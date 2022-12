WCLV Program Guide 11-27-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Paul Hindemith: 4 Pieces for 2 bassoons Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon Album: United Sounds of Bassoon Koch/Schwann Koch/Schwann 313 742 Music: 4:28

Marc-Antoine Charpentier: Music For Le malade imaginaire: Movements 1-8 Tempesta di Mare; Gwyn Roberts and Richard Stone, artistic directors Philadelphia, PA Music: 14:52

Frederic Chopin: Ballade No. 3 in A-flat Major, Op. 47 Stephen Hough, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 7:25

Francois Devienne: Concerto No. 4 for Bassoon and Orchestra Kristin Wolfe Jensen, bassoon; River Oaks Chamber Orchestra; Alastair Willis, conductor The Church of St. John the Divine, Houston, TX Music: 19:37

Ludwig van Beethoven: Piano Trio, Op. 70, No. 1 "Ghost": Movement 2. Largo assai Emmanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Album: Immortal Beloved Original Motion Picture Soundtrack SONY 66301 Music: 4:33

Joseph Haydn: String Quartet in d, Op. 103 Hob. III:83 Dover Quartet Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 10:43

Georges Enescu: Konzertstuck for Viola and Piano Beth Guterman, viola; Aaron Wunsch, piano Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 9:09

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 9 in D minor, Op. 125: Movement 4 Tamara Wilson, soprano; Elizabeth Bishop, mezzo-soprano; Dimitri Pittas, tenor; Nathan Berg, bass-baritone; Grand Teton Music Festival Orchestra; National Collegiate Chorale of Scotland; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 23:07

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:00:45 Édouard Lalo: Symphonie espagnole Op 21 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 34:29

02:36:43 Joseph Haydn: Symphony No. 88 Berlin Philharmonic Wilhelm Furtwängler DeutGram 4796018 21:08

02:59:46 Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 Op 11 Dale Clevenger, horn Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Teldec 23913 16:46

03:21:10 Edvard Grieg: Incidental Music for Ibsen's 'Peer Gynt' Op 23 Peter Mattei, baritone Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 1:00:01

04:22:39 Antonín Dvorák: String Quartet No. 12 Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801 27:35

04:53:57 Robert Schumann: Piano Quartet Op 47 Emanuel Ax, piano Cleveland Quartet RCA 6498 27:06

05:23:45 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 K 550 CityMusic Cleveland Andrea Raffanini CityMusic 1 27:00

05:52:07 Edvard Grieg: In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 7:47

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio K 261 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 7:01

06:18:15 Jean de Brébeuf: The Huron Carol Seraphic Fire Patrick Dupré Quigley SFM 14 5:00

06:23:15 Traditional: Quittez, pasteurs Seraphic Fire Patrick Dupré Quigley SFM 14 2:21

06:27:58 Johann Strauss Jr: Fledermaus Quadrille Op 363 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 7:48

06:40:26 Frédéric Chopin: Ballade No. 1 Op 23 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448 9:31

06:52:12 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 14 Op 72 # 6 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:54

06:58:03 Henry Fillmore: March 'His Excellency' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:08

07:04:30 Joseph Haydn: Finale from Piano Trio No. 45 Vienna Piano Trio Nimbus 5535 5:20

07:12:53 Franz von Suppé: The Queen of Spades: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 8:13

07:24:44 Hector Berlioz: Requiem: Sanctus Op 5 Frank Lopardo, tenor Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80627 10:39

07:40:56 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Finale Op 43 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 6:21

07:50:10 John Powell: Five Virginian Folk Songs Op 34 Debra Wendells Cross, flute Albany 1058 5:23

07:57:06 Leos Janácek: Fanfare from Sinfonietta Op 60 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 2:16

08:08:00 Gustav Holst: Choral Fantasy on Old Carols 'Christmas Day' John Fenstermaker, organ Bay Brass A. David Krehbiel Gothic 49120 6:41

08:18:02 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Waltz Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 6:10

08:25:47 Franz Schubert: Scherzo from Symphony No. 9 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Philips 4788977 10:02

08:40:08 Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise Michael Murray, organ Empire Brass Robert Woods Telarc 80218 12:10

