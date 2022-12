WCLV Program Guide 10-05-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Frank Martin: Fox Trot Saint Paul Chamber Orchestra; Hugh Wolff, conductor

Robert Schumann: Piano Trio No. 3 in G Minor, Op. 110 Gilbert Kalish, piano; Yura Lee, violin; Keith Robinson, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Erkbeck Eryilmaz: Flying Sirto Andres Cardenes, violin; River Oaks Chamber Orchestra; Andres Cardenes, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Joseph Boulogne, Chevalier De Saint-Georges: Symphony No. 1 in G Major, Op. 11 No. 1 Saint Paul Chamber Orchestra Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN

Antonin Dvorak: Slavonic Dance, Op. 46: No.3 in A-flat Major Cleveland Orchestra; Christoph von Dohnányi, conductor

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Passacaglia in G minor for Solo Violin: The Guardian Angel, from The Mystery Sonatas Yura Lee, violin Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA

Antonin Dvorak: Quintet in A Major for Piano, Two Violins, Viola, and Cello, B. 155, Op. 81: Movements 1, 3-4 Wu Han, piano; Chad Hoopes, violin; Paul Huang, violin; Matthew Lipman, viola; Dmitri Atapine, cello UGA & the Chamber Music Society of Lincoln Center, Hugh Hodgson Concert Hall, The University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA

Caroline Shaw: Entr'acte for String Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra; Joshua Weilerstein, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: Symphony No. 8 (1889)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil (1915)

Johann Sebastian Bach: Partita for Solo Flute (1718)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Flute & Harp (1778)

Peter Tchaikovsky: Francesca da Rimini (1876)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 (1812)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Monty Python: Cheese Shop (1972)

Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes (1716)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 3 (1903)

John Williams: Jurassic Park: Main Themes (1993)

Leo Sowerby: Overture 'Comes Autumn Time' (1916)

Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils (1905)

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Scherzo (1878)

Carl Nielsen: Aladdin Suite: Oriental March (1919)

Monty Python: Dead Parrot (1969)

Monty Python: Argument Clinic (1971)

Monty Python: Decomposing Composers (1980)

Monty Python: Spanish Inquisition (1970)

Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 (1883)

Sir John Tavener: Song of the Angel (1994)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Maurice Ravel: Waltz 'in the style of Borodin' (1913)

Sir Edward Elgar: Pleading (1908)

Domenico Cimarosa: The Chinese Hero: Overture (1782)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 (1779)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 9 (c.1770)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 5] (c.1780)

Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924)

Louis Moreau Gottschalk: Méhul's Overture to 'Young Henry's Hunt' (1861)

Robert Schumann: Vienna Carnival: Allegro (1839)

André Grétry: Zémire et Azor: Ballet Suite (1771)

Eugène d'Albert: Overture to Grillparzer's 'Esther' (1888)

Ludwig Spohr: Finale from Nonet (1813)

Sir Edward Elgar: Queen Mary's Lute Song (1889)

David Fraser: Lord Lovat's Lament (1780)

Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets (c.1725)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 2 (1830)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 11 'Battle of the Huns' (1857)

13:30 FIRST FRIDAYS: Gruca White Ensemble with WCLV’s Jacqueline Gerber

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Alonso Lobo: Versa est in luctum The King's Singers Album: Gold Signum 500 Music: 4:23

Peter Tchaikovsky: Suite from the Sleeping Beauty Op. 66 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 14:48

Nico Muhly: Register, for Organ and Orchestra James McVinnie, organ; Los Angeles Philharmonic; James Conlon, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 20:21

John David: You are the New Day The King's Singers UGA, Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 2:31

John Legend: All of Me The King's Singers UGA, Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 4:38

Wolfgang Amadeus Mozart: Overture from 'La Clemenza di Tito' Orchestra of the Royal Opera House; Nicholas McGegan, conductor Album: The Mozart Experience Conifer 55031 Music: 4:31

Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto in D minor, H. 484.1 Emmanuel Pahud, flute; Aspen Chamber Symphony; Nicholas McGegan, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 21:52

Antonio Carlos Jobim (arr. Dave Glenn and Harlem Quartet): The Girl from Ipanema Harlem Quartet UCCS Presents/Classical 88.7 KCME/Adventure Culture Fund, Ent Center for the Arts, Colorado Springs, CO Music: 4:37

Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma Luciano Pavarotti, tenor; London Philharmonic Orchestra; Zubin Mehta, conductor Album: The #1 Opera Album Decca 467632 Music: ~3:20

Virgil Thomson: The River - Suite: Movements 3-4 Los Angeles Chamber Orchestra; Sir Neville Marriner, conductor Album: Hanson: Symphony no. 2 Thomson: Suites EMI 6612 Music: 9:17

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Monty Python: Bookshop (1970)

Monty Python: Argument Clinic (1971)

Sir Malcolm Arnold: Beethoven's Leonora Overture No. 4 (1961)

John Du Prez: The Crimson Permanent Assurance Overture (1983)

Monty Python: Cheese Shop (1972)

Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 1 (1730)

Marc-André Hamelin: Etude No. 6 'Omaggio a D. Scarlatti' (1992)

Albert Lortzing: Zar und Zimmermann: Overture (1837)

Sergei Prokofiev: Finale from Symphony No. 6 (1947)

André Grétry: Le magnifique: Overture (1773)

Felix Mendelssohn: Andante from Piano Concerto No. 1 (1831)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 10 (1835)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 (1886)

18:00 DINNER CLASSICS

Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1 (1899)

Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo (1927)

Zoltán Kodály: Háry János: Entrance of the Emperor & his Court (1927)

Isaac Albéniz: Iberia: Almería (1907)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 (1773)

Johan Svendsen: Symphony No. 2 (1876)

George Frideric Handel: Allegro from Concerto Grosso (1734)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Antonín Dvorák: The Wood Dove (1896)

Leopold Mozart: Concerto for 2 Horns (1750)

Claude Debussy: La mer (1905)

Sir Edward Elgar: Pleading (1908)

Sir Edward Elgar: A Child Asleep (1909)

Sir Edward Elgar: Queen Mary's Lute Song (1889)

Tomaso Albinoni: Concerto for Strings (1707)

Johann Ernst Altenburg: Concerto for 7 Trumpets & Timpani (c.1770)

Johann Stamitz: Clarinet Concerto (1755)

Antonín Dvorák: Symphony No. 7 (1885)

Georg Philipp Telemann: Whimsical Symphony 'Cricket' (1740)

Thomas Canning: Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan (1944)

23:00 QUIET HOUR

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)

Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906)

Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sonata for 2 Pianos (1781)

Miguel Llobet: Catalan Folksongs

Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande (1905)