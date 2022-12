WCLV Program Guide 01-28-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra, Tiffany Chang, guest conductor; Martin Neubert, oboe - Opulent Oboe and Scintillating Symphony, recorded November 10, 2018 at Plymouth Church UCC

Ludwig van Beethoven: Overture to The Creatures of Prometheus

Lukas Foss: Oboe Concerto

Joseph Haydn: Symphony 103 “Drumroll”

01:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

01:02:13 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 12:33

01:17:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 9 K 320 Bernard Adelstein, posthorn Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 39:28

01:58:00 Ulrich Rühl: Gypsy Dance with Insect NW German Chamber Soloists MDG 6100914 2:40

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Heitor Villa-Lobos: Etude No. 1 in e Narciso Yepes, guitar Deutsche Grammophon 423700

02:02:30 Heitor Villa-Lobos: Etude No. 2 in A Narciso Yepes, guitar Deutsche Grammophon 423700

02:04:08 Heitor Villa-Lobos: Etude No. 4 in G Narciso Yepes, guitar Deutsche Grammophon 423700

02:08:33 Heitor Villa-Lobos: Etude No. 9 in f# Narciso Yepes, guitar Deutsche Grammophon 423700

02:13:31 Roberto Sierra: Flower Pieces for flute & harp Laurel Zucker, flute; Susan Jolles, harp Cantilena Records 66035

02:25:01 Marin Marais: Muzettes I - II Arianna Savall, soprano and harp; Ferran Savall, theorbo; Jordi Savall, viola da gamba Alia Vox 9841

02:28:00 Traditional: Diferencias sobra la Guaracha Arianna Savall, soprano and harp; Ferran Savall, theorbo; Jordi Savall, viola da gamba Alia Vox 9841

02:31:41 Tarquinio Merula: Sentirete una canzonetta Arianna Savall, soprano and harp; Ferran Savall, theorbo; Jordi Savall, viola da gamba Alia Vox 9841

02:37:18 Carlos Chavez: String Quartet No. 3 Lorenz Gamma, Mitchell Newman, violins; Jan Karlin, viola; Peter Jacobson, cello Southwest Chamber Music Cambria 8853

03:00:45 Pablo Casals: "Eucaristica” Mark Kruczek, organ Voices of Ascension Dennis Keene Delos 3138

03:05:21 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1 in G, BWV 1007 (i. Prelude) Carlos Nunez, Galician pipes; Pancho Alverez, bazouki; Xurxo Nunez, organ Sony 8869196051

03:09:17 Isaac Albeniz: Rapsodia espanola, Op. 70 (orch. by Cristobal Halffter) Alicia de Larrocha, piano London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Decca 410289

03:29:33 Antonio Martin: Huerto ameno de varias flores de musica (Pleasant Garden of Musical Flowers) Laura Puerto, harpsichord La Folia Columna Musica 0181

03:37:23 Johann Sebastian Bach: Capriccio on the Departure of His Most Beloved Brother, BWV 992 Ignacio Prego, harpsichord

03:49:19 Frederic Chopin: Barcarolle in F#, Op. 60 Ingrid Fliter, piano EMI Classics 14899

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 K 466 John Gibbons, fortepiano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7575 31:08

04:37:34 Dmitri Shostakovich: String Quartet No. 9 Op 117 Emerson String Quartet DeutGram 4795982 24:33

05:03:42 Joaquín Rodrigo: Concierto Andaluz Los Romeros, guitars Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 23:55

05:31:31 Robert Schumann: Scenes from Childhood Op 15 Lang Lang, piano DeutGram 5827 21:20

05:53:51 Anton Arensky: Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15 Stephen Coombs, piano (Eng. 1960-) Hyperion 66755 4:36

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:45 Felix Mendelssohn: Scherzo from Symphony No. 3 Op 56 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902228 4:28

06:14:51 Ferdinand Hérold: Zampa: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:20

06:24:42 George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga Maxine Eilander, harp Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Atma 2541 3:59

06:30:15 Edmund Rubbra: Festival Overture Op 62 New Philharmonia Orchestra Vernon Handley Lyrita 235 7:08

06:42:10 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto Op 9 # 8 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 550739 10:06

06:53:35 Traditional: Black is the Color of my True Love's Ross Hauck, tenor (Amer. (based in Seattle)) Apollo's Fire Avie 2329 4:33

