpet Berlin Philharmonic Herbert von Karajan EMI 56260 5:52

08:15:28 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 9 WoO 38 Beaux Arts Trio Philips 4788977 11:36

08:28:44 Coldplay: Viva la Vida Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:36

08:40:03 Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite Orchestra of Paris Daniel Barenboim EMI 64869 11:57

08:53:43 Jeannette Sorrell: Sugarloaf Mountain Apollo's Fire Ensemble Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 5:02

09:04:18 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1b Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 16:26

09:23:01 Scott Joplin: Gladiolus Rag Lara Downes, piano Sono Lumin 92207 3:39

09:34:19 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold Cleveland Orch Youth Orch Steven Smith MAA 10706 4:35

09:44:42 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Neapolitan BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 3:43

09:51:20 Claude Debussy: L'isle joyeuse Stephen Hough, piano Hyperion 68139 6:28

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:35 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 3 Op 19 # 3 Daniel Barenboim, piano DeutGram 469376 2:07

10:03:06 Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words Op 8 # 1 Tzimon Barto, piano EMI 54900 5:41

10:10:51 Maurice Ravel: La valse Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 11:35

10:24:11 Claude Debussy: Marche écossaise Orchestre National de France Jean Martinon EMI 72667 6:21

10:32:12 Padre Antonio Soler: Sonata No. 9 Martina Filjak, piano Naxos 572515 4:55

10:40:55 Domenico Scarlatti: Sonata in C Kk 513 Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 6:20

10:51:00 Deems Taylor: Through the Looking Glass Ilkka Talvi, violin Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3099 31:18

11:24:38 Johannes Brahms: Rhapsody Op 79 # 2 Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214 7:30

11:34:10 Johann Samuel Schröter: Piano Concerto Op 3 # 3 Murray Perahia, piano English Chamber Orchestra Murray Perahia CBS 39222 12:48

11:48:36 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 658 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 11:36

12:06:14 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80145 14:03

12:22:32 Franz Schubert: Scherzo No. 2 D 593/2 Maria João Pires, piano DeutGram 427769 5:54

12:24:23 Tomaso Albinoni: Concerto for Strings Op 5 # 1 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 663 4:36

12:38:04 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Ouverture BWV 1069 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 7:07

12:47:33 George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 8:43

12:58:32 Johannes Brahms: Intermezzo Op 118 # 1 Orli Shaham, piano Canary 15 1:47

13:01:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Gigue K 574 Richard Goode, piano Nonesuch 79831 1:31

13:03:30 Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Gigue Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 1:44

13:07:12 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Cleveland Orchestra George Szell Sony 48272 14:17

13:22:47 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 4:48

13:29:16 Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 4:33

13:36:50 Sergei Prokofiev: Two Pushkin Waltzes Op 120 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553624 7:59

13:47:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27 K 595 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 9:32

13:58:06 Francisco Tárrega: Adelita Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 1:45

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 7 "Eroica" Nelson Goerner, piano Album: Liszt: Eudes d'execution transcendante Cascavelle 3029 Music: 4:29

Ottorino Respighi: Piano Quintet in F minor, P.35 Aaron Wunsch, piano; Daedalus Quartet Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 17:07

Jessie Montgomery: Records from a Vanishing City Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 13:30

Franz Liszt: Funerailles, from 'Harmonies poetiques et religieuses' Micah McLaurin, piano The Gilmore International Keyboard Festival 2016, Stetson Chapel, Kalamazoo College, Kalamazoo, MI Music: 11:51

Max Bruch: Eight Pieces for Clarinet, Viola and Piano, Op. 83; No. 1 in a minor: Andante Kari Kriikku, clarinet; Martti Rousi, cello; Arto Satukangas, piano Album: Zemlinsky, Bruch: Clarinet Trio Ondine 760 Music: 4:38

Aaron Jay Kernis: String Quartet No. 1 ("musica celestis"): 2. musica celestis - adagiomusica celestis – adagio Ariel String Quartet Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT Music: 11:06

