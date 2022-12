WCLV Program Guide 09-26-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Peter Tchaikovsky: Interrupted Dreams, from Twelve Pieces of Average Difficulty, Op. 40 Mikhail Pletnev, piano

Antonin Dvorak: Romance in F Minor for Violin and Orchestra, Op. 11 Maureen Nelson, violin; Saint Paul Chamber Orchestra Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6, Op. 74, Pathétique: Movements 2-4 Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Music Hall, Cincinnati, OH

George Gershwin (arr. Sara Davis Buechner): Do Do Do Sara Davis Buechner, piano Baruch Performing Arts Center - Engelman Recital Hall, New York, NY

Edgar Meyer/Chris Thile/Stuart Duncan: Goat Rodeo Stuart Duncan, fiddle; Chris Thile, mandolin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, bass

Giovanni Bottesini: Double Bass Concerto No. 2 in B minor, Edgar Meyer, double bass; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Joseph Haydn: Trio No. 39 in G major, Hob. XV/25 Gypsy Aletheia Piano Trio: Francesca de Pasquale, violin; Juliette Herlin, cello; Fei-Fei Dong, piano Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL

Robert Schumann: Three Romances for Clarinet and Piano, Op. 94 Anthony McGill, clarinet; Gloria Chien, piano University of Georgia, Ramsey Concert Hall, Athens, GA

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 (1798)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite (1889)

Franz Liszt: Years of Pilgrimage 'Switzerland' (1854)

Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite (1945)

Robert Schumann: Symphony No. 3 'Rhenish' (1850)

Claude Debussy: La mer (1905)

Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez (1939)

E. J. Moeran: Lonely Waters (1928)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin (1739)

George Gershwin: Second Rhapsody (1932)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: Policeman's Song (1879)

Giuseppe Torelli: Sinfonia for 4 Trumpets (c.1700)

Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture (1822)

Erik Satie: Sonatine bureaucratique (1917)

John Williams: 1941: March (1979)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Comedians (1866)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado (1921)

Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Tijuca (1921)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Michael Daugherty: Radio City: Ode to the Old World (2011)

Traditional: The One from Romo

Traditional: Unst Boat Song

John Ireland: Piano Concerto (1930)

Frederick Delius: Over the Hills and Far Away (1897)

Georg Philipp Telemann: Concerto for 3 Oboes 43 (c.1740)

Carl Philipp Emanuel Bach: Trio Sonata (1731)

Frédéric Chopin: Fantaisie (1841)

Robert Schumann: Scherzo from Symphony No. 2 (1846)

Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor: Sextet 'Chi mi frena in tal momento' (1835)

Gaetano Donizetti: Don Pasquale: Overture (1843)

Blas Galindo: Suite 'Homenaje a Cervantes' (1947)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

William L. Dawson: Negro Folk Symphony (1934)

Leonard Bernstein: On the Waterfront: Symphonic Suite (1954 )

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Alexander Scriabin: Enigme No. 2 Arcadi Volodos, piano

Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in D minor Arcadi Volodos, piano

Alexander Scriabin: The Poem of Ecstasy, Op. 54 Svetlana Smolina, piano; Christopher O'Riley, piano; Elmer Churampi, trumpet Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Piano Puzzler: This week's contestant is Allison Tolz from Montreal, Canada

Gabriel Faure: Piano Quintet No. 1 In D Minor, Op. 89 Fine Arts Quartet: Christina Ortiz, piano; Ralph Evans, violin; Efim Boico, violin; Juan-Miguel Hernandez, viola; Robert Cohen, cello

Jean Sibelius (arr. Jaakko Kuusisto): Cinq danses champetres (Five Rustic Dances) Op. 106 Pekka Kuusisto, violin; Saint Paul Chamber Orchestra; Pekka Kuusisto, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Carl Nielsen: Woodwind Quintet, Op. 43: Movement 2 Menuet Susan Rotholz, flute; Elaine Douvas, oboe; Joaquin Valdepenas, clarinet; Stefanie Przybylska, bassoon; Robin Graham, horn

Johann Sebastian Bach: Suite No. 1 in G major, BWV 1007 Alisa Weilerstein, cello 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY

Carl Nielsen: Overture to Maskarade National Orchestral Institute Philharmonic; Osmo Vanska, conductor The Elsie & Marvin Dekelboum Concert Hall, The Clarice Smith Performing Arts Center, U of MD, College Park, MD

Paquito D'Rivera: Tembandumba Paquito D'Rivera, narrator; Young People's Chorus of New York City; Francisco Nunez, artistic director and founder

Rafael Bullumbo Landestoy: Fantasia Dominicana: Parts 1 & 2 Martin Soderberg, piano Album: Piano Music of Rafael Landestoy Martin Soderberg NA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

George Gershwin: Three Preludes (1926)

George Gershwin: Porgy and Bess: I Loves You, Porgy (1935)

Maurice Ravel: La valse (1920)

Gerardo Matos Rodríguez: La Cumparsita (1916)

Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Trio No. 4 (1815)

George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)

William L. Dawson: Spiritual 'In His Care-O' (1961)

Franz Schubert: Scherzo No. 2 (1817)

Peter Tchaikovsky: Adagio from Symphony No. 1 'Winter Dreams' (1866)

Felix Mendelssohn: The Marriage of Camacho: Overture (1825)

Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000)

Heitor Villa-Lobos: Prelude No. 1 (1940)

George Gershwin: Strike Up the Band: Overture (1927)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 3 (1909)

Johannes Brahms: A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place (1868)

Johannes Brahms: Ballade No. 1 (1854)

Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite (1846)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Darius Milhaud: Le Boeuf sur le toit (1920)

George Gershwin: Piano Concerto (1925)

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live from Severance Hall - Cleveland Institute of Music Orchestra, Thomas Wilkins, conductor; Daniel Kaler, cello, student artist

DMITRI SHOSTAKOVICH: Festive Overture

SIR WILLIAM WALTON: Cello Concerto

PETER TCHAIKOVSKY: Symphony No. 5 in e minor

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by composer and educator William L Dawson

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Frédéric Chopin: Mazurka No. 12 (1834)

Antonín Dvorák: Silent Woods (1891)

Jean Sibelius: The Swan of Tuonela (1897)

Frédéric Chopin: Larghetto from Piano Concerto No. 2 (1830)

Frank Bridge: An Irish Melody 'Londonderry Air' (1908)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Sonata No. 2 (1774)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Cradle Song (1876)