06:58:26 John Philip Sousa: March 'Hands Across the Sea' Boston Pops John Williams Sony 46747 3:02

07:04:55 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace Lisa Batiashvili, violin Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4798529 05:19

07:11:36 Josef Strauss: Waltz 'Village Swallows from Austria' Op 164 Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 8:57

07:22:54 Ola Gjeilo: Tundra Tenebrae (London choir fd.2001 by Nigel Short) Chamber Ensemble Nigel Short Decca 24646 3:30

07:28:25 Anton Reicha: Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100 # 5 Aulos Wind Quintet Schwann 310011 6:59

07:40:09 Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 63905 10:49

07:53:05 Jean-Philippe Rameau: Platée: Rigaudons Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Conifer 51313 2:20

07:56:09 Dominick Argento: The Dream of Valentino: Tango Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 3:20

08:07:46 Astor Piazzolla: Four for Tango Brodsky Quartet Chandos 10761 6:36

08:16:59 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Sonata No. 21 Op 53 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448 10:59

08:30:36 Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Halcyon Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 7:59

08:43:30 Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 9:59

08:54:39 Tan Dun: Crouching Tiger Hidden Dragon: Themes Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:41

09:05:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 2 K 314 Patrick Gallois, flute Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Naxos 503293 17:48

09:27:48 Michel Legrand: The Umbrellas of Cherbourg: Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80319 3:44

09:33:49 Georges Bizet: Carmen: Toreador Song Ludovic Tézier, baritone SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 4:18

09:39:04 Joaquín Turina: Fandanguillo Op 36 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 4:08

09:45:50 Franz Schubert: Scherzo from String Quintet D 956 Gary Hoffman, cello Cypress String Quartet Avie 2307 10:42

09:56:55 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 2:29

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:33 Morton Gould: Boogie Woogie Etude Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:00

10:04:05 George Gershwin: Prelude "Rubato" Fazil Say, piano Teldec 26202 0:54

10:06:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasia K 475 Robert Cassidy, piano (Amer. CSU fac. 2008- also Mus.Set.) Albany 1348 12:44

10:21:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony K 111a Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80273 10:28

10:33:32 Edvard Grieg: Cow-Call & Peasant Dance from 'Nordic Melodies' Op 63 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 5:07

10:42:43 Antonín Dvorák: Nocturne for Strings Op 40 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680 7:16

10:53:58 David Diamond: Music for Shakespeare's 'Romeo and Juliet' New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Delos 3103 23:28

11:19:17 Giuseppe Tartini: Violin Concerto D 96 Giuliano Carmignola, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 3849 13:30

11:34:19 Franz Schubert: Impromptu No. 7 D 935/3 Shai Wosner, piano Onyx 4172 11:06

11:46:41 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 11:32

12:06:22 Ferdinand Hérold: Zampa: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:20

12:16:43 Édouard Lalo: Deux Aubades CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 9:07

12:27:23 Louis Moreau Gottschalk: Pasquinade Op 59 Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:08

12:32:16 Jan Václav Vorísek: Impromptu No. 3 Op 7 # 3 Artur Pizarro, piano Collins 14582 5:09

12:42:26 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Tafelmusik 1032 7:00

12:51:44 Oskar Nedbal: Chaste Barbara: Overture Carlsbad Symphony Douglas Bostock Classico 192 6:31

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:43 Robert Schumann: Symphony No. 1 Op 38 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 33:57

13:36:52 Hermann Goetz: Spring Overture Op 15 NDR Radio Philharmonic Werner Andreas Albert CPO 999939 12:23

13:50:50 Richard Strauss: Love Scene from 'Feuersnot' Berlin German Opera Orchestra Christian Thielemann DeutGram 449571 6:32

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Alexander Scriabin: Etude in G sharp minor, Op. 8 No. 9 Alla balata Yuja Wang, piano Album: Yuja Wang: Fantasia DG 16606 Music: 4:29

Henria Tomasi: Trombone Concerto Addison Maye-Saxon, trombone; Benjamin Krasner, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St Paul, MN Music: 16:26

Edward Elgar: Cello Concerto in E minor, Op. 85: Movement 4 Santiago Canon-Valencia, cello; Sphinx Symphony Orchestra; Thomas Wilkins, conductor The Sphinx Organization, Max M. & Marjorie S. Fisher Music Center, Detroit, MI Music: 11:26

Alexander Scriabin: Sonata No.5 Op 53 Garrick Ohlsson, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 11:20

