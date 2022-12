WCLV Program Guide 01-24-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: Septet in E-flat, Op. 20 Movement 2 Adagio cantabile Eduard Brunner, clarinet; Marie-Luise Neunecker, horn; Thomas Zehetmair, violin; Stefan Schweigert, bassoon

Arnold Bax: Quintet for Oboe and Strings James Austin Smith, oboe; Rolston String Quartet The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

Piano Puzzler: Today's contestant is Brent Sverdloff from Rhinebeck, NY

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 8 András Schiff, piano

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 8 in G major, Op. 30 No. 3 Augustin Hadelich, violin; Jason Hardink, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Bela Bartok: Two Romanian Dances, Op. 8a, Sz 43: Allegro vivace Gyorgy Sandor, piano

Johannes Brahms: Symphony No. 2, Op. 73: Movements 3 & 4 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor

Amy Beach: Theme and Variations for flute and string quartet, Op. 80 Elizabeth Mann, flute; Steven Copes, violin; Stefan Hersh, violin; Toby Appel, viola; Bion Tsang, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO

Bela Bartok: Violin Sonata for Solo Violin: Movement 1 Tempo di Ciaccona Timothy Kantor, violin Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:10 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 Op 92 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80163 34:11

02:37:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2 K 211 Shlomo Mintz, violin English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Avie 2058 19:27

03:01:10 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet Suite No. 2 Op 64b Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80597 29:42

03:32:52 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 16 Op 135 Hagen Quartet DeutGram 4795448 25:52

04:03:03 Hector Berlioz: Symphonie fantastique Op 14 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430201 54:30

04:59:57 Joseph Haydn: Symphony No. 99 Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 24:25

05:27:41 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 19:07

05:48:15 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80152 9:33

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:54 Gerardo Matos Rodríguez: La Cumparsita Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 3:44

06:14:27 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & Byron Janis, piano RCA 300350 7:05

06:23:39 Victor Béraud: Petite Reine Berceuse Op 24 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:30

06:28:18 Sir William Walton: Coronation March 'Orb and Sceptre' Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 7:08

06:41:31 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 660 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:00

06:55:30 Frank W. Meacham: The American Patrol Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:54

07:02:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 39 K 543 CIM Orchestra Alan Gilbert CIM 2003 5:43

07:11:01 Pablo de Sarasate: Scottish Airs Op 34 Adele Anthony, violin Canary 7 8:37

07:20:44 Alberto Ginastera: Estancia: Malambo London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 3:26

07:24:48 Ray Bauduc & Bob Haggart: South Rampart Street Parade Boston Pops John Williams Sony 46747 5:07

07:31:54 Morton Gould: Pavanne from American Symphonette No. 2 Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 3:54

07:42:45 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 John Thiessen, trumpet Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 11:54

07:57:32 Giacomo Puccini: Turandot: Hymn to the Moon Royal Opera Chorus Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli EMI 64356 2:41

08:08:16 Charles Avison: Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti 12 Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 66891 6:41

08:17:09 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 8:14

08:26:37 Virgil Thomson: The Plow that Broke the Plains: Cattle Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 2:26

08:30:19 Ludwig van Beethoven: Variations on Arne's 'Rule Britannia' WoO 79 Olli Mustonen, piano Decca 436834 4:09

08:38:33 Arturo Márquez: Danzon No. 2 Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 9:22

08:50:10 John Barry: Out of Africa: Love Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:28

08:53:59 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Romance Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:35

08:59:00 Michael Praetorius: Terpsichore: Ballet Christopher Parkening, guitar EMI 55052 2:27

09:05:57 Manuel Rosenthal: Gaîté parisienne: Suite Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa DeutGram 423698 19:11

09:29:21 Cole Porter: Anything Goes: Overture London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 4:55

09:35:14 George Frideric Handel: Siciliana from Concerto Grosso Op 6 # 8 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 3:42

09:46:33 David Diamond: Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Delos 3103 2:10

09:50:33 Jean Sibelius: Cortège Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 6:40

09:57:21 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:17

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:49 Dmitri Shostakovich: Moscow Cheryomushki: Overture Waltz André Kostelanetz Orchestra André Kostelanetz Sony 62642 3:32

10:04:42 Dmitri Shostakovich: Moscow Cheryomushki: Galop André Kostelanetz Orchestra André Kostelanetz Sony 62642 1:43

10:08:41 Frederick the Great: Flute Concerto No. 3 Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 14:30

10:24:07 Carl Philipp Emanuel Bach: Piano Sonata H 286 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614 4:48

10:30:11 Ottorino Respighi: Notturno Sergei Babayan, piano ProPiano 224517 5:05

10:37:23 Alfredo Casella: Finale from 'Italia' Op 11 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10768 7:11

10:48:46 Franz Schubert: Sonata in a 'Arpeggione' D 821 Yuri Bashmet, viola DeutGram 4795096 23:24

11:12:59 Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 15:21

11:30:10 John Stanley: Concerto Grosso Op 2 # 1 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 638 10:18

11:42:17 Igor Stravinsky: Three Dances from 'The Firebird' Jenny Lin, piano Steinway 30028 12:03

11:55:41 Franz Schubert: Erlkönig D 328 Thomas Quasthoff, baritone Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4770832 3:55

12:06:28 Giacomo Puccini: Capriccio sinfonico La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 13:05

