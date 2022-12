WCLV Program Guide 11-02-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: Scherzando No. 1 in F, Hob.II: 33: Menuet and Trio; Scherzando Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin Hansjorg Schellenberger, conductor Album: Emmanuel Pahud: Haydn Scherzandi EMI 56577 Music: 04:30

Joseph Haydn: String Quartet in E-flat Major, Op. 33 No. 2, 'The Joke' St. Lawrence String Quartet Bank of America and The ETV Endowment of South Carolina, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 18:06

Emily Cooley: Street Haunting: Movement 4 Everlasting Tide Shannon Lee, violin; Zsche Chuang Rimbo Wong, viola; Jean Kim, cello Field Concert Hall, Curtis Institute of Music, Philadelphia, PA Music: 04:07

Serge Koussevitzky: Concerto for Double Bass in F-sharp minor, Op. 3 Robin Kesselman, double bass Houston Symphony Andres Orozco-Estrada, conductor Jones Hall, Houston, TX Music: 19:30

Ludwig van Beethoven: String Quartet Op. 18, No. 4 Movement 44. Allegro Miro String Quartet Album: Op. 18 Vanguard 1655 Vanguard 1655 Music: 4:20

Richard Wagner: Faust Overture Danish National Symphony Edward Gardner, conductor Concert Hall, DR Concert House, Copenhagen Music: 11:20

Georg Philipp Telemann: Fantasia No. 12 for solo violin in A minor, TWV, 40:25 Yura Lee, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 04:49

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 16 in F major, Op. 135 New Orford Quartet Flagler Museum Music Series, Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, Florida Music: 25:52

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

02:01:08 Robert Schumann: Symphony No. 3 Op 97 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 36:57

02:40:28 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 BWV 1068 Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 19:27

03:04:05 Igor Stravinsky: The Rite of Spring Jon Kimura Parker, piano (Canadian www.jonkimuraparker.com) JK Parker 907 34:30

03:39:58 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 Op 64 West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Warner 62190 44:56

04:29:52 Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 17 K 458 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076 32:40

05:04:40 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 218 19:05

05:26:53 Adalbert Gyrowetz: Symphony Op 6 # 3 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9791 20:12

05:48:42 Antonio Vivaldi: Concerto for Oboe & Bassoon RV 545 Julian Lloyd Webber, cello (Eng. 1951-) European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 9:01

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:32 Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 1 D 89 Gidon Kremer, violin (Latvian-born 1947-) Chamber Orchestra of Europe DeutGram 437535 3:47

06:14:33 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 89 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66253 7:19

06:22:07 Anthony Holborne: Galliard "The Fairie Round" Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 1:34

06:25:05 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Prisoners' Chorus Chorus of Berlin German Opera Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli DeutGram 4795448 8:58

06:39:26 Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture London Symphony Thomas Schippers EMI 64335 9:36

06:51:10 Anonymous: Járbâ, Máré Járbâ Chanticleer Warner 574272 4:10

06:59:14 John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:25

07:14:06 Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Emma Johnson, clarinet (Eng. 1966-) ASV 910 9:44

07:25:52 Sir William Walton: Façade: Popular Song Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 420155 2:25

07:29:39 Samuel Scheidt: Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355 4:01

07:38:52 Muzio Clementi: Overture No. 1 Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 803 9:37

07:51:58 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: The Birth of Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 5:24

08:07:38 Maurice Ravel: Jeux d'eau Martha Argerich, piano (Argentine 1941- MAHR tah AR geh rihkh) DeutGram 4793449 5:23

08:15:04 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2013 10:44

08:27:42 Keith Jarrett: Dance from Violin Sonata Michelle Makarski, violin (Amer.) ECM 1450 3:05

08:31:54 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Changing of the Guard Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80703 3:44

08:42:11 Franz Schubert: Impromptu No. 9 D 946/1 Alfred Brendel, piano Philips 4788977 8:57

08:54:51 John Williams: The Force Awakens: Main Title & Attack on the Jakku Village Symphony Orchestra John Williams Disney 21772 6:24

09:07:58 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 15:53

09:27:55 Antonín Dvorák: Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 5:31

