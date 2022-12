WCLV Program Guide 02-04-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CityMusic Cleveland, Stefan Willich, conductor; Frank Rosenwein, oboe

Gioacchino Rossini L’italiana in Algeri: Overture

Richard Strauss Oboe Concerto in D

Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E Flat K 543

01:13:40 Richard Strauss: Ein Heldenleben Op 40 Herman Krebbers, violin Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 47:03

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Ignacio Cervantes: Danzas cubanas (selection) Jorge Luis Prats, piano Decca 001593702

02:08:53 Johann Sebastian Bach: Overture (Suite) No. 2 in b Le Concert des Nations (The Concert of Nations) Jordi Savall Alia Vox 9890

02:36:02 Federico Moreno Torroba: Puertas de Madrid Fernando Colás; Javier Grande, guitars; Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca Jorge Ledezma Bradley Verso 2013

02:55:31 Gabriela Montero: Improvisation on a Domenico Scarlatti Sontata Gabriela Montero, piano EMI Classics 00234

02:56:59 Gabriela Montero: Improvisation on Sanz's Canarios Gabriela Montero, piano EMI Classics 00234

03:00:42 Remo Pignoni: Por el sur (By the South) Mirian Conti, piano Steinway & Sons 30012

03:02:59 Remo Pignoni: Como queriendo (Like Loving) Mirian Conti, piano Steinway & Sons 30012

03:05:06 Osmar Maderna: Lluvia de estrellas (Rain of Stars) Mirian Conti, piano Steinway & Sons 30012

03:07:43 Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 in F, Op. 50 Philippe Quint, violin; Orquesta Sinfónica de Mineria Carlos Miguel Prieto Avanticlassic 10362

03:18:23 Federico Garcia Lorca: Trece canciones españolas antiguas (13 Old Spanish Songs) Teresa Berganza, mezzo soprano; Narciso Yepes, guitar Deutsche Grammophon 426602

03:51:34 Ricardo Castro: Intermezzo de Atzimba Mexico City Philharmonic Orchestra Luis Herrera de la Fuente Spartacus 21004

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for 2 Pianos in E-Flat K 365 Alexandre Rabinovitch, piano Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Teldec 98407 22:37

04:27:36 Robert Schumann: Symphony No. 3 Op 97 Cleveland Orchestra George Szell Sony 62349 32:13

05:01:20 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 Op 57 Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 20:36

05:26:39 Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd: Suite Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 25:20

05:52:52 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 5:41

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio K 409 Cleveland Orchestra Erich Leinsdorf Sony 86793 3:55

06:14:05 Nicolò Paganini: Caprice No. 24 Op 1 # 24 Philippe Quint, violin Naxos 570703 6:25

06:21:20 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 7:52

06:32:06 Mark O'Connor: Americana Symphony: Splendid Horizons Baltimore Symphony Marin Alsop OMAC 12 7:04

06:43:55 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 12:47

06:58:26 John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 46709 2:25

07:04:47 Franz Waxman: Rebecca: Suite Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 8:26

07:15:33 Richard Wagner: Das Rheingold: Entry of the Gods into Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 8:01

07:25:15 Coleridge-Taylor Perkinson: Louisiana Blues Strut (A Cakewalk) Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 2:30

07:29:21 Sergei Prokofiev: Waltz Suite: End of the Fairy Tale Op 110 # 4 São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 4:55

07:39:12 Antonín Dvorák: Finale from Cello Concerto Op 104 Alisa Weilerstein, cello Czech Philharmonic Jirí Belohlávek Decca 19765 12:26

07:53:56 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 # 1 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 4:14

08:08:47 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020 6:19

08:17:38 George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 1 HWV 301 David Reichenberg, oboe English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 7:58

08:27:09 Orlande de Lassus: Salve Regina The Sixteen Harry Christophers Decca 10836 3:57

08:32:07 Paul Schoenfield: Café Music: Allegro Almeda Trio Albany 1386 6:12

08:42:37 Franz Schubert: Finale from Symphony No. 9 D 944 Berlin Philharmonic Wilhelm Furtwängler DeutGram 4796018 11:31

08:55:50 Michael Giacchino: Spider-Man Homecoming: Suite Symphony Orchestra Marshall Bowen III Sony 545050 6:11

