WCLV Program Guide 11-08-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Anthony DiLorenzo: Anthem of Hope: Houston Strong ROCO; Mei-Ann Chen, conductor Album: ROCO: Visions Take Flight Innova 016 Music: 4:31

Joseph Haydn: Symphony No. 59 in A “Fire” Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 18:00

Piano Puzzler: This week's contestant is Mike Ryan from Americus, GA Music: ~7:26

Johannes Brahms: Intermezzo, Op. 116 No. 2 Helene Grimaud, piano Album: Brahms: Piano Pieces, Op. 116-119 Erato 14350 Music: 4:01

Reena Esmail: Teen Murti for String Orchestra River Oaks Chamber Orchestra; Mei-Ann Chen, conductor Album: ROCO: Visions Take Flight American Composers Forum / Innova 016 Music: 9:54

Max Richter: On the Nature of Daylight Cellot 8tet Amsterdam Album: Tr8cks Cello 8tet Amsterdam Music: 7:28

Traditional: Scarborough Fair Manuel Barrueco, guitar; King's Singers Album: Annie Laurie: Folksongs of the British Isles EMI 54904 Music: 4:12

Jean Sibelius: Finnish Folksongs arranged for piano William Hobbs, piano Baruch Performing Arts Center, Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY Music: 7:48

George Gershwin: Love is Here to Stay The King's Singers University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 2:14

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-flat Major, Op. 60 Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 32:44

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:13 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 Op 58 Emil Gilels, piano (Russ. 1916-1985) Cleveland Orchestra George Szell EMI 69506 34:30

02:37:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 K 385 Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 19:22

03:00:24 Johann Sebastian Bach: Motet 'Jesu meine Freude' BWV 227 Monteverdi Choir (fd.1964 JE Gardiner) Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Soli Deo 716 20:03

03:22:25 Vasily Kalinnikov: Symphony No. 2 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553417 39:49

04:06:06 Sergei Prokofiev: Twelve Movements from 'Romeo and Juliet' Martha Argerich, piano (Argentine 1941- MAHR tah AR geh rihkh) DeutGram 4799854 35:24

04:43:20 Johannes Brahms: Symphony No. 2 Op 73 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 43:50

05:30:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D for Strings K 136 K 136 Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 16:39

05:47:43 Felix Mendelssohn: Capriccio brillante Op 22 Ian Hobson, piano (Eng. 1952-) Sinfonia da Camera Ian Hobson Arabesque 6688 10:38

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:08 Johannes Brahms: Rhapsody Op 119 # 4 Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 4:20

06:14:24 Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Oboe RV 548 Simon Standage, violin (Eng.1941-) English Concert Trevor Pinnock DeutGram 4795448 9:18

06:26:09 Johann Strauss Jr: A Night in Venice: Overture Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 7:48

06:40:16 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Greg Anderson, piano (Amer. 1981-) Steinway 30033 10:52

06:52:47 Giacomo Puccini: Tosca: E lucevan le stelle Vittorio Grigolo, tenor (Ital. 1977- gree GOH loh) Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Sony 775257 3:07

06:58:00 Frank H. Losey: March 'Gloria' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 3:14

07:05:05 Enrique Granados: Spanish Dance No. 5 Op 5 # 5 Sharon Isbin, guitar (Amer. 1956- IHZ bin) Bridge 9491 5:33

07:13:38 Frédéric Chopin: Ballade No. 3 Op 47 Krystian Zimerman, piano (Polish 1956-) DeutGram 4795448 7:24

07:21:54 Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:38

07:27:46 Benjamin Frankel: Carriage and Pair New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 2:44

07:31:48 Sir Edward German: Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody' National Symphony of Ireland Andrew Penny MarcoPolo 223726 5:10

07:42:10 Franz Schubert: Rosamunde: Overture D 797 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 10:26

07:55:52 Johann Stamitz: Finale from Clarinet Concerto Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 4:12

08:08:43 George Gershwin: Oh, Kay!: Overture Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 7:07

08:18:04 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35 Michel Schwalbé, violin (Polish-born 1919- ) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 9:53

08:29:26 Franz Schubert: Winterreise: Der Lindenbaum D 911 Dietrich Fischer-Dieskau, bar. (Ger. 1925-2012 DeutGram 4795448 4:36

08:40:20 John Williams: Cowboys Overture Brian Shaw, trumpet Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 142 9:49

08:52:12 Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie Kotaro Fukuma, piano (Jap. 1982- CIPC Gold 2003) Hortus 113 5:49

