WCLV Program Guide 01-25-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Zoltan Kodaly: Serenade for two violins & viola, Op. 12: Movement 1 Nancy Wu, violin; Carmen Abelson, violin; Brett Deubner, viola Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 4:34

Paul Dukas: La Peri Texas Festival Orchestra; Perry So, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 19:57

Anton Arensky: String Quartet No. 2, Op. 35, for violin, viola and 2 cellos: Movement 2 Kristin Lee, violin; Richard O'Neill, viola; Ani Aznavoorian, cello; Eric Byers, cello Music Academy of the West, Hahn Hall, Santa Barbara, CA Music: 13:14

George Walker: Sonata for Piano No. 3 Redi Llupa, piano George Walker 95th Celebration, Hatch Recital Hall, Eastman School of Music, Rochester, NY Music: 09:29

Alonso Lobo: Versa est in luctum The King's Singers Album: Gold Signum 500 Music: 4:23

Peter Tchaikovsky: Suite from the Sleeping Beauty Op. 66 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 14:48

Nico Muhly: Register, for Organ and Orchestra James McVinnie, organ; Los Angeles Philharmonic; James Conlon, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 20:21

John David: You are the New Day The King's Singers UGA, Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 2:31

John Legend: All of Me The King's Singers UGA, Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 4:38

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:00:18 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite Ilkka Talvi, violin Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3104 33:21

02:34:57 Franz Schubert: Symphony No. 3 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4793449 21:20

03:01:08 Anton Arensky: String Quartet No. 2 Op 35 Ying Quartet Sono Lumin 92143 28:35

03:31:39 Antonín Dvorák: Symphony No. 6 Op 60 Bournemouth Symphony José Serebrier Warner 65775 45:38

04:21:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 25 K 503 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 42445 30:01

04:53:16 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Aristophanic Suite Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 25:11

05:21:42 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 Op 53 Peter Takács, piano Cambria 1175 24:46

05:52:18 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 Op 27 # 2 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 6:08

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:33 Gian Carlo Menotti: Amelia Goes to the Ball: Overture Metropolitan Opera Orchestra James Conlon RCA 61509 4:23

06:14:46 Gioacchino Rossini: La Cenerentola: Overture Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 431653 8:03

06:24:35 Boris Pasternak: Prelude Lera Auerbach, piano Bis 1502 4:03

06:29:32 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013 6:05

06:40:15 Hector Berlioz: Requiem: Lacrimosa Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:32

06:53:06 Raymond Scott: Boy Scout in Switzerland Quartet San Francisco ViolinJazz 105 3:58

06:58:55 Henry Fillmore: March "Rolling Thunder" Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 1:56

07:04:07 William Boyce: Solomon: Overture Parley of Instruments Roy Goodman Hyperion 66378 6:07

07:13:36 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun St. Cecilia Academy Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 11:36

07:27:33 Sergei Prokofiev: War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 2:55

07:32:25 Herbert L. Clarke: The Debutante Wynton Marsalis, cornet Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger CBS 42137 5:47

07:43:52 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 10:55

07:56:54 Leonard Bernstein: Fancy Free: Big Stuff Lara Downes, piano Sony 84284011251 2:58

08:08:03 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 4 Op 46 # 4 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 6:58

08:16:42 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Arthaus 101682 10:23

08:30:33 Franz Schubert: String Trio Movement D 471 Members of Kodály Quartet Naxos 557126 7:53

08:43:09 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 3 BWV 1032 Joshua Smith, flute Delos 3402 11:25

08:56:40 Richard Rodgers: Carousel: Choruses Cleveland Pops Chorus Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 4:50

09:06:13 Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 Op 11 Myron Bloom, horn (TCO prin.1954-77) Cleveland Orchestra George Szell Sony 63123 15:53

09:26:41 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 6:48

09:35:53 Sir Arnold Bax: The Poisoned Fountain Joshua Pierce, piano MSR 1260 3:53

09:45:34 Richard Hayman: Armed Forces Medley Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 3:02

