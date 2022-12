WCLV Program Guide 11-14-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Legends, No. 5 Czech Philharmonic Orchestra; Sir Charles Mackerras, conductor Album: Dvorak: Symphonic Variations, Scherzo capriccioso, Legends Supraphon 3533 Music: 4:24

H. Leslie Adams: Twelve Etudes: No. 1 in G Minor Maria Corley, piano Album: H. Leslie Adams - 12 Etudes - Maria Corley, piano Albany 639 Music: ~6:11

Antonin Dvorak: Sonatina for violin and piano in G major, Op. 100 James Ehnes, violin; Orion Weiss, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 18:34

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 27 in B flat major, K595: Movements 2-3 Mitsuko Uchida, piano and director; The Cleveland Orchestra Album: Mitsuko Uchida - The Cleveland Orchestra – Mozart Decca 15498 Music: 17:11

Franz Schubert: Six Moments Musicaux, D. 780: IV. Moderato Shai Wosner, piano The Frederic Chopin Society, Janet Wallace Fine Arts Center, Macalester College, St. Paul, MN Concert Record Date: 5/3/2009 Music: 4:25

Carl Maria von Weber: Overture to Oberon Cleveland Orchestra; George Szell, conductor Album: George Szell - The Cleveland Orchestra- The Complete Columbia Album Collection Sony BC 1259 CD 58 Music: 9:11

Franz Schubert (arr. George Szell): Octet in F Major, D.803: Movements 3, 5, 6 Robert Marcellus, clarinet; Myron Bloom, horn; George Goslee, bassoon; Cleveland Orchestra; George Szell, conductor Album: George Szell Centeinnial Cleveland Orchestra 97 Music: 24:01

Richard Wagner: Die Meistersinger von Nurmberg (The Mastersingers of Nuremburg): Prelude to Act I Cleveland Orchestra; Franz Welser-Möst, conductor Album: Wagner: Wesendonck-Lieder; Preludes and Overtures DG 4778773 Music: 8:48

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:19 Carl Orff: Carmina burana Gundula Janowitz, soprano Berlin German Opera Orchestra Eugen Jochum DeutGram 4795448 56:18

02:58:39 Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 1 Op 46 Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 14:31

03:14:20 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Nicola Benedetti, violin Czech Philharmonic Jakub Hrusa DeutGram 4764092 24:34

03:42:25 Antonín Dvorák: The Water Goblin Op 107 London Symphony István Kertész Decca 4785437 19:25

04:04:09 Johann Nepomuk Hummel: Grand Concerto for Bassoon & Orchestra Klaus Thunemann, bassoon Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432081 23:09

04:30:38 Aaron Copland: Symphony No. 3 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9474 40:36

05:15:54 Felix Mendelssohn: Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790 30:50

05:47:58 Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 10:43

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:58 Giovanni Gabrieli: Canzon in Echo on the 12th tone National Brass Ensemble OberlinMus 1504 3:47

06:13:34 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:28

06:25:35 Claude Debussy: Pour le piano: Toccata Barry Douglas, piano RCA 68127 3:52

06:30:17 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 4:57

06:41:42 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

06:53:17 Michael Praetorius: Terpsichore: Passameze & Galliard New London Consort l'Oiseau 4759101 3:33

06:58:20 John Philip Sousa: March 'Transit of Venus' Razumovsky Symphony Keith Brion Naxos 559029 1:54

07:04:00 Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 5:30

07:11:25 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 9:03

07:20:59 Fritz Kreisler: Syncopation James Ehnes, violin Analekta 3159 1:55

07:25:52 Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 9:58

07:41:10 Jacques Ibert: Finale from Flute Concerto Emmanuel Pahud, flute (Swiss 1970- pah OO(D)) Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman EMI 57563 7:56

07:51:51 Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 3:59

07:56:35 Scott Joplin: Maple Leaf Rag William Tritt, piano Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80112 3:07

08:07:25 Emmanuel Chabrier: España Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

