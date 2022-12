WCLV Program Guide 01-10-2019

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 43 in A-flat Major, HOB XVI/43 Movement 3 Presto Marc-Andre Hamelin, piano Album: Haydn: Piano Sonatas Vol 1 Hyperion 67554 Music: 4:27

Joseph Haydn: String Quartet No. 60 in G Major, Op. 76, Mp. 1, Hob.III:75 Jasper String Quartet Cooperstown Summer Music Festival, Christ Episcopal Church, Cooperstown, NY Music: 21:20

Piano Puzzler: This week's contestant is Brandon Baxter, Hastings NE

Olivier Messiaen: Un sourire (A Smile) Los Angeles Philharmonic Mirga Grazinyte-Tyla, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 9:58

Antonin Dvorak, arr. Fritz Kreisler: Sonatina for violin and piano, Op. 100; ii: Larghetto Yo-Yo Ma, cello; Patricia Zander, piano Album: Kreisler, Paganini: Works Sony 37280 Music: 4:32

Frederic Chopin, arr. Auguste Franchomme: 3 pieces de Chopin Prelude Op. 28, No. 9 Andantino from Ballade No. 2, Op. 38 Marche Funebre Louise Dubin, cello; Raphael Pidoux, cello; Gauthier Boutin, cello; Philippe Muller, cello Salle Gaveau, Salle Gaveau, Paris, France Music: 10:42

Antonin Dvorak: The Water Goblin Oregon Symphony Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 20:36

Traditional, arr. The Danish String Quartet: Minuet No. 60 in A Major The Danish String Quartet Interlochen Presents, Corson Auditorium, Interlochen, MI Music: 02:39

Traditional, arr. The Danish String Quartet: Staedelil/The Dromer The Danish String Quartet Interlochen Presents, Corson Auditorium, Interlochen, MI Music: 05:35

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Flute & Harp K 299 Patrick Gallois, flute Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Naxos 503293 27:49

02:31:36 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 9 Op 70 Boston Symphony Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4795201 26:30

03:02:56 Sir Malcolm Arnold: Guitar Concerto Op 67 Julian Bream, guitar Melos Ensemble Malcolm Arnold RCA 300350 21:57

03:26:18 Anton Bruckner: Symphony No. 4 WAB 104 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797577 70:07

04:40:23 Franz Schubert: Violin Sonatina No. 1 D 384 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 14:31

04:56:29 Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 2 K 406 Michael Tree, viola Dover Quartet Cedille 167 25:18

05:25:22 Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80596 23:21

05:49:39 Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 Op 44 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883 9:09

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:17 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan Mischa Maisky, cello Orchestra of Paris Semyon Bychkov DeutGram 4795448 3:51

06:14:18 Claude Debussy: Marche écossaise Orchestre National de France Jean Martinon EMI 72667 6:21

06:22:44 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 7:14

06:30:35 Béla Bartók: Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668 6:14

06:41:51 Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 894 11:09

06:54:51 Leonard Bernstein: Candide: The Best of All Possible Worlds Canadian Brass RCA 68633 2:35

06:57:57 Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March Boston Pops John Williams Sony 46747 2:58

07:05:18 Mitch Farber: Fantasy on 'The Irish Washerwoman' John O'Conor, piano Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 6:50

07:13:58 Wolfgang Amadeus Mozart: First movement from String Quintet No. 5 K 593 Sarah Kapustin, violin Marlboro 80001 10:02

07:25:29 Leroy Anderson: Horse and Buggy BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 3:38

07:32:06 Anton Bruckner: Motet 'Os justi' Cleveland Orchestra Chorus Robert Porco ideastream 2014 4:55

07:42:23 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Cleveland Orchestra George Szell Sony 63151 9:18

07:54:44 Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns London Symphony Don Sebesky EMI 54285 4:29

08:09:16 Dmitri Shostakovich: Allegretto from Symphony No. 5 Op 47 Boston Symphony Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4795201 5:32

08:17:11 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 Op 39 Royal Choral Society (fd.1871 London based) London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 6:26

08:24:39 David Raksin: The Bad and the Beautiful: Theme New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 03:35

08:29:22 Joseph Haydn: Finale from Cello Concerto No. 1 Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 6:25

