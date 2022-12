WCLV Program Guide 10-18-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Claude Debussy: Dances for Harp and String Orchestra: 2. Danse Profane Vera Badings, harp; Royal Concertgebouw Orchestra; Bernard Haitink, conductor

Georg Philipp Telemann: Burlesque de Quichotte: Movements 1-7 Tempesta di Mare; Gwyn Roberts and Richard Stone, artistic directors Philadelphia, PA

The Piano Puzzler: This week's contestant is David Hempling from San Francisco, CA

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier, Prelude & Fugue No. 21, BWV 866 Angela Hewitt, piano

Claude Debussy: Jeux New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

Claude Debussy: Arabesque No. 1 Simon Trpceski, piano

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata in E minor, BWV 1034 Bach Collegium Japan: Kiyomi Suga, baroque wood flute; Masaaki Suzuki, harpsichord; Emmanuel Balssa, cello Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

George Gershwin: Blues, from 'An American in Paris' Italian Saxophone Quartet Beaches Fine Arts Series, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30: Movements 2 & 3 Simon Trpceski, piano; Beethoven Academy Orchestra; Vasily Petrenko, conductor Ludwig van Beethoven Easter Festival, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 7 'Haffner' (1776)

Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 (1893)

Gustav Mahler: Symphony No. 5 (1902)

Alexander Zemlinsky: Fantasies on Poetry of Richard Dehmel (1898)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento for Strings (1772)

Claude Debussy: Three Nocturnes (1897)

Maurice Ravel: Mother Goose Ballet (1911)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

Claude Debussy: Petite Suite: Menuet (1889)

Maurice Ravel: Minuet on the Name 'Haydn' (1909)

Aaron Copland: Finale from Symphony No. 3 (1946)

Jerome Moross: Sonata Scherzo from Symphony No. 1 (1942)

Étienne Méhul: Le trésor supposé: Overture (1802)

Ludwig van Beethoven: Variations on the 'Turkish March' (1810)

Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 1

Franz Schubert: Rondo 'Grand Rondeau' (1828)

Václav Pichl: Symphony (1770)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' (1864)

Joseph Lanner: Schönbrunn Waltz (1842)

William Byrd: The Bells (c.1600)

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 1: Russian Easter (1893)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto (1878)

Richard Strauss: Don Juan (1888)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Trio in e minor, Op. 90 "Dumky": Movement 6 Lento maestoso Weilerstein Trio: Donald Weilerstein, violin; Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik-Weilerstein, piano

Antonin Dvorak: Selected Slavonic Dances for Piano, Four Hands Wu Han, piano; Michael Brown, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY

Arvo Pärt: Fratres Vijay Gupta, violin; Strings Festival Orchestra; John Macfarlane, conductor Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO

Osvaldo Golijov: Tenebrae Todd Palmer, clarinet; Anthony Roth Costanzo, countertenor; St. Lawrence String Quartet Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

Jean Sibelius: Andante Festivo Oslo Philharmonic; Mariss Jansons, conductor

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe and Violin in C Minor, BWV 1060 James Austin Smith, oboe; Livia Sohn, violin; Geoff Nuttall and Owen Dalby, violins; Meena Bhasin, viola; Christopher Costanza, cello Spoleto Festival USA, The Bank of America Chamber Music Series, Dock Street Theater, Charleston, SC

Asako Hirabayashi: Trio for Oboe, Bassoon and Piano Kathryn Greenbank, oboe; Charles Ullery, bassoon; Asako Hirabayashi, piano Bauman Fine Arts Series, Parkway United Church of Christ, Minneapolis, MN

Jean Sibelius: En Saga Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Regina Mundi Roman Catholic Church, Soweto, South Africa

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Edvard Grieg: Norwegian Dances (1881)

Johannes Brahms: Concerto for Violin & Cello 'Double' (1887)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Joseph Haydn: Symphony No. 87 (1785)

Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919)

Richard Wagner: Tannhäuser: Entry of the Guests 'Festmarsch' (1845)

Morton Gould: Folk Suite (1938)

Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture (1814)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 (1723)

Aaron Copland: Symphony No. 3 (1946)

Johannes Brahms: Adagio from Serenade No. 1 (1858)

Gabriel Fauré: Masques et bergamasques (1919)

23:00 QUIET HOUR

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Garden Scene (1919)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik (1884)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings (1772)

Isaac Albéniz: Rêverie from Piano Sonata No. 5 (1888)

Claude Debussy: Arabesque No. 1 (1888)

Henryk Górecki: Totus tuus (1987)

Antonio Vivaldi: Largo from Cello Concerto (1720)