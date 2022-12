WCLV Program Guide 11-23-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Three Hebraic Melodies: II. Mejerke, main Suhn (Chanson Hebraique) Liat Cohen, guitar; Jerusalem Symphony Orchestra; Frederic Chaslin, conductor Album: The Jewish Soul: Liat Cohen, guitar and The Jerusalem Symphony Orchestra Centaur 2537 Music: 4:40

Edward MacDowell: Piano Concerto No. 2 Op. 23 Andre Watts, piano; The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor The Nashville Symphony, Laura Turner Hall Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 27:04

William Bolcom: Incineratorag Escher String Quartet UGA and CMSLC, Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 11:08

Maurice Ravel: La Valse Alex Beyer, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 11:52

Antonin Dvorak: Humoresque, Op.101, No. 3 Orion Weiss, piano Album: Dvorak, Bartok, Prokofiev Bridge 9355 Music: 4:24

Antonin Dvorak: Othello Overture Op 93 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 14:15

Alexandre Tansman: Septet for Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Trumpet, Viola, & Cello Ransom Wilson, flute; Nicholas Stovall, oboe; Jonathan Gunn, clarinet; Kristin Wolfe Jensen, bassoon; Ray Riccomini, trumpet; Susan Dubois, viola Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 13:50

Joseph Haydn: Piano Sonata in C Major XVI:48 Marc-Andre Hamelin, piano The Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO Music: 12:03

Jay Ungar: Ashokan Farewell Miro Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 2:40

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:02:05 Felix Mendelssohn: Symphony No. 3 Op 56 London Symphony Claudio Abbado Decca 4785437 36:30

02:40:08 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich DeutGram 4795448 19:58

03:04:20 Joseph Haydn: Symphony No. 102 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:28

03:29:22 Domenico Cimarosa: Requiem Elly Ameling, soprano Lausanne Chamber Orchestra Vittorio Negri Philips 4788977 59:57

04:32:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 25 K 503 Vassily Primakov, piano Odense Symphony Scott Yoo Bridge 9328 31:54

05:06:28 Edvard Grieg: Holberg Suite Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 19:49

05:29:38 Claude Debussy: La mer Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 489 22:39

05:54:34 Peter Tchaikovsky: Mazeppa: Gopak National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 4:13

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:56 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 7:01

06:15:50 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 57 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 8 8:32

06:26:29 Anatoly Liadov: The Enchanted Lake Op 62 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 447084 6:57

06:37:32 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 8:48

06:48:31 Franz Liszt: Paganini Etude No. 6 Gary Graffman, piano (Amer. 1928-) RCA 300350 4:54

06:54:34 Pio Carlo Nevi: March on Themes from Puccini's 'La bohème' Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 2:31

06:57:53 Morton Gould: Gavotte from 'Interplay' Findlay Cockrell, piano (American) Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 2:35

07:04:26 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Bourrée & Hornpipe Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 4:51

07:11:15 Maurice Ravel: Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811 10:32

07:23:48 Zdenek Fibich: Scherzo from Symphony No. 2 Op 38 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9328 8:26

07:36:22 Ferruccio Busoni: Bagatelles Op 28 Per Enoksson, violin (Swed. 1961-) Bis 784 6:12

07:44:15 Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' Budapest Strauss Ensemble István Bogár Naxos 550900 5:24

07:51:13 George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 13 Keith Jarrett, piano (Amer. (b.Allentown) 1945-) ECM 1530 8:03

08:07:12 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 5:52

08:15:21 Stanislaw Moniuszko: The Raftsman: Overture Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 9:54

08:28:02 Johann Furchheim: Sonatella for Strings Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 6:27

08:38:12 Camille Saint-Saëns: Rhapsodie d'Auvergne Op 73 Jean-Philippe Collard, piano (Fr. 1948-) Royal Philharmonic André Previn EMI 49757 10:11

08:50:53 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 8:14

09:04:38 Joseph Haydn: String Quartet No. 24 Op 20 # 6 Daedalus Quartet Bridge 9326 17:40

09:25:51 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 Op 3 # 2 Vassily Primakov, piano (Russ. 1979- VAH see lee Bridge 9348 4:16

09:32:28 Don Ray: Homestead Dances: Quilters' Dance Dublin Philharmonic Derek Gleeson Albany 1058 7:54

