WCLV Program Guide 01-17-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Elena See

Felix Mendelssohn: String Quartet No. 2 in A minor, Op. 13 Movement 3 Intermezzo Lisa-Beth Lambert, violin; Hiroko Yajima, violin; Annemarie Moorcroft, viola; Sophie Shao, cello Album: Marlboro Music Festival 50th Anniversary Album Bridge 9108 Music: 4:30

Aaron Copland: Three Latin American Sketches ROCO; Andres Cardenes, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 10:25

Piano Puzzler: This week's contestant is Mirabai Knight from New York, NY Time: 6:24

Puzzler Payoff Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 7 "Archduke" Movement 1 Allegro moderato Beaux Arts Trio: Daniel Guilet, violin; Menahem Pressler, piano; Bernard Greenhouse, cello Album: Beethoven: 11 Trios Philips 438948 Music: 12:45 (short excerpt)

Maurice Ravel: Piano Trio in A Minor Bruno Canino, piano; Robyn Bollinger, violin; Jonah Ellsworth, cello Marlboro Music, Persons Auditorium, Marlboro College, Marlboro, VT Music: 26:30

Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens Hanover Band; Roy Goodman, director Album: Beethoven: Overtures Nimbus 5130 Music: 4:15

Felix Mendelssohn: Overture to a Midsummer Night's Dream Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 11:47

Maurice Ohana: Enterrar y callar, from Trois caprices Liza Stepanova, piano UGA Hugh Hodgson School of Music, Ramsey Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 4:57

Ludwig van Beethoven: Sonata No. 3 for Cello and Piano in A Major, Op. 69 David Finkel, cello; Wu Han, piano Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 25:45

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:01 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 Op 37 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 42445 33:38

02:36:07 Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 20:00

03:01:04 Jean Sibelius: Symphony No. 2 Op 43 Boston Symphony Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 436566 44:55

03:48:06 Johannes Brahms: Piano Sonata No. 2 Op 2 Emanuel Ax, piano Sony 69284 25:42

04:17:51 Robert Fuchs: Serenade No. 3 for Strings Op 21 Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 21:57

04:42:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 9 K 271 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 17181 32:59

05:18:15 George Frideric Handel: Water Music Suites Nos. 1-3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 27:54

05:47:21 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 10:05

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:40 John Williams: Air and Simple Gifts Yo-Yo Ma, cello Sony 752307 4:28

06:14:31 Erik Satie: Trois gymnopédies Anne Queffélec, piano Virgin 90754 9:12

06:25:00 Arcangelo Corelli: Gigue from Violin Sonata Op 5 # 9 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 2:58

06:29:13 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 7:19

06:42:32 Johann Christian Bach: Symphony in D Op 18 # 4 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 10:11

06:54:03 Leos Janácek: Lachian Dances: Blessing Dance Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 2:16

06:57:08 John Philip Sousa: Welch Fusilier March Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 3:43

07:05:15 Manuel Ponce: Finale from Concierto del sur Pablo Sáinz Villegas, guitar Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 5:48

07:13:23 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Liebestod Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 6:12

07:19:59 Jean Sibelius: The Tempest: Berceuse Op 109 Stokowski Symphony Leopold Stokowski Cala 542 4:57

07:27:02 George Frideric Handel: Acis and Galatea: O ruddier than the cherry Bryn Terfel, baritone Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras DeutGram 453480 2:56

07:31:54 Scott Joplin: Elite Syncopations William Appling, piano Albany 1163 4:46

07:43:05 Sergei Rachmaninoff: Allegro vivace from Piano Concerto No. 4 Op 40 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2191 9:53

07:55:43 Sholom Secunda: Bei mir bist du schön Chanticleer Warner 574272 3:13

08:09:14 Leonard Bernstein: On the Town: Times Square 1944 CIM Orchestra Arie Lipsky CIM 2003 5:07

08:17:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Concerto for Flute & Harp K 299 Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443175 10:25

