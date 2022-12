WCLV Program Guide 02-11-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Performances from the Oberlin College Conservatory of Music

Franz Schubert: 4 Impromptus Op. 90 – Peter Takács, piano

Igor Stravinsky: Les Noces – Oberlin College Choir; Oberlin Orchestramembers Oberlin Orchestra, Raphael Jiménez, cond.

Elizabeth Ogonek: All These Lighted Things – Oberlin Orchestra; Raphael Jiménez, cond.

Claude Debussy: La Mer – Oberlin Orchestra; Raphael Jiménez, cond.

01:42:42 Claude Debussy: Suite bergamasque National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 16:54

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 José A Morales: Puebilito Viejo (Little Village) Andres Villamil, guitar Oehms 778

02:03:22 José A Morales: Bucarelia Andres Villamil, guitar Oehms 778

02:06:50 Adolfo Mejía: Bambuco in e Andres Villamil, guitar Oehms 778

02:11:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto in Eb for 2 Pianos & Orchestra, K. 365 José Iturbi, piano; Amparo Iturbi, piano Rochester Philharmonic Orchestra José Iturbi Ivory Classics 70908

02:37:28 Frederic Mompou: Suite Compostelana Andrés Segovia, guitar Deutsche Grammophon 471 430

03:01:00 Gabriel Fauré: Dolly Suite, Op. 56 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Denon CO-78764

03:18:38 Joaquín Rodrigo: Evocaciones for Piano (Tarde en el parque, Noche en el Guadalquivir, Mañana en Triana) Gregory Allen, piano Bridge 9027

03:33:43 Francesco Molino: Guitar Concerto in e, Op. 56 Pepe Romero, guitar Academy of St. Martin in the Fields Iona Brown Philips 426263

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:30 Max Bruch: Violin Concerto No. 3 Op 58 Isabelle van Keulen, violin Bamberg Symphony Gilbert Varga Koch Intl 6522 33:11

04:38:00 Joseph Haydn: String Quartet No. 23 Op 20 # 5 Daedalus Quartet Bridge 9326 21:54

05:01:04 Sir Edward Elgar: Enigma Variations Op 36 Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80192 30:31

05:34:29 Manuel de Falla: El amor brujo: Suite Vanessa Perez, piano Steinway 30036 16:48

05:51:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 373 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 6:46

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:15 Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Vi ricorda o bosch' ombrosi Karim Sulayman, tenor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2383 2:28

06:11:57 Giuseppe Verdi: I Lombardi: Gerusalem! La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 5:13

06:18:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 20 K 466 Martha Argerich, piano Orchestra Mozart Claudio Abbado DeutGram 4791033 7:43

06:27:35 John Philip Sousa: The American Maid: Overture Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 5:42

06:34:04 Florence Price: Scherzo from Symphony No. 4 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 5:14

06:45:07 Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations Royal Scottish Nat'l Orch Andrew Penny Naxos 553469 12:37

06:59:06 Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 2:55

07:04:54 Max von Schillings: Dance of the Flowers WDR Symphony Cologne Jan Stulen CPO 999233 5:04

07:12:39 Carl Nielsen: Finale from Symphony No. 4 Op 29 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220624 8:58

07:22:40 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 Yaara Tal, piano Sony 53285 2:15

07:26:12 John Dowland: Time stands still Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 3:03

07:30:35 Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra Jason Vieaux, guitar Azica 71287 5:09

07:40:22 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 3 Op 55 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 11:26

08:07:33 Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Si dolce è 'l tormento Karim Sulayman, tenor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2383 3:32

08:11:55 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375 5:14

08:19:34 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: Finale Op 35 Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:55

08:33:40 Traditional: The Cuckoo Philip Jones Brass Ensemble Claves 600 1:16

08:41:11 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 659 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 10:22

08:53:20 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Csárdás 'Klänge der Heimat' Renée Fleming, soprano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Decca 458858 4:33