08:41:41 Pietro Antonio Locatelli: Introduttione Teatrale Op 4 # 5 Raglan Baroque Players Elizabeth Wallfisch Hyperion 67041 6:32

08:49:32 Henry Mancini: March with Mancini Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183 5:03

08:56:37 Danny Elfman: Spider-Man: Theme Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 3:54

09:05:04 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Suite BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 16:41

09:25:34 Ramin Djawadi: Game of Thrones: Suite Symphony Orchestra Unknown Conductor Varese Sar 3020670 6:11

09:33:01 Nicolò Paganini: Caprice No. 13 Op 1 # 13 Philippe Quint, violin Naxos 570703 3:57

09:39:47 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 WAB 107 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4798494 09:43

09:53:36 Arturo Márquez: Conga del Fuego Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 13458 4:45

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:54 Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 2:01

10:03:15 Benjamin Britten: Playful Pizzicato from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 3:10

10:08:01 Jean Sibelius: Overture Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 11:33

10:21:08 Uuno Klami: The Cyclist Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 575 6:40

10:30:20 Girolamo Frescobaldi: Toccata Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 4:36

10:38:40 Johann Sebastian Bach: Toccata No. 5 BWV 914 Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001 8:06

10:49:04 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 13 Op 72 # 5 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 2:31

10:53:09 Muzio Clementi: Piano Concerto Pietro Spada, piano Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 802 22:50

11:17:22 Robert Schumann: Overture to Byron's 'Manfred' Op 115 Cleveland Orchestra George Szell Sony 62349 11:03

11:30:25 Michael Haydn: Symphony No. 36 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999379 8:32

11:40:22 Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 7 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4798494 13:04

11:55:37 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 3:32

12:06:12 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61846 10:10

12:18:08 Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils Orch de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 9:38

12:30:30 Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito: Overture Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 31827 4:43

12:39:32 Wolfgang Amadeus Mozart: Menuetto from Symphony No. 40 K 550 Royal Concertgebouw Orchestra Josef Krips Philips 4788977 4:45

12:46:22 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Suite Z 597 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Harm Mundi 907110 10:00

12:57:02 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:31

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:35 Carl Nielsen: Symphony No. 1 Op 7 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220624 33:16

13:35:57 Niels Gade: Concert Overture 'Echoes of Ossian' Op 1 Danish National Radio Sym Dmitri Kitayenko Chandos 9422 14:46

13:51:55 Jean Sibelius: Romance Op 42 Boston Symphony Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 436566 5:30

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Partita No. 4 in D Major: Movements 3 & 4 Jeffrey Kahane, piano Album: Bach: Partita/Inventions Nonesuch 79121 Music: 4:40

Johann Sebastian Bach: Suite No. 1 in G major, BWV 1007 Alisa Weilerstein, cello 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY Music: 20:13

Carl Nielsen: Overture to Maskarade National Orchestral Institute Philharmonic; Osmo Vänskä, conductor The Elsie & Marvin Dekelboum Concert Hall, The Clarice Smith Performing Arts Center, U of MD, College Park, MD Music: 4:11

Paquito D'Rivera: Tembandumba Paquito D'Rivera, narrator; Young People's Chorus of New York City; Francisco Nunez, artistic directo and founder Album: Transient Glory III Cantaloupe Music 21113 Music: 6:55

Rafael Bullumba Landestoy: Fantasia Dominicana: Parts 1 & 2 Martin Soderberg, piano Album: Piano Music of Rafael Landestoy Martin Soderberg NA Music: 7:55

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14, in C-sharp minor, "Moonlight": Movement 1 Adagio sostenuto Murray Perahia, piano Album: Immortal Beloved: Original Motion Picture Soundtrack Sony 66301 Music: 4:31

Ludwig van Beethoven: Trio in B-flat Major, Op. 11 Pedja Muzijevic, piano; Todd Palmer, clarinet; Joshua Roman, cello The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 17:44

Thomas Dorsey: Take my Hand, Precious Lord Eliran Avni, piano; Hassan Anderson, oboe UCCS Presents/Classical 88.7 KCME/Adventure Culture Fund, Ent Center for the Arts, Colorado Springs, CO Music: 4:52

