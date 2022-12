WCLV Program Guide 12-27-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Jean Sibelius: Symphony No. 1 in E minor: Movement 3 Scherzo Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä, conductor Album: Sibelius: The Complete Symphonies Bis 1286 Music: 4:31

Jean Sibelius: The Bard, Op. 64 Houston Symphony John Storgards, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 8:30

Aram Khachaturian: Trio for Clarinet, Violin and Piano Tommaso Lonquich, clarinet; Ani Kavafian, violin; Michael Brown, piano Late Night Rose, Rose Studio at Lincoln Center, New York, NY Music: 15:31

Gordon Goodwin: California Pictures For String Quartet Quartet San Francisco Martha's Vineyard Chamber Music Society, The Old Whaling Church, Edgartown, MA Music: 18:28

Darius Milhaud: La cheminee du Roi Renee Movements 1 and 7 Bergen Woodwind Quintet Maud Moon Weyerhaeuser Music Studio, St Paul, MN Album: The Sunday Sessions MPR 206 Music: 4:16

Jeff Scott: Startin' Sumthin' Imani Winds UChicago Presents, Mandel Hall, Chicago, IL Music: 5:02

Georges Enescu: Sonata for Violin and Piano, No. 3, Op. 25: Movements 1 & 3 Alexi Kenney, violin; Renana Gutman, piano PT Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 17:43

Bohuslav Martinu: Sonata No. 3 for cello and piano, H. 340 Raphael Bell, cello; Jeewon Park, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 19:16

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:20 Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 Op 56 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80184 34:04

02:37:00 Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin DeutGram 20039 21:25

03:03:23 Witold Lutoslawski: Polish Christmas Carols Julia Doyle, soprano (Eng.) BBC Symphony David Zinman RCA 11561 31:02

03:36:39 Antonio Vivaldi: Gloria RV 589 Julia Doyle, soprano (Eng.) Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Analekta 9873 28:00

04:08:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 K 466 Martha Argerich, piano Orchestra Mozart Claudio Abbado DeutGram 4791033 30:52

04:41:27 Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 5 Op 24 Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 23:44

05:08:19 Johannes Brahms: Symphony No. 2 Op 73 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 203 39:50

05:49:33 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 Op 72 # 8 Katia Labèque, piano (Fr. 1950-) Philips 426264 8:13

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:30 Manuel de Falla: El amor brujo: Pantomime Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 3:57

06:13:57 Jean Sibelius: Scherzo from Symphony No. 1 Op 39 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 4:52

06:20:03 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 8:52

06:30:16 Johann Sebastian Bach: Mass in b: Sanctus Munich Bach Choir Munich Bach Orchestra Karl Richter DeutGram 4795448 5:47

06:40:33 Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 Op 31 Lang Lang, piano Sony 511758 10:43

06:52:07 Joseph Haydn: Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 3:04

06:55:46 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 3:55

07:04:18 Miklós Rózsa: Spellbound: Prelude & Love Theme Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley DeutGram 4792954 6:31

07:12:52 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 2 Op 36 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 10:08

07:23:40 Julius Fucik: Entry of the Gladiators Op 68 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 2:31

07:27:26 Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale Israel Philharmonic Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 07:18

07:40:30 Gustav Holst: Second Suite for Military Band Op 28 # 2 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 11:28

07:54:33 Anton Arensky: Finale from String Quartet No. 1 Op 11 Ying Quartet Sono Lumin 92143 4:32

08:07:50 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 6:35

08:16:13 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 8:31

08:25:15 Alec Wilder: Air for Oboe Mitch Miller, oboe (Amer. 1911-2010) Columbia String Orchestra Frank Sinatra Sony 4271 3:37

08:29:43 Karl Jenkins: I'll Make Music Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 4:30

08:38:14 Ferdinand Hérold: Zampa: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:20

08:48:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Serenade No. 11 for Winds K 375 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683 3:15

08:52:36 Ralph Vaughan Williams: Coastal Command: Suite Philharmonia Orchestra Kenneth Alwyn Silva 1094 8:22