09:42:18 Franz Schubert: Polonaise D 580 Gidon Kremer, violin (Latvian-born 1947-) Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer DeutGram 437535 5:36

09:49:57 David Rose: Holiday for Strings New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 3:12

09:54:17 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 5:02

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:55 Peter Tchaikovsky: Mazurque pour danser Op 72 # 6 Mikhail Pletnev, piano (Russ. 1957-) DeutGram 4284 2:17

10:03:38 Frédéric Chopin: Mazurka No. 24 Op 33 # 3 Garrick Ohlsson, piano (Amer. 1948-) Arabesque 6730 1:33

10:07:00 Claude Debussy: Children's Corner Suite Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 16:59

10:26:14 Jules Massenet: Suite No. 7: At the Tavern New Zealand Symphony Jean-Yves Ossonce Naxos 553125 4:40

10:32:48 Aaron Copland: Down a Country Lane N.E. Conservatory Winds Frank Battisti Albany 1058 2:57

10:38:49 Virgil Thomson: Allegretto from Symphony on a Hymn Tune Monadnock Festival Orchestra James Bolle Albany 1058 3:03

10:43:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 4:00

10:51:00 Ermanno Wolf-Ferrari: Idillio Concertino Op 15 Andrea Tenaglia, oboe Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572921 23:09

11:15:36 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude Bayreuth Festival Orchestra Karl Böhm DeutGram 4793449 10:37

11:27:58 George Frideric Handel: Harp Concerto Op 4 # 6 Maxine Eilander, harp Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Atma 2541 11:58

11:43:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 K 482 Sarah Beth Briggs, piano (Eng. 1972-) Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Avie 2358 12:43

11:57:36 Edvard Grieg: Lyric Suite: Rustic March Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 2:09

12:07:01 Franz Schubert: Rondo D 438 Elizabeth Wallfisch, violin (Australian 1952-) Brandenburg Orchestra Roy Goodman Hyperion 66840 14:08

12:22:07 Antonín Dvorák: Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 5:31

12:29:00 Don Gillis: Cotton Bowl from Symphony No. 10 Sinfonia Varsovia Ian Hobson Albany 1058 3:32

12:34:23 Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away London Philharmonic Strings Kenneth Klein Albany 1058 4:52

12:44:35 Kurt Atterberg: Suite No. 3 Op 19 # 1 Henning Kraggerud, violin (Norw. 1973-) Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Naxos 503293 11:06

13:00 THE BIG WORK AT ONE

12:59:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 27 K 595 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 32:14

13:34:23 Joseph Haydn: Symphony No. 83 Menuhin Festival Orchestra Yehudi Menuhin EMI 69383 20:47

13:56:07 Frédéric Chopin: Mazurka No. 2 Op 6 # 2 Vassily Primakov, piano (Russ. 1979- VAH see lee Bridge 9289 2:06

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: Noch, Op. 60, No. 9 (Night) Mischa Maisky, cello and Pavel Gililov piano Album: Mischa Maisky: 10 Classic Albums Deutsche Grammophon 5831 Music: 4:31

Robert Schumann: Arabeske, Op. 18 Anna Polonsky, piano Windham Chamber Music Festival, Windham Civic Center, Windham, NY Music: 6:17

Carter Pann: Extension of My Eye (Le Tombeau d'Henri Cartier-Bresson) River Oaks Chamber Orchestra; Alastair Willis, conductor The Church of St. John the Divine, Houston, TX Music: 7:45

Peter Tchaikovsky: Serenade for Strings in C major, Op. 48 Strings Festival Orchestra; Andres Cardenes, conductor Strings Music Festival, Strings Music Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 28:25

John Adams: Two Fanfares for Orchestra: No. 1, Tromba Lontana San Francisco Symphony; Edo de Waart, conductor Album: The John Adams Earbox Nonesuch 79453 Music: 4:14

Manuel de Falla: Siete Canciones Espanoles Frank Gabriel Campos, trumpet; Pablo Cohen, guitar Ford Hall Auditorium, Ithaca College, Ithaca, NY Music: 12:59

Igor Stravinsky: Symphony in Three Movements New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center, New York, NY Music: 22:36