12:22:14 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 8:03

12:32:02 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Overture English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 5:02

12:40:32 Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Chaconne Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 6:09

12:48:32 Leopold Mozart: Symphony London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 9:48

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:50 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3 Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 39:32

13:42:21 Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs Op 58 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 15:31

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Zoltan Kodaly: Serenade for two violins & viola, Op. 12: Movement 1 Nancy Wu, violin; Carmen Abelson, violin; Brett Deubner, viola Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 4:34

Paul Dukas: La Peri Texas Festival Orchestra; Perry So, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 19:57

Anton Arensky: String Quartet No. 2, Op. 35, for violin, viola and 2 cellos: Movement 2 Kristin Lee, violin; Richard O'Neill, viola; Ani Aznavoorian, cello; Eric Byers, cello Music Academy of the West, Hahn Hall, Santa Barbara, CA Music: 13:14

George Walker: Sonata for Piano No. 3 Redi Llupa, piano George Walker 95th Celebration, Hatch Recital Hall, Eastman School of Music, Rochester, NY Music: 09:29

Alonso Lobo: Versa est in luctum The King's Singers Album: Gold Signum 500 Music: 4:23

Peter Tchaikovsky: Suite from the Sleeping Beauty Op. 66 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 14:48

Nico Muhly: Register, for Organ and Orchestra James McVinnie, organ; Los Angeles Philharmonic; James Conlon, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 20:21

John David: You are the New Day The King's Singers UGA, Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 2:31

John Legend: All of Me The King's Singers UGA, Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 4:38

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:58 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Valse mélancolique Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 5:28

16:04:48 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Scherzo Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 4:14

16:10:48 Franz Schubert: Allegro from 'Arpeggione' Sonata D 921 Yuri Bashmet, viola DeutGram 4795096 11:19

16:27:48 Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 7:34

16:37:21 Leos Janácek: Lachian Dances: Celadná Dance Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 1:50

16:40:52 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 7:17

16:50:56 Dmitri Shostakovich: Moscow Cheryomushki: A Spin through Moscow Philadelphia Orchestra Riccardo Chailly Decca 452597 3:26

16:55:42 Carl Maria von Weber: Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 4:01

17:03:35 Michel Legrand: Yentl: Papa, Can You Hear Me? Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 5:23

17:16:58 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 7 Op 46 # 7 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:17

17:21:27 Maurice Ravel: Four Movements from Schumann's 'Carnaval' Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 10:02

17:36:58 Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto RV 93 Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 4:56

17:43:04 Antonio Vivaldi: Allegro from 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 3:15

17:48:59 Gustav Holst: The Planets: Mars Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:04

17:57:16 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 7 Yaara Tal, piano Sony 53285 1:31

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:07 Frederick the Great: Flute Concerto No. 3 Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 14:30

18:26:05 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 6 S 139/6 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 5:39

18:33:10 Samuel Barber: Nocturne 'Homage to John Field' Op 33 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 4:09

18:38:53 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 London Symphony István Kertész Decca 4785437 14:07

18:54:31 Franz Liszt: Paganini Etude No. 6 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 4:55

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:36 Alexander Glazunov: Violin Concerto Op 82 Rachel Barton Pine, violin Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 20:16

19:25:20 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 Op 60 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Tafelmusik 1032 32:04

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:24 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 414159 19:34

20:23:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Trio K 498 Emanuel Ax, piano Sony 57499 21:04

20:45:06 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Vallée d'Obermann S 160/6 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 13:15

21:04:00 Knudage Riisager: Fool's Paradise Suite No. 2 Op 33 Helsingborg Symphony Thomas Dausgaard DaCapo 224082 14:00

21:19:16 E. T. A. Hoffmann: The Drink of Immortality: Overture German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999606 6:01

21:26:28 Robert Schumann: Arabeske Op 18 Vassily Primakov, piano Bridge 9300 7:44

21:36:56 Johann Christian Bach: Piano Concerto Op 7 # 3 Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 10:37

21:49:53 Carl Nielsen: Symphony No. 5 Op 50 Stanley Drucker, clarinet New York Philharmonic Leonard Bernstein CBS 44708 33:14

22:24:25 Georg Muffat: Florilegium: Suite No.7 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8448 9:49

22:36:33 Franz Liszt: Harmonies poétiques: Bénédiction de Dieu S 173/3 Roberto Plano, piano Decca 4812479 17:57

22:54:56 Francesco Manfredini (Ital. 1684-1762): Pastorale from Concerto Grosso Op 3 # 12 Lucerne Festival Strings Rudolf Baumgartner DeutGram 469376 4:17

23:00 QUIET HOUR

23:01:56 Erik Satie: Gnossienne No. 3 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:19

23:05:15 Samuel Barber: Andante from Cello Concerto Op 22 Steven Isserlis, cello St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 68283 7:06

23:12:22 Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande BWV 816 Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715 5:23

23:19:54 Agustín Barrios: Un sue±o en la floresta Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 7:17

23:27:09 Bill Evans: Peace Piece Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 7:33

23:35:20 Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784 9:58

23:45:19 Jean Françaix: Harpsichord Concerto: Menuet Christopher D. Lewis, hc West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 5:36

23:50:55 Richard Strauss: Wiegenlied Op 41 # 1 Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 4:00

23:55:59 Ole Bull: Solitude on the Mountain Orchestra of the Mill Andrew Penny Lydian 18132 2:34