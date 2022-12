WCLV Program Guide 01-18-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: Sonata in A-flat Major, Hob. XVI: 43 Movement 3 Rondo Emanuel Ax, piano

Igor Stravinsky: Octet for Winds Carol Wincenc, flute; Jonathan Gunn, clarinet; Kristin Wolfe Jensen, bassoon; Nina Laube, bassoon; Jason Aylward, trumpet; Stephen Cook, trumpet; Lee Rogers, trombone; Jonah Weller, trombone Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX

Dylan Bennett: Holhchifo Ki'yo Spokane String Quartet Spokane Chamber Music Association, Bing Crosby Theater, Spokane, WA

Miko Begaye: Circus Revolution Spokane String Quartet Spokane Chamber Music Association, Bing Crosby Theater, Spokane, WA

Joseph Haydn: Symphony No. 49 in F Minor, La Passione Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Robert Burns: Ae Fond Kiss Nicola Benedetti, violin; BBC Scottish Symphony Orchestra; Rory Macdonald, conductor

Leonard Bernstein: Symphonic Suite from On the Waterfront Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN

Johannes Brahms (arr. Arnold Schoenberg): Piano Quartet No. 1 in G minor, Op. 25: Movements 3-4 Aspen Festival Orchestra; Miguel Harth-Bedoya, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO

Johann Sebastian Bach: Partita No. 3 in E Major Movement 1 Preludio Nicola Benedetti, violin Schubert Club of Minnesota, Meyerson Symphony Center, Dallas, TX

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Robert Schumann: Symphony No. 2 (1846)

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

Léo Delibes: Coppélia: Suite (1870)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 23 (1786)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 13 (1826)

Igor Stravinsky: Pulcinella Suite (1947)

Joseph Haydn: Symphony No. 101 'Clock' (1794)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Donald Fraser: Epilogue for Strings (2017)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo (1782)

Arthur Foote: Suite for Strings: Finale (1908)

Frédéric Chopin: Scherzo from Piano Trio (1829)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars (1720)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Tourbillon (1881)

Emmanuel Chabrier: Joyeuse Marche (1885)

Joachim Raff: Concert Piece "Ode to Spring" (1857)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace (1901)

Heitor Villa-Lobos: Chôros No. 5 'Alma Brasileira' (1925)

Joaquín Rodrigo: Bolero from Concierto Andaluz (1967)

Sergei Prokofiev: Summer Night Suite (1950)

Franz Danzi: Concertino for Clarinet & Bassoon (1818)

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso (1713)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 (1878)

Hamish MacCunn: The Ship o' the Fiend (1888)

Sir Edward German: Henry VIII: Three Dances (1892)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet No. 1 from Divertimento No. 17 (1779)

Joseph Haydn: Scherzando No. 5 (1765)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 6 (1880)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Ignace Jan Paderewski: Piano Concerto (1889)

Alexander Glazunov: Chopiniana Suite (1893)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Igor Stravinsky: Suite No. 1 for Small Orchestra Orpheus Chamber Orchestra

Igor Stravinsky: Symphonies of Wind Instruments Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA

Erwin Schulhoff: Five Pieces for String Quartet Andrew Wan, violin; Mark Fewer, violin; Toby Appel, viola; David Ying, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO

Paul Dooley: Northern Nights Lisa Pegher, solo percussion; Lake George Music Festival Symphony; Roger Kalia, music director and conductor Lake George Music Festival, Lake George High School, Lake George, NY

Franz Schubert: Ave Maria, Op. 52, No. 6 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano

Bohuslav Martinu: Sonata for Flute, Violin, and Piano, H. 254 Marya Martin, flute; Amy Schwartz Moretti, violin; Orion Weiss, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY

Caroline Mallonee: Whistler Waves for cello and orchestra Feng Hew, Cello; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Montante Cultural Center, Canisius College, Buffalo, NY

Franz Schubert: Impromptu, D. 935, No. 2 in A-flat Major Marc-Andre Hamelin, piano Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Emmanuel Chabrier: L'étoile: Overture (1877)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Danse villageoise (1881)

John Field: Rondo from Piano Concerto No. 2 (1811)

Bernard Herrmann: North by Northwest: Conversation Piece (1959)

Robert Fuchs: Finale from Serenade No. 5 'Homage to Strauss' (1895)

César Cui: Two Pieces (1886)

Gioacchino Rossini: Duetto buffo di due gatti 'Cat Duet' (c.1860)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)

Anderson & Roe: Grand Scherzo (2013)

John Williams: Star Wars: Throne Room & End Title (1977)

Joseph Joachim: Romance (1850)

Chilly Gonzalez: Wintermezzo (2011)

Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 1 (1867)

18:00 DINNER CLASSICS

Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911)

Sir Edward Elgar: Queen Mary's Lute Song (1889)

Sir Edward Elgar: Pleading (1908)

Hugo Wolf: Scherzo & Finale (1877)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale (1888)

John Field: Piano Concerto No. 2 (1811)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture (1885)

Richard Strauss: Death and Transfiguration (1889)

Johann Christian Bach: Sinfonia Concertante for 2 Violins & Oboe (1774)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 3 (1774)

Artur Lemba: Scherzo from Symphony (1908)

Eduard Tubin: Festive Prelude (1940)

Giacomo Puccini: Chrysanthemums (1890)

John Field: Piano Concerto No. 3 (1816)

Paul Dukas: La Péri (1912)

Sir Arnold Bax: Elegiac Trio (1916)

23:00 QUIET HOUR

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)

Gabriel Pierné: Pastorale (1887)

Emmanuel Chabrier: Prélude pastorale (1888)

Gabriel Fauré: Pavane (1887)

Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 (1798)

Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 64 (1797)

Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins (1723)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 51 (1849)

Traditional: Cossack Lullaby