08:58:21 Richard M & Robert B Sherman: Mary Poppins: Chim Chim Cheree Boston Pops Orchestra Keith Lockhart BostonPops 4 2:50

09:06:08 Charles Gounod: Faust: Ballet Music Orch of the Royal Opera House Sir Georg Solti Decca 4785437 15:51

09:26:13 John Lunn: Downton Abbey: Suite Chamber Orchestra of London Alastair King Decca 16260 7:04

09:35:55 Gioacchino Rossini: Galop from 'William Tell' Overture Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80141 3:30

09:41:43 Carl Nielsen: Allegro from Symphony No. 4 Op 29 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220624 11:05

09:54:43 Yann Tiersen: Amélie: Suite Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:51

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:48 Sir Arnold Bax: Mediterranean Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 4:19

10:05:38 Ralph Vaughan Williams: Linden Lea Huddersfield Choral Society (fd.1836 - 100% amateur choir) Brian Kay Chandos 2419 2:19

10:10:41 Carl Czerny: Variations on a Theme by Rode Op 33 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 12:11

10:24:23 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Les cloches de Genève S 160/9 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 7:13

10:33:46 Maurice Jarre: Dead Poets Society: Carpe diem Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 2:54

10:40:59 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Romance Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:35

10:47:31 Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Gopak Olga Kern, piano (Russ.1975- Gold 11th Cliburn Comp.) Harm Mundi 907336 1:38

10:50:30 William Grant Still: Symphony No. 1 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9154 24:05

11:15:33 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 9661 13:47

11:31:04 César Franck: Les Éolides Basle Symphony Orchestra Armin Jordan Erato 88167 11:01

11:44:59 Manuel Ponce: Sonatina meridional Denis Azabagic, guitar (Bosnian 1972- Dennis ah zah BAH jitch) Naxos 554555 9:05

11:56:28 Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 3:00

12:06:27 Carl Maria von Weber: Polonaise brillante Op 72 Joel Fan, piano (American 1969-) Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 9:50

12:19:11 Hector Berlioz: Harold in Italy: The Brigands' Orgies Op 16 Robert Vernon, viola Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:10

12:32:41 Morton Gould: Blues from 'Interplay' Findlay Cockrell, piano (American) Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 4:06

12:41:24 George Gershwin: Oh, Kay!: Overture Buffalo Philharmonic Michael Tilson Thomas CBS 42240 7:07

12:50:15 Gabriel Fauré: Nocturne No. 6 Op 63 Kathryn Stott, piano (Eng.1958-) Hyperion 66911 8:37

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:15 Sir Charles Villiers Stanford: Concert Variations on an English Theme Op 71 Margaret Fingerhut, piano (Eng. 1955-) Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8736 26:02

13:29:26 Sir Arnold Bax: Northern Ballad No. 2 Royal Philharmonic Vernon Handley Chandos 8464 16:00

13:46:52 Frederick Delius: The Walk to the Paradise Garden Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 9:09

13:57:11 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Mélancolie Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 2:35

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy, arr. Hubert Mouton: Reverie Minnesota Orchestra; Eiji Oue, conductor Album: Reveries/ Eije Oue and the Minnesota Orchestra Reference 99 Music: 4:28

Jean Sibelius: Finlandia Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 8:13

Albert Roussel: Serenade, Op. 30 Alice K. Dade, flute; Meredith Clark, harp; Scott Yoo, violin; Jessica Chang, viola; Jonah Kim, cello Festival Mozaic, Cuesta College Cultural and Performing Arts Center, San Luis Obispo, CA Music: 14:58

Sergei Rachmaninoff: Sonata No. 2 in B-flat Minor, op. 36 Yekwon Sunwoo, piano Van Cliburn International Piano Competition, Bass Hall, Fort Worth, Texas Music: 19:22

Gabriel Faure: Sonata No. 1 in A Major, Op. 13: Movement 4 Allegro quasi presto Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Album: Paris La Belle Epoque - Faure, Massenet, Etc / Ma, Stott Sony 87287 Music: 4:36

Leos Janacek: Jealousy (original prelude to 'Jenufa') Oslo Philharmonic Orchestra; Thomas Sondergard, conductor Oslo Concert Hall, Oslo, Norway Music: 5:37

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D, Op. 35: Movement 1 Allegro moderato Janine Jansen, violin; Oslo Philharmonic Orchestra; Thomas Sondergard, conductor Oslo Concert Hall, Oslo, Norway Music: 18:37

Timo Andres: Trade Winds Aspen Contemporary Ensemble; Donald Crockett, conductor Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 10:38