09:36:33 Ola Gjeilo: The Spheres Phoenix Chorale (fd.1958 Charles Bruffy Chandos 5100 4:45

09:51:35 Aaron Copland: John Henry Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80117 3:50

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:38 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:31

10:03:31 Claude Debussy: Estampes: Jardins sous la pluie Stephen Hough, piano (Eng. born Australian 1961- ) Hyperion 68139 3:29

10:09:05 Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Fairy Tale' Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 13:19

10:23:00 Henry Purcell: The Fairy Queen: Act 4 Symphony Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 901308 6:19

10:30:51 Kara Karayev: Seven Beauties: Waltz Moscow Radio & TV Symphony Rauf Abdullayev Delos 2009 4:30

10:38:52 Aram Khachaturian: Gayaneh: Lullaby Boston Pops Orchestra John Williams Philips 426247 5:16

10:46:17 Samuel Barber: Dance from Serenade for Strings Op 1 do.gma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MD+G 9121717 3:35

10:51:57 Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 24:42

11:18:33 Zoltán Kodály: Theater Overture Philharmonia Hungarica Antal Doráti Decca 443006 14:09

11:34:51 Joseph Haydn: Symphony No. 25 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5258 13:28

11:49:18 Camille Saint-Saëns: Finale from Piano Concerto No. 3 Op 29 Anna Malikova, piano WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Audite 92510 8:08

12:07:32 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 12:19

12:21:27 Ralph Vaughan Williams: Charterhouse Suite Israel Chamber Orchestra Dalia Atlas Stradivari 8011 13:31

12:36:26 Marin Marais: Alcyone: Overture Tempesta di Mare Chandos 805 3:07

12:41:21 Andrea Falconieri: Ciaccona Daniel Hope, violin (Eng. (b. So. Africa) 1974- ) Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4795448 3:07

12:50:15 Ludwig van Beethoven: Andante favori WOO 57 Peter Takács, piano (Amer. Oberlin faculty) Cambria 1175 8:07

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:22 Karl Ditters von Dittersdorf: Symphony ‘The Capture of the Bastille’ Concerto Cologne Capriccio 10280 20:13

13:53:19 Frédéric Chopin: Ballade No. 2 Op 38 Yundi, piano (Chinese 1982- ) Mercury 4812443 7:28

13:30 FIRST FRIDAYS with John Simna – Jeffrey Siegel—at the Oberlin Steinway in the KeyBank Studio—previews his 2018/2019 Keyboard Conversations series at CSU

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Nacht und Traume Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Album: Cello Adagios Decca 425611 Music: 4:17

Jennifer Higdon: Blue Cathedral The Orchestra Now; James Bagwell, conductor Bard College, Bard's Fisher Center for The Performing Arts, Annandale On-Hudson, NY Music: 12:03

Kevin Puts: Credo for string quartet (2007) Miro Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 18:38

Franz Schubert: Four Impromptus, D. 935 No. 3 in B-flat Major Andante András Schiff, piano The Gilmore Keyboard Festival, Chenery Auditorium in Kalamazoo, MI Music: 11:40

Alan Hovhaness: Spirit of Trees, Sonata for Harp and Guitar (select movements) Yolanda Kondonassis, harp; David Leisner, guitar Album: Music of Alan Hovhaness Telarc 80530 Music: 4:21

Aaron Jay Kernis: For the Love of the Mountains Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 8:31

Bohuslav Martinu: Nonet No.2 for Winds and Strings, H.374 Douglas Balliett, double bass; Daedalus Quartet, WindSync Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 16:49

Maurice Duruflé: Ubi Caritas Cambridge Singers; John Rutter, conductor Album: This is the Day: Music on Royal Occasions Collegium 136 Music: 2:29

Maximo Diego Pujol: Suite magica Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Album: Together Azica 71297 Music: 11:54

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:59:41 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 5:32

16:08:00 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Waltz Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Telarc 80364 2:20

16:14:06 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:30

16:27:50 William Alwyn: The Crimson Pirate: 'Pirate Capers' Overture City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 3009 7:24