08:55:08 Sir William Walton: Two Pieces for Strings from 'Henry V' English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 5:17

09:06:05 Anton Stamitz: Concerto for 2 Flutes Jean-Pierre Rampal, flute Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Sony 45930 16:20

09:35:35 Jacob Clemens non Papa: Pastores quidnam vidistis Stile Antico Harm Mundi 807575 4:54

09:42:04 Peter Tchaikovsky: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers BBC Philharmonic Vassily Sinaisky BBC 248 4:36

09:49:24 Giovanni Gabrieli: Sonata pian' e forte National Brass Ensemble OberlinMus 1504 4:41

09:56:12 Maurice Ravel: Finale from Piano Concerto Martha Argerich, piano Berlin Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 3:50

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:42 Henry Purcell: Abdelazer: Hornpipe Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 2:41

10:04:03 Orlando Gibbons: Fantasia No. 4 Alan Feinberg, piano Steinway 30019 4:51

10:12:31 Charles Koechlin: Sonatine Op 59 # 5 Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849 14:47

10:30:30 Darius Milhaud: Divertissement from Suite Op 157b Emanuel Hurwitz, violin EMI 72646 2:38

10:37:01 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 4:35

10:44:57 Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches Netherlands Philharmonic Yakov Kreizberg PentaTone 058 5:29

10:54:12 Édouard Lalo: Cello Concerto Han-Na Chang, cello St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano EMI 82390 25:16

11:23:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 15 K 124 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 13:54

11:39:31 George Frideric Handel: Chaconne with 21 Variations HWV 485 Duo Amaral DuoAmaral 2013 10:59

11:50:49 Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 Hilary Hahn, violin Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko DeutGram 14698 10:25

12:07:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 K 73 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 11:48

12:23:21 Franz Schubert: Der Spiegelritter: Overture Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 8:32

12:32:55 Victor Ewald: Moderato from Brass Quintet No. 1 Op 5 Members of Philadelphia Orchestra Ondine 1150 4:41

12:43:51 Witold Lutoslawski: Variations on Theme by Paganini Burning River Brass BurnRiver 2013 5:44

12:52:39 César Cui: Two Pieces Op 36 Steven Isserlis, cello Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Virgin 91134 8:36

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:49 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 3 Amanda Roocroft, soprano London Philharmonic Bernard Haitink EMI 56564 38:46

13:45:13 Knudage Riisager: Fool's Paradise Suite No. 2 Op 33 Helsingborg Symphony Thomas Dausgaard DaCapo 224082 14:00

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz London Symphony Orchestra; Aaron Copland, conductor Album: The Copland Collection 1936-1948 Sony 46559 Music: 4:41

Lev Zhurbin: Two Pieces for Violin and Viola Maureen Nelson, violin; Hyobi Sim, viola Saint Paul Chamber Orchestra, Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN Music: 6:54

Giuseppe Tartini: Devil’s Trill Sonata in G minor Adam Barnett-Hart, violin; Music@Menlo Festival, Menlo Park, CA Music: 13:58

Aaron Copland: Suite from Billy the Kid Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 21:33

George Gershwin, arr. Brad Dechter: Someone To Watch Over Me Anne Akiko Meyers, violin; London Symphony Orchestra; Keith Lockhart, conductor Album: Serenade: The Love Album E One 7792 Music: 4:40

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man RTE National Symphony Orchestra; Hakan Hardenberger, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland Music: 3:35

Missy Mazzoli: Dissolve, O My Heart Jennifer Koh, violin Chamber Music Society of Palm Beach, Boca Raton Museum of Art, Boca Raton, FL Music: 7:02

Igor Stravinsky: Petrushka Los Angeles Philharmonic; Lionel Bringuier, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 31:55

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:10 Don Ray: Homestead Dances: Farmhands' Dance Dublin Philharmonic Derek Gleeson Albany 1058 5:00

16:04:47 Don Gillis: Cotton Bowl from Symphony No. 10 Sinfonia Varsovia Ian Hobson Albany 1058 3:32

16:11:08 Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony Op 40 Philadelphia Orchestra Franz Welser-Möst EMI 56169 10:01