08:15:32 Daniel Auber: The Bronze Horse: Overture BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 7:17

08:25:38 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 6:19

08:32:20 Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings in a: Les Plaisirs TWV 55:a2 Elissa Berardi, recorder Philomel Baroque Orchestra Centaur 2366 3:31

08:43:12 Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 9:12

08:55:08 Sir Richard Rodney Bennett: Enchanted April: Theme Cynthia Millar, ondes martenot BBC Philharmonic Rumon Gamba Chandos 9867 4:38

09:04:47 Aaron Copland: Concerto for Clarinet & Strings Richard Stoltzman, clarinet (Amer. 1942-) London Symphony Michael Tilson Thomas RCA 61790 16:44

09:33:38 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:41

09:46:56 Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance Richard Glazier, piano Centaur 3347 2:23

09:50:51 George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' Dame Janet Baker, mezzo English Chamber Orchestra Raymond Leppard Philips 4788977 3:08

09:56:44 Georges Delerue: Contempt: Camille Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:17

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:19 Frédéric Chopin: Mazurka No. 40 Op 63 # 2 Vassily Primakov, piano (Russ. 1979- VAH see lee Bridge 9289 1:34

10:03:18 Frédéric Chopin: Waltz No. 6 Op 64 # 1 Ingrid Fliter, piano (Argentine 1973-) EMI 14899 1:47

10:08:34 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077 14:34

10:25:22 Franz Schubert: Scherzo & Trio from Symphony D 708 Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Hyperion 67000 7:49

10:35:23 Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: May 'Spring Song' Sarah Rothenberg, piano (Amer.) Arabesque 6666 3:01

10:42:33 Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words Op 8 # 1 Tzimon Barto, piano (Amer. 1963- tzimonbarto.com) EMI 54900 5:41

10:51:36 Aaron Copland: Rodeo Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 24:38

11:18:17 Leopold Mozart: Symphony Lithuanian Chamber Orchestra Georg Mais ArteNova 897710 12:46

11:33:18 Niels Gade: Andantino from Symphony No. 1 Op 5 Danish National Radio Sym Dmitri Kitayenko Chandos 9422 10:36

11:47:04 Dmitri Kabalevsky: Piano Concerto No. 4 Op 99 Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 12:30

12:07:56 Alphons Diepenbrock: Overture 'The Birds' The Hague Philharmonic Hans Vonk Chandos 8821 10:09

12:19:50 Jules Mouquet: Pan and the Birds from 'La Flûte de Pan' Manuela Wiesler, flute (Braz.born 1955-) Helsingborg Symphony Philippe Auguin Bis 529 6:20

12:27:52 Antonín Dvorák: Bagatelle No. 5 Op 47 Gábor Ormai, harmonium Takács Quartet Decca 430077 4:16

12:33:56 Richard Strauss: Rondo from Horn Concerto No. 2 Eric Ruske, horn IRIS Chamber Orchestra Michael Stern Albany 782 5:09

12:44:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on a Theme by Gluck K 455 András Schiff, piano Decca 421369 14:18

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:40 Ottorino Respighi: Church Windows Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80356 27:47

13:30:44 Paul Hindemith: Nobilissima Visione: Suite Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55230 21:59

13:54:17 Frédéric Chopin: Waltz No. 7 Op 64 # 2 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:43

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Leos Janacek: In the Mists: Movement 1 Andante Leif Ove Andsnes, piano Album: Janacek: Piano Sonata 1.X.1905 - In the Mists etc Virgin 91222 Music: 4:23

Samuel Barber: Concerto for Violin and Orchestra, Op. 14 Susie Park, violin; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 23:23

Piano Puzzler: This week's contestant is Mike Freiberg from Golden Valley, MN Music: 8:46

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 5 Op. 10 No. 1: Movement 3 Finale (Prestissimo) Alfred Brendel, piano Album: Beethoven: The Complete Piano Sonatas Philips 412575 Music: 4:20