Gabriel Faure: Impromptu Emmanuel Ceysson, harp The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 7:48

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:44 Sir Arnold Bax: Russian Suite: Gopak London Philharmonic Bryden Thomson Chandos 8669 5:57

16:07:20 Sir Arnold Bax: Malta, G.C.: Finale Royal Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 5:26

16:15:21 Friedrich Witt: Minuet & Finale from 'Jena' Symphony Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572089 9:30

16:27:56 Morton Gould: American Salute National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 4:24

16:35:22 Reinhold Glière: The Red Poppy: Heroic Coolie Dance New Jersey Symphony Zdenek Mácal Delos 3178 3:57

16:42:33 Sir Arnold Bax: Symphonic Scherzo Royal Philharmonic Vernon Handley Chandos 8464 7:23

16:52:37 George Gershwin: Oh, Kay!: Clap Yo' Hands Alan Feinberg, piano Argo 436121 2:40

16:57:13 Benjamin Britten: Frolicsome Finale from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 2:50

17:04:45 Antonín Kraft: Cossack Rondo from Cello Concerto in C Op 4 Op 4 Anner Bylsma, cello Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon DHM 7757 5:55

17:21:20 Traditional: Ladino Folk Song 'La Komida la Manyana' Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2361 3:11

17:27:17 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 1 Op 138 German Chamber Philharmonic Daniel Harding VirginClas 45364 8:53

17:40:16 Johannes Brahms: Intermezzo Op 117 # 3 Jorge Federico Osorio, piano (Mex. 1951- ) Cedille 171 5:51

17:47:16 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:20

17:53:19 William Boyce: Symphony No. 2 Op 2 # 2 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 6:21

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:05 George Frideric Handel: Concerto Grosso Op 6 # 11 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 16:43

18:26:34 Yann Tiersen: Amélie: Suite Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:51

18:32:31 Nicola Piovani: Life is Beautiful: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 2:46

18:37:21 Sir Arnold Bax: Tintagel BBC Philharmonic Vernon Handley Chandos 10122 15:07

18:54:02 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Romance Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:35

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:37 Friedrich Witt: Jena Symphony Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 572089 25:35

19:30:42 Joseph Haydn: Symphony No. 45 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5530 26:11

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:39 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 31 Op 110 Maurizio Pollini, piano (Ital. 1942- ) DeutGram 4796018 17:32

20:19:31 Antonín Dvorák: Terzetto Op 74 Arnaud Sussmann, violin CMS Studio 82503 17:22

20:38:08 Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 2 Op 66 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60157 17:49

20:56:51 Xavier Montsalvatge: Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado Yolanda Kondonassis, harp (Amer. CIM grad.) Azica 71297 2:59

21:03:17 Sir William Walton: Partita for Orchestra Cleveland Orchestra George Szell Sony 46732 15:13

21:19:44 Gustav Mahler: Rückert Lieder: Ich bin der Welt abhanden gekommen Accentus Chamber Choir Laurence Equilbey Naïve 4947 6:01

21:27:37 Maurice Ravel: Three Poems of Mallarmé: Soupir Accentus Chamber Choir Laurence Equilbey Naïve 4947 3:40

21:35:26 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in D BWV 532 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324 12:33

21:50:34 Sir Arnold Bax: Symphony No. 7 BBC Philharmonic Vernon Handley Chandos 10122 44:00

22:35:56 Vladimir Cosma: The 7th Target: Le Concerto de Berlin Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 7:44

22:45:52 Frederick Delius: Brigg Fair: An English Rhapsody BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 90845 16:36

23:00 QUIET HOUR

23:04:43 Philippe Rombi: Joyeux Noël: Aria Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:05

23:08:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 22 K 482 Jonathan Biss, piano (Am. 1980- ) Orpheus Chamber Orchestra EMI 17270 8:55

23:17:44 Traditional: Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten' Dale Warland Singers (fd.1972 Twin Cities Dale Warland Gothic 49243 2:39

23:21:42 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Elina Garanca, mezzo (Latvian 1976-) Dresden State Orchestra Fabio Luisi DeutGram 4795448 6:15

23:27:58 Joseph Joachim: Notturno Op 12 Daniel Hope, violin (Eng. 1974-) Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo DeutGram 15312 9:19

23:37:57 Carl Busch: Omaha Indian Love Song Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 6:07

23:44:04 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Brian Thornton, cello (Amer. TCO member 1994-) Thornton 2013 6:20

23:50:25 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 5:22

23:56:21 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Madrigal Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:30