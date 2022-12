WCLV Program Guide 11-20-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Frederic Chopin: Cello Sonata Op. 65: Movement 2 Scherzo Alisa Weilerstein, cello; Inon Barnatan, piano Album: Alisa Weilerstein Inon Barnatan Rachmaninov Chopin Decca 23753 Music: 4:40

Nicolò Paganini: 24 Caprices: Nos. 16, 17 Augustin Hadelich, violin Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 5:08

Chris Brubeck: No Borders Canadian Brass; Lexington Philharmonic; Scott Terrell, conductor Lexington Philharmonic, Otis Singletary Center for the Arts, Lexington, KY Music: 22:04

Johann Sebastian Bach (arr Johannes Brahms): Chaconne, for Piano Left Hand Inon Barnatan, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 15:32

Richard Wagner: Magic Fire Music from Die Walküre Cleveland Orchestra; George Szell, conductor Album: Wagner Without Words Sony 46286 Music: 4:40

Florence Price: from Five Folksongs in Counterpoint Julie Coleman, violin; Eva Cappelletti Chao, violin; Phillipe C. Chao, viola; Judith McIntyre Galecki, cello Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 9:47

Richard Wagner: Overture and "Venusberg Music" from Tannhäuser (Paris version) The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 23:11

Heinrich Wilhelm Ernst: The Last Rose of Summer Phoenix Avalon, violin Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 9:45

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:02:14 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 35:49

02:39:39 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 17:38

02:58:46 Gustav Mahler: Songs from 'Des Knaben Wunderhorn' Magdalena Kozená, mezzo-sop Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4779060 49:10

03:51:59 Franz Lachner: Wind Quintet No 2 Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591 23:53

04:17:21 Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin, Cello & Piano Op 56 Giuliano Carmignola, violin Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Sony 376362 35:01

04:55:14 Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite National Philharmonic Richard Bonynge Decca 4785437 19:30

05:18:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 25 K 183 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 27:23

05:46:58 César Franck: Prelude, Fugue & Variations Op 18 Paul Crossley, piano (Eng. 1944-) Sony 58914 12:46

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 K 467 Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Sony 538244 7:05

06:17:07 Morton Gould: Spirituals for Strings: All God's Children Got Wings London Philharmonic Strings Kenneth Klein Albany 1058 2:39

06:19:46 Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away London Philharmonic Strings Kenneth Klein Albany 1058 4:52

06:27:14 Riccardo Drigo: Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' London Symphony Richard Bonynge Decca 433862 7:55

06:40:12 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 102 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 8:30

06:51:05 Gabriel Fauré: Impromptu No. 3 Op 34 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 4:30

06:58:05 John Philip Sousa: March 'Homeward Bound' Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 2:31

07:04:43 Joaquín Rodrigo: Canario from 'Fantasía para un Gentilhombre' Narciso Yepes, guitar (Span.1927-1997 nar SEE soh YAY payss) Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro DeutGram 4795448 4:55

07:12:53 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02

07:26:59 Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:17

07:40:25 John Barry: Dances With Wolves: Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80319 6:14

07:49:20 Antonio Vivaldi: La verità in cimento: Overture RV 739 Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 4:40

07:56:01 Anderson & Roe: Papageno! Greg Anderson, piano Steinway 30006 3:51

08:08:02 Jean Sibelius: Lemminkäinen's Return Op 22 # 4 Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 6:53

08:18:03 Friedrich von Flotow: Martha: Overture Royal Scottish Nat'l Orch Lance Friedel Naxos 573418 8:21

08:28:46 Anatoly Liadov: Kikimora Op 63 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 447084 7:04

08:39:51 Greg Anderson: Star Wars Suite for 5 Pianos The Five Browns, pianos E1 Music 2041 9:33

08:52:37 Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 6:30

09:04:01 George Gershwin: Rhapsody in Blue Jeffrey Biegel, piano Brown University Orchestra Paul Phillips Naxos 573490 17:44

09:35:08 Don Ray: Homestead Dances: Farmhands' Dance Dublin Philharmonic Derek Gleeson Albany 1058 5:00

09:42:03 Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:53

09:50:15 Antonio Salieri: Falstaff: Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 4:12

09:56:09 Virgil Thomson: The River: Finale Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 3:53

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:30 Carl Maria von Weber: Turandot: March Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 2:13

10:04:13 Franz Schubert: Hungarian Melody D 817 Alfred Brendel, piano Philips 422229 3:23

10:11:00 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 Op 72 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 15:23

10:30:50 Franz Liszt: Paganini Etude No. 3 Gary Graffman, piano (Amer. 1928-) RCA 300350 4:12

10:43:19 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Quartet 'Mir ist so wunderbar' Barbara Bonney, soprano Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Teldec 94560 4:39

10:50:49 Nicolò Paganini: Rondo from Violin Concerto No. 2 Op 7 Philippe Quint, violin (Russ.born Amer. Juilliard grad) Naxos 570703 5:46

10:57:33 Marin Marais: Alcyone: Suite Tempesta di Mare Chandos 805 24:02

11:24:13 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 1 Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 13:44

11:39:36 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony Op 58 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Naxos 503293 9:37

11:49:18 Claude Arrieu: Dixtuor for Winds & Brass Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 12:13

12:08:07 Hector Berlioz: Overture to 'Les Francs Juges' Op 3 London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 12:43

12:22:01 Franz Schubert: Impromptu No. 6 D 935/2 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 8:04

12:31:29 Anonymous: Greensleeves to a Ground Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 13993 4:39

