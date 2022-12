WCLV Program Guide 11-29-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Garrett McQueen

Peter Tchaikovsky: Gopak from 'Mazeppa' Leipzig Gewandhaus Orchestra; Kurt Masur, conductor Album: Tchaikovsky Symphony No. 3 Teldec 46322 Music: 4:17

Richard Strauss: Don Juan, Op. 20 Aspen Conducting Academy; Nathaniel Efthimiou; Frantisek Macek, conductors Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 16:04

Piano Puzzler: This week's contestant is Jean Bostrum from Zimmerman, MN Music: 10:36

Robert Schumann: Kinderszenen (Scenes from Childhood), Op. 15: Traumerei (Dreaming) Joshua Bell, violin; Academy of St Martin in the Fields; Michael Stern, conductor Album: Romance of the Violin Sony 87894 Music: 2:22 (exerpt)

Peter Tchaikovsky: Souvenir d'un lie cher, op 42,Kyoko Takezawa, violin; Wu Qian, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 16:47

Ludwig van Beethoven: String Quartet in F minor Op. 95 "Serioso": Movement 4 Larghetto espressivo Emerson String Quartet Album: Beethoven: Complete String Quartets DG 453811 Music: 4:12

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in G Major, Op. 455 "Eroica": Movement 1 Allegro con brio Bellingham Festival Orchestra; Michael Palmer, conductor Bellingham Festival of Music, Western Washington University Concert Hall, Bellingham, WA Music: 13:53

Doug Balliett: Gawain's Journey (World Premiere) St. Lawrence String Quartet, JACK Quartet Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 19:14

Eugene Ysaÿe: Sonata in G Major for Solo Violin, Op. 27, No. 5 .Yura Lee, violin Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 9:22

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:26 Gustav Mahler: Symphony No. 1 Royal Concertgebouw Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 4795448 56:02

03:00:26 Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute RV 540 Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 12:03

03:16:33 Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 18:48

03:37:18 Sergei Rachmaninoff: The Bells Op 35 Renée Fleming, soprano (Amer. 1959-) Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80365 38:26

04:18:45 Antonín Dvorák: Violin Concerto Op 53 Yehudi Menuhin, violin Paris Conservatoire Orchestra George Enescu Warner 555052 30:09

04:50:23 Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 Op 35 Yuja Wang, piano DeutGram 4795448 24:29

05:18:13 Robert Schumann: Symphony No. 4 Op 120 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 421643 27:10

05:45:44 John Field: Nocturne No. 3 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:51

05:51:35 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto Op 8 # 4 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 7:53

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:01 Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Chaconne Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 3:45

06:15:18 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:00

06:27:12 Traditional: The Holly and the Ivy (English) Anonymous 4 Harm Mundi 907325 3:11

06:32:07 Gaetano Donizetti: L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima Plácido Domingo, tenor Los Angeles Philharmonic Carlo Maria Giulini DeutGram 4795448 4:41

06:42:11 Alberto Ginastera: Suite of Native Dances Op 15 Jerusalem Symphony Orchestra Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 9:10

06:53:16 Traditional: The First Nowell Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 87771 3:33

06:57:11 Jean-Baptiste Lully: Marche Royale Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 1:18

06:58:43 Robert Crawford: The U.S. Air Force March Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 1:43

07:04:53 Jerome Moross: Rachel, Rachel: Americana Miniature City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1049 6:01

07:14:20 Johannes Brahms: Finale from Piano Quartet No. 2 Op 26 Emanuel Ax, piano (Ukr.born-Amer.1949-) Sony 45846 10:50

07:27:04 Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor: Sextet Bruce Ford, tenor Hanover Band Sir Charles Mackerras Sony 63174 3:31

07:32:00 Jean-Baptiste Lully: Psyché: Suite Les Délices Délices 2013 5:30

07:43:16 Percy Grainger: Children's March 'Over the Hills and Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 7:00

07:53:27 Hugh Martin: Have Yourself A Merry Little Christmas Capella SF Ragnar Bohlin Delos 3485 4:48

07:58:24 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Chinese Dance Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 1:10

08:08:33 Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings RV 149 English Concert Trevor Pinnock Archiv 415518 6:04

08:18:05 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 9:40

08:29:20 Virgil Thomson: Allegretto from Symphony on a Hymn Tune Monadnock Festival Orchestra James Bolle Albany 1058 3:03

