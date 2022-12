WCLV Program Guide 11-15-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Leos Janacek: In the Mists: Movement 1 Andante Leif Ove Andsnes, piano Album: Janacek: Piano Sonata 1.X.1905 - In the Mists etc Virgin 91222 Music: 4:23

Samuel Barber: Concerto for Violin and Orchestra, Op. 14 Susie Park, violin; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 23:23

Piano Puzzler: This week's contestant is Mike Freiberg from Golden Valley, MN Music: 8:46

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 5 Op. 10 No. 1: Movement 3 Finale (Prestissimo) Alfred Brendel, piano Album: Beethoven: The Complete Piano Sonatas Philips 412575 Music: 4:20

Leos Janacek: Pohadka (Fairy Tale) for Cello and Piano Keith Robinson, cello; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 11:07

Peter Tchaikovsky: Russian Dance Trio Voronezh: Sergei Teleshev, bajan; Vladimir Volochin, domra; Valerie Petruchin, double-bass balalaika Album: Trio Voronezh EMI 56892 Music: 4:25

Maurice Ravel: Gaspard de la nuit Benjamin Grosvenor, piano Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY Music: 21:35

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 3: Movements 4-5 The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, Bard's Fisher Center for The Performing Arts, Annandale On-Hudson, NY Music: 14:38

Astor Piazzolla: Libertango Ebene Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 6:10

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:42 Richard Strauss: Also sprach Zarathustra Op 30 Berlin Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 4791041 34:53

02:38:55 Maurice Ravel: Piano Concerto Martha Argerich, piano (Argentine 1941- MAHR tah AR geh rihkh) Berlin Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 4795448 21:05

03:04:14 Joseph Haydn: Symphony No. 44 Arion Baroque Orchestra Gary Cooper early-mus 7769 24:55

03:31:00 Robert Schumann: Cello Concerto Op 129 Lynn Harrell, cello (Amer. 1944- TCO prin.1964-71 "barrel") Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Decca 410019 25:26

03:59:58 Igor Stravinsky: Symphony of Psalms Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80254 21:27

04:23:23 Antonín Dvorák: Symphony No. 1 Op 3 London Symphony Witold Rowicki Philips 446527 51:53

05:19:06 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music Op 61 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 485 30:10

05:51:44 Robert Schumann: Toccata Op 7 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018 6:31

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:38 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 29: Sinfonia Jeanne Lamon, violin Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 3:32

06:14:08 Franz Schubert: Sixteen German Dances D 783 Alfred Brendel, piano Philips 422229 11:02

06:26:54 Henry Mancini: Breakfast at Tiffany's: Moon River Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:05

06:31:05 Sir Granville Bantock: The Sea Reivers Royal Philharmonic Vernon Handley Hyperion 66450 3:43

06:40:20 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 8:34

06:49:08 Victor Ewald: Moderato from Brass Quintet No. 1 Op 5 Members of Philadelphia Orchestra Ondine 1150 4:41

06:56:12 Johannes Hanssen: Valdres March Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7502 3:52

07:05:08 Giuseppe Verdi: Don Carlos: Auto-da-fé Scene La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 6:23

07:14:37 Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's Tannhäuser S 445/1 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525 10:32

07:26:49 James Horner: Titanic: My Heart Will Go On Boston Pops Orchestra Keith Lockhart BostonPops 4 3:40

07:31:48 Felix Mendelssohn: Scherzo from Symphony No. 5 Op 107 London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 4:46

07:43:35 Johann David Heinichen: Concerto Grosso S 211 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 7:58

07:54:47 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Polka Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 1:50

07:57:34 Gilbert & Sullivan: The Mikado: Three little maids from school Marie McLaughlin, soprano Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80284 1:30

08:09:19 Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 6:23

08:17:59 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 10:04

08:30:58 Sergei Prokofiev: Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 5:27

08:42:27 Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 10 Op 51 Emerson String Quartet DeutGram 4778765 7:06

08:51:10 Johann Ernst Altenburg: Concerto for 7 Trumpets & Timpani David Bilger, trumpet Richard Kapp ESS.A.Y 1035 5:25

08:57:31 Alexandre Desplat: Un héros très discret: Theme Traffic Quintet Mercury 481217 4:37

09:08:05 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1a Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 1014 17:55

09:30:08 Alan Silvestri: The Polar Express: Suite Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 5:59

09:37:50 Rune Tonsgaard Sorensen: Shine You No More Danish String Quartet ECM 2550 3:33

09:44:18 Johannes Brahms: Finale from Horn Trio Op 40 Richard King, horn Albany 1325 6:09

09:52:55 Maurice Jarre: Dead Poets Society: Carpe diem Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 2:54

09:57:14 Jennifer Higdon: Echo Dash Hilary Hahn, violin DeutGram 19103 2:12

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:06 Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 BWV 848 Daniel Barenboim, piano (Arg.born 1942- DAH nyel BAHR ehn boym) Warner 61553 3:44

10:04:18 Joseph Hellmesberger Jr: Valse espagnole Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 3:03

10:08:32 Richard Strauss: Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85 Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 11:45

10:21:52 Max Reger: Finale from Flute Serenade Op 141 Michel Debost, flute Skarbo 4094 5:22

10:30:05 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 159 Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 4:35

10:39:07 Johann Friedrich Fasch: Sinfonia for Strings Tempesta di Mare Chandos 783 10:08

10:51:55 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 7 Op 10 # 3 Peter Takács, piano Cambria 1175 23:04

11:17:33 John Ireland: A London Overture London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 13:34

