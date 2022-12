WCLV Program Guide 01-31-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Modest Mussorgsky: In the Village Vovka Ashkenazy, piano Album: Mussorgsky Songs, Vol. 4 Conifer 51274 Music: 4:28

Ludwig van Beethoven: Fantasia in C Minor, Op. 80 Lori Sims, piano; Spoleto Festival USA Orchestra; Westminster Choir; Charleston Symphony Orchestra Chorus; Joe Miller, conductor Spoleto Festival USA, Charleston Gaillard Center, Charleston, SC Music: 18:46

Piano Puzzler: This week's contestant is Jessie J. Marshall from Tallahassee, FL Music: 8:13

Johannes Brahms: Intermezzo in E Major, Op. 116, No. 4 Adagio Emanuel Ax, piano Album: Brahms Fantasies Op. 116 Piano Pieces Op. 119 Piano Sonata No. 2 Op. 2 Sony 69284 Music: 4:37

Modest Mussorgsky (arr. Rimsky-Korsakov): Night on Bald Mountain Los Angeles Philharmonic; Lionel Bringuier, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 11:47

Franz Schubert: 11 Ecossaises D781 Imogen Cooper, piano Album: Imogen Cooper - Schubert Live - Volume 1 Avie 2156 Music: 4:14

Matthew Jackfert: On the Shores of Qingdao Diego Gabete-Rodriguez, violin; West Virginia University Symphony Orchestra; Mitchell Arnold, conductor West Virginia University College of Creative Arts School of Music, Lyell B. Clay Theatre, Morgantown, WV Music: 9:11

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 in F major, BWV 1046 Chamber Music Society of Lincoln Center Ensemble Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 18:45

Joseph Haydn: Variations in F minor, H.XVII:6 Imogen Cooper, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 14:59

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:43 Franz Schubert: Symphony No. 2 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68545 34:08

02:38:07 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 BWV 1068 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 19:27

03:02:03 Béla Bartók: Violin Concerto No. 1 Isabelle Faust, violin Swedish Radio Symphony Daniel Harding Harm Mundi 902146 21:58

03:26:06 Franz Schubert: String Quartet No. 14 D 810 Jasper Quartet Sono Lumin 92152 38:19

04:08:24 Lou Harrison: Suite for Symphonic Strings American Composers Orchestra Dennis Russell Davies Argo 444560 28:40

04:39:41 Franz Schubert: Piano Sonata No. 21 D 960 Alexander Schimpf, piano Oehms 867 41:54

05:26:12 Zoltán Kodály: Háry János: Suite Op 35a John Leach, cimbalom London Symphony István Kertész Decca 4785437 23:45

05:50:28 Paul Pabst: Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Sleeping Beauty' Stephen Hough, piano Hyperion 67043 7:06

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:47 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 4:57

06:14:50 Franz Schubert: Scherzo from Piano Trio No. 2 D 929 Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376 7:01

06:23:14 Carl Gustav Sparre Olsen: Six Old Village Songs from Lom Op 2 Henning Kraggerud, violin Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Naxos 503293 6:55

06:32:38 Leroy Anderson: Song of the Bells BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 3:25

06:40:53 Philip Glass: Harpsichord Concerto: Movement I Christopher D. Lewis, harpsichord West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 8:14

06:51:35 Carl Nielsen: Humoresque-Bagatelles Op 11 Leif Ove Andsnes, piano Virgin 45129 5:45

06:58:09 Max Steiner: The Caine Mutiny: March National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 2792 2:34

07:04:32 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 Op 18 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 5:26

07:13:03 Ludwig van Beethoven: Rondo from Violin Concerto Op 61 Christian Tetzlaff, violin Cleveland Orchestra Paavo Järvi TCO 908 9:01

07:22:17 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: Never mind the why and wherefore Rebecca Evans, soprano Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 2:25

07:26:24 George Gershwin: Girl Crazy: I Got Rhythm Sharon Kam, clarinet London Symphony Gregor Bühl Teldec 88482 2:27