08:32:42 Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 24 Op 20 # 6 Angeles Quartet Decca 4783695 5:32

08:44:43 Claude Debussy: Danses sacrée et profane Yolanda Kondonassis, harp Bridget Reischl Telarc 80694 10:12

09:10:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Ballet Music K 367 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 16:16

09:31:11 John Lunn: Downton Abbey: Theme Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 3:32

09:37:55 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 6 Op 23 # 5 Vassily Primakov, piano (Russ. 1979- VAH see lee Bridge 9348 4:26

09:43:45 Arthur Foote: Suite for Strings: Praeludium Op 63 do.gma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 3:36

09:48:34 Giuseppe Verdi: Macbeth: Chorus of the Scottish Refugees Chicago Symphony Chorus Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Decca 4825281 4:54

09:55:32 Traditional: God Rest Ye Merry, Gentlemen Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1993 3:28

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:29 Adriano Banchieri: Concerto No. 3 for Brass Empire Brass Telarc 80204 1:49

10:02:36 Jean-François Dandrieu: Rondeau Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 1:51

10:06:00 Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville Lang Lang, piano Sony 771901 9:03

10:16:54 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 12:17

10:30:51 Gioacchino Rossini: Il signor Bruschino: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 4:46

10:39:33 Gaetano Donizetti: The Daughter of the Regiment: Overture Paris Opera Orchestra Bruno Campanella EMI 63128 6:23

10:48:35 Sergei Rachmaninoff: Valse Alexandre Tharaud, piano Erato 557829 1:16

10:51:08 Joseph Haydn: Symphony No. 43 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5530 23:32

11:16:19 Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 1 Op 10 Gary Graffman, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 37806 15:07

11:32:54 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 10:13

11:45:02 Richard Wagner: Die Feen: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 11:19

12:00 BBC News; SPECIAL: BW MEN’S CHORUS HOLIDAY CONCERT, live from the Westfield Studio Theater in the Idea Center at Playhouse Square – Frank Bianchi, conductor; soloists: Steve Pernod, Jared Plasterer, Joe Mikolajczyk; Zack Troyer; Michelle Makhlouf & Jason Falkofsky, piano

Traditional (arr David Willcocks): O Come, All Ye Faithful

Spiritual (arr Mark Hayes): Rise Up Shepherd and Follow

Kim Gannon and Walter Kent (arr Mark Hayes): I’ll Be Home for Christmas

Frank Sinatra, Dok Stanford, Henry Sanicola (arr Mark Hayes): Mistletoe and Holly

Hugh Martin and Ralph Blane (arr Mark Hayes): Have Yourself a Merry Little Christmas

Johnny Marks (arr Sylvia Rabinof): Rudolph Goes Romantic

Josquin des Prez: Ave Coelorum Domina

Cecil Alexander and Henry Gauntlett: Once in Royal David’s City

Silesian Folk Tune (arr F. Melius Christiansen): Beautiful Savior

Medieval Latin Text (arr Lara Hoggard): Personent Hodie

Randol Alan Bass: Gloria: Excerpts

Carole Bayer Sager, David Foster and Richard Page (arr Mark Hayes): Thankful

Traditional French Carol (arr Howard Helvey): Ding! Dong! Merrily on High

Irving Berlin (arr Roy Ringwald): White Christmas

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:05:55 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 29:19

13:37:30 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Suite Tempesta di Mare Chandos 805 17:59

13:56:24 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Sarabande Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 2:02

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Der Lindenbaum Frederic Chiu, piano Album: Virtuoso Piano Transcriptions Harmonia Mundi 3957054 Music: 4:20

Einojuhani Rautavaara: Symphony No. 1: Movements 2-3 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 23:36

Franz Schubert: Introduction and Variations on 'Trockne Blumen', D. 802, Op. 160 Stefan Ragnar Hoskuldsson, flute; Michael McHale, piano University of Georgia, Ramsey Concert Hall. Athens, GA Music: 21:07

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 6 Op. 19 No. 6: Movements 1 & 2 Vera Quartet: Pedro Rodriguez, violin; Patricia Garcia, violin; Ines Molares, viola; Justin Goldsmith, cello Performance Today Young Artists in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 12:39

Grazyna Bacewicz: Two Oberki Piotr Plawner, violin; Ewa Kupiec, piano Album: Grazyna Bacewicz: Sonatas for Violin and Piano Hanssler 9311 Music: 4:10

