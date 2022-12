Program Guide 08-01-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Nacht und Traume Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano

Joaquin Turina: Fantasia Sevillana for Guitar, Op. 29 Pepe Romero, guitar 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY

Aleksandra Vrebalov: Pannonia Boundless Apollo Chamber Players Midtown Arts and Theater Center Houston (MATCH); Houston, TX

Franz Schubert: Symphony No. 2 New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

Ludwig van Beethoven: Sonata No. 6 in F major Movement 2 Allegretto Paul Lewis, piano

Ludwig van Beethoven: Cello Sonata No. 4 in C Major, Op. 102 Lachezar Kostov, cello; Viktor Valkov, piano Tuesday Musical Club, Christ Episcopal Church, San Antonio, TX

Samuel Barber: Concerto for Violin and Orchestra Op 14 Simone Porter, violin; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Anthony DiLorenzo: Nexus Center City Brass Quintet University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Jerome Moross: Symphony No. 1 (1942)

Antonín Dvorák: Cello Concerto (1895)

Robert Schumann: Symphonic Etudes (1852)

Edvard Grieg: Symphonic Dances (1898)

Charles Ives: Symphony No. 2 (1902)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 25 (1786)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Aaron Copland: Rodeo: Corral Nocturne (1942)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Divertimento No. 15 (1777)

Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)

Tom Turpin: The St. Louis Rag (1903)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins (c.1710)

George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Arm, arm ye brave (1746)

John Philip Sousa: March 'Nobles of the Mystic Shrine' (1923)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Leroy Anderson: Old MacDonald Had a Farm (1947)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897)

Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 13 (1895)

Franz Joseph Haydn: Finale from Trumpet Concerto (1796)

Monty Python: Knights of the Round Table (1975)

Franz von Suppé: The Torments of Tantalus (1868)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 2 (1730)

Randall Thompson: Alleluia (1940)

Jean-Philippe Rameau: Concert No. 4 en sextuor (1768)

Antonio Vivaldi: Andante from Concerto for 2 Mandolins (c.1720)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Aaron Copland: Concerto for Clarinet & Strings (1950)

Antonín Dvorák: American Suite: Allegretto (1895)

Cyril Scott: Lotus Land (1905)

Erich Wolfgang Korngold: Straussiana (1953)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1869)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 (1853)

Dmitri Kabalevsky: Rhapsody on 'School Years' (1964)

Sergei Prokofiev: War and Peace: Waltz 'Since we met' (1947)

John Dowland: Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe (c.1600)

Henry Purcell: Chacony (1678)

Jerome Moross: Symphony No. 1 (1942)

Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813)

Franz Schubert: Piano Trio 'Notturno' (1825)

Roger Quilter: As You Like It: Suite (1921)

Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture (1837)

Charles Tomlinson Griffes: Bacchanale (1915)

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 9 (1791)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante (1778)

Michael Haydn: Symphony No. 11 (1772)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 (1770)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Richard Danielpour: The Enchanted Garden: Elegy Christopher Atzinger, piano

Pietro Locatelli: Concerto grosso in E-flat, Opus 7, No. 6, Il pianto d'Arianna (The Weeping of Arianna) The Saint Paul Chamber Orchestra; Jonathan Cohen, director and keyboard Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Piano Puzzler: This week's contestant is Walt Warren from Wheeling, WV

Giacomo Puccini: La Boheme: Musetta's Waltz (very short excerpt) Nicole Cabell, soprano; London Philharmonic Orchestra; Andrew Davis, conductor

Leonard Bernstein: "Tonight" (Quintet and Chorus) from West Side Story Michael Callan (Riff), Larry Kert (Tony), Carol Lawrence (Maria), Ken Leroy (Bernardo), Chita Rivera (Anita), chorus

Leonard Bernstein: Chichester Psalms Part 3 and finale, Psalm 131 The New York Philharmonic; John Bogart, alto solo; Camerata Singers; Abraham Kaplan, choir director; Leonard Bernstein, conductor

Richard Strauss: Couperin Dance Suite Movements 1 and 8 Entrance and Festive Round The Chamber Orchestra of Europe; Erich Leinsdorf, conductor

Richard Strauss: Sextet for Strings, from 'Capriccio', Op. 85 CMSLC: Ani Kavafian, violin; Erin Keefe, violin; Yura Lee, viola; Matthew Lipman, viola; Nick Canellakis, cello; David Finckel, cello University of Georgia, Hodgson Concert Hall, Athens, GA

Vincenzo Bellini: Qui la voce, Elvira's aria from I Puritani Elizabeth Zharoff, soprano; Milos Repicky, piano Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 3 in A minor Opus 44: Movements 2 & 3 Nashville Symphony; Edo De Waart, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jerome Moross: Theme & Variations from Symphony No. 1 (1942)

Jerome Moross: Fugue from Symphony No. 1 (1942)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Clarice Assad: Impressions: Perpetual Motion (2008)

Max Bruch: Finale from Violin Concerto No. 1 (1868)

Giuseppe Verdi: Il trovatore: Di quella pira (1852)

Dmitri Shostakovich: Festive Overture (1954)

Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture (1929)

Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' (1937)

Johannes Brahms: Intermezzo (1892)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 19 (1869)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 4 (1775)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 59 'Fire' (1769)

George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)

Fritz Kreisler: Syncopation (1926)

Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso (1883)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 (1784)

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Cooper Violin Competition 2017 - The Cleveland Orchestra, Jahja Ling, conductor; Christina Jihee Chen; Quing Yu Chen; Johan Dalene, violins

Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D Op 35

Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 2 in g Op 63

Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D Op 35

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by young pianist Daniel Clarke Bouchard

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Frédéric Chopin: Romance from Piano Concerto No. 1 (1830)

Antonín Dvorák: Nocturne for Strings (1875)

Edvard Grieg: In Folk Style from "Nordic Melodies" (1895)

Grace Williams: Calm Sea in Summer (1944)

Charles Tomlinson Griffes: Three Tone Pictures (1915)

Alexander Glazunov: Reverie (1890)