08:29:07 Franz Lehár: The Count of Luxemburg: Waltzes Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 5:59

08:42:30 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 10:51

08:55:31 Richard Rodgers: The King and I: Overture Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:18

09:06:03 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680 18:50

09:28:46 James Horner: A Beautiful Mind: A Kaleidoscope of Mathematics City of Prague Philharmonic Unknown Conductor Silva 1398 5:32

09:35:46 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 3:37

09:52:08 William Grant Still: Sometimes I Feel Like a Motherless Child Alexa Still, flute New Zealand String Quartet Koch Intl 7192 3:34

09:57:33 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 1:27

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:04 Frédéric Chopin: Mazurka No. 39 Op 63 # 1 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 1:57

10:02:25 Grazyna Bacewicz: Oberek No. 2 Midori, violin Sony 52568 1:30

10:05:40 Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:05

10:19:30 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 S 244/6 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:18

10:28:05 Domenico Cimarosa: The Cunning Women: Overture No. 2 Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572734 4:36

10:37:34 Luigi Cherubini: Sonata No. 2 Barry Tuckwell, horn Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 69395 6:43

10:46:48 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 4 S 696 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002 3:02

10:51:57 Jacques Offenbach: Le Papillon: Act 2 John Georgiadis, violin London Symphony Richard Bonynge Decca 4785437 24:10

11:17:49 Antonio Vivaldi: Violin Concerto RV 271 Felix Ayo, violin I Musici Felix Ayo Philips 4788977 13:26

11:33:41 Franz Schubert: Theme & Variations from Octet D 803 Cleveland Octet Sony 62655 12:40

11:48:15 Eric Coates: The Three Bears Phantasy Leo Phillips, violin Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 9:37

12:06:22 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques Op 112 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 13:37

12:22:01 Richard Wagner: Das Liebesverbot: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 8:16

12:32:13 Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits: Ballad Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 4:35

12:41:11 Ron Nelson: Sarabande 'For Katharine in April' Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434347 4:53

12:48:12 Johan Halvorsen: Dances from 'Mascarade' Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 9:33

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:51 Max Bruch: Serenade for Violin & Orchestra Op 75 Salvatore Accardo, violin Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 438748 37:30

13:41:15 Jean Sibelius: En saga Op 9 Orch de la Suisse Romande Horst Stein Decca 4785437 16:13

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: Sonata in A-flat Major, Hob. XVI: 43 Movement 3 Rondo Emanuel Ax, piano Album: Haydn Piano Sonatas Nos. 29, 31, 34, 35, 4 Sony 89363 Music: 4:25

Igor Stravinsky: Octet for Winds Carol Wincenc, flute; Jonathan Gunn, clarinet; Kristin Wolfe Jensen, bassoon; Nina Laube, bassoon; Jason Aylward, trumpet; Stephen Cook, trumpet; Lee Rogers, trombone; Jonah Weller, trombone Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 15:22

Dylan Bennett: Holhchifo Ki'yo Spokane String Quartet Spokane Chamber Music Association, Bing Crosby Theater, Spokane, WA Music: 3:43

Miko Begaye: Circus Revolution Spokane String Quartet Spokane Chamber Music Association, Bing Crosby Theater, Spokane, WA Music: 2:35

Joseph Haydn: Symphony No. 49 in F Minor, La Passione Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 21:00

Robert Burns: Ae Fond Kiss Nicola Benedetti, violin; BBC Scottish Symphony Orchestra; Rory Macdonald, conductor Album: Homecoming: A Scottish Fantasy Decca 21290 Music: 4:36

Leonard Bernstein: Symphonic Suite from On the Waterfront Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 19:00

Johannes Brahms (arr. Arnold Schoenberg): Piano Quartet No. 1 in G minor, Op. 25: Movements 3-4 Aspen Festival Orchestra; Miguel Harth-Bedoya, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: ~21:14