09:04:15 Joseph Haydn: String Quartet No. 24 Op 20 # 6 Angeles Quartet Decca 4783695 18:50

09:28:06 Harry Warren: 42nd Street: 42nd Street Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 4:11

09:34:39 Johann Pachelbel: Canon Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390 4:07

09:47:40 Anonymous: Nowell sing we Amanda Powell, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2396 1:45

09:51:41 José Pablo Moncayo: Huapango Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 8:17

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:01 Franz Schubert: Graz Galop D 925 Vienna Ensemble Sony 47187 2:09

10:03:50 Joseph Lanner: Whirlwind Galop Op 142 # 1 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 1:46

10:06:51 George Enescu: Roumanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 Detroit Symphony Antal Doráti Decca 4785437 12:23

10:19:42 Béla Bartók: Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668 6:14

10:27:12 Silvius Leopold Weiss: Presto Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692 4:51

10:34:19 Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 6 European Baroque Soloists Denon 9613 8:38

10:48:16 Luigi Boccherini: Symphony No. 5 Op 12 # 3 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999172 22:10

11:12:05 Edvard Grieg: Overture 'In Autumn' Op 11 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 12:11

11:25:32 Richard Strauss: Serenade for 13 Winds Op 7 Members of Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman ArteNova 98495 8:01

11:36:33 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1 Op 84 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8730 13:31

11:51:40 Erich Wolfgang Korngold: Moderato from Piano Sonata No. 2 Op 2 Lara Downes, piano Steinway 30016 8:44

12:07:41 Georgs Pelécis: Concertino Bianco Alexei Lubimov, piano German Chamber Philharmonic Heinrich Schiff Erato 12709 13:30

12:22:23 Eduard Tubin: Festive Prelude Gothenburg Symphony Neeme Järvi Bis 286 7:43

12:31:37 Howard Hanson: Serenade for Flute, Harp & Strings Op 35 Maurice Sharp, flute Cleveland Sinfonietta Louis Lane Epic 1116 4:56

12:41:06 Aaron Copland: Our Town: Suite St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 61699 8:59

12:52:43 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 6:05

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:50 Robert Schumann: Piano Concerto Op 54 Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano DeutGram 4795327 29:40

13:35:58 Louis Théodore Gouvy: Fantaisie symphonique Op 59 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 21:40

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Robert Schumann: Davidsbundlertanze, Op. 6; No 17. Wie aus der Ferne Mitsuko Uchida, piano Album: Schumann: Davidsbundlertanze, Fantasie Decca 4782280 Music: 4:39

Francois Couperin: Sicilienne Trio Settecento: Rachel Barton Pine, baroque violin; John Mark Rozendaal, viola da gamba; David Schrader, harpsichord Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 4:39

Ferdinand David: Caprice in C minor from Six Caprices for Solo Violin, Op. 9, No. 3 Sean Lee, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 5:09

Robert Schumann: Piano Concerto in A minor, Op. 54 Mitsuko Uchida, piano Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 32:46

Philip Glass: String Quartet No. 3, I. 1957: Award Montage Modern Mandolin Quartet Album: Americana Sono Luminus DSL-92157 Music: 4:27

Johannes Brahms: Horn Trio in E-flat Major, Op. 40 Radovan Vlatkovic, horn; Juho Pohjonen, piano; Paul Huang, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 28:06

John Adams: Doctor Atomic Symphony Movement 3 Trinity Houston Symphony Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 11:25

Philip Glass: Partita for Solo Violin: Movement 1 Opening Tim Fain, violin Performance Today in-studio performance, Atrium Studio, Minnesota Public Radio, St. Paul, MN Music: 3:40

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:42 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 5:33

16:05:10 Traditional: Patapan Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 3:44

16:11:59 Franz Liszt: Hungarian Fantasy S 123 Leslie Howard, piano (Australian 1948- www.leslie-howard.com) Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67403 15:43