John Adams (trans. James Spinazzola): Lollapalooza United States Marine Band; Major Jason K. Fettig, conductor Clarice Smith Performing Arts Center, University of Maryland, College Park, MD Music: 6:32

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:53:17 Manuel de Falla: Four Spanish Pieces: Andaluza Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:40

16:02:02 Federico Mompou: Canción y Danza No. 8 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 3:07

16:07:12 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 12:06

16:27:13 Hans Zimmer: Driving Miss Daisy: Driving Brussels Philharmonic Dirk Brossé Decca 467749 5:40

16:29:33 Franz Schubert: Scherzo from Piano Sonata No. 21 D 960 Alexander Schimpf, piano Oehms 867 3:46

16:34:47 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 158 Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 7:31

16:44:17 Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' N.E. Conservatory Winds Frank Battisti Albany 1058 3:45

16:49:07 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Yuja Wang, piano (Chinese-born 1987- YOU jah "whong") DeutGram 16606 9:40

17:03:07 Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:21

17:11:03 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 101 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 10:36

17:24:22 Ricardo Castro: Vals Capricho Op 1 Joel Fan, piano (American 1969-) Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 7:54

17:38:57 Manuel de Falla: Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039 3:44

17:44:36 Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 2 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:08

17:50:25 Peter Tchaikovsky: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23 Daniil Trifonov, piano (Russ. 1991- at CIM Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Mariinsky 530 6:52

18:00 DINNER CLASSICS

18:10:07 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 4 BWV 1055 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 13:36

18:25:22 John Powell: Five Virginian Folk Songs Op 34 Debra Wendells Cross, flute Albany 1058 5:23

18:32:31 Morton Gould: Spirituals for Strings: All God's Children Got Wings London Philharmonic Strings Kenneth Klein Albany 1058 2:39

18:37:33 Peter Rasmussen: Wind Quintet Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849 16:58

18:56:16 Francis Poulenc: Improvisation No. 12 'Homage to Paul Crossley, piano CBS 44921 2:19

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:12 Manuel de Falla: Nights In the Gardens of Spain Jean-Efflam Bavouzet, piano (Fr. 1962-) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 22:12

19:28:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 K 504 Sinfonia Varsovia Yehudi Menuhin Virgin 91078 29:41

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:02:17 Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy Op 80 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 305886 18:32

20:22:13 Lord Berners: Luna Park RTÉ Sinfonietta Kenneth Alwyn MarcoPolo 223716 16:32

20:40:41 Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 2 Op 12 # 2 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457619 17:40

21:03:36 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 50605 14:28

21:19:14 Hector Berlioz: Harold in Italy: Serenade Op 16 Nobuko Imai, viola London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 6:34

21:27:11 Luigi Cherubini: Eliza: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 7:21

21:38:11 Antonio Vivaldi: Violin Concerto Op 8 # 5 Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4777463 9:00

21:49:42 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Raquel Lojendio, soprano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10694 38:15

22:29:19 Giovanni Battista Sammartini: Symphony for Strings Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 557298 13:48

22:46:10 Anton Bruckner: Adagio from String Quintet Enrique Santiago, viola (Span.) Melos Quartet Harm Mundi 901421 13:08

23:00 QUIET HOUR

23:02:13 Robert Ward: Concertino for Strings: Siciliano St.Stephen's Chamber Orchestra Lorenzo Muti Albany 1058 4:03

23:06:17 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190 4:36

23:10:54 Craig Armstrong: Romeo + Juliet: Balcony Scene Paul Bateman, piano Czech National Symphony Paul Bateman Decca 4825281 5:18

23:17:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 K 136 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 7:45

23:24:55 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 4 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902154 9:13

23:34:33 Felix Mendelssohn: Jagdlied Op 59 # 6 Cleveland State Univ. Chorale Brian Bailey WCLV 32211 3:18

23:41:35 Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Preghiera Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 3:53

23:45:29 Franz Liszt: Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant S 173/6 Roberto Plano, piano (Ital. CIPC Gold 2001) Decca 4812479 7:31

23:53:45 Traditional: Cockles and Mussels John O'Conor, piano (Irish 1947-) Irish Chamber Orchestra Mitch Farber WSchatz 14 3:23

23:57:29 George Frideric Handel: Air for Oboe & Orchestra Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553430 3:02