11:33:02 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:23

11:46:56 Georg Matthias Monn: Symphony L'arpa festante Michi Gaigg CPO 999273 10:13

12:06:16 Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 1 Op 47 Moscow Philharmonic Lawrence Leighton Smith Sheffield 27 8:31

12:16:01 Maurice Ravel: La valse Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 50605 11:41

12:29:17 Franz Liszt: Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman' S 440 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525 5:56

12:38:58 Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's Tannhäuser S 445/1 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525 10:32

12:51:27 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des nations Tempesta di Mare Chandos 805 6:43

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:10 Leonard Bernstein: On the Waterfront: Symphonic Suite Orchestre National de France Leonard Bernstein Warner 568954 20:51

13:23:53 Jerome Kern: Showboat: A Scenario for Orchestra Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 446404 19:27

13:44:45 Jerome Moross: Variations on a Waltz London Symphony JoAnn Falletta Albany 1403 14:16

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Manuel de Falla: Cuatro Piezas Espanolas Andaluza Santiago Rodriguez, piano Album: Spanish Album Elan 2206 Music: 4:28

Igor Stravinsky: Capriccio Roland Pontinen, piano; RTE National Symphony Orchestra; Hakan Hardenberger, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland Music: 18:06

Steve Reich: Cello Counterpoint Rose Bellini, cello; Maya Beiser, 7 pre-recorded cello tracks Classical KING FM's Second Inversion. Rethink Classical, KING FM studios, Seattle, WA Music: 11:32

Manuel de Falla: Fantasia Baetica Angela Hewitt, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 12:56

Franz Schubert: Piano Quintet in A Major, Op. 114: Movement 3 Scherzo: Presto Quartuor Ebene; Menahem Pressler, piano Album: Menahem Pressler: A 90th Birthday Celebration Erato 2564625964 Music: 4:31

Maurice Ravel: Daphnis et Chloe Suite No. 2 Cincinnati Symphony Orchestra Louis Langrée, conductor Taft Theatre, Cincinnati, OH Music: 17:26

Franz Schubert: String Quintet in C Major, D. 956, Op. posth. 163 Arnaud Sussmann, violin; Benjamin Beilman, violin; Paul Neubauer, viola; Keith Robinson, cello; Laurence Lesser, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 18:50

Scott Joplin: Solace Benjamin Loeb, piano International Conducting Workshop and Festival, Tsarsko Selo, Sofia, Bulgaria Music: 6:04

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:15 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 8 Op 13 Daniel Barenboim, piano Decca 16871 5:23

16:07:09 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 8 Op 93 West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Decca 16871 3:47

16:13:12 Sir William Herschel: Chamber Symphony Mozart Orchestra Davis Jerome Newport 85612 14:40

16:31:20 Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80175 3:08

16:35:58 Robert Fuchs: Finale from Serenade No. 3 Op 21 Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 4:12

16:42:03 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 8:04

16:52:21 Alexandre Desplat: The Twilight Saga: New Moon Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 2:42

16:57:24 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'To God Alone on High Be Glory' BWV 711 Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 2:48

17:04:05 Sir Arthur Sullivan: Ruddigore: Overture Scottish Chamber Orchestra Alexander Faris Nimbus 5066 6:47

17:27:18 Jean Sibelius: Scène de ballet Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 7:52

17:40:22 Philippe Rombi: Joyeux Noël: Aria Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:05

17:45:50 George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso Op 6 # 12 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 4:06

17:53:04 Béla Bartók: Romanian Folk Dances Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 6:52

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 16 K 451 Daniel Barenboim, piano Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 16827 23:04

18:33:31 Michel Legrand: Summer of '42: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:36

18:40:07 Nino Rota: The Godfather: Love Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:10

18:45:11 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 5 Op 107 London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 8:42

18:55:37 Nicola Piovani: Life is Beautiful: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 2:46

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:34 Alexander Borodin: Symphony No. 3 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572786 17:34

19:22:00 Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 Op 78 Gaston Litaize, organ Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim DeutGram 4796018 34:19

19:57:40 Anthony Holborne: Almaine 'The Night Watch' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:10

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:02 Paul Dukas: Overture 'Polyeucte' BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9225 15:00

20:18:26 Igor Stravinsky: Symphony of Psalms Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80254 21:27

20:41:10 Johannes Brahms: Three Intermezzi Op 117 Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214 16:36

21:02:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 17 for Piano & Violin K 296 George Szell, piano Sony 86793 16:42

21:20:57 Vladimir Cosma: The 7th Target: Le Concerto de Berlin Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 7:44

21:30:16 Georges Delerue: Contempt: Camille Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:17

21:37:19 George Enescu: Roumanian Rhapsody No. 2 Op 11 # 2 Monte Carlo Philharmonic Lawrence Foster Erato 75179 11:02

21:51:24 Carl Nielsen: Symphony No. 2 Op 16 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 35:07

22:27:49 Joseph Haydn: Sinfonia Concertante H 105 Marieke Blankestijn, violin Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 20:27

22:51:11 Frank Bridge: There is a Willow Grows Aslant a Brook English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 9:24

23:00 QUIET HOUR

23:03:20 Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:38

23:06:58 Bill Evans: Your Story Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 5:37

23:12:36 Peter Boyer: Three Olympians: Aphrodite London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 5:32

23:19:21 Sir Arnold Bax: Elegiac Trio Maarika Järvi, flute Chandos 9395 9:40

23:28:53 Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 Op 50 Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 8:33

23:38:23 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 15:08

23:54:09 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 1 Op 2 # 1 HJ Lim, piano EMI 64952 4:24