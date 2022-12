WCLV Program Guide 11-13-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

John Williams: Princess Leia's Theme Vienna Philharmonic Orchestra; Franz Welser-Möst, conductor Album: Summer Night Concert Schoenbrunn 2010 DG 001455902 Music: 4:24

Bohuslav Martinu: Trio in F Major for Flute, Cello, and Piano, H. 300 Christina Smith, flute; Barry Gold, cello; Gavin Martin, piano Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO Music: 20:17

George Frideric Handel: Chaconne, HWV 435 Charlie Albright, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 8:09

John Williams: Escapades for Saxophone, from Catch Me If You Can Branford Marsalis, alto and tenor saxophones; Steve Merrill, vibraphone; Kevin Casseday, bass; Jacksonville Symphony Courtney Lewis, conductor Jacksonville Symphony, Jacoby Symphony Hall, Times-Union Center for the Performing Arts, Jacksonville, FL Music: 14:09

Camille Saint-Saens: Une Nuit a Lisbonne (A Night in Lisbon) Orchestre Symphonique Francais; Laurent Petitgirard, conductor Album: Saint-Saens Adda 590064 Music: 4:32

Anton Webern: Langsamer Satz for String Quartet Escher String Quartet Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 8:51

Valerie Coleman: Suite: Portraits of Josephine Imani Winds UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL Music: 14:32

Camille Saint-Saens: Sonata in E flat major for Clarinet and Piano Tommaso Lonquich, clarinet; Michael Brown, piano Late Night Rose, Lincoln Center Rose Studio, New York, NY Music: 18:54

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:44 Franz Schubert: Symphony No. 9 Berlin Philharmonic Wilhelm Furtwängler DeutGram 4796018 54:41

02:58:10 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Iona Brown, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 16:03

03:16:07 Clément Janequin: Messe 'La Bataille' Ensemble Clément Janequin Dominique Visse Harm Mundi 2908304 22:13

03:42:17 Peter Tchaikovsky: String Sextet Op 70 Paul Neubauer, viola (Amer. 1963- NEW bower) Emerson String Quartet Sony 547060 34:22

04:19:05 Joseph Haydn: Symphony No. 104 Vienna Philharmonic Pierre Boulez ViennaPhil 2009 30:46

04:53:11 Virgil Thomson: The River: Suite Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner EMI 6612 23:50

05:19:51 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 2 Op 19 Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 42445 27:32

05:48:46 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4796922 9:33

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:14 Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 4:05

06:13:31 George W. Chadwick: Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 7:16

06:21:29 Antonín Dvorák: American Suite: Allegretto Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777 4:01

06:28:09 Leonard Bernstein: West Side Story: America Canadian Brass RCA 68633 3:10

06:31:35 Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Minuet Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 570149 2:07

06:39:23 Franz Krommer: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 40 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9275 11:05

06:51:50 Ludwig van Beethoven: Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Cypress String Quartet Cypress 2012 5:13

06:58:20 Abe Holzmann: March "Blaze Away!" Virginia Grand Military Band Loras John Schissel WalkFrog 430 3:25

07:05:36 Vittorio Monti: Csárdás Maxim Vengerov, violin (Russ. 1974- VEHN geh roff) Virtuosi EMI 57164 6:05

07:13:32 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 9 S 244/9 Roberto Szidon, piano (Braz. 1941- SIH dohn) DeutGram 4779525 10:41

07:25:34 Pavel Chesnokov: Salvation is Created Turtle Creek Chorale Timothy Seelig Reference 61 4:02

07:31:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio K 409 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 7:05

07:44:35 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 10:00

07:55:55 Earle Hagen: Harlem Nocturne Quartet San Francisco ViolinJazz 105 4:17

08:08:15 Robert Wright & George Forrest: Borodin's Music from 'Kismet' Suite Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80703 6:29

08:16:41 Benjamin Britten: Soirées musicales Op 9 Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 11:01

08:29:51 Antonín Dvorák: Polka from String Quartet No. 9 Op 34 Melos Quartet Harm Mundi 901510 6:20

08:42:23 Zoltán Kodály: Hungarian Rondo Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 10:55

08:54:15 Sir William Walton: Prelude & Fugue 'The Spitfire' Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 6:58

