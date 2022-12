WCLV Program Guide 10-19-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Trio in e minor, Op. 90 "Dumky": Movement 6 Lento maestoso Weilerstein Trio: Donald Weilerstein, violin; Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik-Weilerstein, piano

Antonin Dvorak: Selected Slavonic Dances for Piano, Four Hands Wu Han, piano; Michael Brown, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY

Arvo Pärt: Fratres Vijay Gupta, violin; Strings Festival Orchestra; John Macfarlane, conductor Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO

Osvaldo Golijov: Tenebrae Todd Palmer, clarinet; Anthony Roth Costanzo, countertenor; St. Lawrence String Quartet Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

Jean Sibelius: Andante Festivo Oslo Philharmonic; Mariss Jansons, conductor

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe and Violin in C Minor, BWV 1060 James Austin Smith, oboe; Livia Sohn, violin; Geoff Nuttall and Owen Dalby, violins; Meena Bhasin, viola; Christopher Costanza, cello Spoleto Festival USA, The Bank of America Chamber Music Series, Dock Street Theater, Charleston, SC

Asako Hirabayashi: Trio for Oboe, Bassoon and Piano Kathryn Greenbank, oboe; Charles Ullery, bassoon; Asako Hirabayashi, piano Bauman Fine Arts Series, Parkway United Church of Christ, Minneapolis, MN

Jean Sibelius: En Saga Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Regina Mundi Roman Catholic Church, Soweto, South Africa

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Suite (1739)

Joseph Haydn: Symphony No. 90 (1788)

Ernö Dohnányi: Variations on a Nursery Song (1914)

Franz Schubert: Symphony No. 3 (1815)

Anton Rubinstein: Piano Concerto No. 4 (1864)

Anton Bruckner: Symphony No. 3 (1873)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Quartet No. 1 (1785)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Sir Arnold Bax: Russian Suite: In a Vodka Shop (1919)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Tomás Luis de Victoria: Popule meus (1585)

Joseph Haydn: Scherzando No. 2 (1765)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & The Great Gate of Kiev (1874)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

John Philip Sousa: March 'The Belle of Chicago' (1892)

Charles-Marie Widor: Toccata from Organ Symphony No. 5 (1880)

Jean Sibelius: Finale from Violin Concerto (1905)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

George Gershwin: Prelude 'Novelette in Fourths' (1919)

George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' (1937)

Charles Wakefield Cadman: Dark Dancers of the Mardi Gras (1933)

Louis Moreau Gottschalk: Bamboula (1849)

Ludwig van Beethoven: Variations on Arne's 'Rule Britannia' (1803)

Carl Friedrich Abel: Symphony (1785)

Francis Poulenc: Concerto for Organ, Strings & Timpani (1938)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 5 (1717)

César Franck: Les Djinns (1884)

Wilhelm Friedemann Bach: Symphony 'Adagio & Fugue' (c.1740)

Peter Cornelius: The Barber of Bagdad: Overture (1858)

Hermann Goetz: Spring Overture (1864)

Frederic Curzon: Robin Hood Suite: March of the Bowmen (1936)

Percy Fletcher: Bal masqué (1914)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 24 (1786)

Luigi Boccherini: Symphony No. 6 'La casa del diavolo' (1771)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 3 Op. 12 No. 3: Movement 3 Rondo Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano

Astor Piazzolla: Bordel 1900 from History of the Tango Martin Chalifour, violin; Mak Grgic, guitar Interlochen Presents, Dendrinos Chapel, Interlochen, MI

Astor Piazzolla: Nightclub 1960 from History of the Tango Martin Chalifour, violin; Mak Grgic, guitar Interlochen Presents, Dendrinos Chapel, Interlochen, MI

Ludwig van Beethoven: Quintet for Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, and Piano in E-flat major, Op. 16 Stephen Taylor, oboe; Alexander Fiterstein, clarinet; Peter Kolkay, bassoon; Radovan Vlatkovic, horn; Wu Qian, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY

Antonin Dvorak: Symphony No. 9 "From the New World": Movement 2 Largo (excerpt) Minnesota Orchestra; Neville Marriner, conductor

George Frideric Handel: Die ihr aus dunklen Gruften, HWV 208 Louise Pellerin, oboe; Dom Andre Laberge, organ; Helene Plouffe, violin

In-studio performance by Rachel Barton Pine, violin and Matthew Hagle, piano David Baker: Blues (Deliver My Soul) Billy Childs: Incident on Larpenteur Avenue Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

George Frederick Handel: Concerto Grosso Op 6 No 3 in E minor Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare; Gwyn Roberts & Richard Stone, Artistic Directors Tempesta di Mare, Perelman Theater, Kimmel Center, Philadelphia, PA

In-studio performance with Rachel Barton Pine, violin and Matthew Hagle, piano Coleridge-Taylor Perkinson: Louisiana Strut Chinquinha Gonzaga: Balada

William Grant Still: Suite for Violin and Piano Movement 1 African Dancer Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 (1901)

Richard Rodgers: The King and I: March of the Siamese (1951)

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture (1845)

Cole Porter: Anything Goes: Overture (1934)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Gavotte (1720)

Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)

"PDQ Bach": Chorale & Finale from 'Oedipus Tex'

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Flutes (1720)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & The Great Gate of Kiev (1874)

Franz Waxman: Prince Valiant: Suite (1954)

William Byrd: Ave verum corpus (1605)

Anonymous: Spiritual 'Keep Your Hand on the Plow'

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 (1886)

18:00 DINNER CLASSICS

Vittorio Giannini: Concerto Grosso (1946)

Anonymous: Járbâ, Máré Járbâ

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1869)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 (1777)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music (1861)

Johannes Brahms: Variations & Fugue on Theme by Handel (1861)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Richard Strauss: Horn Concerto No. 2 (1942)

Joseph Haydn: String Quartet No. 30 'Joke' (1781)

Charles Gounod: Petite Symphonie for Winds (1885)

Claude Debussy: Images, Book 1 (1905)

Johann Sebastian Bach: A Musical Offering: Ricercar a 3 (1747)

Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 4 (1722)

John Knowles Paine: Overture to 'As You Like It' (1876)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

Sergei Prokofiev: Andante for Strings (1931)

Frederick S. Converse: The Mystic Trumpeter (1904)

23:00 QUIET HOUR

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin (1915)

Mily Balakirev: Etude-idylle 'In the Garden' (1884)

Peter Tchaikovsky: Canzonetta from Violin Concerto (1878)

Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 1 (1896)

Max Bruch: Kol Nidrei (1881)

William Grant Still: The American Scene: Tomb of the Unknown Soldier (1957)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 (1886)

Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins (1723)

Robert Schumann: Aria from Piano Sonata No. 1 (1835)