Frederic Chopin: Preludes Op. 28 No 2, 7, 16 Rafal Blechacz, piano Album: Chopin: The Complete Preludes DG 10870 Music: 4:18

Franz Strauss Nocturno for Horn Addison Maye-Saxon, trombone; Benjamin Krasner, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St Paul, MN Music: 6:06

C.P.E. Bach: Flute Sonata in A minor (excerpt) Addison Maye-Saxon, trombone; Benjamin Krasner, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St Paul, MN Music: 7:24

Wang Jie: Symphony No. 1 "Awakening" Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 12:19

Frederic Chopin: Nocturne, Op. 27, No. 2 Alexander Gavrylyuk, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:45

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:29 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 6:19

16:07:30 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 3:57

16:14:14 John Stanley: Concerto Grosso Op 2 # 1 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 638 10:18

16:26:15 Michel Legrand: Noelle's Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 5:19

16:36:49 Traditional: Greensleeves Jean-Pierre Rampal, flute Sony 87771 4:44

16:43:22 Daniel Auber: Fra Diavolo: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 7:32

16:53:30 Maurice Ravel: Mother Goose: Conversations Between Beauty and the Beast Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 4:17

17:04:23 Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture Swiss Italian Orch Wolf-Dieter Hauschild Dynamic 282 6:30

17:13:38 Georges Bizet: Allegro from Symphony No. 1 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 11:50

17:28:08 Sérgio Assad: Crossings from 'Interchange' William Kanengiser, guitar Delaware Symphony David Amado Telarc 31754 7:17

17:40:30 Sir John Tavener: Song of the Angel Chen Reiss, soprano Basel Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4795305 4:04

17:45:40 Franz Liszt: Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' S 558/2 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 4:06

17:52:54 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 88 Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98265 7:20

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:50 Ludwig van Beethoven: Funeral March from Symphony No. 3 Op 55 Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 15:34

18:27:13 Ludwig van Beethoven: Congratulations Minuet Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 4:20

18:33:38 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 4:48

18:40:22 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 13 Op 27 # 1 HJ Lim, piano EMI 64952 13:08

18:55:02 Ludwig van Beethoven: Bundeslied Op 122 Ambrosian Singers London Symphony Michael Tilson Thomas CBS 33509 3:58

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:15 Felix Mendelssohn: Violin Concerto Op 64 Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 25:48

19:30:55 Maurice Ravel: Mother Goose Ballet Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20604 27:12

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:25 Johannes Brahms: Song of Destiny Op 54 San Francisco Sym Chorus San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 430281 17:04

20:20:58 Emil von Reznícek: Serenade for Strings Deutsches Symphonie Berlin Jiri Starek Schwann 311128 21:18

20:43:34 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata WoO 47 Peter Takács, piano Cambria 1175 13:33

20:58:25 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Dance Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 1:43

21:03:34 Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 3 Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Lumin 92163 16:03

21:21:01 Joachim Raff: Andante from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 7:00

21:29:35 Franz Liszt: Three Concert Etudes: Il lamento S 144/1 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 9:03

21:41:55 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 6:05

21:50:18 Claude Debussy: Images for Orchestra Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 33:55

22:25:03 Franz Schubert: Fantasy D 940 Leon Fleisher, piano Sony 506416 19:01

22:47:56 Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 4 Op 60 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 9:44

22:58:44 William Grant Still: If You Should Go Alexa Still, flute Koch Intl 7192 1:26

23:00 QUIET HOUR

23:01:54 Sir John Tavener: Song for Athene Atlanta Symphony Chorus Norman Mackenzie Telarc 80654 6:12

23:08:07 Walter Gross & Joseph Kosma: Tenderly & Autumn Leaves Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 5:29

23:13:36 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 2:47

23:17:47 Louis Moreau Gottschalk: The Dying Poet Cecile Licad, piano Naxos 559145 7:25

23:25:13 Robert Schumann: March from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano DeutGram 463179 9:07

23:35:02 Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Cello Concerto H 439 Matt Haimovitz, cello English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis DeutGram 429219 7:35

23:42:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Sonata No. 13 K 333 Alfred Brendel, piano Philips 468048 7:58

23:50:37 Sir John Tavener: Song of the Angel Patricia Rozario, soprano Academy of Ancient Music Paul Goodwin Harm Mundi 907231 4:54

23:56:12 Joseph Canteloube: Lullaby from 'Songs of the Auvergne' Sol Gabetta, cello Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 2:44