09:51:53 Hugo Wolf: Italian Serenade Brodsky Quartet Chandos 10761 6:45

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:11 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Sarabande Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 2:02

10:02:38 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 3: Sarabande BWV 995 Jason Vieaux, guitar Azica 71250 2:44

10:08:03 Franz Schubert: Rosamunde: Overture D 797 Berlin Philharmonic Wilhelm Furtwängler DeutGram 4795448 10:46

10:20:53 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 453432 6:00

10:29:59 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:08

10:39:18 Peter Tchaikovsky: Pezzo capriccioso Op 62 Sol Gabetta, cello Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 6:59

10:48:30 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Furiant Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 2:07

10:51:40 William Grant Still: Symphony No. 1 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 24:05

11:18:01 Antonín Dvorák: Romantic Pieces Op 75 Caroline Goulding, violin Ars Prod. 38536 13:14

11:33:49 Ludwig van Beethoven: Rondo WoO 6 Robert Levin, fortepiano (Amer. 1947- LEH vin) Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 453438 10:54

11:46:36 Lars-Erik Larsson: Little Serenade Op 12 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 10:50

11:58:58 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 4: Norwegian Dance Op 47 # 4 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 1:10

12:06:22 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 5 Royal Scottish Nat'l Orch Georg Tintner Naxos 503293 14:06

12:22:06 Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 2 Op 64 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 419431 5:54

12:29:53 Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio Op 129 Russell Sherman, piano (Amer. 1930-) GM Records 2068 5:47

12:38:46 Johann Adolph Hasse: Sinfonia Op 3 # 5 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453435 7:15

12:48:50 Arthur Honegger: Pastorale d'été New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 82849 8:05

12:57:55 David Guion: Arkansas Traveler New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:30

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:23 Mily Balakirev: Symphony No. 2 Russian State Symphony Igor Golovschin Naxos 550793 37:07

13:40:56 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Act 4 Russian State Symphony Dmitry Yablonsky Naxos 555873 17:40

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Prokofiev: Pushkin Waltz No. 2, Op. 120 Seattle Symphony Orchestra; Gerard Schwarz, conductor Album: Prokofiev: Romeo and Juliet Suites 1 and 2 / Seattle Symphony Delos 3050 Music: 4:27

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D major, Op. 25 IRIS Orchestra; Michael Stern, conductor IRIS Orchestra, Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN Music: 14:04

Dan Locklair: Symphony No. 2 "America": Movements 1-2 Western Piedmont Symphony; John Gordon Ross, Music Director and Conductor Western Piedmont Symphony, P.E. Monroe Auditorium at Lenoir Rhyne University, Hickory, NC Music: 24:50

Dmitri Shostakovich: Piano Trio No. 1 in C minor, Op. 8, "Poeme" Hermitage Trio Henry Morrison Flagler Museum, West Room, Palm Beach, FL Music: 13:13

Edvard Grieg: Two Melodies: The First Meeting Norwegian Chamber Orchestra; Terje Tonnesen, conductor Album: Grieg: Complete Music For String Orchestra Bis 147 Music: 4:15

Clara Schumann: Variations on a Theme by Robert Schumann, Op. 20 Jessica Xylina Osborne, piano 92nd Street Y, Buttenwieser Hall, New York City, NY Music: 9:12

Edvard Grieg: Andante con moto for violin, cello and piano in C minor, EG 116 Arnaud Sussman, violin; Clive Greensmith, cello; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 9:42

Maurice Ravel: Kaddish from Deux ellodies Hebraiques Michael Rusinek, clarinet; Pittsburgh Symphony Orchestra; Manfred Honeck, conductor WQED-FM, Heinz Hall, Pittsburgh, PA Music: 5:45

Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem (A German Requiem), Op. 45 Wie lieblich sind deine Pittsburgh Symphony Orchestra, Mendelssohn Choir of Pittsburgh, Manfred Honeck, conductor WQED-FM, Heinz Hall, Pittsburgh, PA Music: 5:11