12:40:20 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 4:15

12:48:50 Hamish MacCunn: Overture 'The Land of the Mountain and the Flood' Op 3 BBC Scottish Symphony Osmo Vänskä BBC 392 9:38

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:41 Antonín Dvorák: Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra George Szell Sony 63151 39:37

13:44:48 Sergei Rachmaninoff: The Rock Op 7 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 12:55

14:00 PERFORMANCE TODAY with Yura Lee

John Adams: China Gates Nicolas Hodges, piano Album: John Adams: Road Movies Nonesuch 79699 Music: 4:30

Alexander Borodin: String Quartet No. 2 in D Major Danbi Um, Paul Huang, violins; Paul Neubauer, viola; Clive Greensmith, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 26:40

John Adams: Short Ride in a Fast Machine Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 4:19

Jean Françaix: Trio for Violin, Viola, and Cello Yura Lee, violin; Richard O'Neill, viola; Nicholas Canellakis, cello UGA and CMSLC, Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 12:39

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Court Sonata No. 2 Purcell Quartet Album: Biber: Sonatae tam aris quam aulis servientes Chandos 591 Music: ~4:31

Anton Arensky: Piano Trio No. 1 in D minor, Op. 32: Movements 1, 2, 4 Gloria Chien, piano; Paul Huang, violin; Clive Greensmith, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: ~24:04

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Passacaglia in Gminor for Solo Violin, The Guardian Angel, from The Mystery Sonatas Yura Lee, violin Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 8:37

Reinhard Keiser: Concerto in D Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare; Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Perelman Theater, Kimmel Center, Philadelphia, PA Music: 09:07

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:27 John Powell: Five Virginian Folk Songs Op 34 Debra Wendells Cross, flute Albany 1058 5:23

16:03:56 Don Gillis: Cotton Bowl from Symphony No. 10 Sinfonia Varsovia Ian Hobson Albany 1058 3:32

16:10:04 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414422 12:35

16:27:33 Jerry Goldsmith: The Generals' March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 4:45

16:28:07 Jerry Goldsmith: The Generals' March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 4:45

16:34:43 Morton Gould: American Ballads: Jubilo National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 3:33

16:40:46 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture Cleveland Orchestra George Szell IMG 75962 7:44

16:50:24 Joseph Lamb: American Beauty Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340 3:32

16:55:08 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:00

17:03:40 Antonín Dvorák: Finale from Serenade for Strings Op 22 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 6:10

17:12:40 Édouard Lalo: Deux Aubades CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 9:07

17:24:57 Étienne Méhul: Young Henry's Hunt: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5184 10:27

17:41:15 Aaron Copland: Down a Country Lane N.E. Conservatory Winds Frank Battisti Albany 1058 2:57

17:45:53 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 4:56

17:51:49 Louis Moreau Gottschalk: Caprice Americain 'Columbia' Op 34 Leonard Pennario, piano (Amer. 1924-2008) EMI 64668 6:45

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:33 Robert Schumann: Konzertstück Op 86 Anton Kuerti, piano CBC Radio Orchestra Mario Bernardi CBC 5218 17:58

18:28:53 Antonín Dvorák: Legend No. 4 Op 59 # 4 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 5:43

18:36:17 Antonín Dvorák: Legend No. 5 Op 59 # 5 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:23

18:42:21 Richard Wagner: The Ring Without Words: Finale Berlin Philharmonic Lorin Maazel Telarc 80154 9:26

18:53:26 Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu Op 66 Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244 5:18

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:53 Ermanno Wolf-Ferrari: Serenade for String Orchestra I Solisti Italiani Denon 78838 23:09

19:27:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Concerto K 622 Robert Marcellus, clarinet Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 29:03

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:59 Carl Stamitz: Cello Concerto No. 3 Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 19:06

20:22:36 Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 60 8:19

20:32:30 Sergei Rachmaninoff: Variations on a Theme of Chopin Op 22 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970 24:50

20:58:14 Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Will-o'-the-Wisp Christopher Parkening, guitar EMI 49406 1:35

21:04:01 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Teldec 24224 17:31

21:22:53 Johann Adolph Hasse: Sinfonia Op 3 # 5 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453435 7:15

21:31:17 Johann Friedrich Fasch: Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings Wynton Marsalis, trumpet (Amer. 1961-) English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 6:09

21:40:37 E. J. Moeran: In the Mountain Country Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8639 7:04

21:49:57 Charles Ives: Symphony No. 2 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 38:18

22:29:19 Carl Reine) Avie 2131 17:36

22:49:12 Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591 9:31

23:00 QUIET HOUR

23:01:38 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 Albrecht Mayer, oboe d'amore Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 5:52

23:07:30 Anonymous: Lamento di Tristano Members of Waverly Consort Vanguard 8201 2:26

23:09:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 K 467 Géza Anda, piano Camerata Salzburg Géza Anda DeutGram 4793449 7:11

23:18:22 Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 8:48

23:27:11 Felix Mendelssohn: Adagio from String Symphony No. 11 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Claves 9002 9:14

23:37:26 Claude Debussy: Estampes: Pagodes Stephen Hough, piano Hyperion 68139 5:20

23:42:46 Giuseppe Martucci: Notturno Op 70 # 1 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 7:20

23:50:07 George Gershwin: Love is Here to Stay Joshua Bell, violin London Symphony John Williams Sony 60659 3:44

23:54:07 Percy Grainger: Colleen Dhas City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 3:27

23:57:50 Leroy Anderson: Melody on Two Notes BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:48