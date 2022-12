WCLV Program Guide 10-24-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ernst von Dohnányi: Humoresques, Op. 17: Movement 2 Jenő Jandó, piano

Ottorino Respighi: Pines of Rome: Movement 1 Sydney Symphony Orchestra Sydney Opera House, Sydney, Australia

Franz Schubert: Sonata No. 18 in G major, Op. 78, D. 894 Inon Barnatan, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Ernst von Dohnányi: Piano Quintet No. 2 in E-flat minor: Movement 1 Chloe Kiffer, violin; Ji-Won Song, violin; Katharina Kang, viola; Allegra Whiting, cello; Andrew Rosenblum, piano Heifetz International Music Institute, Francis Auditorium, Mary Baldwin University, Staunton, VA

Francis Poulenc: Flute Sonata: Movement 1 Allegretto malincolico Toshiko Kohno, flute; Lambert Orkis, piano

Francis Poulenc: Concerto for Two Pianos in D minor Christina Naughton, piano; Michelle Naughton, piano; Grand Teton Music Festival Orchestra; James Feddeck, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Ludwig van Beethoven: Trio for Clarinet, Cello, and Piano, Op. 11 Stephen Williamson, clarinet; Carter Brey, cello; Gilles Vonsattel, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY

Charles Gounod: Romeo et Juliette: Juliet's Waltz Elizabeth Zharoff, soprano; Milos Repicky, piano Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: Piano Concerto (1876)

Joseph Haydn: Symphony No. 89 (1787)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Concerto for 2 Guitars (1962)

Gustav Holst: The Planets (1917)

Johannes Brahms: Serenade No. 2 (1859)

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 2 (1800)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 (1788)

Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances (1551)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Lars-Erik Larsson: Pastoral (1937)

Frédéric Chopin: Ballade No. 3 (1841)

Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock (1927)

John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984)

Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March (1933)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 (1772)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne (1891)

John Philip Sousa: March 'A Century of Progress' (1931)

Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1890)

Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 (1951)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Michael McGlynn: Dúlamán (1995)

Thomas Morley: Now is the Month of Maying (1595)

John Alden Carpenter: Krazy Kat (1921)

George Gershwin: Girl Crazy: Suite (1930)

Robert Schumann: Scherzo from Piano Quintet (1842)

Franz Schubert: String Quartet No. 12 'Quartettsatz' (1820)

William Sterndale Bennett: Piano Concerto No. 2 (1833)

Jean Sibelius: Kullervo: Kullervo Goes to Battle (1892)

George Frideric Handel: Concerto Grosso (1734)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento for Strings (1772)

Zdenek Fibich: The Tempest (1880)

Bedrich Smetana: Shakespeare Festival March (1864)

Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888)

Ricardo Castro: Atzimba: Act 2 Intermezzo (1901)

Sir Edward Elgar: Finale from Piano Quintet (1919)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Albert Roussel: Symphony No. 3 (1930)

Howard Hanson: Symphony No. 2 'Romantic' (1930)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Johann Sebastian Bach: Three-part Inventions Janine Jansen, violin; Maxim Rysanov, viola; Torleif Thedeen, cello

Joseph Haydn: String Quartet in C major, Op. 50, No. 2 Meccore String Quartet Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, FL

Piano Puzzler: This week's contestant is William Beyer in Des Moines, IA

Leos Janacek: Pohadka (Fairy Tale) Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik Weilerstein, piano

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D, Op. 35: Movements 2-3 Janine Jansen, violin; Oslo Philharmonic Orchestra; Thomas Sondergard, conductor Oslo Concert Hall, Oslo, Norway

Miklos Rózsa: El Cid: Love Theme Daniel Hope, violin; Royal Stockholm Philharmonic Orchestra; Alexander Shelley, conductor

Dan Visconti: Legendary Love (in honor of Christian Kidd) River Oaks Chamber Orchestra St. John the Divine Church, Houston, TX

Bernard Garfield: Quartet No. 1 for Bassoon and Strings Anthony Georgeson, bassoon; Justin Bruns, violin; Madeleine Sharp, viola; Thomas Carpenter, cello Atlanta Symphony Orchestra Pre-Concert Series, Symphony Hall - Atlanta, GA

Ida Gotkovsky: Quatuor de Saxophone The Ancia Saxophone Quartet Weisman Art Museum, Minneapolis, MN

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Gustav Holst: The Planets: Mars (1917)

Gustav Holst: The Planets: Mercury (1917)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 12 (1853)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March (1842)

Carl Stamitz: Rondo from Cello Concerto No. 3 (1790)

Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)

Orlande de Lassus: Surrexit pastor bonus (1562)

Pablo de Sarasate: Serenata andaluza (1878)

Igor Stravinsky: L'Histoire du Soldat: The Devil's Dance (1918)

Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1944)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik (1884)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Anitra's Dance (1876)

Michael Daugherty: Metropolis Symphony: Mxyzptlk (1988

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

George Gershwin: An American in Paris (1928)

Anonymous: Spiritual 'I Want to Die Easy'

Giovanni Palestrina: Gaude Gloriosa (1584)

Antonín Dvorák: Overture 'In Nature's Realm' (1892)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 (1805)

Alexander Glazunov: Raymonda: Suite (1898)

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live, recorded September 14 th at Kulas Hall at the Cleveland Institute of Music - CIM Orchestra, Mélisse Brunet, conductor; Mingyao Zhao, cello, student artist, cello

Jennifer Higdon: Blue Cathedral

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme op. 33

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat ‘Eroica’

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims - recordings by the Imani Wind Quintet

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Emmerich Kálmán: What does a rosy mouth that has never been kissed know? (c.1925)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Concerto No. 23 (1786)

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

John Field: Nocturne No. 13 'Rêverie-Nocturne' (1821)

Samuel Barber: Adagio for Strings (1937)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)

George Frideric Handel: Berenice: Minuet (1737)

Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy (1880)

Frédéric Chopin: Prelude No. 13 (1839)