09:06:39 Percy Grainger: Lincolnshire Posy Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 17:11

09:28:35 Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Youth of Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 5:11

09:36:37 Joseph Hellmesberger Jr: Polka "Between the Two of Us" Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 4:14

09:42:44 Federico Moreno Tórroba: Andante from Homage to the Seguidilla Pepe Romero, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 9:55

09:55:13 Gabriela Lena Frank: Three Latin American Dances: Jungle Utah Symphony Keith Lockhart Reference 105 4:19

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 Aaron Copland: Midsummer Nocturne Leo Smit, piano Sony 82849 2:00

10:03:31 Edward MacDowell: Suite No. 1: Summer Idyll Op 42 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 2:05

10:08:11 Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 1 Boston Symphony Erich Leinsdorf RCA 300350 7:51

10:17:19 Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite London Symphony André Previn DeutGram 471347 13:04

10:32:42 Friedrich Kuhlau: The Robber's Castle: Overture Danish National Radio Sym Michael Schonwandt Chandos 9648 4:01

10:40:21 Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:21

10:49:41 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Aristophanic Suite Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 25:11

11:17:22 Johann Sebastian Bach: Chromatic Fantasy and Fugue BWV 903 Angela Hewitt, piano Hyperion 66746 11:57

11:31:17 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 661 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:38

11:31:29 César Franck: Les Djinns François-Joël Thiollier, piano Arnhem Philharmonic Orchestra Roberto Benzi Naxos 553472 12:04

12:06:24 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 S 110 Orch de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 11:20

12:20:09 Johann Strauss Jr: Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' Op 101 Vienna Philharmonic Zubin Mehta Sony 66860 8:30

12:30:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: Overture K 87 Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:05

12:39:20 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28 HJ Lim, piano EMI 64952 6:34

12:48:55 Dmitri Shostakovich: Overture on Russian & Kirghiz Folk Themes Op 115 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Brilliant 6735 9:16

13:00:00 Antonín Dvorák: Humoresque No. 1 Op 101 # 1 Orion Weiss, piano Bridge 9355 2:32

13:03:04 Peter Tchaikovsky: Humoresque Op 10 # 2 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557645 2:04

13:07:58 Franz Liszt: Fantasy on Beethoven's 'The Ruins of Athens' S 122 Leslie Howard, piano Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67401 13:13

13:21:43 Ludwig van Beethoven: Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509 7:03

13:30:17 Antonio Vivaldi: Concerto alla rustica RV 151 La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 4:05

13:37:31 Karl Goldmark: Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 8:20

13:47:53 Joaquín Turina: La procesión del rocio Op 9 Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 8:30

13:57:17 Peter Tchaikovsky: Mazurque pour danser Op 72 # 6 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 2:17

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

William Grant Still: Lyric Quartet: The Quiet One Oregon String Quartet Album: William Grant Still Koch 7546 Music: 4:35

Gaspar Sanz: Suite Espanola Celino Romero, guitar UGA Performing Arts Center, Ramsey Concert Hall, The University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 11:36

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet in F Major, K. 370 James Austin Smith, oboe; from the Escher Quartet: Adam Barnett-Hart, violin; Pierre LaPointe, viola; Brook Speltz, cello Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 13:44

William Grant Still: Wood Notes ROCO; Scott St. John, concertmaster ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 17:34

Joseph Haydn: Symphony in C Major Hob. I:48 "Maria Theresia" (IV: Finale - Allegro) Orpheus Chamber Orchestra Album: Haydn: Symphonies No. 48 & 49 DG 419607 Music: 4:33

Gerald Finzi: Clarinet Concerto, op. 31 Todd Palmer, clarinet; Geoff Nuttall, Owen Dalby, & Erin Heidrick, violin; Masumi Rostad & Meena Bhasin, viola; Joshua Roman & Nina Lee, cello; Doug Balliett, double bass Spoleto Festival USA, South Carolina Public Radio, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 25:53

Gabriela Lena Frank: Elegia Andina (2000) ROCO; David Danzmayr, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 10:40

Joseph Haydn: ENCORE: Haydn: Piano Sonata in C, H.XVI No.50: Adagio Bertrand Chamayou, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:59

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:34 David N. Baker: Blues (Deliver My Soul) Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 4:11