09:07:00 Claude Debussy: Children's Corner Suite Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 16:59

09:38:15 Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' Orchestra of St. John's John Lubbock ASV 6007 4:08

09:43:44 Joseph Eybler: Minuet & Finale from Symphony No. 1 Geneva Chamber Orchestra Michael Hofstetter CPO 777104 7:25

09:53:24 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Prelude English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:47

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:23 Franz Liszt: Consolation No. 6 S 172/6 Nelson Freire, piano (Braz. 1944- "FRAY ree") Decca 4782728 2:03

10:02:52 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Dance of the Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham EMI 63412 2:24

10:07:27 Joseph Haydn: Symphony No. 12 Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi ViennaPhil 2009 15:43

10:25:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 14 K 449 Janina Fialkowska, piano Chamber Players of Canada Atma 2532 6:05

10:33:00 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 4 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 120 4:34

10:41:15 Frank Bridge: Norse Legend BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 4:45

10:47:28 Jacques Ibert: Waltz from 'Divertissement' Tapiola Sinfonietta Paavo Järvi Bis 630 3:03

10:53:52 George W. Chadwick: Symphonic Sketches Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 28:39

11:24:52 Antonio Vivaldi: Violin Concerto Op 8 # 6 Monica Huggett, violin Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Virgin 61172 8:06

11:34:21 Zdenek Fibich: Toman and the Wood Nymph Op 49 Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 12:31

11:49:24 Ron Nelson: Savannah River Holiday Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 8:32

12:06:51 Alexander Borodin: Prince Igor: Overture Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80039 10:31

12:19:16 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Young Prince and Young Princess Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:10

12:30:01 Fernando Sor: Variations on 'La Folia' Op 15 Kristo Käo, guitar (Estonian) Kitarrikoo 2008 4:32

12:38:06 Carl Philipp Emanuel Bach: Twelve variations on 'La Folia' H 263 Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481 7:12

12:47:40 Sir Malcolm Arnold: Four Cornish Dances Op 91 Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 9:56

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:30 Bohuslav Martinu: Symphony No. 1 Berlin Symphony Orchestra Claus Peter Flor RCA 60154 37:06

13:39:15 Leos Janácek: Lachian Dances Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 20:19

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Legends, No. 5 Czech Philharmonic Orchestra; Sir Charles Mackerras, conductor Album: Dvorak: Symphonic Variations, Scherzo capriccioso, Legends Supraphon 3533 Music: 4:24

H. Leslie Adams: Twelve Etudes: No. 1 in G Minor Maria Corley, piano Album: H. Leslie Adams - 12 Etudes - Maria Corley, piano Albany 639 Music: ~6:11

Antonin Dvorak: Sonatina for violin and piano in G major, Op. 100 James Ehnes, violin; Orion Weiss, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 18:34

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 27 in B flat major, K595: Movements 2-3 Mitsuko Uchida, piano and director; The Cleveland Orchestra Album: Mitsuko Uchida - The Cleveland Orchestra – Mozart Decca 15498 Music: 17:11

Franz Schubert: Six Moments Musicaux, D. 780: IV. Moderato Shai Wosner, piano The Frederic Chopin Society, Janet Wallace Fine Arts Center, Macalester College, St. Paul, MN Concert Record Date: 5/3/2009 Music: 4:25

Carl Maria von Weber: Overture to Oberon Cleveland Orchestra; George Szell, conductor Album: George Szell - The Cleveland Orchestra- The Complete Columbia Album Collection Sony BC 1259 CD 58 Music: 9:11

Franz Schubert (arr. George Szell): Octet in F Major, D.803: Movements 3, 5, 6 Robert Marcellus, clarinet; Myron Bloom, horn; George Goslee, bassoon; Cleveland Orchestra; George Szell, conductor Album: George Szell Centeinnial Cleveland Orchestra 97 Music: 24:01

Richard Wagner: Die Meistersinger von Nurmberg (The Mastersingers of Nuremburg): Prelude to Act I Cleveland Orchestra; Franz Welser-Möst, conductor Album: Wagner: Wesendonck-Lieder; Preludes and Overtures DG 4778773 Music: 8:48

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:34 Michel Legrand: Yentl: Papa, Can You Hear Me? Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 5:23

