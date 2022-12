Program Guide 07-31-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Marc-Andre Hamelin: Landler I, from Con intimissimo sentimento & Little Nocturne Marc-Andre Hamelin, piano

Antonin Dvorak: Bagatelles for two violins, cello and harmonium James Ehnes, violin; Amy Schwartz Moretti, violin; Edward Arron, cello; Andrew Armstrong, harmonium Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Marc-Andre Hamelin: Pavane Variee Marc-Andre Hamelin, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

George Gershwin (arr. William David Brohn): Variations on "I Got Rhythm" Joshua Bell, violin; London Symphony Orchestra; John Williams, conductor

Heinrich Wilhelm Ernst: Last Rose of Summer Phoenix Avalon, violin Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Moritz Moszkowski: Suite for Two Violins and Piano in G minor, Op. 71 Grigory Kalinovsky, violin; Masha Lakisova, violin; Dina Vainshtein, piano Heifetz International Music Institute, Francis Auditorium, Mary Baldwin College, Staunton, VA

Bela Bartok: Piano Concerto No. 3 in E Major, Sz. 119 Yefim Bronfman, piano; London Symphony Orchestra; Valery Gergiev, conductor New Jersey Performing Arts Center, Newark, NJ

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Maurice Ravel: String Quartet (1903)

Michael Praetorius: Dances from 'Terpsichore' (1612)

Richard Strauss: Ein Heldenleben (1898)

Franz Schubert: Piano Quintet 'Trout' (1819)

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 (1872)

Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 1 (c.1800)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Giuseppe Verdi: Macbeth: Ballet Music (1865)

Franz Joseph Haydn: The Apothecary: Overture (1768)

Gabriel Pierné: Ramuntcho: Overture (1910)

Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 (1733)

Morton Gould: American Ballads: Saratoga Quick Step (1976)

Samuel Barber: Commando March (1943)

Edvard Grieg: Finale from Piano Concerto (1868)

Marin Marais: Alcyone: Overture (1706)

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Arabian Dance (1892)

Francis Poulenc: Flute Sonata (1957)

eorge Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' (1727)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Suite (1919)

Sir Edward German: Henry VIII: Three Dances (1892)

John Williams: Cowboys Overture (1980)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 46 (1772)

Maurice Ravel: Miroirs: Oiseaux tristes (1905)

Richard Strauss: Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" (1887)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ludwig van Beethoven: Thirty-two Variations (1806)

Max Reger: Fugue from Variations on a Mozart Theme (1914)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio (1720)

Felix Mendelssohn: Prelude & Fugue No. 5 (1837)

Gian Carlo Menotti: Sebastian: Suite (1944)

Franz Schubert: Andante from Piano Trio No. 2 (1827)

Franz Lehßr: Waltz 'Gold and Silver' (1902)

Hermann Goetz: Spring Overture (1864)

George Frederick Bristow: Overture to 'A Winter's Tale' (1856)

Paul Hindemith: Concert of Angels from 'Mathis der Maler' (1934)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Carl Nielsen: Symphony No. 2 'Four Temperaments' (1902)

Lars-Erik Larsson: Lyric Fantasy (1967)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Schubert: Nacht und Traume Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano

Joaquin Turina: Fantasia Sevillana for Guitar, Op. 29 Pepe Romero, guitar 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY

Aleksandra Vrebalov: Pannonia Boundless Apollo Chamber Players Midtown Arts and Theater Center Houston (MATCH); Houston, TX

Franz Schubert: Symphony No. 2 New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY

Ludwig van Beethoven: Sonata No. 6 in F major Movement 2 Allegretto Paul Lewis, piano

Ludwig van Beethoven: Cello Sonata No. 4 in C Major, Op. 102 Lachezar Kostov, cello; Viktor Valkov, piano Tuesday Musical Club, Christ Episcopal Church, San Antonio, TX

Samuel Barber: Concerto for Violin and Orchestra Op 14 Simone Porter, violin; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

Anthony DiLorenzo: Nexus Center City Brass Quintet University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Pablo de Sarasate: Jota aragonesa (1878)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' (1880)

Morton Gould: American Symphonette No. 2 (1938)

Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 1: Overture (1924)

George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Let Thy Hand be Strengthened' (1727)

Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 'Heroic' (1842)

Benjamin Britten: Soirées musicales (1936)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 (1868)

Léo Delibes: Coppélia: Czárdás (1870)

Léo Delibes: Coppélia: Galop final (1870)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' (1848)

Robert Schumann: Symphony No. 2 (1846)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Victor Herbert: Cello Concerto No. 2 (1894)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 3 (1774)

Percy Grainger: Green Bushes (1906)

Ralph Vaughan Williams: Concerto Grosso for Strings (1950)

Antonio Vivaldi: Sinfonia for Strings (c.1720)

Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes (1722)

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936)

Richard Strauss: Duet Concertino (1947)

23:00 QUIET HOUR

Franz Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 102 (1794)

Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 (1785)

Johann Sebastian Bach: Largo from Trio Sonata No. 5 (1727)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto 'La Notte' Op 10/2 (1728)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Maurice Ravel: Très lent from String Quartet (1903)

Lili Boulanger: Nocturne (1911)