16:31:27 George Gershwin: The Man I Love Alan Feinberg, piano Argo 436121 3:49

16:36:02 Jack Rollins & Steve Nelson: Frosty the Snowman Canadian Brass Steinway 30027 2:18

16:41:24 Carl Friedrich Abel: Symphony Op 7 # 5 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 7:37

16:51:41 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 11 Op 72 # 3 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 3:05

16:55:47 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle Liverpool Philharmonic Choir (fd.c.1860) BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 3:16

17:04:42 Randol Alan Bass: Gloria Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2005 6:16

17:13:28 Charles Ives: Allegro from Symphony No. 2 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 11:06

17:26:22 Sir Arthur Sullivan: The Mikado: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:46

17:38:37 Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 488 5:15

17:45:39 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 218 2:43

17:50:01 Michel Corrette: Symphonie des noëls No. 2 Arion Baroque Orchestra early-mus 7768 6:54

17:57:53 Sergei Rachmaninoff: Valse Alexandre Tharaud, piano Erato 557829 1:16

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:37 Joseph Haydn: Piano Concerto No. 11 H 18:11 Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 18:11

18:29:41 Frederick Delius: Winter Night 'Sleigh Ride' Royal Philharmonic John Rutter Collegium 133 5:45

18:36:48 Traditional: On a Cold Winter's Day Andrew Lawrence-King, harp Harm Mundi 907325 4:08

18:42:28 André Grétry: Céphale et Procris: Ballet Suite Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 10:19

18:53:35 Giuseppe Verdi: Un giorno di regno: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 4:40

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:02 Felix Mendelssohn: Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Cleveland Orchestra George Szell Sony 46536 10:49

19:16:34 Richard Strauss: Sinfonia domestica Op 53 Cleveland Orchestra George Szell Sony 53511 41:24

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:36 Carl Nielsen: Aladdin Suite Op 34 Swedish Radio Choir Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen CBS 44934 23:18

20:27:05 Jean Sibelius: Tapiola Op 112 San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 433810 19:28

20:47:46 Leopold Mozart: Symphony Lithuanian Chamber Orchestra Georg Mais ArteNova 897710 9:13

20:57:39 Francis Poulenc: Intermezzo No. 1 Pascal Rogé, piano Decca 425862 1:32

21:03:43 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 26 Op 81 Peter Takács, piano Cambria 1175 16:50

21:22:06 Frank Bridge: An Irish Melody 'Londonderry Air' English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 7:51

21:32:12 Benjamin Britten: Gloriana: Courtly Dances Royal Philharmonic André Previn Telarc 80126 10:18

21:45:41 Johannes Brahms: Intermezzo Op 116 # 5 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 4:01

21:52:10 John Field: Piano Concerto No. 3 John O'Conor, piano Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80370 32:12

22:26:12 Camille Saint-Saëns: Septet Op 65 Ensemble Vivant OpeningDay 9379 17:36

22:47:12 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harm Mundi 907258 11:35

23:00 QUIET HOUR

23:02:08 George Frideric Handel: Messiah: Pastoral Symphony Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:42

23:05:51 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Emanuel Ax, piano Sony 60771 5:10

23:11:02 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553299 5:52

23:17:58 André Jolivet: Pastorales de Noël Manuela Wiesler, flute (Braz.born 1955-) Bis 739 11:42

23:29:41 Johann Sebastian Bach: Andante from Violin Concerto No. 1 BWV 1041 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 6:44

23:36:55 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 Turtle Creek Chorale Symphony Orchestra Timothy Seelig Reference 61 6:19

23:43:15 George Frideric Handel: Siciliana from Oboe Concerto No. 1 David Reichenberg, oboe English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 2:28

23:45:44 Antonín Dvorák: Silent Woods Op 68 # 5 Han-Na Chang, cello Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin EMI 57052 6:56

23:53:22 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Epilogue Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:15

23:56:55 Claude Debussy: Preludes Book 1: Voiles Royal Scottish Nat'l Orch Jun Märkl Naxos 503293 3:46