Max Bruch: Kol Nidrei, Op. 47 Lily Maisky, piano; Mischa Maisky, cello CAMA, Lobero Theater, Santa Barbara, CA Music: 9:44

Ulysses S. Kay: Suite from The Quiet One Metropolitan Philharmonic Orchestra; Kevin Scott, conductor Album: Kay: Works for Chamber Orchestra Albany Records Music: 21:34

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:11 Joseph Canteloube: Songs of the Auvergne: Baïlèro Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 5:49

16:07:04 Traditional: She Moved Through the Fair Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 3:17

16:13:05 George Frideric Handel: Trio Sonata Op 5 # 4 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 12:58

16:29:54 Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:43

16:36:26 George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 10 Op 7 # 4 Richard Egarr, organ Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 807447 3:48

16:42:32 William Grant Still: Afro-American Symphony: Longings Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 7:19

16:52:25 W.C. Handy: Beale Street Blues Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 3:23

16:57:21 Johann Sebastian Bach: Largo from Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 Simone Dinnerstein, piano Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Sony 81742 2:57

17:03:58 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture London Symphony Piero Gamba Decca 4785437 6:01

17:19:24 Ernesto Lecuona: Vals romantico Kathryn Stott, piano EMI 56803 3:01

17:25:34 Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn Op 45 Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-

17:39:42 Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away London Philharmonic Strings Kenneth Klein Albany 1058 4:52

17:46:46 Anonymous: Spiritual 'Sometimes I Feel Like a Motherless Child' Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger CBS 42137 3:13

17:52:57 Béla Bartók: Romanian Folk Dances Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 6:52

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:54 William Grant Still: Symphony No. 1 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 24:06

18:35:21 Enrique Granados: El pelele Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:45

18:42:10 Manuel de Falla: Four Spanish Pieces: Cubana Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 3:37

18:47:09 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen Op 65 # 6 BBC Scottish Symphony Jerzy Maksymiuk Naxos 550864 5:55

18:54:00 Federico Mompou: Canción y Danza No. 3 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 3:53

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:08 Robert Schumann: Overture, Scherzo and Finale Op 52 Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 457591 16:45

19:21:33 Antonín Dvorák: Violin Concerto Op 53 Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 33:30

19:57:17 Antonín Dvorák: Romantic Pieces: Allegro maestoso Op 75 # 2 Caroline Goulding, violin Ars Prod. 38536 2:21

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:51 Camille Saint-Saëns: La Jeunesse d'Hercule Op 50 Orchestre Philharmonique de Radio France Marek Janowski Harm Mundi 905197 17:57

20:20:55 Johannes Brahms: A German Requiem: Then All Flesh is as Blossom Festival Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 40602 15:20

20:37:55 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 19:03

20:57:39 Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Air des Esclaves Les Délices Délices 2013 1:59

21:02:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 16:39

21:20:17 Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi BWV 973 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871 6:51

21:28:58 Francesco Durante: Concerto No. 8 for Strings I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88172 10:15

21:42:32 Claude Debussy: Images, Book 2: Cloches a travers les feuilles feuilles Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:01

21:48:57 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 Op 37 Claudio Arrau, piano Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 38:02

22:28:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 K 285 Aralee Dorough, flute Houston Symphony Dorough 2016 14:04

22:45:24 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 15 Op 132 Cypress String Quartet Cypress 2012 16:05

23:00 QUIET HOUR

23:03:35 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:40

23:06:15 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 2 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 9:47

23:16:40 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 Op 9 # 2 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 4:04

23:21:02 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43 # 5 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 3:56

23:24:58 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Rafael Druian, violin Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 62645 14:40

23:40:34 George Frideric Handel: Berenice: Minuet Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 47027 3:48

23:44:22 Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' Op 232 Xuefei Yang, guitar EMI 6322 6:58

23:51:21 Charles Tomlinson Griffes: Clouds Op 7 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559164 4:10

23:56:03 Isaac Albéniz: España: Capricho catalán Op 165 # 5 Duo Amaral DuoAmaral 2013 3:19