Felix Mendelssohn: Octet in E-flat Major, op. 20 St. Lawrence String Quartet; Rolston String Quartet The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 31:05

Grazyna Bacewicz: Overture Los Angeles Philharmonic; Andrew Manze, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 5:31

Miles Davis: All Blues Ebene Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 6:03

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:53:44 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des nations Tempesta di Mare Chandos 805 6:43

16:04:20 Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Overture Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 2:28

16:09:14 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 3 Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 11:34

16:26:02 Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Overture National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81266 7:17

16:32:55 Antonín Dvorák: Romantic Pieces: Allegro moderato Op 75 # 1 Caroline Goulding, violin Ars Prod. 38536 3:01

16:39:04 Gaetano Donizetti: Ugo, conte di Parigi: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 7:20

16:49:16 Jan Pieterszoon Sweelinck: Hodie Christus natus est Quire Cleveland Peter Bennett Quire 101 3:25

16:53:09 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 3 # 3 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 7:02

17:05:49 Cole Porter: Kiss Me, Kate: Overture London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 6:10

17:21:24 Gian-Francesco Malipiero: Four Inventions Filarmonia Veneta Peter Maag MarcoPolo 223397 10:28

17:34:56 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Winter' Concerto Op 8 # 4 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 8:26

17:48:27 Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Hymn London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 04:07

17:55:06 Karl Jenkins: Exsultate, jubilate Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 4:14

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:13 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 Op 13 Peter Takács, piano Cambria 1175 18:10

18:28:43 John Powell: Five Virginian Folk Songs Op 34 Debra Wendells Cross, flute Albany 1058 5:23

18:35:36 Morton Gould: Spirituals for Strings: All God's Children Got Wings London Philharmonic Strings Kenneth Klein Albany 1058 2:39

18:39:54 George Frideric Handel: Concerto Grosso English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 12:47

18:53:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum K 339 Elina Garanca, mezzo German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon DeutGram 21327 5:02

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:22 Edvard Grieg: Lyric Suite Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 18:57

19:23:50 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 Op 36 Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 721 31:54

19:58:01 Vladimir Rebikov: Berceuse Op 7 # 1 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 1:44

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:51 Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 2 Op 119 Steven Isserlis, cello NDR Symphony Orchestra Christoph Eschenbach RCA 63518 18:06

20:20:48 Anton Stamitz: Concerto for 2 Flutes Jean-Pierre Rampal, flute Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Sony 45930 16:20

20:39:00 Samuel Barber: Souvenirs Suite Op 28 Leon McCawley, piano Virgin 45270 17:55

20:57:39 Frédéric Chopin: Mazurka No. 10 Op 17 # 1 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 2:08

21:03:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 K 200 Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 17:14

21:23:07 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:38

21:32:06 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Royal Concertgebouw Orchestra George Szell Philips 4788977 5:38

21:40:57 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Winter Almeda Trio Albany 1386 7:07

21:50:11 Wilhelm Stenhammar: Symphony No. 2 Op 34 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 445857 41:57

22:33:29 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 542058 9:53

22:46:04 Sir William Walton: Lento from Sonata for Strings Guildhall Strings RCA 7846 9:38

22:57:07 Ottokar Novacek: Perpetual Motion Op 5 # 4 Maxim Vengerov, violin Virtuosi EMI 57164 2:45

23:00 QUIET HOUR

23:01:35 Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade D 957 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 4:09

23:05:45 Gerald Finzi: Fear No More the Heat of the Sun Op 18 # 3 Amy Dickson, saxophone Aurora Orchestra Nicholas Collon Decca 4825281 5:31

23:11:16 Claude Debussy: Images, Book 2: Et la lune descend sur le temple qui fut Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:31

23:17:45 Johann Nepomuk Hummel: Adagio from String Quartet No. 1 Op 30 # 1 Delmé String Quartet Hyperion 66568 8:44

23:26:29 Hector Berlioz: Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16 Nobuko Imai, viola London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 8:34

23:35:59 Johannes Brahms: Intermezzo Op 117 # 1 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:54

23:40:53 Béla Bartók: Andante tranquillo from Violin Concerto Isabelle Faust, violin Swedish Radio Symphony Daniel Harding Harm Mundi 902146 9:15

23:50:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus K 618 Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 2:52

23:54:07 Duke Ellington: Prelude to a Kiss Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 3:01

23:57:26 Francisco Tárrega: La´grima Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 2:00