08:59:22 John Williams: The Empire Strikes Back: Yoda's Theme Skywalker Symphony Orchestra John Williams Sony 45947 3:16

09:08:20 George Gershwin: Rhapsody in Blue Simone Dinnerstein, piano MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Sony 503245 17:39

09:31:05 Bernard Herrmann: The Snows of Kilimanjaro: Memory Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 5:26

09:37:14 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 4:17

09:42:24 John Harbison: Remembering Gatsby Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 6:18

09:51:43 Frédéric Chopin: Boléro Op 19 Olga Kern, piano Harm Mundi 907402 7:13

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:13 Edvard Grieg: Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Daughter London Symphony Oivin Fjeldstad Decca 4785437 1:49

10:02:53 Frederick Delius: Hassan: Serenade Rafael Druian, violin Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 48260 2:37

10:07:34 Alexander Glazunov: Slavonic Festival Op 26 Moscow Symphony Konstantin Krimets Naxos 553538 12:37

10:21:46 Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572786 5:30

10:29:17 Domenico Scarlatti: Sonata in f Kk 69 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 5:11

10:38:49 Johann Sebastian Bach: WTC-2: Prelude & Fugue No. 9 BWV 878 Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504 6:37

10:47:10 Johannes Brahms: Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Yehudi Menuhin, violin Warner 1 3:00

10:51:23 Antonín Dvorák: Symphonic Variations Op 78 Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 22:35

11:16:18 Joseph Haydn: Concerto No. 3 for 2 Winds H 7h:3 Benoît Fromanger, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 506019 15:35

11:34:11 Maurice Ravel: La valse Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 11:31

11:46:51 Aaron Copland: El Salón México Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 11:42

12:06:31 Sir William Walton: Partita for Orchestra Cleveland Orchestra George Szell Sony 46732 15:13

12:23:24 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 3:43

12:29:45 Joseph Haydn: Armida: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783 4:56

12:39:37 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 6:10

12:47:51 Franz Liszt: Legend No. 1 'St Francis of Assisi Preaching to the Birds' S 175/1 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda BBC 336 10:36

13:00:17 Leonard Bernstein: West Side Story: Mambo Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 2:19

13:03:02 Mark O'Connor: Americana Symphony: Open Plains Hoedown Baltimore Symphony Marin Alsop OMAC 12 4:06

13:09:01 Joachim Raff: Allegro from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 8:35

13:19:16 Robert Schumann: Adagio & Allegro Op 70 Peter Landgren, horn Elan 82260 8:53

13:29:50 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Gigue BWV 1068 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 4:02

13:37:19 Johann Melchior Molter: Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 9:48

13:48:30 John Corigliano: Voyage for Flute & Strings Paul Edmund-Davies, flute I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80421 8:06

13:58:10 Alexander Borodin: Petite Suite: Serenade Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 2:03

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Liszt: Paganini Etude No. 2 In E major (encore) Yefim Bronfman, piano Album: Summer Night Concert: Schonbrunn 2010 DG 4763793 Music: 4:26

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 Movement 1. Allegro moderato Yefim Bronfman, piano; Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 19:23

Charles Rochester Young: The Song of the Lark Christina Smith, flute; Elisabeth Remy Johnson, harp Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 9:47

Fritz Kreisler: Concerto in C Major (In the Style of Vivaldi) for Violin and Orchestra Pekka Kuusisto, violin; Saint Paul Chamber Orchestra Pekka Kuusisto, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 13:13

Gustav Mahler: Das Lied von der Erde 5. Der Trunkene im Fruhling Brennen Guillory, tenor; Orchestra of the Swan; Kenneth Woods, conductor Album: Mahler: Das Lied von der Erde and Lieder Eines Fahrenden Gesellen Somm 109 Music: 4:34

Franz Schubert: String Quartet No. 13 in A minor, Op. 29, D. 804, "Rosamunde": Allegro ma non troppo The Dover Quartet: Joel Link, violin; Bryan Lee, violin; Milena Pajaro-van de Stadt, viola; Camden Shaw, cello Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 11:59

