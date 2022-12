WCLV Program Guide 11-05-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory

Leos Janácek: Violin Sonata—Oberlin faculty

Sir Edward Elgar: Piano Quintet—Oberlin faculty

Elizabeth Ogonek: The Water Cantos--Oberlin Contemporary Music Ensemble

Ottorino Respighi: The Fountains of Rome—Oberlin Orchestra

Pierre Jalbert: Music of Air and Fire—Oberlin Orchestra

01:39:14 Sir Edward Elgar: Overture 'In the South' Op 50 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463265 20:24

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Ernesto Nazareth: Odeon Thomas Tirino, piano Koch International 7547

02:03:29 Ernesto Nazareth: Gaucho Thomas Tirino, piano Koch International 7547

02:06:19 Ernesto Nazareth: Fon-Fon! Thomas Tirino, piano Koch International 7547

02:09:31 Ludwig van Beethoven: Cello Sonata No. 5 in D, Op. 102, No. 2 Antonio Meneses, cello; Menahem Pressler, piano Avie 2103

02:32:40 Heitor Villa-Lobos: Piano Concerto No. 3 (1957) Elvira Santiago, piano; Orquesta Sinfonica Nacional De Cuba Enrique Perez Mesa

03:00:45 Domenico Scarlatti: Sonata in E, K.162 Sergio & Odair Assad, guitars Nonesuch 79292

03:06:43 Domenico Scarlatti: Sonata in f, K. 466 Sergio & Odair Assad, guitars Nonesuch 79292

03:14:05 Domenico Scarlatti: Sonata in G, K. 432 Sergio & Odair Assad, guitars Nonesuch 79292

03:17:21 Antonio Carlos Jobim: The Girl from Ipanema (orch. by Patrick Hollenbeck) Boston Pops Orchestra John Williams Philips 422064

03:20:39 Antonio Carlos Jobim: Desafinado Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80235

03:23:19 Antonio Carlos Jobim: A Felicidade Jason Vieaux, guitar Azica 71287

03:30:59 Darius Milhaud: Copacabana (Saudades do Brasil No. 4) Cristina Ortiz, piano IMP 846

03:33:21 Louis Moreau Gottschalk: Grand Fantasia Triumfal (Variations on the Brazilian National Anthem) Cristina Ortiz, piano; Royal Philharmonic Orchestra Moshe Atzmon Decca 414348

03:42:18 Francisco Mignone: String Quartet No. 2 (1957) Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 92147

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 K 551 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436421 35:29

04:40:22 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Michael Schönheit, harpsichord (Ger.) Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 19:23

05:02:08 Jean Sibelius: En saga Op 9 Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 19:47

05:24:49 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Suite Op 20 Berlin Philharmonic Mstislav Rostropovich DeutGram 4795448 25:13

05:52:07 Gustav Holst: Brook Green Suite English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 5:53

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:46 Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz Op 28 Leon McCawley, piano (Eng. 1973-) VirginClas 45270 3:53

06:13:26 Robert Schumann: Finale from Symphony No. 2 Op 61 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 9:13

06:25:02 Antonio Vivaldi: Violin Concerto Op 3 # 3 Simon Standage, violin (Eng.1941-) English Concert Trevor Pinnock Archiv 423094 6:30

06:33:05 Karl Jenkins: The Armed Man Mass: Benedictus Christian Forshaw, saxophone (Eng. saxl) Voces8 Decca 4785703 3:05

06:41:20 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 653 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 10:55

06:53:59 Jorge Morel: Danza Brasileira Milos Karadaglic, guitar (Serb.1983- MEE lohsh kah ra DAHG litch) DeutGram 17000 3:07

06:58:07 John Philip Sousa: March 'El Capitán' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:20

07:04:00 Miklós Rózsa: All the Brothers Were Valiant: Suite City of Prague Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1056 5:03

07:10:59 Johann Strauss Jr: Emperor Waltz Op 437 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 10:10

07:22:33 William Grant Still: Suite for Violin: Gamin Alexa Still, flute Koch Intl 7192 2:08

07:26:19 Clive Richardson: Beachcomber New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 3:11

07:30:51 Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio Op 129 Russell Sherman, piano (Amer. 1930-) GM Records 2068 5:47

07:41:24 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harm Mundi 907258 11:35

07:54:44 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Danse général Orchestra of Paris Daniel Barenboim DeutGram 4795448 4:09

08:08:10 Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 6:13

08:17:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 25 K 503 Mitsuko Uchida, piano (Jap.-Eng. 1948-) Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 4830716 9:15

08:28:32 Ola Gjeilo: The Spheres Tenebrae (London choir fd.2001 by Nigel Short) Chamber Orchestra of London Nigel Short Decca 24646 4:13

08:34:04 John Lennon/Paul McCartney: Good Day Sunshine Les Boréades de Montréal Atma 2218 1:58