16:25:33 Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80682 5:30

16:33:31 Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 Cleveland Quartet Telarc 80178 5:22

16:40:26 Philip Lane: Wassail Dances City of Prague Philharmonic Gavin Sutherland Naxos 557099 7:58

16:51:54 Federico Mompou: Canción y Danza No. 8 Stephen Hough, piano Hyperion 66963 3:20

16:56:29 Georg Philipp Telemann: Bourrée alla Polacca John Williams, guitar CBS 44518 3:01

17:03:10 Jacques Offenbach: Master Péronilla: Overture Philharmonia Orchestra Antonio de Almeida Philips 422057 6:13

17:12:08 George Frideric Handel: Concerto English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 10:04

17:25:12 Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 Op 73 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 8:52

17:38:40 George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' John O'Conor, piano Telarc 80391 3:13

17:43:29 George Gershwin: Tip-Toes: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Vox 3035 4:38

17:50:51 Antonín Dvorák: Finale from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 6:54

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:28 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Hilary Hahn, violin London Symphony Sir Colin Davis DeutGram 3026 16:11

18:27:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds K 361 London Wind Soloists Jack Brymer Decca 4785437 5:36

18:34:03 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 5:24

18:40:51 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 English Concert Trevor Pinnock DeutGram 4795448 11:00

18:52:48 Hector Berlioz: The Trojans: Trojan March Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80164 5:20

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:22 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 431653 11:50

19:16:10 Johannes Brahms: Violin Concerto Op 77 Hilary Hahn, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Sony 89649 40:27

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:53 Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand Pierre-Laurent Aimard, piano (Fr.1957- rhymes with "hey THARR") Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 14764 18:47

20:21:22 Franz Krommer: Wind Octet Op 57 Sabine Meyer Wind Ensemble EMI 54383 18:39

20:42:26 Niels Gade: Concert Overture 'Echoes of Ossian' Op 1 Danish National Radio Sym Dmitri Kitayenko Chandos 9422 14:46

21:02:23 Joseph Haydn: Concerto No. 3 for 2 Winds H 7h:3 Benoît Fromanger, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 506019 15:35

21:19:12 Charles Tomlinson Griffes: Barcarolle Op 6 # 1 Carol Rosenberger, piano (Amer. 1933-) Delos 3172 7:16

21:28:16 Claude Debussy: Preludes Book 1: Voiles Royal Scottish Nat'l Orch Jun Märkl Naxos 503293 3:46

21:34:48 Patrick Russ: Suite in D from 'Terpsichore" Christopher Parkening, guitar (Amer.1947-) EMI 55052 11:46

21:49:36 Erich Wolfgang Korngold: Symphony Op 40 Philadelphia Orchestra Franz Welser-Möst EMI 56169 47:21

22:38:50 Franz Schubert: Theme & Variations from 'Trout' Quintet D 667 John O'Conor, piano (Irish 1947-) Cleveland Quartet Telarc 80225 7:32

22:48:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 14 for Winds K 270 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669 12:38

23:00 QUIET HOUR

23:03:34 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 Emmanuelle Boisvert, violin (Can. 1963- form.in TCO,form.Detroit CM) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9227 5:50

23:09:24 Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 Op 17 # 4 Yundi, piano (Chinese 1982- (has dropped fam.name Li)) Mercury 4812443 4:55

23:14:20 Peter Tchaikovsky: The Snow Maiden: Melodrama St. Petersburg Camerata Saulius Sondeckis Sony 58976 4:21

23:19:44 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 Cambridge Singers (fd.1981 J.Rutter) City of London Sinfonia John Rutter Collegium 109 6:41

23:26:25 Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 Op 61 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 10:17

23:37:49 Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Janiculum Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 55600 6:58

23:44:48 Anonymous: Lute Duet 'Le rossignol' Sharon Isbin, guitar (Amer. 1956- IHZ bin) Sony 745456 3:41

23:48:29 Franz Liszt: Harmonies poétiques: Ave Maria S 173/2 Roberto Plano, piano (Ital. CIPC Gold 2001) Decca 4812479 6:36

23:55:54 Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Fisherman New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 3:03