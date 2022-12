WCLV Program Guide 09-11-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Darius Milhaud: La cheminee du Roi Renee Movements 1 and 7 Bergen Woodwind Quintet Maud Moon Weyerhaeuser Music Studio, MPR

Jeff Scott: Startin' Sumthin' Imani Winds UChicago Presents, Mandel Hall, Chicago, IL

Georges Enescu: Sonata for Violin and Piano, No. 3, Op. 25 Movements 1 and 3 Alexi Kenney, violin; Renana Gutman, piano PT Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul,

Bohuslav Martinu: Sonata No. 3 for cello and piano, H. 340 Raphael Bell, cello; Jeewon Park, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Jean Sibelius: Symphony No. 1 in E minor Movement 3 Scherzo Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä, conductor, conductor

Jean Sibelius: The Bard, Op. 64 Houston Symphony John Storgards, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX

Aram Khachaturian: Trio for Clarinet, Violin and Piano Tommaso Lonquich, clarinet; Ani Kavafian, violin; Michael Brown, piano Late Night Rose, Rose Studio at Lincoln Center

Gordon Goodwin: California Pictures Quartet San Francisco Martha's Vineyard Chamber Music Society, The Old Whaling Church, Edgartown MA

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

John Adams: On the Transmigration of Souls (2002)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique (1830)

Sir George Dyson: Children's Suite after Walter de la Mare (1920)

Franz Schubert: Symphony 'Grand Duo' (1824)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 (1909)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 (1738)

Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Waltz (1878)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 (1860)

Henry Purcell: Abdelazer: Suite (1695)

Frédéric Chopin: Waltz No. 1 'Grande Valse brillante' (1831)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite: Romance (1938)

Leroy Anderson: March of the Two Left Feet (1970)

Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902)

Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 2 (1951)

Francis Poulenc: Flute Sonata (1957)

Eduard Strauss: Non-Stop Polka (1874)

Arcangelo Corelli: Allegro from Concerto Grosso (1713)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

Scott Joplin: Solace (1909)

Ottorino Respighi: Three Chorales by J. S. Bach (1931)

Franz Waxman: Taras Bulba: Ride to Dubno (1962)

Ludwig van Beethoven: Funeral March from Symphony No. 3 'Eroica' (1804)

Henri Rabaud: Suite Anglaise No. 2 (1917)

William L. Dawson: Spiritual 'Behold the Star' (1946)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Liszt: Legend No. 1 'St Francis of Assisi Preaching to the Birds' (1863)

Jules Mouquet: Pan and the Birds from 'La Flûte de Pan' (1905)

William Boyce: Symphony No. 3 (1760)

William Boyce: Solomon: Overture (1742)

Heinrich von Herzogenberg: Trio for Horn, Oboe & Piano (1889)

Franz Schubert: Impromptu No. 10 (1828)

Sir Hamilton Harty: A Comedy Overture (1906)

Zdenek Fibich: Toman and the Wood Nymph (1878)

Vítezslav Novák: Slovak Suite: The Night (1903)

Franz Joseph Haydn: Il mondo della luna: Overture (1777)

Jacques Offenbach: Voyage dans la lune: Overture (1875)

Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 7 (1885)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

John Field: Piano Concerto No. 2 (1811)

Muzio Clementi: Symphony (1787)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Vincenzo Bellini: Chi veggio? La regina! Act II Finale From La Straniera Pretty Yende, soprano; Piero Pretti, tenor; Mattia Olivieri, baritone; Carlo Lepore, bass Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi Giacom Sagripanti, conductor

Charles Gounod: Ah! Je veux vivre from Romeo et Juliette Pretty Yende, soprano Orchestra Sinfonica di Milano Guiseppe Verdi Giacomo Sagripanti, conductor

Aldo Lopez-Gavilan: Emporium for Solo Piano and Orchestra Aldo Lopez-Gavilan, piano The Classical Tahoe Orchestra Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV

Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in C Major for Strings, W. 182, No. 3 Danbi Um, violin; Daniel Phillips, violin; Yura Lee, viola; Daniel McDonough, cello; David Grossman, double bass; Kenneth Weiss, harpsichord Chamber Music Society of Lincoln Center University of Georgia, Performing Arts Center, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

George Gershwin, arr. Jascha Heifetz: Three Preludes: Movement 1 Matthew Trusler, violin; Wayne Marshall, piano

Amy Beach: Piano Quintet in F sharp minor, Op. 67 Yura Lee, violin; Jennifer Frautschi, violin; Roberto Diaz, viola; Bion Tsang, cello; Adam Neiman, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Shalan Alhamwy: Two Images from Aleppo Andy Miles, clarinet; Mari Kamar, clarinet; Oliver Wenhold, cello; Athil Hamdan, cello; Walid Khatba, violin; Juraj Cizmarovic, violin Members of the Syrian National Symphony Orchestra Wayne Marshall, conductor Klaus von Bismarck Hall, WDR Broadcasting House, Cologne

Mary Lou Williams, arr. David Milne: Zodiac Suite The Ancia Saxophone Quartet Weisman Art Museum, Minneapolis, MN

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Arvo Pärt: Da pacem Domine (2004)

Arvo Pärt: Für Alina (1976)

Maurice Ravel: La valse (1920)

Josquin Desprez: Mille regretz (c.1500)

William Boyce: Symphony No. 1 (1760)

Friedrich Kuhlau: The Robber's Castle: Overture (1814)

Arvo Pärt: Summa (1977)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath (1830)

Joseph Lanner: Schönbrunn Waltz (1842)

Samuel Barber: Adagio for Strings (1937)

Hector Berlioz: Harold in Italy: Serenade (1834)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Franz Joseph Haydn: Sinfonia Concertante (1792)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz (1876)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Dance of the Cygnets (1876)

Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance (1819)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Friedrich Kuhlau: Elisa: Overture (1820)

Léo Delibes: Sylvia: Suite (1876)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Friedrich Kuhlau: Overture to "Elf-Hill" (1828)

Franz Berwald: Grand Septet (1818)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 12 (1763)

Benjamin Britten: Hymn to St. Cecilia (1942)

Arvo Pärt: Cantus in Memory of Benjamin Britten (1977)

Arvo Pärt: Passacaglia (2003)

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 9 (1751)

Antonín Dvorák: Symphony No. 4 (1874)

Anton Webern: Im Sommerwind (1904)

23:00 QUIET HOUR

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie (1884)

Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel (1978)

Duke Ellington: Reflections (1953)

Ludwig van Beethoven: Romance No. 1 (1802)

Antonín Dvorák: Lento from Piano Quartet (1889)

Clara Schumann: Romance (1855)