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D major, Opus 43: Movements 3 & 4 Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 19:47

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:17 Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 Op 50 # 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 5:11

16:06:45 Alexander Scriabin: Mazurka in E Op 3 # 4 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 3:50

16:13:34 Carl Nielsen: Allegro espansivo from Symphony No. 3 Op 27 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 11:17

16:27:07 Max Steiner: Now, Voyager: Theme Itzhak Perlman, violin Boston Pops John Williams Sony 60773 5:04

16:35:05 Claude Debussy: Preludes Book 2: La puerta del vino Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:46

16:40:39 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 WAB 107 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4798494 09:43

16:53:03 Giacomo Puccini: Turandot: Non piangere, Liù Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Sony 509249 2:37

16:57:59 Johann Sebastian Bach: Allegro from Flute Sonata No. 4 BWV 1033 Joshua Smith, flute Delos 3408 2:16

17:04:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Sinfonia Concertante K 364 Arthur Grumiaux, violin London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 6:17

17:17:40 George Gershwin: Selections from 'Girl Crazy' Boston Pops John Williams Philips 426404 5:46

17:25:40 Ludwig Thuille: Gavotte & Finale from Sextet for Piano & Winds Op 6 Gianluca Luisi, piano Chantilly Quintet Naxos 570790 9:54

17:40:04 Johannes Brahms: Intermezzo Op 116 # 4 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 5:36

17:47:25 Johannes Brahms: Intermezzo Op 118 # 1 Orli Shaham, piano Canary 15 1:47

17:52:25 Giovanni Battista Sammartini: Oboe Sonata Duo Amaral DuoAmaral 2013 7:02

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:17 Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797577 17:16

18:28:09 Cécile Chaminade: Etudes de concert: Fileuse Op 35 # 3 Joanne Polk, piano Steinway 30037 5:04

18:35:36 Cécile Chaminade: Les Sylvains Op 60 Joanne Polk, piano Steinway 30037 3:49

18:41:09 Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin BWV 1060 Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 12:05

18:54:32 Cécile Chaminade: Etude pathétique Op 124 Joanne Polk, piano Steinway 30037 3:58

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:12 Charles Gounod: Symphony No. 1 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 462125 25:40

19:29:55 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 Op 93 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 26:56

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:04 Frederick Delius: In a Summer Garden BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 15:07

20:17:44 Camille Saint-Saëns: Symphony in A Orchestre National de France Jean Martinon Brilliant 94360 25:13

20:44:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 16 K 128 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80242 11:19

20:56:37 Camargo Guàrnieri: Brazilian Dance Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4778775 2:21

21:02:38 Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 6 G 479 Mischa Maisky, cello Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447022 16:56

21:20:47 Felix Mendelssohn: Jagdlied Op 59 # 6 Cleveland State Univ. Chorale Brian Bailey WCLV 32211 3:18

21:30:00 Paul Lincke: Glow Worm Idyll 'Gavotte Pavlova' New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 6:53

21:40:11 Trevor Pinnock: Passacaille, Gigue & Minuet after Handel English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 7:19

21:50:04 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 Op 17 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 9190 39:30

22:30:24 Johann Nepomuk Hummel: Theme and Variations for Oboe & Orchestra Op 102 Heinz Holliger, oboe English Chamber Orchestra Raymond Leppard Philips 4788977 14:38

22:48:10 Eric Whitacre: The River Cam Julian Lloyd Webber, cello London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 11:49

23:00 QUIET HOUR

23:03:25 Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 6:09

23:09:35 Randall Thompson: Largo from Symphony No. 2 New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 60594 4:51

23:14:27 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 5:46

23:21:26 Ernest Bloch: Abodah Brian Thornton, cello Thornton 2013 7:51

23:29:17 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178 8:03

23:38:17 William Grant Still: Mother and Child Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85596 7:18

23:45:36 Gerald Finzi: To a Poet a Thousand Years Hence Op 13 John Mark Ainsley, tenor City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 5:56

23:51:32 Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 1: Villanesca Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 4:40

23:57:03 Duke Ellington: I Got it Bad [and That Ain't Good] Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 2:42