16:41:42 "PDQ Bach": Long Live the King S 1789 Michèle Eaton, off-coloratura (Amer.) Telarc 80666 1:45

16:45:18 Giuseppe Verdi: Nabucco: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 7:10

16:55:59 Teodoro Matias da Rocha: Vassourinhas Yo-Yo Ma, cello (Chinese-Amer. 1955-) Sony 24414 3:22

17:05:00 Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 7:01

17:23:11 Felix Mendelssohn: Finale from String Symphony No. 12 Concerto Cologne Teldec 98435 8:47

17:38:06 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Sol Gabetta, cello (Argentine 1981-) Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 6:27

17:45:44 Jacques Offenbach: La Périchole: O mon cher amant Sol Gabetta, cello (Argentine 1981-) Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 2:13

17:50:54 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 2 Op 41 Charles Owen, piano (Eng. Guildhall Sch fac.) Avie 2240 6:30

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:47 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:03

18:28:24 William Byrd Ave verum corpus Chanticleer Warner 574272 3:44

18:33:28 Antonio de Salazar: Salve Regina Chanticleer Warner 574272 5:50

18:41:04 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:08

18:55:22 Ernest Bloch: Poems of the Sea: At Sea Lara Downes, piano (Amer. (b.San Francisco)) Sono Lumin 92207 4:15

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:59 Karl Ditters von Dittersdorf: Harp Concerto Nicanor Zabaleta, harp (Sp.1907-93 ) Paul Kuentz Chamber Orchestra Paul Kuentz DeutGram 439693 18:54

19:23:56 Franz Schubert: Symphony No. 4 Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902154 32:51

19:57:51 Claude Debussy: Les Soirs illuminés par l'ardeur du Jenny Lin, piano (Taiwan-born Amer. ) Hänssler 98037 2:28

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:51 Robert Schumann: Overture, Scherzo and Finale Op 52 Swedish Chamber Orchestra Thomas Dausgaard Bis 1569 17:05

20:20:16 Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op 33 Zuill Bailey, cello (Amer. 1972- ) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Telarc 80724 18:45

20:40:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 3 K 281 Vladimir Horowitz, piano (Russ.born 1903-1989) DeutGram 4795448 17:36

21:23:40 Henry Purcell: Abdelazer: Suite Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:05

21:32:18 William Byrd: The Bells Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 4:10

21:39:43 Franz Schubert: Impromptu No. 1 D 899/1 Simone Dinnerstein, piano (Amer. sih MOAN uh "dinner"steen) Sony 798943 11:36

21:52:38 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dances Op 45 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2188 35:43

22:29:58 Karl Ditters von Dittersdorf: String Quartet No. 6 Gewandhaus Quartet BerlinClas 9261 14:57

22:46:45 Antonín Dvorák: Andante from Piano Quintet Op 81 Jeremy Denk, piano (Amer. 1970- Oberlin grad) Concertante Meridian 84459 13:00

23:00 QUIET HOUR

23:02:06 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Aralee Dorough, flute Dorough 2016 3:04

23:05:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from String Quintet No. 5 K 593 Sarah Kapustin, violin (Amer. 1981-) Marlboro 80001 7:00

23:12:11 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 5 S 139/5 Sviatoslav Richter, piano (Russ. 1915-1997 SVYAHT oh slahv) Philips 4788977 3:30

23:16:57 Eric Whitacre: The River Cam Julian Lloyd Webber, cello (Eng. 1951-) London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 11:49

23:28:46 Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 59 Op 74 # 3 Angeles Quartet Decca 4783695 6:21

23:35:34 Maria Schneider: How Important It Must Be Dawn Upshaw, soprano (Am. 1950-) Australian Chamber Orchestra ArtistShar 121 6:00

23:41:35 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 Op 72 # 2 Katia Labèque, piano (Fr. 1950-) Philips 426264 6:18

23:47:53 Frederick Delius: Irmelin Prelude Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 5:10

23:54:02 Aram Khachaturian: Masquerade: Nocturne Janine Jansen, violin (Dutch 1978- ) Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 3:16

23:57:36 Gabriel Pierné: Pastorale Op 14 # 1 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362 2:58