Gustav Mahler: Symphony No. 1 in D major, "Titan": Movements 1-2 Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 23:55

Jenő Hubay: Scenes de la Csarda No. 3, Op. 18 Danbi Um, violin; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Rosarian Academy, West Palm Beach, FL Music: 6:40

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:46 Gaetano Donizetti: The Daughter of the Regiment: Overture Paris Opera Orchestra Bruno Campanella EMI 63128 6:23

16:07:44 Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor: Sextet Bruce Ford, tenor Hanover Band Sir Charles Mackerras Sony 63174 3:31

16:14:05 Florence Price: Largo from Symphony No. 1 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 12:11

16:30:45 Richard Wagner: Die Meistersinger: Prize Song Jonas Kaufmann, tenor Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Decca 10837 5:09

16:37:23 Robert Schumann: Carnaval: March of the Society of David Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 3:51

16:43:04 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 4 S 139/4 Claudio Arrau, piano Philips 4788977 7:33

16:52:29 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Procession of the Sardar Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 3:43

16:58:32 Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 1:54

17:04:20 Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 4 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 5:10

17:13:11 Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Si dolce è 'l tormento Karim Sulayman, tenor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2383 3:32

17:21:27 Claudio Monteverdi: L'Orfeo: Vi ricorda o bosch' ombrosi Karim Sulayman, tenor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2383 2:28

17:25:12 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:08

17:41:08 Percy Grainger: Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:11

17:46:38 Marc-André Hamelin: Etude No. 9 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 3:42

17:52:58 Franz Schubert: Scherzo from String Quartet No. 15 D 887 Takács Quartet Decca 452854 6:55

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:50 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10 Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 20:15

18:30:25 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 4:26

18:37:22 Dominick Argento: The Dream of Valentino: Tango Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 3:20

18:42:49 Claude Joseph Rouget de Lisle: Hymne à la Liberté 'La Marseillaise' Sylvia McNair, soprano Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80164 9:05

18:53:01 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 Op 39 Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80310 5:27

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:20 Robert Fuchs: Serenade No. 3 for Strings Op 21 Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 21:57

19:25:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 K 466 Martha Argerich, piano Orchestra Mozart Claudio Abbado DeutGram 4791033 30:52

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:48 Sir Arthur Bliss: Mêlée Fantasque Royal Scottish Nat'l Orch David Lloyd-Jones Naxos 557641 11:52

20:14:34 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 9 Op 7 # 3 Richard Egarr, organ Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 807447 15:45

20:32:03 Jean Sibelius: King Christian II Suite Op 27 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 24:31

20:57:09 Sergei Prokofiev: Summer Night Suite: Minuet Op 123 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 469376 2:38

21:02:30 Franz Schubert: Andante D 936 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 75 10:52

21:15:00 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 6 Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Decca 4785437 8:50

21:25:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on "La bergère Célimène" K 359 Temenuschka Vesselinova, piano Harm Mundi 901467 13:59

21:42:09 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 159 Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 4:35

21:48:26 George Gershwin: Piano Concerto Jean-Yves Thibaudet, piano Baltimore Symphony Marin Alsop Decca 14091 31:27

22:21:47 Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Suite Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 420485 20:36

22:44:38 Johannes Brahms: Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 12:30

23:00 QUIET HOUR

23:01:25 Claude Debussy: La plus que lente San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 6:20

23:07:45 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Greg Anderson, piano Steinway 30006 6:41

23:14:27 Ola Gjeilo: Reflections Ola Gjeilo, piano Chamber Ensemble Decca 24646 1:49

23:17:37 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 11:48

23:29:26 Duke Ellington: Sophisticated Lady Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 5:48

23:35:54 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 5:11

23:41:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 K 466 Martha Argerich, piano Orchestra Mozart Claudio Abbado DeutGram 4791033 9:01

23:50:06 Anthony Holborne: Pavan "Bona speranza" Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 4:24

