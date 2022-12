WCLV Program Guide 10/26/2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Robert Schumann: Symphony No. 4 in D minor Movement 2 Romanze Royal Concertgebouw Orchestra; Bernard Haitink, conductor

Robert Schumann: Cello Concerto in A minor, Op. 129 Carter Brey, cello; New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

Bob James: Quadrille Bob James piano; Nancy Stagnitta, flute Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI

Johannes Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Kenari Quartet: Bob Eason, Kyle Baldwin, Corey Dundee, Steven Banks, saxophones PT Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Domenico Scarlatti: Sonata in D major, K479 Yevgeny Sudbin, piano

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 10 in E minor, Op. 93: Movements 2-4 Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Jones Hall, Houston, TX

Chris Rogerson: Shadows Lengthen Members of the Manhattan Chamber Players; Luke Fleming, Artistic Director (le) poisson rouge, New York, NY

Pablo de Sarasate (Nicolas Baldeyrou): Carmen Fantasy: Movements: 1, 2, 4, 5 Sang Yoon Kim, Clarinet; Vivian Fan, piano Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Alexander Glazunov: Symphony No. 7 'Pastoral' (1902)

Max Reger: Flute Serenade (1904)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade (1888)

Johannes Brahms: String Quintet No. 2 'Prater' (1890)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 (1798)

Joseph Haydn: Symphony No. 88 (1787)

Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez (1939)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Domenico Scarlatti: Sonata 'Cat's Fugue' (1739)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 (1770)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729)

Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Appian Way (1924)

Sir Edward Elgar: Adagio from Cello Concerto (1919)

Claude Debussy: Images: Gigues (1912)

George Frideric Handel: Allegro from Concerto Grosso (1734)

Frederick A. Jewell: March "The Screamer" (1906)

John Williams: Jurassic Park: Main Themes (1993)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1867)

Ralph Vaughan Williams: The Turtledove (1907)

Jacques Ibert: Histoires: Le petit âne blanc (1933)

Claude Bolling: Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Baroque and Blue (1975)

Ludwig van Beethoven: Finale from Sonata No. 27 (1814)

Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Frolic (1918)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 2 (1821)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Danse villageoise (1881)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the aka Dance of the Knights (1936)

Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

Scott Joplin: The Ragtime Dance (1906)

Richard Rodgers: The Sound of Music: Main title (1965)

Claude Debussy: Suite bergamasque (1905)

Pierre Leemans: March 'Belgian Paratroopers' (1945)

Carl Friedrich Abel: Symphony (1767)

Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto (c.1690)

Sholom Secunda: Bei mir bist du schön (1932)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Domenico Scarlatti: Sonata (c.1750)

Domenico Scarlatti: Sonata (1750)

Knudage Riisager: Concertino for Trumpet & Strings (1933)

Carl Nielsen: Allegro sanguineo from Symphony No. 2 'Four Temperaments' (1902)

William Byrd: Ave verum corpus (1605)

Orlande de Lassus: Surrexit pastor bonus (1562)

Clara Schumann: Piano Concerto (1836)

Ludwig van Beethoven: Variations on 'Bei Männern, welche liebe fühlen' (1801)

Édouard Lalo: Le roi d'Ys: Overture (1887)

Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields Fields (1879)

Benjamin Britten: Soirées musicales (1936)

Sir Arthur Bliss: Mêlée Fantasque (1921)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles (1890)

Modest Mussorgsky: Intermezzo 'In modo classico' (1867)

Domenico Scarlatti: Sonata (1750)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Sir Edward Elgar: Cello Concerto (1919)

George W. Chadwick: Tam O'Shanter (1915)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gian-Carlo Menotti: Ricercare on a Theme from ''The Old Maid and the Thief" Charlie Albright, piano

Astor Piazzolla (arr Jeff Scott): Contrabajissimo Imani Winds Beaches Fine Arts Series, St. Paul's by the Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL

Robert Schumann: Symphony No. 2, in C major, Op. 61: Movements 2-4 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA

Nikolai Kapustin: Variations Op. 41 Charlie Albright, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

Walter Piston: Symphony No. 2: Movement 3 Allegro Seattle Symphony; Gerard Schwarz, conductor

Pablo de Sarasate: Navarra (Spanish Dance) for two violins and piano, Op. 33

Paul Huang, Danbi Um, violin; Orion Weiss, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY

Richard Wagner: Prelude und Liebestod from Tristan und Isolde Cincinnati Symphony Orchestra; Marek Janowski, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio Espagnol Seattle Symphony; Gerard Schwarz, conductor

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: The Great Gate of Kiev (excerpt) Vienna Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Album: Mussorgsky: Pictures at an Exhibition DG 4796297

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Domenico Scarlatti: Sonata Kk 380 'Cortège' (1750)

Domenico Scarlatti: Sonata Kk 502 (1750)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 1 (1912)

Ludwig August Lebrun: Rondo from Oboe Concerto No. 1 (1775)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 2 (1872)

Anonymous: Járbâ, Máré Járbâ

John Rutter: Finale from 'Beatles' Concerto (1977)

Georg Philipp Telemann: Concerto Polonois (1720)

Carl Maria von Weber: Peter Schmoll: Overture (1802)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 (1833)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo for Violin & Orchestra (1775)

18:00 DINNER CLASSICS

Michael Haydn: Symphony No. 31 (1785)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Polka (1866)

Dmitri Shostakovich: The Golden Age: Polka (1930)

Georg Philipp Telemann: Concerto for Recorder & Flute (1720)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Suite (1920)

Antonín Dvorák: Violin Concerto (1880)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Johan Helmich Roman: Oboe d'amore Concerto (c.1750)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 3 (1952)

Franz Schubert: Symphony No. 8 'Unfinished' (1822)

Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato (1849)

Alessandro Scarlatti: Concerto Grosso No. 6 (c.1710)

Frédéric Chopin: Ballade No. 1 (1835)

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 4 (1787)

Guillaume Lekeu: Adagio for Orchestral Quartet (1891)

E. J. Moeran: Third Rhapsody (1943)

23:00 QUIET HOUR

Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 11 for Winds (1781)

George Walker: Lyric for Strings (1946)

Alexander Borodin: In the Steppes of Central Asia (1880)

Ernest Schelling: Suite Fantastique: Intermezzo (1905)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 3 (1795)

Anthony Holborne: Pavan No. 3 (1599)

Antonín Dvorák: Silent Woods (1891)

Astor Piazzolla: Rio Sena (1955)