08:41:10 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Cleveland Orchestra George Szell Sony 63151 9:18

08:52:47 Maurice Ravel: Pantoum from Piano Trio Jean-Yves Thibaudet, piano (Fr. 1961- TEE bow day CIPC 2nd 1979) Decca 425860 3:55

08:57:27 John Williams: Angela's Ashes: The Lanes of Limerick Yolanda Kondonassis, harp (Amer. CIM grad. www.yolandaharp.com) Azica 71281 3:43

09:06:09 Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op 33 Lynn Harrell, cello (Amer. 1944- TCO prin.1964-71 "barrel") Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:06

09:36:13 Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un Teresa Berganza, mezzo (Span. 1935-) London Symphony Claudio Abbado DeutGram 4795448 4:22

09:42:23 Gustav Holst: Walt Whitman Overture Op 7 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 7:16

09:51:37 Aaron Copland: Danzón Cubano Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 7:01

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:42 Johannes Brahms: Intermezzo Op 119 # 3 Orli Shaham, piano (Isr.born Amer. 1975- Gil's sister) Canary 15 1:44

10:02:49 Robert Schumann: Romance Op 28 # 2 Orli Shaham, piano (Isr.born Amer. 1975- Gil's sister) Canary 15 3:19

10:08:25 Anton Webern: Im Sommerwind Spokane Symphony Eckart Preu E1 Music 7725 12:32

10:22:06 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Summer Almeda Trio Albany 1386 7:35

10:31:20 Edward MacDowell: Suite No. 2: In War-time Op 48 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 4:36

10:39:59 George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Jubilee Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 7:39

10:49:59 Richard Strauss: Suite for 13 Wind Instruments Op 4 Members of Minnesota Orchestra Edo de Waart VirginClas 61460 24:28

11:16:40 Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins BWV 1043 Hilary Hahn, violin (Amer. 1979- hilaryhahn.com) Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 14:13

11:32:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 K 417 Eric Ruske, horn (Amer. 1963- former TCO mem "rusk") Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 12:40

11:47:43 Ferruccio Busoni: Symphonic Suite: Gavotte & Gigue Op 24 Deutsches Symphonie Berlin Arturo Tamayo Capriccio 10480 11:30

12:06:44 Eric Coates: The Three Bears Phantasy Leo Phillips, violin (Eng.) Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 9:37

12:18:52 Antonín Dvorák: Rondo Op 94 Han-Na Chang, cello (Korean-Amer. 1982-) St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano EMI 82390 8:44

12:29:12 Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 4:33

12:36:59 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 YL Male Voice Choir (fd.1883 form.Helsinki Univ Chorus) Minnesota Orchestra Osmo Vänskä Bis 9048 8:19

12:47:15 Luigi Cherubini: Minuet & Finale from Symphony Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths CPO 999521 10:00

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:21 Sir Charles Hubert H. Parry: Symphony No. 2 Royal Scottish Nat'l Orch Andrew Penny Naxos 553469 36:11

13:39:04 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra George Szell Sony 46534 17:22

13:57:04 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 20 Yaara Tal, piano (Isr. 1955-) Sony 53285 2:03

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Oiseaux tristes ("Sad birds") Marius Van Paassen, piano Album: The animal in the 20th century piano music Attacca Babel 8950 Music: 4:30

Maurice Ravel: Concerto for Piano and Orchestra in G Francois Dumont, piano; Texas Festival Orchestra; Ransom Wilson, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 21:04

Bela Bartok: Contrasts for Violin, Clarinet and Piano, Sz. 111 Stefan Milenkovich, violin; Amitai Vardi, clarinet; Huan Yang, piano Round Top Festival Institute, Edith Bates Old Chapel, Round Top, TX Music: 17:27

Jeff Scott: Titilayo Imani Winds: Valerie Coleman, flute; Toyin Spellman-Diaz, oboe; Mark Dover, clarinet; Jeff Scott, French horn; Monica Ellis, bassoon UChicago Presents, Performance Hall, Logan Center for the Arts, University of Chicago, Chicago, IL Music: 4:01

Jean Sibelius: Suite Mignonne: Movements 2, 3 Gerard Schaub, flute; Kenneth Wihlborg, flute; Gothenburg Symphony Orchestra; Neeme Järvi, conductor Album: Sibelius: Spring Song, The Bard, etc DG 4764211 Music: 4:35

Jean Sibelius: Violin Concerto in D minor, Op. 47 Annelle K. Gregory, violin; Sphinx Symphony Orchestra; Thomas Wilkins, conductor The Sphinx Organization, Max M. & Marjorie S. Fisher Music Center, Detroit, MI Music: 16:27

Ludwig van Beethoven: Piano Trio in Eb, WoO 38 Frank Huang, violin; David Requiro, cello; Gilles Vonsattel, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 13:20