16:05:59 Clarence Cameron White: Levee Dance Op 26 # 2 Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:50

16:12:59 Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 13:05

16:28:55 Claude Joseph Rouget de Lisle: Hymne à la Liberté 'La Marseillaise' Leeds Festival Chorus Wallace Collection John Wallace Nimbus 5175 4:04

16:35:32 Varvara Gaigerova: Scherzo Op 8 # 3 Eliesha Nelson, viola Sono Lumin 92136 4:21

16:41:48 Riccardo Drigo: Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' London Symphony Richard Bonynge Decca 433862 7:55

16:52:11 Duke Ellington: In a Sentimental Mood Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:23

16:57:51 Georges Bizet: Jeux d'enfants: March Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 2:32

17:04:11 Jean-Baptiste Arban: Variations on Bellini's 'Casta diva' Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 6:19

17:13:32 Muzio Clementi: Piano Sonata Op 24 # 2 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808 12:27

17:28:17 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2004 6:27

17:39:55 Charles S. Brown: A Song without Words Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:09

17:44:23 Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words Op 8 # 1 Tzimon Barto, piano EMI 54900 5:41

17:53:17 Ludwig van Beethoven: Overture 'Name Day' Op 115 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 6:35

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:38 Claude Debussy: Pelléas et Mélisande: Concert Suite Cleveland Orchestra Erich Leinsdorf MAA 75 22:24

18:33:21 William Grant Still: Mother and Child Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 6:05

18:41:54 Noel DaCosta: A Set of Dance Tunes: Jigs 'Little Diamond' & 'Bird on the Wing' Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 1:57

18:45:34 Jean Françaix: Concertino for Piano & Orchestra Claude Françaix, piano London Symphony Antal Doráti Mercury 434335 7:55

18:54:52 George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:45

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:12 Sergei Rachmaninoff: Caprice bohémien Op 12 National Symphony of Ireland Alexander Anissimov Naxos 550806 19:29

19:23:46 Aaron Copland: Billy the Kid Baltimore Symphony David Zinman Argo 440639 33:01

19:58:01 Peter Tchaikovsky: The Seasons: July Op 37 # 7 Lang Lang, piano Sony 511758 1:20

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:20 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 1 Op 2 # 1 Peter Takács, piano Cambria 1175 18:05

20:21:54 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 9 'Hungaria' S 103 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10490 21:58

20:46:01 Richard Wagner: Parsifal: Good Friday Spell Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 12:38

21:03:40 Claude Pascal: Octet for Winds Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 16:06

21:22:07 Johann Christian Bach: Carattaco: Overture Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 7:09

21:30:27 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 664 Munich Bach Orchestra Karl Richter DeutGram 4795448 9:14

21:41:56 Frédéric Chopin: Nocturne No. 18 Op 62 # 2 Rafal Blechacz, piano DeutGram 10870 5:33

21:49:55 Igor Stravinsky: Symphony in E-Flat Op 1 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 453434 35:27

22:26:52 Johannes Brahms: Clarinet Sonata No. 2 Op 120 # 2 Franklin Cohen, clarinet Decca 430149 19:38

22:49:21 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Trio Op 3 Leopold String Trio Hyperion 67253 9:32

23:00 QUIET HOUR

23:01:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 K 467 Géza Anda, piano Camerata Salzburg Géza Anda DeutGram 4793449 7:11

23:09:05 Robert White: Christe, qui lux es et dies Stile Antico Harm Mundi 807572 6:16

23:15:22 Jean Sibelius: King Christian II: Elegie Op 27 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 5:48

23:22:03 Louis Moreau Gottschalk: Caprice on 'Home, Sweet Home' Op 51 Alan Feinberg, piano Argo 436121 6:14

23:28:18 César Franck: Sleep of Psyché Basle Symphony Orchestra Armin Jordan Erato 88167 11:14

23:40:40 Felix Mendelssohn: Andante from String Quartet No. 4 Op 44 # 2 American String Project MSR 1386 6:06

23:46:46 Ralph Vaughan Williams: Two Hymn-Tune Preludes London Symphony Bryden Thomson Chandos 9262 8:13

23:55:45 Sir William Walton: Henry V: Touch her soft lips and part Bournemouth Symphony Andrew Litton Decca 4825281 2:10