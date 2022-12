WCLV Program Guide 09-05-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Bedrich Smetana: Ten Czech Dances: The Bear The Czech Nonet Album: Smetana: Ten Czech Dances; Trojan Campion 1315 Music: 4:18

Franz Liszt: Venezia e Napoli Benjamin Grosvenor, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 17:29

Tatiana Mikova: Spanish Serenade The Czech Nonet; Vladimira Klanska, conductor Arco Diva studio in Domovina, Prague Music: 4:52

Antonin Dvorak: Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95, From the New World: Movements 3, 4 New York Philharmonic; Christoph von Dohnányi, conductor Lincoln Center for Performing Arts, New York City, NY Music: 20:11

Marc-Antoine Charpentier; Ouverture to Acteon Les Arts Florissants; William Christie, conductor Charpentier - Les Arts Florissants, William Christie ‎- Acteon Harmonia Mundi 1901095 Music: 2:44

George Frideric Handel; Gavotte from Ottone Freiburger Barockorchester; Nicholas McGegan, conductor Album: Handel: Ottone Harmonia Mundi 907073 Music: 1:44

Claude Debussy: Prelude Bruyeres Emmanuel Ceysson, harp The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 2:46

Francois Couperin: The Mysterious Barricades Emmanuel Ceysson, harp The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 1:58

Anton Bruckner: Symphony No. 8: Movement 3 Adagio. Feierlich langsam New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 26:40

George Frideric Handel: Concerto Grosso in B-flat Major, Op. 3, No. 2, HWV 313 Venice Baroque Orchestra; Andrea Marcon, conductor University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 10:50

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Ludwig van Beethoven: Septet (1800)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 (1909)

Amy Beach: Symphony 'Gaelic' (1896)

George Frideric Handel: Ode for the Birthday of Queen Anne (1713)

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 2 (1913)

Louis Théodore Gouvy: Fantaisie symphonique (1879)

Carl Nielsen: Helios Overture (1903)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Percy Grainger: Country Gardens (1919)

Johann Christian Bach: Symphony (1781)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 (1831)

Amy Beach: Scottish Legend (1903)

John Rutter: O Clap Your Hands (1973)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude (1859)

Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)

Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Coronation March (1840)

Henry Mancini: Hatari: Baby Elephant Walk (1962)

Henry Mancini: Drummer's Delight (1969)

Luigi Boccherini: Symphony No. 12 (1775)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Serenade No. 11 for Winds (1781)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Lullaby (1942)

Franz Schubert: Konzertstück (1817)

Ralph Vaughan Williams: The Running Set (1933)

Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale (1910)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 (1919)

Gioacchino Rossini: La danza (1835)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: March of the Smugglers (1875)

Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine (1876)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Sonata No. 15 (1788)

Nigel Hess: Ladies In Lavender:Theme (2004)

Aram Khachaturian: Masquerade: Suite (1944)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Marc-André Hamelin: Etude No. 6 'Omaggio a D. Scarlatti' (1992)

Marc-André Hamelin: Little Nocturne (2007)

Johann Christian Bach: Sinfonia Concertante (1768)

Wilhelm Friedemann Bach: Minuet from String Symphony (c.1740)

Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 (1876)

Alexander Glazunov: Scherzo from Symphony No. 4 (1893)

Xaver Scharwenka: Piano Concerto No. 1 (1876)

Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 4 (c.1740)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings (1772)

Carl Nielsen: Finale from Symphony No. 3 'Sinfonia espansiva' (1911)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Where the Lemons Blossom' (1874)

Karl Goldmark: In Italy (1904)

Jacques Offenbach: The Grand Duchess of Gérolstein: Overture (1867)

Emile Waldteufel: Waltz 'Estudiantina' (1883)

William Boyce: Symphony No. 5 (1760)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Amy Beach: Symphony 'Gaelic' (1896)

George W. Chadwick: Rip Van Winkle Overture (1879)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Sergei Rachmaninoff: Vocalise Alisa Weilerstein, cello; Time for Three Album: Time For Three Universal 20744 Music: 5:17

Sergei Rachmaninoff: The Isle of the Dead Op. 29 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 21:46

Piano Puzzler: This week's contestant is Joe Sorenson from Albuquerque, NM Music: 6:48

Franz Schubert: Impromptu in G-flat Major, Op. 90, No. 3 D 899 Orli Shaham, piano Album: Brahms Inspired Canary 15 Music: 6:39 (short excerpt in clear and then under back-announc)

Peter Tchaikovsky: 1812 Overture Buffalo Philharmonic Orchestra and Choir; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 14:39

Gabriel Faure: Cello Sonata No. 1 in A Major, Op. 13: Movement 4 Allegro quasi presto Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Album: Paris La Belle Epoque - Faure, Massenet, Etc / Ma, Stott Sony 87287 Music: 4:36

Joseph Haydn: String Quartet in C major, Op. 20, No. 2 Simone Porter, violin; Karen Gomyo, violin; David Harding, viola; Saeunn Thorsteinsdottir, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 20:22

Iva Bittova: Divna slecinka James Austin Smith, oboe; Matthew Lipman, viola Chamber Music Society of Palm Beach, The Gold Room - The Breakers, Palm Beach, FL Music: 4:50

Gabriel Faure: Suite from Pelléas and Mélisande Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 16:40

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Johann Christian Bach: Finale from Sinfonia Concertante (1775)

Johann Christian Bach: La clemenza di Scipione: Overture (1778)

Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Overture (1849)

Gustav Mahler: Rückert Lieder: Ich bin der Welt abhanden gekommen (1901)

Luigi Boccherini: Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5 (1771)

Amy Beach: Finale from 'Gaelic' Symphony (1896)

Amy Beach: Fireflies (1892)

Xaver Scharwenka: Scherzo from Piano Concerto No. 1 (1876)

Maurice Ravel: Four Movements from Schumann's 'Carnaval' (1914)

Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (arr 1934)

Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Romanza (1909)

Ernö Dohnányi: March from Serenade for Strings (1902)

Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite (1940)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia (1725)

Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 1 (1722)

Sir Edward Elgar: Bach's Fantasia & Fugue (1922

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture (1848)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 (1909)

Jean Sibelius: King Christian II: Musette (1898)

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory

Ludwig van Beethoven: Piano Trio from Spring 2018 Commencement Recital (6:30)

Maurice Ravel: Don Quichotte à Dulcinée song cycle from Fall 2018 Orientation Recital (6:30)

Francis Poulenc: Clarinet Sonata (mvt. 1) from Fall 2018 Orientation Recital (6:30)

Richard Strauss: Violin Sonata from Tessa Lark's Fall 2017 performance on Oberlin Artist Recital Series (30:00)

Paul Hindemith: Sonata for Clarinet & Piano (Oberlin Music label "Convergent Winds") (17:00)

Mario Castelnuovo-Tedesco: 10 Whitman Settings (Oberlin Music label "What Think You I Take My Pen in Hand to Record") (25:00)

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Canadian soprano Marie-Josée Lord

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Robert Schumann: March from Piano Quintet (1842)

Percy Grainger: Walking Tune (1911)

Hector Berlioz: Harold in Italy: Pilgrims' March (1834)

Amy Beach: Dreaming (1892)

Duke Ellington: Reflections (1953)

Dmitri Shostakovich: Andante from Piano Concerto No. 2 (1957)

Claude Debussy: Nocturne (1890)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)