WCLV Program Guide 09-19-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Stephen Paulus: To Be Certain of the Dawn: Veil of Tears Nashville Symphony Orchestra; Giancarlo Guerrero, conductor

Sergei Rachmaninoff: Preludes: Op. 32/12 G-sharp minor, Op. 23/4 D major, Op. 3/2 C-sharp minor Joyce Yang, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Ruperto Chapi y Lorente (arr. Lorenzo Palomo): La Revoltosa, Preludio The Romeros UGA, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA

Celedonio Romero: Suite Andaluza, Fantasia Cubana Celino Romero UGA, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA

Kip Winger: Conversations with Nijinsky Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor The Nashville Symphony, Laura Turner Hall Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Jean Sibelius: Karelia Suite, Op. 11: Movement 3. Alla marci: Moderato Pittsburgh Symphony Orchestra; Lorin Maazel, conductor

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-flat Major, Op. 82 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Max Bruch: Eight Pieces for Clarinet, Viola and Piano Op 83: Movements 2-3 Jon Manasse, clarinet; Jon Nakamatsu, piano; Cynthia Phelps, viola Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL

Roy Orbison (arr. Stephen Prutsman): Crying Anthony Roth Costanzo, countertenor; Spoleto Festival Players; Geoff Nuttall, conductor The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Johannes Brahms: Clarinet Sonata No. 1 (1894)

Johann Nepomuk Hummel: String Quartet No. 1 (1804)

Gustav Mahler: Symphony No. 7 (1905)

Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 1 (1812)

Alan Hovhaness: Symphony No. 48 'Vision of Andromeda' (1982)

Johannes Brahms: Clarinet Sonata No. 2 (1894)

César Franck: Psyché and Eros (1888)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Anton Rubinstein: Melody (1852)

Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances (1551)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 (1821)

Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance (1791)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' (1869)

Felix Mendelssohn: Elijah: He Watching Over Israel (1846)

John Philip Sousa: March 'The Gladiator' (1886)

Maurice Ravel: Deux mélodies hébraïques: Kaddish (1914)

Ludwig van Beethoven: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1800)

Alan Hovhaness: Fugue from Symphony No. 48 'Vision of Andromeda' (1982)

Leonard Bernstein: Fancy Free Ballet: Three Dance (1944)

Ludwig van Beethoven: Scene by the Brook from Symphony No. 6 'Pastoral' (1808)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Scherzo from Guitar Quintet (1950)

Dmitri Shostakovich: Festive Overture (1954)

Peter Warlock: Capriol Suite (1926)

Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870)

Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)

Richard Rodgers: State Fair: Suite (1945)

Jacques Ibert: Divertissement (1930)

John Bull: Dr. Bull's Goodnight (c.1600)

Daniel Auber: Fra Diavolo: Overture (1830)

Maurice Ravel: Leonard Bernstein's rehearsal of 'Shéhérazade' (1975)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Charles-Valentin Alkan: Prelude No. 13 "Cantique des cantiques" (1847)

Charles-Valentin Alkan: Barcarolle (c.1870)

David Diamond: Kaddish (1989)

David Diamond: Allegretto from Symphony No. 4 (1945)

Frédéric Chopin: Impromptu No. 3 (1842)

Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 'Death and the Maiden' (1824)

Ernest Bloch: Schelomo (1916)

Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 (c.1800)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto (1725)

Richard Yardumian: Armenian Suite (1937)

Johannes Brahms: Nänie (1881)

Giacomo Puccini: Chrysanthemums (1890)

Paul Ben-Haim: Berceuse Sfaradite

Maurice Ravel: Deux mélodies hébraïques: Kaddish (1914)

François Joseph Gossec: Symphony (1762)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Ernest Bloch: Suite symphonique (1944)

Paul Ben-Haim: Violin Concerto

Mario Castelnuovo-Tedesco: Jeremiah from Violin Concerto No. 2 'The Prophets' (1931)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Antonin Dvorak: Nocturne for String Orchestra, Op. 40 Emerson String Quartet

Gioacchino Rossini: Overture to The Barber of Seville Nashville Symphony Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Piano Puzzler: This week's contestant is Alex Strong from Bloomington, IN

Antonin Dvorak: String Sextet in A Major, Op. 48 Ani Kavafian, violin; Erin Keefe, violin; Yura Lee, violin; Matthew Lipman, viola; Nicholas Canellakis, cello; David Finkel, cello University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Sergei Prokofiev: Piano Sonata No. 6 in A Major, Op. 82 Movement 2 Allegretto Alexander Gavrylyuk, piano

Paquito D'Rivera: Kites (excerpt) Movement 2 Wind Chimes Imani Winds UChicago Presents, Mandel Hall, Chicago, IL

Franz Schubert: Symphony No. 6 in C, D 589 River Oaks Chamber Orchestra David Danzmayr, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Hector Berlioz: Harold in Italy: Serenade (1834)

Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado (1921)

Hector Berlioz: Harold in Italy: The Brigands' Orgies (1834)

Jóhann Jóhannson: Arrival: First Encounter (2016)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Sonata No. 18 (1802)

Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture (1862)

Salomone Rossi: Elohim Hashivenu (c.1600)

Henry Purcell: Trumpet Sonata No. 2 (1694)

Max Bruch: Kol Nidrei (1881)

John Ireland: Epic March (1942)

Patrick Zimmerli: Arioso from Sonata for Solo Cello 'Kol Nidre' (2012)

Lev Aronson: Hasidic Dance (1950)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Treasure Waltz (1885

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Darius Milhaud: La création du monde (1923)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold (1830)

Leonard Bernstein: West Side Story: Mambo (1961)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 60 'Il distratto' (1774)

Robert Schumann: Cello Concerto (1850)

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University – Neo-Tessares Saxophone Quartet: John Perrine, soprano saxophone; Breegan Arnett, alto saxophone; Allie Denham, tenor saxophone; Tom Lempner, baritone saxophone

Tomas Luis de Victoria (arr Jay Starkey): O Magnum Mysterium

Orlando Gibbons (arr Fred L. Hemke): Fantazia

Sergei Rachmaninoff (arr Lynnsey J. Lambrecht): Blessed Virgin, Rejoice

Jean-Baptiste Singelee: First Saxophone Quartet – Andante and Allegro

Bela Bartok (arr William Schmidt): Six Bagatelles

Buck McDaniel: Labyrinth

Russsell Peck: Drastic Measures

Greg D’Alessio: Harley

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by conductor Paul Freeman

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Joachim Raff: Andante from Octet for Strings (1872)

John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 1 (1875)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 (1886)

Frédéric Chopin: Romance from Piano Concerto No. 1 (1830)

Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 13 (1951)

Charles Ives: Adagio cantabile from Symphony No. 2 (1902)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 23 (1910)