John Williams: Three Pieces from Schindler's List for Violin and Orchestra Itzhak Perlman, violin; Pittsburgh Symphony Orchestra; Manfred Honeck, conductor WQED-FM, Heinz Hall, Pittsburgh, PA Music: ~12:23

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:10 Lionel Bart: Selections from 'Oliver!' Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 5:36

16:06:52 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 126 4:12

16:13:57 Robert Schumann: First movement from Symphony No. 4 Op 120 Berlin Philharmonic Wilhelm Furtwängler DeutGram 4795448 11:45

16:27:57 Alfred Newman: Beau Geste: Excerpts Moscow Symphony William Stromberg MarcoPolo 223750 6:43

16:37:51 Alfred Newman: Captain from Castile: Conquest Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80682 3:33

16:42:32 Gioacchino Rossini: La Cenerentola: Overture Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner RCA 300350 7:20

16:52:01 Georges Delerue: Contempt: Camille Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:17

16:57:31 Peter Schickele: Variations on a Theme by PDQ Bach from Serenade for Three Verdehr Trio Crystal 745 3:20

17:05:02 John Dankworth: Further Experiments with Mice John Dankworth, narrator London Symphony John Dankworth MCA 5932 5:27

17:13:20 Jan Blockx: Flemish Dances Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 13:13

17:29:07 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Waltz Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 6:10

17:39:43 John Field: Nocturne No. 9 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:31

17:45:04 Coldplay: Viva la Vida Greg Anderson, piano Steinway 30006 4:36

17:52:43 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 Op 72 # 8 Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik DeutGram 4793449 6:53

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:46 George Gershwin: An American in Paris Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 17:37

18:28:33 Yann Tiersen: Amélie: Suite Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:51

18:34:30 Michel Legrand: Yentl: Papa, Can You Hear Me? Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 5:23

18:41:42 George Enescu: Roumanian Rhapsody No. 2 Op 11 # 2 Monte Carlo Philharmonic Lawrence Foster Erato 75179 11:02

18:53:35 Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne 7792 4:51

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:44 Bedrich Smetana: Má vlast: Blaník Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt RCA 54331 15:24

19:20:33 Joseph Marx: Piano Concerto Marc-André Hamelin, piano BBC Scottish Symphony Osmo Vänskä Hyperion 66990 36:36

19:58:27 Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty Martha Argerich, piano DeutGram 4795096 1:27

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:18 Richard Strauss: Macbeth Op 23 Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman ArteNova 98495 19:38

20:22:51 Paul Schoenfield: Café Music Almeda Trio Albany 1386 16:41

20:41:58 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 1 Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 17:30

21:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata for 2 Pianos K 448 Westhuizen Duo (So.African: Pierre (CIPC) & Sophie) Westhuizen 2007 22:18

21:27:25 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene Op 11 Gil Shaham, violin DeutGram 439886 5:32

21:34:09 Sir William Walton: Two Pieces for Strings from 'Henry V' English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 5:17

21:41:09 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013 6:05

21:49:28 Franz Schmidt: Symphony No. 1 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9357 44:22

22:34:48 Joseph Haydn: String Quartet No. 28 Op 20 # 1 Angeles Quartet Decca 4783695 18:06

22:53:44 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 11:03

23:00 QUIET HOUR

23:07:03 Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer John O'Conor, piano Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 5:26

23:12:30 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 3 Op 2 # 3 Peter Takács, piano Cambria 1175 6:50

23:19:20 John Rutter: Psalm 23 'The Lord is my Shepherd' Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 100 5:13

23:25:36 Karl-Birger Blomdahl: Adagio from 'The Wakeful Night' Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 5:39

23:31:16 Gerald Finzi: Introit Op 6 Tasmin Little, violin City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 10:06

23:42:27 Edward MacDowell: Suite No. 2: Love Song Op 48 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 6:22

23:48:50 Frédéric Chopin: Berceuse Op 57 Yundi, piano (Chinese 1982- (has dropped fam.name Li)) Mercury 4812443 4:30

23:53:20 Vernon Duke: Autumn in New York Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 5:42