07:30:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Lacrimosa from Requiem K 626 Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw Sony 86793 4:05

07:39:10 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 11:51

07:52:26 Eric Coates: By the Sleepy Lagoon Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 3:59

07:58:28 Frédéric Chopin: Mazurka No. 9 Op 7 # 5 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730 0:33

08:08:15 Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' Op 410 Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 5:47

08:17:02 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 86 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 46313 11:39

08:30:45 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 5:04

08:43:13 Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 12:21

08:57:13 Max Steiner: The Adventures of Don Juan: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 3009 7:51

09:09:30 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44005 18:00

09:31:10 Gustav Holst: The Planets: Mars Op 32 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 7:11

09:40:25 Luigi Boccherini: Rondo from Cello Concerto No. 9 G 482 Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 4:55

09:47:06 Franz Schubert: Impromptu No. 6 D 935/2 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 8:04

09:56:07 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now Leona Mitchell, soprano Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 4:43

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:33 Franz Schubert: Moment Musical No. 3 D 780 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 1:57

10:04:02 Franz Schubert: Die Forelle D 550 Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4770832 2:13

10:08:51 Zdenek Fibich: Toman and the Wood Nymph Op 49 Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 12:31

10:23:05 Bedrich Smetana: Libuse: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 8:28

10:33:11 Claude Debussy: Pour le piano: Sarabande Barry Douglas, piano RCA 68127 5:19

10:42:24 Maurice Ravel: Menuet antique Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 7:15

10:51:56 Franz Schubert: Symphony No. 5 Vienna Philharmonic Karl Böhm DeutGram 4793449 28:17

11:22:21 George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 13 Keith Jarrett, piano ECM 1530 8:03

11:33:25 Carl Friedrich Abel: Symphony Op 17 # 2 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999214 10:39

11:46:02 Zoltán Kodály: Dances of Marosszék Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 11:35

11:58:27 Leonard Bernstein: Anniversary for Stephen Sondheim Lara Downes, piano Sony 84284011251 1:21

12:06:21 Franz Schubert: Sixteen German Dances D 783 Alfred Brendel, piano Philips 422229 11:02

12:19:19 Franz Schubert: String Quartet No. 12 D 703 Cypress String Quartet Avie 2307 8:48

12:30:36 Volkmar Andreae: Little Suite: Love Scene of Pierrot & Columbine Bournemouth Symphony Marc Andreae Guild 7377 5:03

12:39:30 Sir William Walton: Scapino Comedy Overture Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 8:18

12:49:32 Robert Schumann: Overture to Schiller's 'The Bride of Messina' Swedish Chamber Orchestra Thomas Dausgaard Bis 1569 8:35

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:05 Franz Schubert: Symphony No. 7 D 729 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 412176 38:04

13:41:22 Robert Schumann: Overture, Scherzo and Finale Op 52 Swedish Chamber Orchestra Thomas Dausgaard Bis 1569 17:05

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Frederic Chopin: Prelude in C sharp minor, Op. 45, "Sostenuto" Rafal Blechacz, piano Album: Chopin: The Complete Preludes DG 10870 Music: 4:25

Antonio Vivaldi: Concerto con Molti Strumenti in G Minor, Per l'Orchestra di Dresda, RV 577 Venice Baroque Orchestra; Andrea Marcon, conductor University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 9:10

Radames Gnattali (arr. Julien Labro): Suite Retratos Jason Vieaux, guitar; Julien Labro, accordion and accordina String Theory at the Hunter; The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 29:04

Frederic Chopin: Etude in E major, Op. 10 No. 3 Jenny Chen, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT usic: 4:01

Johann Sebastian Bach: Partita No. 6 in E Minor, BWV 830 Movement 3 Corrente Jeremy Denk, piano Album: Jeremy Denk J.S. Bach Azica 71262 Music: 4:18

Jennifer Higdon: Autumn Music Marcia Kamper, flute; Elizabeth Koch Tiscione, oboe; Anton Rist, clarinet; Conrad Cornelison, bassoon; Jeffrey Fair, horn Festival Mozaic, United Methodist Church, San Luis Obispo, CA Music: 11:37