Leos Janacek: Pohadka (Fairy Tale) for Cello and Piano Keith Robinson, cello; Hyeyeon Park, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 11:07

Peter Tchaikovsky: Russian Dance Trio Voronezh: Sergei Teleshev, bajan; Vladimir Volochin, domra; Valerie Petruchin, double-bass balalaika Album: Trio Voronezh EMI 56892 Music: 4:25

Maurice Ravel: Gaspard de la nuit Benjamin Grosvenor, piano Union College Concert Series, Union College - Memorial Chapel, Schenectady, NY Music: 21:35

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 3: Movements 4-5 The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, Bard's Fisher Center for The Performing Arts, Annandale On-Hudson, NY Music: 14:38

Astor Piazzolla: Libertango Ebene Quartet Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 6:10

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:58 Aaron Copland: The Tender Land: The Promise of Living Tanglewood Festival Chorus Boston Pops Orchestra John Williams Sony 48224 5:38

16:06:12 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: The Boartman's Dance Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:03

16:12:11 Leopold Mozart: Symphony London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 12:36

16:27:39 Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch Boston Pops Orchestra John Williams Sony 64147 4:41

16:34:46 Aaron Copland: John Henry Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80117 3:50

16:41:56 Robert Schumann: Arabeske Op 18 Vassily Primakov, piano (Russ. 1979- VAH see lee Bridge 9300 7:44

16:52:00 John Barry: Out of Africa: Love Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:28

16:57:50 Edvard Grieg: Holberg Suite: Prelude Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 2:41

17:04:36 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Bassoon Concerto Klaus Thunemann, bassoon Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432081 6:25

17:14:06 Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 10:30

17:26:30 Aaron Copland: An Outdoor Overture Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 8:52

17:40:00 Aaron Copland: Billy the Kid: Waltz St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:51

17:45:19 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 8542 3:54

17:52:55 Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi BWV 978 Cyprien Katsaris, piano Sony 66272 7:04

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:22 Aaron Copland: The Tender Land: Suite Boston Symphony Orchestra Aaron Copland RCA 300350 20:40

18:31:27 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: The Golden Willow Tree Thomas Hampson, baritone (Amer. 1955-) St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:35

18:37:27 Aaron Copland: Our Town: Grover's Corners New Philharmonia Orchestra Aaron Copland Sony 48257 3:09

18:42:45 Aaron Copland: El Salón México New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 10:55

18:55:14 Aaron Copland: Rodeo: Hoedown Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 3:05

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:37 Antonín Dvorák: The Water Goblin Op 107 Indianapolis Symphony Jun Märkl Telarc 32927 20:42

19:25:43 Johannes Brahms: Serenade No. 2 Op 16 Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan PhiBaroque 5 31:08

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live - Callisto Quartet live from Mixon Hall

Franz Schubert String Quartet No. 12 in c D 703 ‘Quartettsatz’

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 14 in G K 387

Béla Bartók: String Quartet No. 6

21:38:08 Joseph Haydn: String Quartet No. 53 Op 64 # 5 Angeles Quartet Decca 4783695 18:09

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: Carnegie Hall’s “Lift Every Voice”

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:01 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Long Time Ago Thomas Hampson, baritone (Amer. 1955-) St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 3:04

23:05:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 K 551 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 10:12

23:15:16 Aaron Copland: Midsummer Nocturne Leo Smit, piano Sony 82849 2:00

23:19:54 Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn Op 45 Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 9:19

23:29:14 Felix Mendelssohn: Jagdlied Op 59 # 6 Cleveland State Univ. Chorale Brian Bailey WCLV 32211 3:18

23:37:16 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 London Symphony Rafael Frühbeck de Burgos MCA 25887 6:10

23:43:27 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Ying Quartet Telarc 80685 6:57

23:50:25 Sir Edward Elgar: Sospiri Op 70 Osian Ellis, harp English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harm Mundi 907258 4:58

23:56:27 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 25 Op 62 # 1 Sergei Babayan, piano Discover 920155 2:46