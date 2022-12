WCLV Program Guide 10-23-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Vittorio Monti (arr Avi Avital and Richard Galliano): Czardas Avi Avital, mandolin; Richard Galliano, accordion

Johannes Brahms: Tragic Overture, Op. 81 New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

David Bruce: Cymbeline Avi Avital, mandolin; The Dover String Quartet String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN

Zoltan Kodaly: Sonata for Solo Cello, Op. 8 Allegro maestoso ma appassionata Cicely Parnas, cello Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Domenico Scarlatti: Keyboard Sonata K475 in E flat Major, Allegrissimo András Schiff, piano Album: Scarlatti Keyboard Sonatas London: 421422

George Tsontakis: O Mikros, O Megas ("The small world, The huge world"): Movements 3 & 4 Jeremy Denk, piano; Saint Paul Chamber Orchestra; Jeremy Denk, conductor 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY

Malek Jandali: Piano Quintet No. 1 "Aleppo" Apollo Chamber Players: Erberk Eryilmaz, piano; Matthew J. Detrick, violin; Anabel Ramirez, violin; Whitney Bullock, viola; Matthew Dudzik, cello Apollo Chamber Players, Midtown Arts and Theater Center Houston (MATCH), Houston, TX

Franz Schubert: Four Impromptus, D. 935 No. 4 in F Minor Allegro scherzando András Schiff, piano The Gilmore Keyboard Festival, Chenery Auditorium in Kalamazoo, MI

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 'Prague' (1786)

Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra (1946)

Johannes Brahms: Clarinet Quintet (1891)

Franz Schubert: Piano Sonata No. 5 (1817)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique (1830)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Concerto No. 1 (1939)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 'Italian' (1833)

Antonio de Salazar: Salve Regina (1700)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Jean-Philippe Rameau: The Gathering of Birds (1724)

Gustav Holst: The Planets: Venus (1917)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Fred K. Huffer: March "Black Jack" (1918)

Albert Lortzing: Zar und Zimmermann: Overture (1837)

John Stanley: Trumpet Voluntary (1750)

William Boyce: Solomon: Overture (1742)

Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' (1880)

Sir Edward German: Henry VIII: Torch Dance (1892)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 15 'For Beginners' (1788)

Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' (1869)

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911)

Morton Gould: Folk Suite: Overture (1938)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749)

Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' (1872)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Anonymous: Spiritual 'Hark, I Hear the Harps Eternal'

Anonymous: Spiritual 'Keep Your Hand on the Plow'

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 (1807)

Franz Schubert: The Friends from Salamanka: Overture (1815)

E. J. Moeran: Whythorne's Shadow (1928)

Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring (1912)

Karol Szymanowski: Symphony No. 4 'Symphonie Concertante' (1932)

Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)

Antonín Dvorák: Romantic Pieces (1887)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Tales from the Vienna Woods' (1868)

Victor Herbert: Finale from Cello Concerto No. 1 (1884)

Sir Arthur Sullivan: Macbeth: Overture (1888)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 8 (1955)

E. J. Moeran: Serenade (1948)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ernst von Dohnányi: Humoresques, Op. 17: Movement 2 Jenő Jandó, piano

Ottorino Respighi: Pines of Rome: Movement 1 Sydney Symphony Orchestra Sydney Opera House, Sydney, Australia

Franz Schubert: Sonata No. 18 in G major, Op. 78, D. 894 Inon Barnatan, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Ernst von Dohnányi: Piano Quintet No. 2 in E-flat minor: Movement 1 Chloe Kiffer, violin; Ji-Won Song, violin; Katharina Kang, viola; Allegra Whiting, cello; Andrew Rosenblum, piano Heifetz International Music Institute, Francis Auditorium, Mary Baldwin University, Staunton, VA

Francis Poulenc: Flute Sonata: Movement 1 Allegretto malincolico Toshiko Kohno, flute; Lambert Orkis, piano

Francis Poulenc: Concerto for Two Pianos in D minor Christina Naughton, piano; Michelle Naughton, piano; Grand Teton Music Festival Orchestra; James Feddeck, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Ludwig van Beethoven: Trio for Clarinet, Cello, and Piano, Op. 11 Stephen Williamson, clarinet; Carter Brey, cello; Gilles Vonsattel, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY

Charles Gounod: Romeo et Juliette: Juliet's Waltz Elizabeth Zharoff, soprano; Milos Repicky, piano Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Scott Joplin: Solace (1909)

Brian Dykstra: Spring Beauties Rag (1996)

Hector Berlioz: Requiem: Lacrimosa (1837)

Karl Jenkins: Adiemus II 'Cantata Mundi' - Cantilena (1997)

Sholom Secunda: Bei mir bist du schön (1932)

Frederick Delius: Summer Night on the River (1911)

Albert Lortzing: Hans Sachs: Overture (1840)

Gabriel Fauré: Sicilienne (1898)

Heinrich von Herzogenberg: Scherzo from Trio (1889)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture (1880)

Antonio de Salazar: Salve Regina (1700)

William Byrd: Ave verum corpus (1605)

Daniel Auber: La muette de Portici: Overture (1828)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Michael Haydn: Symphony No. 21 (1778)

Alexander Borodin: Symphony No. 1 (1867)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3 (1892)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 34 (1780)

William Grant Still: Wood Notes (1947)

Francis Poulenc: Intermezzo No. 3 (1943)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 2 (1740)

Sir Granville Bantock: A Hebridean Symphony (1913)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 6 (1776)

Charles Tomlinson Griffes: Three Tone Pictures (1915)

23:00 QUIET HOUR

Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose (1896)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 11 (c.1770)

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana (1938)

Ludwig Spohr: Adagio from Nonet (1813)

Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 2: Aria (1923)

Gabriel Fauré: Pelléas et Mélisande: Prélude (1898)

Franz Schubert: Impromptu No. 3 (1828)

Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 'Romantic' (1930)

Hildegard von Bingen: O virdissima virga, Ave (c.1150)