Johann Sebastian Bach: Partita No. 3 in E Major Movement 1 Preludio Nicola Benedetti, violin Schubert Club of Minnesota, Meyerson Symphony Center, Dallas, TX Music: 4:26

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:33 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 4:48

16:05:42 Xavier Montsalvatge: Madrigal sobre un tema popular Elina Garanca, mezzo-soprano Dresden State Orchestra Fabio Luisi DeutGram 4795448 5:05

16:13:29 Maurice Ravel: Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811 10:32

16:28:05 James Horner: Field of Dreams: Medley Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80468 4:47

16:35:13 Ernö Dohnányi: Rondo from Serenade for Strings Op 10 NES Chamber Orchestra Dmitry Sitkovetsky Nonesuch 79545 4:07

16:41:35 Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Lyon Opera Orchestra Sir John Eliot Gardiner Erato 45003 8:03

16:51:55 Henry Purcell: Ground Z 221 English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:23

16:57:35 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Non so più Susan Graham, mezzo-soprano Orch of Age of Enlightenment Harry Bicket Erato 85768 2:45

17:04:45 Robert Schumann: Symphonic Etudes: Finale Op 13 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 6:33

17:14:20 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 9:01

17:26:03 Jean Sibelius: Kullervo: Kullervo Goes to Battle Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Sony 52563 9:34

17:40:06 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 5:04

17:46:43 José Luis Merlin: Suite del recuerdo: Chacarera Jason Vieaux, guitar Naxos 553449 2:58

17:53:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Concerto for 3 Pianos K 242 Leon Fleisher, piano Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Sony 743505 6:57

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:53 François Joseph Gossec: Symphony Op 5 # 2 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9661 12:58

18:23:36 Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 Op 40 # 1 Moscow Symphony Vladimir Ziva Naxos 555048 4:59

18:30:17 Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Polonaise Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 3:28

18:35:30 Michael Haydn: Symphony No. 31 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 16:56

18:53:47 Anatoly Liadov: Polonaise No. 2 Op 55 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 4:16

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:57 Richard Wagner: Rienzi: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:22

19:16:36 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3 Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 39:32

19:57:25 Antonín Dvorák: Cypress No. 6 Cypress String Quartet Avie 2275 1:58

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:46 Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 2 Op 40 Saleem Ashkar, piano (Isr.-Palestinian 1976- mid.name:Abboud) Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 20:09

20:22:29 Joseph Haydn: Symphony No. 55 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 550757 21:48

20:46:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 16 K 128 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80242 11:19

21:02:47 Percy Grainger: Lincolnshire Posy Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 14:40

21:18:40 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 9 # 12 Anthony Robson, oboe Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 610 7:01

21:26:54 Francesco Maria Veracini: Orchestral Suite No. 6 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 439937 10:42

21:40:44 Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture Swiss Italian Orch Wolf-Dieter Hauschild Dynamic 282 6:30

21:49:28 Sir Arnold Bax: Symphony No. 6 BBC Philharmonic Vernon Handley Chandos 10122 35:28

22:27:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 8 K 310 Richard Goode, piano (Amer. 1943-) Nonesuch 79831 18:12

22:49:36 Camille Saint-Saëns: Havanaise Op 83 Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 9:38

23:00 QUIET HOUR

23:01:57 Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 Op 50 Kenneth Johnston, violin Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 8:53

23:10:50 Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:05

23:16:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 K 385 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Sony 372068 8:04

23:25:01 Erik Satie: Trois gymnopédies Anne Queffélec, piano Virgin 90754 9:12

23:34:53 Antonín Dvorák: Larghetto from Violin Sonatina Op 100 Zhou Qian, violin Naxos 559777 4:28

23:39:22 George Gershwin: Lullaby for Strings Brodsky Quartet Chandos 10801 9:00

23:48:23 Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824 4:26

23:53:40 Charlie Chaplin: Modern Times: Smile Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 3:28

23:57:53 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43 # 2 Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:16