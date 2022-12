Program Guide 07-30-2018

00:00 CLEVELAND OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra & Cleveland Chamber Choir

John Corigliano: “Fern Hill”

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite 1

J. S. Bach: Ascension Oratorio

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

Santiago de Murcia / Gaspar Sanz: Marionas Constantinople

Santiago de Murcia / Lucas Ruis: Rib Pabanas Constantinople

Santiago de Murcia: Fandango Constantinople

Robert Schumann: Piano Concerto in a, Op. 54 Claudio Arrau, piano; Boston Symphony Orchestra Sir Colin Davis

Juventino Rosas: Over the Waves, waltz (Sobre las Olas) Cuarteto Latinamericano

Nicolai Rimsky-Korsakov: Capriccio Espagnol, Op. 34 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz

Federico Mompou: Canciones y Dances Nos. 7-12 Gustavo Romero, piano

Johann Sebastian Bach: Violin Sonata No. 1 in b, BWV 1014 Jaime Laredo, violin; Glenn Gould, piano

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Friedrich Witt: Jena Symphony (1795)

Isaac Albéniz: Iberia Suite (1908)

Franz Berwald: Grand Septet (1818)

Knudage Riisager: Fool's Paradise Suite No. 2 (1940)

Felix Mendelssohn: Rondo capriccioso (1824)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Eugène d'Albert: Cinderella: Ball at the King's Palace (1924)

Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 2 (1802)

Johann Sebastian Bach: Partita for solo flute: Bourrée anglaise (1718)

George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now (1935)

Leopold Mozart: Concerto for 2 Horns (1750)

Frédéric Chopin: Tarantelle (1841)

John Williams: Pops on the March (1981)

John Williams: Midway: March (1976)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1867)

Alessandro Marcello: Andante from Oboe Concerto (c.1716)

Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des nations (1670)

Gustav Holst: Morris Dance Tunes (1910)

Sérgio Assad: Gypsy Slopes from 'Interchange' (2008)

Cole Porter: Kiss Me, Kate: Overture (1948)

Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins 'L'Estro Armonico' (1711)

Franz Joseph Haydn: Allegro from Symphony No. 31 'Horn Signal' (1765)

Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 16 (c.1740)

Ennio Morricone: Once Upon a Time in the West: The Devil (1968)

Antonín Dvorák: Five Bagatelles (1878)

Aaron Copland: Billy the Kid: Waltz (1938)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Edwin Franko Goldman: March "Bugles and Drums" (1936)

Karl King: Royal Scotch Highlanders March (1919)

Robert Schumann: Genoveva: Overture (1849)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio (1720)

Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Carl Nielsen: Aladdin Suite (1919)

Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils (1905)

Jean Sibelius: Kullervo: Kullervo Goes to Battle (1892)

Domenico Cimarosa: Gaius Marius: Overture (1780)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Cries of Farewell' (1856)

Jacques Offenbach: Voyage dans la lune: Ballet of the Snowflakes (1875)

Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: March (1770)

Ludwig van Beethoven: Piano Trio in B-Flat 'Allegretto' (1812)

Eric Coates: The Three Bears Phantasy (1926)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 (1806)

Michael Haydn: Symphony No. '1B' (1758)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Marc-Andre Hamelin: Landler I, from Con intimissimo sentimento & Little Nocturne Marc-Andre Hamelin, piano

Antonin Dvorak: Bagatelles for two violins, cello and harmonium James Ehnes, violin; Amy Schwartz Moretti, violin; Edward Arron, cello; Andrew Armstrong, harmonium Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Marc-Andre Hamelin: Pavane Variee Marc-Andre Hamelin, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA

George Gershwin (arr. William David Brohn): Variations on "I Got Rhythm" Joshua Bell, violin; London Symphony Orchestra; John Williams, conductor

Heinrich Wilhelm Ernst: Last Rose of Summer Phoenix Avalon, violin Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

Moritz Moszkowski: Suite for Two Violins and Piano in G minor, Op. 71 Grigory Kalinovsky, violin; Masha Lakisova, violin; Dina Vainshtein, piano Heifetz International Music Institute, Francis Auditorium, Mary Baldwin College, Staunton, VA

Bela Bartok: Piano Concerto No. 3 in E Major, Sz. 119 Yefim Bronfman, piano; London Symphony Orchestra; Valery Gergiev, conductor New Jersey Performing Arts Center, Newark, NJ

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Sergei Rachmaninoff: Aleko: Men's Dance (1893)

Sergei Rachmaninoff: Aleko: Women's Dance (1893)

Camille Saint-Saëns: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 (1859)

Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding (1934)

Franz Schubert: String Trio Movement (1816)

Traditional: Waltzing Matilda (1903)

Felix Mendelssohn: Finale from Piano Concerto No. 1 (1831)

Franz Waxman: Carmen Fantasy (1946) written for movie "Humoresque"

Ambroise Thomas: Mignon: Overture (1866)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Erotik (1884)

Camille Saint-Saëns: Finale from Symphony No. 3 'Organ' (1886)

18:00 DINNER CLASSICS

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

Fritz Kreisler: Schön Rosmarin (1910)

Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento for Strings (1772)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Carl Stamitz: Clarinet Concerto No. 10 (1780)

Johannes Brahms: Symphony No. 3 (1883)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: In My Homeland (1884)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Richard Wagner: Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey (1874)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 'Haffner' (1782)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 1 (1717)

Aaron Copland: Rodeo: Corral Nocturne (1942)

Samuel Barber: Capricorn Concerto (1944)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Bassoon Concerto (1774)

Giuseppe Cambini: Wind Quintet No. 3 (1802)

Jean Sibelius: Symphony No. 4 (1911)

Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Theme & Variations (1887)

Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Scherzo burlesque (1883)

23:00 QUIET HOUR

Duke Ellington: Solitude (1935)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Hans Pfitzner: Palestrina: Act 1 Prelude (1915)

Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio (1954)

Franz Joseph Haydn: Adagio cantabile from Symphony No. 13 (1763)

Ludwig van Beethoven: Lento from String Quartet No. 16 (1826)

Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana (1938)

Amy Beach: Scottish Legend (1903)