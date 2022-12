Program Guide 08-03-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: Symphony No. 92 in G Major "Oxford": Movement 3 Minuetto-Allegretto Berlin Philharmonic Orchestra; Simon Rattle, conductor

Robert Honstein: Conduit: II. Pulse Eighth Blackbird

Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat Major, Hob. VIIe Michael Sachs, trumpet; Strings Festival Orchestra Strings Music Festival, Strings Pavilion, Steamboat Springs, CO

Toto Bissainthe: Lamize pa dous Nathalie Joachim, flute The On Being Project, On Being Studios, Minneapolis, MN

Steve Reich: Vermont Counterpoint Flutronix: Allison Loggins-Hull, flute; Nathalie Joachim, flute

Leonard Bernstein: Slava Sao Paulo Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor

Astor Piazzolla: Romance del Diablo Hector del Curto Quintet The Aspen Music Festival and School, Harris Hall, Aspen, CO

Leonard Bernstein: Mass (excerpts) Jubilant Sykes, baritone; Asher Edward Wulfman, boy soprano; Peabody Children's Chorus; Morgan State University Choir; Baltimore Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor

Franz Schubert: 12 Deutsche (Landler), D. 790 Bertrand Chamayou, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Vincent d'Indy: Fantasy on Popular French Themes (1888)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 'Pastoral' (1808)

Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite (1918)

Felix Mendelssohn: Violin Concerto (1844)

Leo Sowerby: Theme in Yellow (1937)

Claude Debussy: Images for Orchestra (1912)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 39 (1788)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 7 (1822)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Giuseppe Martucci: Giga (1892)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

Frank Bridge: Cherry Ripe (1916)

Carl Maria von Weber: Oberon: Overture (1826)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins & 2 Cellos (c.1720)

George Frideric Handel: Messiah: Pastoral Symphony (1741)

Rudolph Ganz: St. Louis Symphony March (c.1925)

Vincenzo Bellini: Norma: Overture (1831)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 17 (1784)

Dmitri Shostakovich: Jazz Suite No. 1: Waltz (1934)

Paul Taffanel: Finale from Wind Quintet (1900)

Michael Haydn: Symphony No. 32 (1786)

Jeannette Sorrell: Sugarloaf Mountain (2014)

Alexander Borodin: Finale from Symphony No. 2 (1876)

Gioacchino Rossini: William Tell: Dance for Six (1829)

Claude Bolling: Suite No. 2 for Flute & Jazz Piano: Affectueuse (1986)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Gavotte (1731)

Franz Schubert: Konzertstück (1817)

Bernard Herrmann: A Portrait of Hitch (1955)

Gabriel Fauré: Dolly Suite (1897)

William Bolcom: Poltergeist (1970)

Ludwig van Beethoven: Scherzo & Rondo from Violin Sonata No. 5 'Spring' (1801)

Ola Gjeilo: Phoenix (2008)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Giuseppe Verdi: Otello: Fuoco di gioia (1886)

Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852)

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 52 (1780)

Giovanni Paisiello: Proserpine: Overture (1803)

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride: Overture (1898)

Antonín Dvorák: Serenade for Winds (1878)

Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 6 (c.1730)

Richard Wagner: Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla (1854)

Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 'Midsummer Vigil' (1904)

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 'Classical' (1917)

Maurice Ravel: Four Movements from Schumann's 'Carnaval' (1914)

Marguerite Monnot: Un grand amour (1955)

Franz Liszt: Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 (1852)

Lili Boulanger: Of a Spring Morning (1918)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Hector Berlioz: The Trojans: Ballet Music (1858)

Gioacchino Rossini: Sigismondo: Overture (1814)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Leonard Bernstein: Prelude, Fugue and Riffs Movement 3 Riffs Peter Schmidl, clarinet; Vienna Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor Album: Bernstein: The Best of All Possible Worlds DG 11878 Music: 4:33

Francis Poulenc: Sextet FP.100 New York Woodwind Quintet with Mihae Lee, piano: Carol Wincenc, flute; Stephen Taylor, oboe; Charles Neidich, clarinet; Marc Goldberg, bassoon; William Purvis, horn; Mihae Lee, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 17:35

Philip Glass: Pendulum for Violin and Piano Hyeyung Yoon, violin; Paul Barnes, piano The Lied Center for the Performing Arts, Lincoln, NE Music: 7:17

Gustav Mahler: Symphony No. 6 "Tragic": Movement 3 New York Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor Album: Mahler: Symphonies No. 6 & 8 Sony 47581 Music: 15:19

Manuel de Falla: Cuatro Piezas Espanolas Andaluza Santiago Rodriguez, piano Album: Spanish Album Elan 2206 Music: 4:28

Igor Stravinsky: Capriccio Roland Pontinen, piano; RTE National Symphony Orchestra; Hakan Hardenberger, conductor National Concert Hall, Dublin, Ireland Music: 18:06

Steve Reich: Cello Counterpoint (2003) Rose Bellini, cello; Maya Beiser, 7 pre-recorded cello tracks Classical KING FM's Second Inversion. Rethink Classical, KING FM studios, Seattle, WA Music: 11:33

Manuel de Falla: Fantasia Baetica Angela Hewitt, piano Spivey Hall, Clayton State Universtiy, Morrow, GA Music: 12:56

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Preghiera (1887)

Ruggero Leoncavallo: I Medici: Act 1 Prelude (1893)

Maurice Ravel: Introduction & Allegro (1905)

George Enescu: Roumanian Rhapsody No. 1 (1901)

Giacomo Puccini: Tosca: Vissi d'arte (1900)

George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)

Percy Grainger: Duke of Marlborough Fanfare (1939)

Aaron Copland: Quiet City (1940)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1 (1901)

Ottorino Respighi: Berceuse (1901)

George Butterworth: Two English Idylls (1911)

Johann Pachelbel: Canon (c.1700)

18:00 DINNER CLASSICS

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)

Aaron Copland: Dance Panels: Pas de trois (1959)

Reinhold Glière: The Red Poppy: Heroic Coolie Dance (1927)

Johann Sebastian Bach: Prelude, Fugue & Allegro (1745)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)

Luigi Cherubini: Symphony (1815)

Henryk Wieniawski: Légende (1859)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Ferruccio Busoni: Turandot Suite (1911)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 'Serenata Notturna' (1776)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins Op 3/8 'L'Estro Armonico' (1711)

Louis-Nicolas Clérambault: Simphonia No. 2 "La Felicite" (c.1698)

Knudage Riisager: Fool's Paradise Suite No. 1 (1936)

Igor Stravinsky: Scherzo à la russe (1943)

Johannes Brahms: String Quintet No. 2 'Prater' (1890)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 1 (1875)

23:00 QUIET HOUR

Franz Liszt: A Faust Symphony: Gretchen (1857)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song (1876)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 (1785)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 4 (1833)

Johannes Brahms: Intermezzo (1892)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881)