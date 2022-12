WCLV Program Guide 09-28-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1 Movement 3 Fuga Nashville Symphony Orchestra; Kenneth Schermerhorn, conductor

Camille Saint-Saens: Piano Concerto No. 5 in F major, Op. 103, "Egyptian" Stephen Hough, piano; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Rick Robinson: Gitcha Groove On River Oaks Chamber Orchestra; Andres Cardenas, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine, Houston TX

Joseph Achron: Hebrew Dance, Op. 35, No. 1 Danbi Um, violin; Orion Weiss, piano Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA

Johannes Brahms: Sonata for Cello and Piano No. 2 in F Major: Movement 4 Allegro Alban Gerhardt, cello; Markus Groh, piano

Albert Roussel: Concert pour petit Orchestra IRIS Orchestra; Michael Stern, conductor IRIS Orchestra, Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN

Johannes Brahms: Sonata for Viola and Piano in E-flat major, Op. 120, No. 2 Jonathan Vinocour, viola; Jeewon Park, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall Seattle, WA

Bedrich Smetana: Ma vlast (My Country): Vltava (The Moldau) Detroit Symphony Orchestra; Neeme Jarvi, conductor

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Carl Orff: Carmina burana (1936)

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 5 (1894)

Olivier Messiaen: Quartet for the End of Time (1941)

Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)

Franz Schubert: Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

Max Richter: Vivaldi's Autumn Concerto Recomposed (2012)

Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 (1722)

Gustav Holst: A Fugal Concerto (1923)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1869)

Sir Edward Elgar: Salut d'amour (1889)

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 (1784)

Deems Taylor: Looking Glass Insects (1919)

John Philip Sousa: March 'The Black Horse Troop' (1924)

Sir Arnold Bax: Malta, G.C.: Finale (1942)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto (1725)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz (1949)

Wolfgang Amadeus Mozart: Suite of Dances (c.1784)

Joseph Fiala: English Horn Concerto (1780)

Claude Debussy: Pour le piano: Prélude (1901)

Nicolò Paganini: Caprice No. 24 (1820)

Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846)

George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748)

Johann Christian Bach: Zanaida: Overture (1763)

Samuel Barber: Essay No. 2 for Orchestra (1942)

Michael Giacchino: Spider-Man Homecoming: Suite (2017)

Claude Debussy: Jeux (1913)

Mikis Theodorakis: Ode to Zeus from 'Canto Olympico' (1992)

Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes (1716)

Maurice Ravel: Finale from Piano Concerto (1931)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Dmitri Shostakovich: The Human Comedy: Waltz (1934)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika (1934)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 2 (1880)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' (1852)

Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' (1747)

George Frideric Handel: Oboe Concerto No. 1 (1740)

Béla Bartók: Piano Concerto No. 3 (1945)

John Knowles Paine: Poseidon and Amphitrite (1888)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 16 (1772)

Richard Strauss: First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1944)

Jean Sibelius: Overture (1891)

Edvard Grieg: In Folk Style from "Nordic Melodies" (1895)

Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 2 (1790)

Johann Nepomuk Hummel: Fantasy on Mozart's 'Il mio tesoro' (1820)

Julius Fucik: Danube Legends Waltz (1908)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Edward MacDowell: Suite No. 2 for Orchestra 'Indian' (1896)

Charles Tomlinson Griffes: The Pleasure Dome of Kubla Khan (1919)

John Knowles Paine: Prelude to 'Oedipus Tyrannus' (1881)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14, in C-sharp minor, "Moonlight" Movement 1 Adagio sostenuto Murray Perahia, piano

Ludwig van Beethoven: Trio in B-flat Major, Op. 11 Pedja Muzijevic, piano;Todd Palmer, clarinet; Joshua Roman, cello The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

Thomas Dorsey: Take my Hand, Precious Lord Eliran Avni, piano; Hassan Anderson, oboe UCCS Presents/Classical 88.7 KCME/Adventure Culture Fund, Ent Center for the Arts, Colorado Springs, CO

Gabriel Faure: Pelléas and Mélisande Suite IRIS Orchestra; Michael Stern, conductor IRIS Orchestra, Germantown Performing Arts Center, Germantown, TN

Frederic Chopin: Berceuse in d-flat Major, Op. 57 Maurizio Pollini, piano

Frederic Chopin: Nocturne Op. 37 No. 2 in G Major Vadym Kholodenko, piano Southeastern Piano Festival, Univeristy of South Carolina, School of Music, Columbia, SC

Paul Wiancko: LIFT Aizuri Quartet: Ariana Kim, violin; Miho Saegusa, violin; Ayane Kozasa,viola; Karen Ouzounian, cello Sundin Hall, Hamline University, Saint Paul, MN

Robert Schumann: Scenes from Childhood (Kinderszenen): Movements 1-5, 12 Lise de la Salle, piano

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Johan Halvorsen: Mascarade: Holberg Overture (1922)

Edvard Grieg: Holberg Suite: Prelude (1884)

"PDQ Bach": Oratorio 'Oedipus Tex' Pt. 1

John Williams: Star Wars: Main Theme (1977)

Franz Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 11 (1782)

Julius Fucik: Miramare Overture (1912)

Anderson & Roe: Ragtime alla Turca (2013)

Felix Draeseke: Scherzo from Symphony No. 1 (1872)

Hector Berlioz: Harold in Italy: The Brigands' Orgies (1834)

Franz Liszt: Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' (1859)

Sir Edward Elgar: In Moonlight from 'In the South' (1904)

Lü Wencheng: Autumn Moon on a Calm Lake (c.1935)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz (1876)

18:00 DINNER CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 8 (1802)

Sergei Prokofiev: War and Peace: New Year's Eve Waltz (1943)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Folk Dance (1936)

Arturo Márquez: Danzon No. 2 (1994)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 1 (1778)

Johan Halvorsen: Mascarade Suite (1922)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Nikolai Rimsky-Korsakov: Overture on Russian Themes (1866)

Igor Stravinsky: L'histoire du soldat: Suite (1918)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in C [No. 1] (c.1780)

Johann Samuel Schröter: Piano Concerto (c.1780)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Gavotte (1879)

Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque (1891)

Germaine Tailleferre: Piano Trio (1978)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 (1806)

Peter Rasmussen: Wind Quintet (1896)

Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings (1880)

23:00 QUIET HOUR

Antonín Dvorák: Legend No. 5 (1881)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 (1839)

Eric Whitacre: i thank you God for this most amazing day (1999)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante No. 2 from Symphony No. 31 'Paris' (1778)

Johan Svendsen: Andante from Octet for Strings (1866)

Frederick Delius: A Song Before Sunrise (1918)

Johannes Brahms: Intermezzo (1892)

Dave Brubeck: Regret (1999)

Einojuhani Rautavaara: Whispering (2012)