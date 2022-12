WCLV Program Guide 09-14-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Concerto For Two Violins In D Minor, BWV 1043 Movement 3 Allegro Pekka Kuusisto, Jaakko Kuusisto, violins Tapiola Sinfonietta Tero Latvala, concertmaster

Rebecca Clarke: Prelude, Allegro, Pastorale Bil Jackson, clarinet; Toby Appel, viola Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO

Wang Jie: Symphony No. 1 "Spring Awakening" Buffalo Philharmonic Orchestra JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, New York

Edvard Grieg: Holberg Suite, Op. 40 Saint Paul Chamber Orchestra Eric Jacobsen, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Ludwig van Beethoven: Sonata No. 5 in C minor Movement 3 Finale Prestissimo Paul Lewis, piano

Ludwig van Beethoven: String Quartet in G major, Op. 18 No. 2 Tesla Quartet Henry Morrison Flagler Museum Music Series, Palm Beach, Florida

Olivier Messiaen: Les offrandes oubliees (The Forgotten Offerings) Jonathan Biss, piano Houston Symphony Ludovic Morlot, conductor Jones Hall, Houston, TX

Natalie Dietterich: Chainlink Fences Addy Sterrett, soprano 2017 Norfolk Festival Chorus and Orchestra Simon Carrington, conductor Yale Institute of Sacred Music, Norfolk Chamber Music Festival, Norfolk, CT

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Michael Haydn: Symphony No. 21 (1778)

Sergei Prokofiev: Cinderella Suite No. 1 (1944)

Luigi Cherubini: Requiem No. 1 (1816)

Ludwig van Beethoven: Quintet for Piano & Winds (1796)

Franz Schubert: String Quintet (1828)

Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' (1961)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 (1740)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Gabriel Fauré: Après un rêve (1865)

Maurice Ravel: Jeux d'eau (1901)

Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 4 (1806)

Ola Gjeilo: Northern Lights (2008)

Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu (1835)

Percy Grainger: Train Music (1901)

Vince Guaraldi: Christmas Time is Here (1965)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture (1787)

John Lennon/Paul McCartney: Lucy in the Sky with Diamonds (1967)

Antonín Dvorák: American Suite: Allegretto (1895)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Aragonaise (1875)

Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)

Jean-Philippe Rameau: The Gathering of Birds (1724)

Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)

Ludwig van Beethoven: Christ on Mount of Olives: Hallelujah (1803)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Michael Haydn: Adagio from Notturno (1772)

Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 1 (1881)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 (1886)

Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Overture (1739)

Ottorino Respighi: Fantasia slava (1903)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture (1866)

Claude Debussy: Estampes: La soirée dans Grenade (1903)

Charles Tomlinson Griffes: Bacchanale (1915)

Luigi Cherubini: Minuet & Finale from Symphony (1815)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood (1876)

Luther Henderson: The Well-Tampered Bach (1985)

Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux (1869)

Franz Joseph Haydn: Finale from Trumpet Concerto (1796)

Morton Gould: American Symphonette No. 2 (1938)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Franz Schubert: Fantasy 'Wanderer' (1822)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold (1830)

Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Overture (1774)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Philip Glass: String Quartet No. 3: I. 1957: Award Montage Modern Mandolin Quartet

Bedrich Smetana: Piano Trio in G minor, Op. 15 Juho Pohjonen, piano; Arnaud Sussmann, violin; David Finckel, cello University of Georgia, Performing Arts Center, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

John Adams: Doctor Atomic Symphony Movement 3. Trinity Houston Symphony: Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX

Philip Glass: Partita for Solo Violin: Movement 1 Opening Tim Fain, violin Performance Today in-studio performance, Atrium Studio, Minnesota Public Radio, St. Paul, MN

Robert Schumann: Davidsbundlertanze, Op. 6; No 17. Wie aus der Ferne Mitsuko Uchida, piano

Francois Couperin: Sicilienne Trio Settecento: Rachel Barton Pine, baroque violin; John Mark Rozendaal, viola da gamba; David Schrader, harpsichord Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Ferdinand David: Caprice in C Minor from Six Caprices for Solo Violin, Op. 9 No. 3 Sean Lee, violin Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Robert Schumann: Piano Concerto in A minor, Op. 54 Mitsuko Uchida, piano; Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Maurice Ravel: Finale from Piano Concerto (1931)

Michael Haydn: Symphony No. 32 (1786)

Paul Hindemith: March from 'Symphonic Metamorphosis' (1943)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture (1782)

Traditional: Ladino Folk Song 'La Komida la Manyana'

Luigi Cherubini: Anacréon: Overture (1803)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia (1893)

Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Sumaré (1921)

Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Tijuca (1921)

Erich Wolfgang Korngold: Straussiana (1953)

18:00 DINNER CLASSICS

Ernest Bloch: Schelomo (1916)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)

Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado (1921)

Hector Berlioz: Harold in Italy: Serenade (1834)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Maurice Ravel: La valse (1920)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 2 (1883)

20:00 SPECIAL: CIM LIVE with Robert Conrad - Cleveland Institute of Music Orchestra, Melisse Brunet, conductor; Mingyao Zhao, cello, student artist

JENNIFER HIGDON: Blue Cathedral

PETER TCHAIKOVSKY: Variations on a Rococo Theme Op 33

LUDWIG VAN BEETHOVEN Symphony No. 3 ‘Eroica’

23:00 QUIET HOUR

Michael Haydn: Adagio from Notturno (1772)

Franz Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 26 (1772)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song (1876)

Jean Sibelius: Andantino from Symphony No. 3 (1907)

Richard Strauss: Improvisation from Violin Sonata (1888)

Maurice Ravel: Très lent from String Quartet (1903)

Aaron Copland: Billy the Kid: Waltz (1938)