Donald Lambert: Chorus (after Wagner's opera 'Tannhauser') (encore) Jeremy Denk, piano from a concert by the St. Paul Chamber Orchestra, Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 2:34

Anton Bruckner: Symphony No. 4, Romantic: Movements 3-4 Cincinnati Symphony Orchestra; Marek Janowski, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 28:48

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:52 Franz Schubert: Alfonso and Estrella: Overture D 732 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 5:44

16:07:00 Franz Schubert: The Twin Brothers: Overture D 647 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 3:55

16:13:19 Franz Schubert: Finale from Symphony No. 9 D 944 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 11:41

16:29:08 Ludwig van Beethoven: Für Elise WoO 59 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 3:14

16:34:03 Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 8412 5:46

16:42:27 Franz Schubert: Theme & Variations from 'Trout' Quintet D 667 Emanuel Ax, piano Sony 61964 7:41

16:52:22 Manuel de Falla: Seven Spanish Popular Songs: Jota Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 3:16

16:57:51 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 3 Yaara Tal, piano Sony 53285 2:11

17:03:55 Giuseppe Verdi: Four Seasons Ballet: Winter Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:45

17:15:30 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto Op 8 # 4 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 8:42

17:25:36 George Frederick Bristow: Overture to 'A Winter's Tale' Op 30 Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller New World 80768 9:46

17:40:08 Domenico Scarlatti: Sonata in c-Sharp Kk 247 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 5:57

17:47:32 Sergei Prokofiev: Pushkin Waltz Op 120 # 2 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 02:54

17:52:35 Sir Arthur Sullivan: The Gondoliers: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 6:52

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:52 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 21:31

18:33:11 Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:30

18:39:32 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Main Title Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 2:58

18:43:45 Leos Janácek: Moravian Dances Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 8:55

18:54:11 John Williams: 1941: March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80495 4:16

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:27 Franz Schubert: Symphony No. 8 Cleveland Orchestra George Szell CBS 42415 23:13

19:28:18 Antonín Dvorák: Serenade for Strings Op 22 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 29:01

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:24 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 16:54

20:20:31 Franz Schubert: Piano Sonata No. 1 D 157 Arcadi Volodos, piano Sony 89647 19:01

20:41:16 Johann Stamitz: Symphony Op 11 # 3 New Zealand Chamber Orch Donald Armstrong Naxos 553194 16:47

21:02:08 Johann Nepomuk Hummel: Piano Concertino Op 73 Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Chandos 9558 16:18

21:21:01 Manuel de Falla: Pedrelliana from 'Homenajes' BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 7:02

21:29:34 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 5:52

21:39:04 Michel Corrette: Concerto comique No. 25 Arion Baroque Orchestra early-mus 7768 9:16

21:50:31 Franz Schubert: Symphony 'Grand Duo' D 812 Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 423655 43:57

22:35:41 He Zhanhao & Chen Gang: Falling in Love from 'The Butterfly Lovers' Xuefei Yang, guitar EMI 6322 8:36

22:47:06 Frederick Delius: Late Swallows Hallé Orchestra Sir John Barbirolli EMI 65119 10:45

23:00 QUIET HOUR

23:02:06 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:38

23:09:45 Franz Schubert: Du bist die Ruh D 776 Bryn Terfel, baritone DeutGram 445294 4:35

23:14:21 Franz Schubert: Wiegenlied D 498 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:15

23:18:04 Franz Schubert: Molto moderato from Piano Sonata No. 16 D 894 Arcadi Volodos, piano Sony 89647 19:01

23:37:35 Franz Schubert: Impromptu No. 3 D 899/3 Orli Shaham, piano Canary 15 6:40

23:44:15 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 1 Royal Concertgebouw Orchestra Nikolaus Harnoncourt Teldec 91184 5:55

23:50:10 Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade D 957 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 4:09

23:55:18 Franz Schubert: Der Entfernten (I) D 331 Robert Shaw Chamber Singers Robert Shaw Telarc 80531 4:15