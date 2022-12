WCLV Program Guide 09-06-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Rachmaninoff: Vocalise Alisa Weilerstein, cello; Time for Three

Sergei Rachmaninoff: The Isle of the Dead Op. 29 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Piano Puzzler: This week's contestant is Joe Sorenson from Albuquerque, NM

Franz Schubert: Impromptu in G-flat Major, Op. 90, No. 3 D 899 Orli Shaham, piano

Peter Tchaikovsky: 1812 Overture Buffalo Philharmonic Orchestra and Choir; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Gabriel Faure: Cello Sonata No. 1 in A Major, Op. 13: Movement 4 Allegro quasi presto Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano

Joseph Haydn: String Quartet in C major, Op. 20, No. 2 Simone Porter, violin; Karen Gomyo, violin; David Harding, viola; Saeunn Thorsteinsdottir, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle: WA

Iva Bittova: Divna slecinka James Austin Smith, oboe; Matthew Lipman, viola Chamber Music Society of Palm Beach, The Gold Room - The Breakers, Palm Beach, FL

Gabriel Faure: Suite from Pelléas and Mélisande Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis (1910)

Johannes Brahms: Clarinet Quintet (1891)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 9 'Posthorn' (1779)

Alberto Ginastera: Popol Vuh: The Mayan Creation (1983)

Alexander Glazunov: Symphony No. 3 (1890)

Gustav Mahler: Adagio from Symphony No. 10 (1910)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Charles Gounod: Roméo et Juliette: Waltz Song (1867)

Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938)

Sir Edward Elgar: Imperial March (1897)

Ludwig van Beethoven: Allegro from String Quartet No. 6 (1800)

Christopher Palmer: Fantasy on Puccini's 'La bohème' (1987)

Karl King: March "Tiger Triumph" (1952)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Fair Melusina' (1833)

Miklós Rózsa: El Cid: Overture (1961)

Paul Desmond: Take Five (1959)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento for String Trio (1788)

Zoltán Kodály: Hungarian Rondo (1918)

Ramin Djawadi: Game of Thrones: Suite (2011)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 1 'Winter Dreams' (1866)

Georg Philipp Telemann: Finale from Concerto in e for Recorder & Flute (1720)

Samuel Barber: Summer Music (1956)

Richard Rodgers: Oklahoma: Main Title (1955)

Franz Joseph Haydn: String Quartet No. 34 (1781)

Maurice Ravel: Pantoum from Piano Trio (1914)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto (c.1710)

Thomas Morley: Oh Mistress Mine (1599)

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

Joaquín Rodrigo: I come from the poplars, Mother (1947)

Miguel Llobet: Catalan Folksong 'El noi de la mare'

Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887)

Anatoly Liadov: The Enchanted Lake (1909)

Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito: Overture (1791)

Carl Philipp Emanuel Bach: Variations on 'Les Folies d'Espagne' (1778)

Emil von Reznícek: Serenade for Strings (1924)

Johann Sebastian Bach: Chromatic Fantasy and Fugue (1730)

Herbert Howells: Pastoral Rhapsody (1923)

Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822)

Gabriel Pierné: Divertissements on a Pastoral Theme (1931)

César Franck: Les Éolides (1876)

Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 (1806)

Ignaz Pleyel: Symphony (1785)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Fritz Kreisler: Liebesleid (Love's Sorrow) Yevgeny Sudbin, piano

Rebecca Clarke: Morpheus Amber Archibald, viola; Jamie Namkung, piano KING FM, Seattle, KING FM Studios, Seattle, WA

Alexander Scriabin: Piano Sonata No. 5, Op. 53 Yevgeny Sudbin, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT

Jennifer Higdon: Dance Card River Oaks Chamber Orchestra; Mei Ann Chen, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Felix Mendelssohn: Song Without Words, Op. 109 Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik Weilerstein, piano

Frederic Chopin: Scherzo No.3 in C-sharp Minor, Op.39 Anna Han, piano Southeastern Piano Festival, University of South Carolina School of Music Recital Hall, Columbia, SC

Felix Mendelssohn: Overture to a Midsummer Night's Dream Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR

Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G major , Hob. I:94, 'Surprise' Michael Brown, piano; Tara Helen O'Connor, flute; Erin Keefe & Danbi Um, violins; Richard O'Neill, viola; Mihai Marica, cello Chamber Music Society of Lincoln Center, Saratoga Performing Arts Center, Saratoga Springs, NY

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984)

Joan Tower: Fanfare No. 1 for the Uncommon Woman (1986)

Gustav Holst: St. Paul's Suite (1913)

Leos Janácek: Idyll for Strings: Scherzo & Trio (1878)

Ferruccio Busoni: Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after (1920)

Vladimir Horowitz: Carmen Variations (1942)

Wayne Barlow: The Winter's Passed (1934)

Franz Schubert: Scherzo from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

Claude Debussy: Première rapsodie (1908)

Franz Liszt: Liebestraum No. 1 (1850)

Franz Liszt: Consolation No. 5 /5 (1850)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Bassoon Concerto (1774)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Luigi Boccherini: Symphony No. 3 (1771)

Johannes Brahms: Serenade No. 2 (1859)

Jean-Philippe Rameau: Tambourins from Concert No. 3 en sextuor (1768)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Antonín Dvorák: Violin Sonatina (1893)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 52 (1772)

Ernest Bloch: Poems of the Sea (1922)

Victor Herbert: Five Pieces for Cello & Strings (1900)

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 /5 (1823)

Felix Mendelssohn: Die Heimkehr aus der Fremde: Overture (1829)

Franz Schubert: Symphony No. 8 (1822)

Charles Tomlinson Griffes: Poem for Flute & Orchestra (1916)

Wayne Barlow: Night Song (1956)

Frederick Delius: Caprice & Elegy (1930)

23:00 QUIET HOUR

Antonín Dvorák: Legend No. 6 (1881)

Frédéric Chopin: Larghetto from Piano Concerto No. 2 (1830)

Ron Nelson: Sarabande 'For Katharine in April' (1954)

Wayne Barlow: The Winter's Passed (1934)

Paul Ferguson: Solstice Suite: Remains of the Day (2010)

Felix Mendelssohn: Andante from Piano Trio No. 1 (1839)

Franz Schubert: Andante (1828)

Manuel Ponce: Por ti mi corazon (1926)