16:06:44 Vladimir Cosma: The Tall Blond Man with One Black Shoe: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:56

16:13:48 George W. Chadwick: Rip Van Winkle Overture Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9439 10:22

16:26:18 Johann Strauss Jr: Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Columbia Symphony Orchestra Bruno Walter Sony 64467 10:08

16:39:45 Johann Sebastian Bach: Partita No. 1: Gigue BWV 825 Rafal Blechacz, piano (Polish 1985- RAH faw BLEK ahsh) DeutGram 4795534 1:45

16:43:23 Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade Op 11 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 7765 6:26

16:52:51 Leo Arnaud: Three Fanfares Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:21

16:58:25 Sergei Prokofiev: Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 14 Burning River Brass BurnRiver 2013 2:05

17:04:18 Antonín Dvorák: Rondo Op 94 Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 6:51

17:13:42 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27 K 595 Mitsuko Uchida, piano (Jap.-Eng. 1948- MITS koh oo CHEE duh) Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 9:32

17:25:18 William Alwyn: Overture to a Masque Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 9:36

17:39:36 Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:38

17:45:54 John Williams: NBC 'Mission' Theme Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 3:39

17:52:29 Carl Nielsen: Five Piano Pieces Op 3 Leif Ove Andsnes, piano (Norw.1970- lafe OH vuh AHNDS ness) Virgin 45129 7:16

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:22 George W. Chadwick: Tam O'Shanter Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9439 19:29

18:30:18 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 61 H 16:51 András Schiff, piano Teldec 17141 5:33

18:38:01 Joseph Haydn: The Creation: The Heavens Are Telling the Glory of God Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80119 4:06

18:43:26 Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Katia Labèque, piano (Fr. 1950-) Philips 426284 9:06

18:54:05 Joseph Haydn: Overture to an English Opera London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 4:10

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:36 Jean Sibelius: Karelia Suite Op 11 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 14:11

19:19:14 Georges Bizet: Symphony No. 1 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 37:59

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:59 Goff Richards: Homage to the Noble Grape London Brass Teldec 46069 16:36

20:19:37 Josef Myslivecek: Cello Concerto Wendy Warner, cello (Amer. (b.Chicago)) Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 20:38

20:42:21 Gustav Holst: Indra Op 13 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 15:42

21:02:40 Gioacchino Rossini: String Sonata No. 6 Ensemble Explorations Harm Mundi 901847 15:44

21:20:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 5 K 22 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 6:06

21:27:39 Wolfgang Amadeus Mozart: La finta semplice: Overture Calgary Philharmonic Mario Bernardi CBC 5149 7:19

21:38:45 Claude Debussy: Première rapsodie Franklin Cohen, clarinet (Amer. TCO prin.1976-) Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 8:34

21:49:54 George W. Chadwick: Suite symphonique Czech State Philharmonic Brno José Serebrier Reference 2104 36:07

22:27:24 Joseph Haydn: Symphony No. 30 Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 550757 15:07

22:45:34 Edward MacDowell: Hamlet and Ophelia Op 22 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 13:12

23:00 QUIET HOUR

23:01:42 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Romance Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:35

23:06:18 John Sheppard: Responsory 'In pace in idipsum' Stile Antico Harm Mundi 907419 5:25

23:11:44 George W. Chadwick: Suite Symphonique: Romanza Czech State Philharmonic Brno José Serebrier Reference 2104 9:15

23:22:34 Alan Hovhaness: Prayer of Saint Gregory Op 62 Benny Wiame, trumpet I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80392 5:37

23:28:11 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Leif Ove Andsnes, piano (Norw.1970- lafe OH vuh AHNDS ness) Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 542058 10:26

23:39:32 Johann Joachim Quantz: Arioso from Flute Concerto Patrick Gallois, flute (Fr. 1956-) CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier DeutGram 439895 5:59

23:45:32 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie Yuja Wang, piano (Chinese-born 1987- YOU jah "whong") DeutGram 16606 2:57

23:48:29 Robert Fuchs: Adagio from Serenade No. 4 Op 51 Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 6:54

23:56:45 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia Lisa Batiashvili, violin (Georgian 1979- "bah TYAHSH vee lee") Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 2:40