Aaron Jay Kernis: Air Lorna McGhee, flute; Andrew Armstrong, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 12:41

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:50 Johannes Brahms: Intermezzo Op 117 # 1 Orli Shaham, piano (Isr.born Amer. 1975- Gil's sister) Canary 15 4:57

16:06:15 Antonín Dvorák: Finale from Violin Sonata Op 57 Gil Shaham, violin (Isr.-Amer. 1971-) DeutGram 449820 4:50

16:13:51 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 10:35

16:27:25 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:08

16:36:10 Morton Gould: American Ballads: Saratoga Quick Step National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 559005 3:53

16:42:31 Albert Lortzing: Hans Sachs: Overture Berlin Radio Symphony A. F. Guhl MarcoPolo 220310 7:55

16:52:34 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 3:15

16:57:54 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Folk Feast Op 97 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Brilliant 6735 2:36

17:04:00 Robert Schumann: Scherzo from Symphony No. 2 Op 61 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 7:13

17:14:58 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80673 8:49

17:26:43 Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 9:06

17:40:48 Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Sarabande BWV 816 Jeffrey Biegel, piano (Amer. ) Steinway 30001 4:51

17:47:11 Johann Sebastian Bach: Fugue à la gigue BWV 577 BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 2:56

17:52:50 Ferruccio Busoni: Comedy Overture Op 38 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572922 6:55

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:29 Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs Op 58 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 15:31

18:26:41 Enrique Granados: Goyescas: Intermezzo London Symphony Rafael Frühbeck de Burgos MCA 25887 5:17

18:33:43 Johannes Brahms: Intermezzo Op 116 # 6 Jorge Federico Osorio, piano (Mex. 1951- ) Cedille 171 2:57

18:38:09 Michael Haydn: Symphony No. 16 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 14:20

18:53:45 Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 4:52

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:38 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 707 14:25

19:19:41 Robert Schumann: Symphony No. 2 Op 61 Cleveland Orchestra George Szell Sony 62349 36:20

19:57:22 Frédéric Chopin: Etude No. 5 Op 10 # 5 Garrick Ohlsson, piano (Amer. 1948-) Arabesque 6718 1:35

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:48 Maurice Ravel: Ouverture de féerie 'Shéhérazade' Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 12:17

20:16:21 Karol Szymanowski: Violin Concerto No. 1 Op 35 Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 26:46

20:44:38 Gabriel Pierné: Divertissements on a Pastoral Theme BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 11:46

20:57:29 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: In My Homeland Op 43 # 3 Per Tengstrand, piano (Swedish-Amer. Gold 1997 CIPC) Azica 71207 2:13

21:02:45 Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue BWV 582 Chicago Symphony Brass (orch fd. 1891) CSO Res 9011101 13:04

21:18:06 Johannes Brahms: Andante from Horn Trio Op 40 Richard King, horn (TCO princ. 1997-) Albany 1325 7:59

21:27:20 Avner Dorman: After Brahms - 3 Intermezzi Orli Shaham, piano (Isr.born Amer. 1975- Gil's sister) Canary 15 12:00

21:41:51 Jean Sibelius: Menuetto Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 5:35

21:49:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Harmoniemusik Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 39:08

22:30:27 Sir Edward Elgar: Andante from Violin Concerto Op 61 Rachel Barton Pine, violin (Amer. 1974-) BBC Symphony Andrew Litton Avie 2375 12:57

22:46:15 Arthur Honegger: Concerto da camera Op 188 Maurice Sharp, flute (TCO princ. 1931-45 & 1946-1982) Cleveland Sinfonietta Louis Lane Epic 1116 15:25

23:00 QUIET HOUR

23:04:34 Frédéric Chopin: Waltz No. 9 Op 69 # 1 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375 2:53

23:07:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Divertimento No. 15 K 287 English Chamber Orchestra Jeffrey Tate EMI 69823 11:06

23:18:37 Ola Gjeilo: Second Eve Voces8 Decca 4785703 5:56

23:25:24 Robert Schumann: Adagio from String Quartet No. 1 Op 41 # 1 Melos Quartet DeutGram 423670 5:52

23:31:16 Johannes Brahms: Adagio from Symphony No. 2 Op 73 Berlin Philharmonic Eugen Jochum DeutGram 4796018 10:04

23:41:48 Lili Boulanger: Nocturne Janine Jansen, violin (Dutch 1978- zhah NEEN YAHN sen) Decca 15249 3:15

23:45:03 Gregorio Allegri: Miserere Voces8 Decca 22601 7:00

23:52:04 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 7 Op 23 # 6 Vassily Primakov, piano (Russ. 1979- VAH see lee Bridge 9348 3:10

23:55:51 Traditional: Wild Mountain Thyme Sharon Isbin, guitar (Amer. 1956- IHZ bin) Sony 745456 3:16